DHA YURT BÜLTENİ-17

Ağrı\'da teröristler, kaçakların minibüsüne ateş açtı: 3 ölü, 7 yaralı/EK



AĞRI VALİLİĞİ\'NDEN AÇIKLAMA: 3 ÖLÜ, 7 YARALI

Ağrı Valiliği Doğubayazıt ilçesine bağlı Yaygınyurt köyünün Yukarıdemirkapı mezrasında bir grup PKK\'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucunda Türkiye\'ye kaçak yollardan giriş yapan minibüsteki Afgan uyruklu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, biri ağır olmak üzere 7 kişinin de yaralandığını açıkladı. Valilik ayrıca olay yerinden kaçmaya çalışan 10 Afgan uyruklunun da Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bildirdi. Yaralananların Doğubayazıt Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındığı belirtildiği açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı ifade edildi.

Haber: AĞRI,(DHA)

========================================

Çobanbey\'de yaralanan 2 Suriyeli, tedavi için Kilis\'te

SURİYE\'nin Halep kentine bağlı Çobanbey bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 Suriyeli, Kilis\'te tedaviye alındı.

Çobanbey\'de, terör örgütü DEAŞ militanlarının tuzakladığı belirtilen el yapımı patlayıcı akşam saatlerinde infilak etti. Patlama sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı Suriyeliler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne getirilerek tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Ambulansların gelişi

-Yaralının sedye ile taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 154MB

========================================

Feyzioğlu ve avukatlardan Baro Başkanı\'na saldırı protestosu/EK

VİRANŞEHİR ADLİYESİ\'NDE DE PROTESTO ETTİLER

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, meslektaşlarıyla birlikte Şanlıurfa Adliyesi önündeki protestonun ardından Viranşehir İlçesi\'ne geçti. Kaymakam Ömer Cimşit\'i ziyaret eden Feyzioğlu, daha sonra beraberindekilerle Viranşehir Adliyesi\'ne geçti.

Adliye önünde açıklama yapan Feyzioğlu, adaletin tecelli etmesi için mücadele edilmesi gerektiğini ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Türkiye\'nin kavga edeceği yerin başka bir yer olduğunu ifade eden Feyzioğlu, şöyle konuştu: \"Burada geçen hafta polis ve Baro Başkanımız arasında üzücü bir olay meydana gelmiştir. Burada bir gurup polisin çok haksız sözlü ve fiziki tacizine maruz kalmıştır. Bu konuda gerekli suç duyurusu yapıldı. Ancak suç duyurusuyla kalamazdık. Bunu da takip etmek zorundaydık. Bu sebeple buraya gelerek ilgili yetkililerle görüşüp, konunun takipçisi olduğumuzu belirtip, bu olayın peşini bırakmayacağımızı söyledik. Burada bunun altını çizelim. Canı pahasına bu vatanı, bu milleti koruyan polis ve askerlerimizin yanında ve arkasındayız. Öte yandan avukatlar da, bu millet ve devlet için mücadele ediyor. Çünkü adalet mülkün temeli. Yani adaleti sağlayamayan bir devlete ülke temelsiz kalır ve çöker. Dolaysıyla avukatların bulunması etkin görev yapabilmesi kanundaki vazifelerinin engellemeden yerine getirebilmeleri, bu devletin ayakta kalmasının temel şartlarından biridir. Hakim, savcı, avukat bir ara geldiğinde ancak adalet sistemi ortaya çıkıyor. Bu sebeple işimizi kimse engellemesin. Şanlıurfa Başsavcısı, Şanlıurfa Valisi, İl Emniyet Müdürü ve Viranşehir İlçe Kaymakamı ile ayrı ayrı görüştük. Bu konuyla ilgili iki müfettişin görevlendirildiğini idari ve adli soruşturmanın etkin bir şekilde tamamlanacağını söylediler. Bizler de tüm ekip arkadaşlarla birlikte takip edeceğiz. Türkiye\'nin kavga edeceği yer başka yerdedir. Hepimiz aynı gemideyiz. Hep birlikte adaletin tecelli etmesi için mücadele etmeliyiz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Viranşehir Adliyesi

- Feyzioğlu ve avukatların gelmesi

- Metin Feyzioğlu\'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

Haber-Kamera: Mustafa MERT-ŞANLIURFA,(DHA)

==========================================

Kuru sıkı tabancayla polise ateş açtı



KÜTAHYA\'da alkollü olduğu belirtilen Ali T., polis merkezi önünde nöbet tutan polis memuruna kuru sıkı tabancayla 3 el ateş ettikten sonra kaçarken bahçe çit demirlerine kafasını çarparak yaralandı.

Olay akşam saatlerinde 30 Ağustos Mahallesi\'ndeki Kütahya Emniyet Müdürlüğü Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi önünde meydana geldi. T.A. adlı kadın, kendisini rahatsız eden boşandığı eşi Y.Y.\'den şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. T.A.\'nın sevgilisi olduğu belirtilen Ali T. de bir süre sonra polis merkezine geldi. Alkollü olduğu bildirilen Ali T.\'yi polisler içeriye almayarak uzaklaştırmak istedi. Polis merkezinin bahçesinden dışarı çıkartılan Ali T. belindeki kuru sıkı tabancayla nöbet tutan polis memuruna doğrultarak 3 el ateş etti. Nöbetçi polis olayda yaralanmazken, polisler havaya uyarı ateşi açarak Ali T.\'nin elindeki kuru sıkı tabancayı aldı. Ali T. polislerin elinden kurtulup kaçmak isterken kafasını bahçe çit demirlerine çarptı. Yaralanan Ali T. polislerin çağırdığı 112 ambulansıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-Yerde baygın halde yatan Ali T.\'nin görüntüsü,

-Polislerin A.T.\'ye yardım etmeye çalışması,

-Ali T.\'nin sevgilisi olduğu öne sürülen kadının ağlaması,

-Ali T.\'nin ambulansla götürülmesinden çekilen görüntüler

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

==========================================

Yolcu otobüsünde 11 kilo esrar ele geçirildi

AKSARAY\'da polis tarafından durdurulan yolcu otobüsünde 11 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, rutin yol kontrolleri sırasında durdurdukları bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada 11 kilo esrar yakaladı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Cihan Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cihan Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü dökümü:

-------------------------------

- Polisin otobüste yaptığı aramada ve esrarın bulunması

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY,(DHA)



