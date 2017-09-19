DHA YURT BÜLTENİ-17

Suriye sınırına askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye\'nin Afrin İlçesi\'ne komşu Kilis sınırına obüs ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Öğleden sonra terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin\'e komşu olan Kilis sınırına 6 obüs, 1 zırhlı personel taşıyıcı ile askeri personel sevkiyatı yapıldı. Güvenlik önlemleri arasında Kilis\'e gelen askeri konvoy, konuşlanacağı üzere sınır hattına ilerledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Konvoyun geçişi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 248 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA)

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Bakan Eroğlu, ahilik kaftanı giyip konuştu



ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar\'da düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarına katıldı. Törende ahilik kaftanı giydirilen Bakan Eroğlu, \"Esnaf bu milletin orta direğidir\" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar\'da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) tarafından düzenlenen 30\'uncu Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında yapılan \'şed kuşanma\' törenine katıldı. ESOB\'da gerçekleşen törene Bakan Eroğlu\'nun yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Törende Sandıklı esnafı tarafından şed kuşanma sergilendi.

AHİLİĞİN ÖNEMİ BÜYÜK

Kendisine takdim edilen ahilik kaftanını giydikten sonra kürsüden katılımcılara seslenen Bakan Eroğlu, esnaflığın tarih boyunca dürüstlükle bağdaştırıldığını hatırlatarak, bu yüzden ahiliğin toplumda büyük önemi olduğunu vurguladı. Hükümet olarak esnafa büyük önem verdiklerini ve bu yüzden muhteşem destekler verdiklerini kaydeden Bakan Eroğlu, \"Dürüst esnaf, tacir ahrette peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle birliktedir, bizim anlayışımızda bu olduğu için daima sanat ile dürüstlüğü yani esnaflık ile dürüstlüğü atalarımız daima birleştirmiş. Nitekim ahilik müessesi de kurulmuş ve onun prensipleri var ve prensiplerine de baktığımız zaman gerçekten çok muhteşem. Esnaf bu milletin orta direğidir. Özellikle hükümet olarak, ben de bir esnaf çocuğu olarak esnaf ile ilgili her zaman bir mesele olduğu zaman hemen Bakanlar Kurulu\'nda esnafın, sanatkarın temsilcisi olarak hemen müdahale ediyorum çünkü hayatımızda bunu yaşadık. O bakımdan esnaf ve sanatkar ülkemizde fevkalade önemli, onlara her türlü desteği vermemiz lazım ve yaşatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu bakımdan biz de hükümet olarak tabi eksiklikler olabilir iyi daha iyisi var ama çok şey yapıldığına ben inanıyorum. Özellikle KOBİ\'ler, faizsiz kredi destekleri konusunda o kadar önemli destekler sağlandı ki gerçekten muhteşem\" diye konuştu. Tören, Bakan Eroğlu\'na günün anısına ESOB Başkanı Abdülkadir Konak tarafından plaket takdim edilmesi ile sona erdi. Programda ayrıca esnaflıkta çeyrek asrı dolduranlara da protokol üyeleri tarafından plaket verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Programdan detaylar

- Tiyatro gösterisinden detaylar

- Bakan Eroğlu\'nun şed kuşanması

- Bakan Eroğlu\'nun konuşması

- Salondan detaylar

- Bakan Eroğlu\'na plaket verilmesi

133 MB /// 04.12\"

Haber: Sait KARADUMAN/ AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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CHP\'nin \'Fındık\' yürüyüşü ikinci gününde /EK

CHP\'nin \'Fındık İçin Yürüyoruz\' korteji öğle saatlerinde Bulancak’a ulaştı. Vatandaşlar tarafından karşılanan gruba seslenen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ‘Fındık İçin Yürüyoruz’ yürüyüşünün yarın sona ereceğini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da üreticilere sesleneceğini söyledi. Bundan sonra da her zaman fındık üreticisinin yanında olacakların ifade eden Özel, “Bundan sonraki süreçte de fındık üreticisinin dostu olarak Türkiye’nin dört bir yanındaki çiftçilerin, işçilerin, emekçilerin dayanışma duygularını sizlere getirmeye devam edeceğiz\" dedi. Bir süre daha yürüyen grup ilçe çıkışında yemek molası verdi. Bu arada Giresun Merkez Muhtarlar Derneği’ne bağlı muhtarlar Giresun Belediye Bandosu’nun çaldığı İzmir Marşı ile grubun yanına geldi. CHP Grup Başkanvekili Özel ve Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu tarafından karşılanan muhtarlar bir süre sohbet etti. Yürüyüşüne devam eden grup Giresun’un Ayvasıl mevkiinde mola vererek ikinci gün yürüyüşünü sona erdirdi. Mola yerine gelen gruptakileri jandarma ekipleri tek tek aradı. Yarın öğleden sonra başlayacak \'Fındık İçin Yürüyoruz\' kortejine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüş detayları

-Grubun karşılanması

-Özgür Özel\'in konuşması

-İzmir Marşı ile grubun yanına gelen muhtarlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)

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7 milyon liraya mal olan okulda 45 öğrenci var

KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde, 7 milyon lira harcanarak yapılan Şehit Serdar Gökbayrak İmam Hatip Ortaokulu yeni eğitim ve öğretim yılına sadece 45 öğrenci ile başlayabildi.

Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi Aslan Sokak’ta yer alan ve TOKİ tarafından yaptırılan İmam Hatip Ortaokulu, diğer okulların aksine öğrenci bulamamaktan yana dertli. 2017-2018 öğretim yılına başlayan ve adını 15 Temmuz şehidinden alan Şehit Serdar Gökbayrak İmam Hatip Ortaokulu, çok modern bir bina olmasına rağmen döneme ancak 45 öğrenci ile başlayabildi. 7 milyon lira maliyetle yapılan ve hızlı çalışma ile yeni döneme yetişen bin 200 öğrenci kapasiteli 4 katlı okulda, 24 derslik, spor salonu, kantin, yemekhane, laboratuvar, kütüphane, toplantı ve konferans salonu, geniş bir bahçe ve spor sahası yapıldı. Fakat, tüm bu olanaklara ve ayrıntılara rağmen yeni dönemde istenen sayıda öğrenci kaydı gerçekleşmedi. Sene sonuna kadar en az 200 öğrenci kaydı planlanan okulda, şu ana kadar 45 öğrenci eğitime başladı ve yalnızca 2 sınıf hizmete açılabildi. Okul çevresinde yaşayan mahalle sakinleri, binanın bulunduğu alanda halen daha yolların yapılmadığını, alt yapı için kazılan sokakların bu şekilde bırakıldığını belirterek, \"Belediye okul ve çevresinde gereken düzenlemeyi yapmadı. Bunun yanı sıra her akşam bu sokaklarda kavga, gürültü eksik olmuyor. Bu nedenle veliler çocuklarını okulu beğenmelerine rağmen göndermek istemiyorlar\" dedi. Okulda bir müdür ve bir de müdür yardımcısı kadrolu olarak görev yaparken bunun dışında kadrolu personel atanmadı. İki öğretmenin geçici olarak gönderildiği okulda eğitim ve öğretime başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okulun dışından ve içinden görüntüler

-Sınıfta eğitim gören öğrenciler

Haber: Nabi YAZICI/DERİNCE(Kocaeli)(DHA)

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FETÖ\'den yakalanan öğretmen çift, ikinci kez hakim karşısında

OSMANİYE Sulh Ceza Hakimliğince haklarında FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden yakalama emri bulunan KHK ile ihraç edilen ve Kayseri\'de saklandıkları evde yakalanan öğretmen S.O. ve eşi N.O., dün çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi\'nde SEGBİS\'ten ifadeleri alınamayınca bugün tekrar hakim karşısına çıktı. Daha önce yapılan soruşturma sonucu görevden ihraç edilen öğretmen S.O.\'nun üzerinde A.C. adına kayıtlı sahte kimlik bulundu. TEM şubesinde alınan ifadelerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirilen çift, buradan da Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi. Osmaniye Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi\'ndeki (SEGBİS) arıza nedeniyle dün ifadeleri alınamayan öğretmen çift, bugün yeniden Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da nöbetçi mahkemeye gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-FETÖ zanlılarının Adli Tabipliğe getirilişi

-Detay görüntü



1 dakika 08 saniye /36 MB

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ,(DHA)

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Ayvacık\'taki depremzedelerin evleri yapılmaya başlandı

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nde geçen 6 Şubat\'ta meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören veya yıkılanlar için Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 205 konutun yapımına başladı. Temeli atılan 106 metrekare büyüklüğündeki konutların tamamlanma süresi 6 ay olmasına karşın, evlerin yılbaşına kadar hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Ayvacık\'ta geçen 6 Şubat\'ta meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Ayvacık\'ın birçok köyünde 1071 ağır hasarlı yapı tespit etti. Yeni yapılacak evler için talep toplandı. Komisyonda hak sahipleri belirlendi. Bu doğrultuda AFAD Başkanlığı, hazine arazileri üzerine yapılacak 205 konutun projesini 8 Eylül 2017\'de TOKİ\'ye ihale etti. Konutlardan 116\'sı Yukarıköy Köyüne, 16\'sı Gülpınar\'ın Kızılkeçili Mahallesine, 20\'si Bektaş Köyüne, 28\'i Çamkalabak Köyü\'nün Çamtepe Mahallesi\'ne, 25\'i ise Çamkabalak Köyü\'nün Çamiçi Mahallesi\'ne yapılacak. Depremzedelerin merakla beklediği yeni evlerin yapımına ise Yukarıköy Köyü\'nde başladı. Tek katlı ve brüt 106 metrekare büyüklüğünde olacak evlerde 3 oda, 1 salon, mutfak ve banyo yer alacak. TOKİ, 205 konutu 6 ay içerisinde tamamlayacak ve hak sahiplerine teslim edilecek. Hak sahipleri, ilk 2 yılı ödemesiz, 20 yıl vadeli faizsiz kredi ile yeni evlerine sahip olacak. Evlerin fiyatları ise daha sonra belli olacak. Talep doğrultusunda bölgede depremzedeler için yapılacak evlerin sayısı 500\'ü bulacak. Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin, \"6 Şubat günü meydana gelen depremden sonra evleri hasar gören köylülerimiz önce çadırlara, daha sonra konteyner evlere yerleşmişti. O gün bu gündür devletimiz yaraları sarmak için çok hummalı bir çalışma yaptı. Yukarıköy Köyü\'nde 98 dönümlük hazine arazisi üzerine köylülerin yaşayabileceği konutları planladı. Öncelik olarak evleri büyük hasar gören vatandaşlar belirlendi. Toplamda 500 ev tespit edildi. Şuan 4 köyde 205 konutun yapımına başlandı. Bu evler 3 oda 1 salon olacak. 106 metrekare bir kapalı alanı olacak. Bahçesiyle birlikte 500 metrekare bir alana sahip olacaklar. Yılbaşına kadar da bu evlerin bitmesi planlanıyor. Hava şartları da iyi gidiyor. Sayın Başbakanımız da buraya geldiğinde yılbaşında evleriniz teslim edilecek demişti. Gördüğünüz gibi inşaatlar devam ediyor. Köylülerimiz de evlerine kavuşacak. Sabrettiler, beklediler, şimdi de çok mutlular\" dedi. Yukarıköy Muhtarı Mehmet Yahya Yavaş ise, \"Köyümüze 116 ev yapılacak. Bu evlerin yapımına başlandı. Köyümüzün 2 mahallesi var. Onları da buraya taşıyacağız. Köyümüzde herkes mutlu. Evlerimiz yapılamayacak falan dediler bize ama bak şimdi yapımına başlandı. İlk etapta 116 konut yapılacak köyümüze ama bu ileride 200\'e yaklaşabilir\" dedi. Evleri ağır hasar gören ya da yıkılan depremzedeler, 6 Şubat\'tan bu yana AFAD tarafından köylerde oluşturulan konteyner kentlerdeki konteyner evlerde yaşamlarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yukarıköy Köyü\'nde yapımına başlanan konutlarla ilgili çalışmalardan görüntü.

- Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ile röp.

- Yukarıköy Köyü\'nde konteynır evlerde kalan köylülerden görüntü.

- Muhtar Yahya Yavaş ile röp.

Haber- Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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Otomobil yolda yürüyenlere çarptı: 2 yaralı

KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarında yürüyen 2 kadına çarptı.

Kaza, Sırrıpaşa Mahallesi Vatan Caddesi Güvenli Sokak\'taki kesişitiği noktada meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen 41 H 7706 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen Sariye Sayan ile Neriman Aydın adlı kadınlara çarptı. Kazada yola savrulan kadınları görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahale ardından iki yaralıyı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastane girişinde yaralılardan Sariye Sayan\'ın ağabeyi Mahmut Sevil acil servise götürülen kardeşine \"Bir şey yok, bir şey yok korkma ben buradayım\" diyerek destek oldu. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken yaralıların sağlık durumları ciddiyetini koruduğu belirtilirken soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastaneye götürülen yaralılar

-Yaralılardan birinin ağbeyinin sakinleştirme çabaları

-Hastane girişinden detaylar

Haber: Faruk KIYAK/DERİNCE(Kocaeli), (DHA)

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İnternet üzerinden dolandırıcılığa tutuklama

ADIYAMAN\'da, bilgilerine ulaştığı kişinin banka hesabından bir başkasının hesabına para aktaran şüpheli tutuklandı.

Polise başvuran Hasan S., banka hesabından 8 bin 200 liranın internet üzerinden çekildiğini ve başka bir hesaba yatırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet ardından çalışma başlatan Siber suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hasan S.\'nin banka hesabındaki paranın Sedat B. tarafından farklı hesaba aktarıldığını saptadı. Evine düzenlenen baskında gözaltına alınan Sedat B., sorgu ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zanlının adliye çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 15 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

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Oturma eylemi yaptılar, tezgahlarını bırakmadılar



AYDIN\'ın Efeler ilçesi Ramazan Paşa Mahallesi\'nde sergi açan Salı Pazarı esnafı, Efeler Belediyesi zabıta ekiplerinin, haftaya aynı yerde tezgah açamayacaklarını söylemesi üzerine tepkilerini Aydın Büyükşehir Belediyesi merdivenlerinde oturma eylemi yaparak dile getirdi. Eylem üzerine esnafa haftaya aynı yerde sergi açabilecekleri söylendi.

Ramazan Paşa Mahallesi Umut ve Sevgi Yolu Caddesi 25 Sokak\'ta yıllardan beri sergi açan Salı Pazarı esnafına sabah saatlerinde Efeler Belediyesi zabıta ekipleri tarafından tebligat iletildi. Tebligatta gelecek hafta pazarcıların burada sergi açamayacakları 26 Eylül Salı günü Zafer Mahallesi 106 ve 117 Sokak\'ta sergi açmaları istendi. Sokağın dar olması nedeniyle pazarın taşınacağını öğrenen bir grup esnaf CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile görüşmek için makamına gitti. Konunun muhatabının Efeler Belediyesi olduğu söylenen çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 30 kişi bir sonuç alamayınca Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki merdivenlere oturarak eylem yaptı.

\"SÖZ VERDİLER\"

Pazarcılardan Döndü Karataş, \"Seçimden önce bize söz verildi. Oylarımızı veriyoruz bir süre sonra zabıtalar bizim başımızda. 6 yıldan beri o sokakta sergi açıyorum ve paramı yatırıyorum. Bize oy verin, dediler verdik. Bugün de zabıtalar geldi tebligat verdiler. Haftaya burada sergi açmayacaksınız, dediler. Biz yine aynı yerde sergi açmak istiyoruz\" dedi. Aydın Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Hakan Genç de pazarcıların yanına gelerek, \"Belgeler Efeler Belediyesi görevlileri tarafından sizlere verildi. Bizim görev ve yetki alanımızda değil. Bizim konuyla ilgili yapacak bir şeyimiz yok. Dolayısıyla Efeler Belediyesi ile görüşmeniz gerekir. Kanunen de bu iş böyledir. Ben sizleri tanıyorum ve seviyorum ama bizim yapabilecek bir şeyimiz yok\" diye konuştu.

Uzun süre merdivenlerde oturan esnaf grubu Efeler Belediyesi yetkilileri ile yaptıkları görüşmeden olumlu sonuç aldı. Görüşmenin ardından esnafların yine aynı yerde sergi açabilecekleri söylendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Pazar esnafının merdivene oturma eyleminden görüntü,

-Aydın Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanı Hakan Genç\'in konuşmasından görüntü,

-Döndü Karataş\'ın konuşmasından görüntü.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)



