DHA YURT BÜLTENİ-17

Saray\'da selde askeri araç devrildi: 1 asker kayıp (4)

VALİLİK: KAYIP ASKERİ ARAMA ÇALISMALARI SÜRÜYOR

Tekirdağ Valiliği, Saray İlçesi\'nde sele kapılan araçta kaybolan askerin arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yazılı açıklamada şöyle denildi: \" 25.10.2017 Çarşamba günü İlimiz Saray ilçesinde etkili olan yağış neticesinde sel riski bulunan Saray İlçesi Kiremithane Deresi mevkiini kontrol etmek üzere 3\'üncü. Zırhlı Tugay Komutanlığı\'ndan saat 11.30 da bölgeye hareket eden 1 adet zırhlı personel taşıyıcı içerisinde bulunan 4 askeri personel, 2 emniyet görevlisi ve 1 sivil vatandaşımız, bölgede incelemelerde bulunurken Kiremithane Deresi mevkiinde köprü üzerinde sel suyuna kapılmış olup 3 askeri personel, 2 emniyet görevlisi ve 1 sivil vatandaşımız araç içinden çıkmayı başararak yüksek bir yere sığınmışlardır. Daha sonra bulundukları yerlerden AFAD ekipleri tarafından kurtarılmış olup Çerkezköy devlet Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır. Ancak aynı olayda sel suyuna kapılan 1 askeri personelimiz halen kayıp olup arama kurtarma çalışmaları AFAD ekipleri ve Deniz Polisi tarafından sürdürülmektedir.\"

Haber:TEKİRDAĞ,(DHA)

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CHP\'li başkan, \'Cumhurbaşkanı\'na hakaret\'ten ifade verdi/EK

İKİNCİ KEZ ADLİYEYE ÇAĞIRILDI, ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat,sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkındaki soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç\'un talimatıyla ikinci kez ifadeye çağırıldı. Eşkinat, başsavcının çağrısı üzerine yeniden adliyeye gitti. Eşkinat\'a adliyeye gelen CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Öktem, Hayrabolu İlçesi Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, çok sayıda belediye çalışanı ve partililer adliyeye gelerek Ekrem Eşkinat\'a destek verdiler. Eşkinat\'ın ifadesini alan savcı, \'adli kontrol ve yurtdışı yasağı konulması\' talebiyle Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk etti. Hakimlik, savcının talebine uyarak Eşkinat\'ı adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı koyarak serbest bıraktı. Eşkinat adliye çıkışında gazetecilere, \"Normal prosedür işliyor. Biz çiğ yemedik ki, karnımız ağrısın. Halkımızın hizmetindeyiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Başkanın avukatı ile adliyeye gelişi

-Adliyeye girişleri

-Adliye önünde toplanan belediye çalışanı ve partililer

-Başkanın adliye çıkışı

-Etrafındaki kalabalık

-Eşkinat\'ın açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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Dersteki öğrencilere FETÖ şoku

İZMİR’in Bornova İlçesi’nde, bulunan Özel Umut Temel Lisesi, 6749 sayılı kanuna göre Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılaması’yla bağlantısının belirlenmesi üzerine kapatıldı. Kapatılma işlemleri öğrenciler dersteyken yapılınca, öğrenciler dışarıya çıkartıldı.

Bornova’da eğitim ve öğretim veren Özel Umut Temel Lisesi’nin 6749 sayılı kanun çerçevesinde yapılan araştırma sonucunda FETÖ’yle bağlantısı olduğu belirlendi. Alınan karar gereği Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile İzmir Defterdarlığı okula gelerek kapatma işlemini gerçekleştirildi. Kapatma işlemi sırasında polis okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, dersteki öğrenciler dışarıya çıkartıldı. Kapatma kararını öğrenen öğrenciler durumu ailelerine bildirdi. Bunun üzerine okula gelen veliler yetkililerden bilgi almak istedi. Çocuklarının bundan sonraki durumunu merak eden veliler kapatma işlemini endişeli gözlerle seyretti. Kapatma işlemi sırasında öğrencilere ait ve okula ait kitaplar poşetlere konularak dışarıya atıldı. Okulun kapatılmasının ardından öğrenciler ve aileleri okulun önünden ayrıldı. Okulun, 6749 sayılı kanunun ikinci maddesi olan “Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü\'ne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen; sayılı listede yer alan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonlarının üçüncü fıkrasına uyarınca milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı belirlenen ve ekli listelerde yer almayan özel ve vakıf sağlık kurum ve kuruluşları, özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları, vakıflar, dernekler, vakıf yükseköğretim kurumları, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar, ilgili bakanlıklarda bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine bakan onayı ile kapatılır\" maddesine göre kapatıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Okuldan görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Öğrenci velilerden görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Sarp Sınır Kapısı\'nda valizden çocuk çıktı

ARTVİN’in Hopa İlçesinde, Gürcistan uyruklu bir adamın, valiz içinde Sarp Sınır Kapısı\'ndan Gürcistan\'a sokmaya çalıştığı bir çocuk, görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Sarp Sınır Kapısı’nda yaşandı. Gürcistan uyruklu bir kişi valizle sınırı geçmeye çalıştığı sırada görevliler hareketlerinden şüphelendi. Gümrük Muhafaza memurları Gürcistan uyruklu kişiden valizi açmasını istedi. Karşı çıkan kişi görevliler tarafından tutulurken bir diğer görevlinin açtığı valizin içinden bir çocuk çıktı. 14 yaşındaki S.K. olduğu öğrenilen çocuğun ailesinin FETÖ firarisi olduğu anlaşıldı. Çocuğun Gürcistan’da olduğu sanılan anne ve babasını görmek için sınırı geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor. Gürcistan uyruklu kişi ve S.K. adlı çocuk polis tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Valizden çocuğun çıkarılma anı

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR/ARTVİN,(DHA)

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Devrilen kamyonette sıkışan sürücü cam kırılarak kurtarıldı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, devrilen kamyonette sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, bugün İznik- Orhangazi karayolu ORZİM tesisleri yakınlarında meydana geldi. Bir toptan satış firmasına ait Suat Altınkanat (32) yönetimindeki 77 AT 829 plakalı kamyonet, Orhangazi\'ye gelirken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yolun sağındaki boş tarlaya giren kamyonet yaklaşık 40 metre ilerledikten sonra yan yattı. Kazada, kamyonetin sürücüsü Suat Altınkanat ve yanındaki Erhan Polat (30) yaralandı. Erhan Polat araçtan kendi imkanları ile çıkarken, sıkışan sürücü için ise itfaiyeden yardım istendi. Kaza yerine Orhangazi itfaiyesi, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi kamyonetin içinde yaptığı yaralı sürücü, ön cam kırılarak araçtan çıkarıldı. Ambulansa alınan sürücü ve arkadaşı Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-kaza yeri,

-yaralılar ambulanslara taşınması,

-detaylar

181 mb,1,37 dk

Haber:Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)

