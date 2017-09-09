DHA YURT BÜLTENİ-17

Bingöl\'de çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2)



ASKERLERDEN BİRİ ŞEHİT OLDU

Bingöl\'ün Adaklı İlçesi kırsalında PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden biri, kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Bingöl Valiliği\'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: \"08 Eylül 2017 günü saat:19.15 sırlarında Bingöl İli Adaklı ilçesi Devlik Tepe Bölgesinde icra edilen operasyon esnasında bir gurup PKK/KCK Terör Örgütü mensubu ile silahlı çatışma çıkmıştır. Çıkan çatışmada; (1) Astsubay ağır, (1) uzman erbaş ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı askerler helikopter ile çatışma bölgesinden tahliye edilerek Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Ağır yaralanan Astsubay yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur.\"

Haber: BİNGÖL, (DHA)

=======================================

HDP Milletvekili Ayhan Bilgen tahliye edildi /EK



SAVCI, BİLGEN\'İN TAHLİYESİNE İTİRAZ ETTİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, 6- 8 Ekim Kobani olayları öncesinde HDP MYK\'sının yaptığı sokağa çıkma çağrısına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan parti sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen\'in tahliye edilmesi kararına savcı itiraz etti. Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı, Ayhan Bilen\'i tahliye eden 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nin üst mahkemesi konumundaki 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'ne itiraz dilekçesini bugün akşam saatlerinde sundu. Dilekçede, Bilgen\'in üzerine atılı suçlar yönünden kuvvetli suç şüphesinin olduğu, terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılandığı belirtilerek, suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı belirtildi. Dilekçede sanık Ayhan Bilgen hakkında tahliye kararının kaldırılarak tutuklanmaya yönelik yakalama emri çıkarılması talep edildi.

Haber: DİYARBAKIR, (DHA)

=====================================

Hakkari\'de PKK işbirlikçisi 2 kişi tutuklandı



HAKKARİ kırsalında 9 gün önce 4 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada yaralanan PKK işbirlikçisi 2 kişi, tedavilerinin ardından tutuklandı.

Hakkari Valiliği, tutuklanan 2 kişi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: \"31.08.2017 günü saat 15.30 sıralarında İlimiz Merkez Oğul Köyü Kanireş çeşmesi bölgesinde 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla toplantı halindeyken yaralanan İbrahim Sak ve Musa Tarhan tedavi gördükleri Hakkari Devlet Hastanesi’nden taburcu olduktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca \'Terör Örgütüne Üye Olmak\' suçundan tutuklanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

Haber: HAKKARİ, (DHA)

=====================================

Başbakan Yıldırım, İzmir\'de (3)

BAŞBAKAN TORBALI DEVLET HASTANESİNİN AÇILIŞINI YAPTI

Başbakan Binali Yıldırım, Selçuk\'taki açılış ve temel atma törenlerinden sonra Torbalı Devlet Hastanesi\'nin açılış törene katıldı. Burada kürsüye çıkan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, \"SSK hastanelerinde bir başıboşluk hüküm sürüyordu. SSK ayrı, emekli sandığı ayrı olduğu sırada AK Parti hükümetiyle Türkiye sağlıkta ve diğer adımlarda önemli mesafe kaydetti. Türkiye\'de sağlıkta dönüşüm ve kalitenin arttırılması dönemi başlamıştır. İzmir, sanayinin, kültürün değil aynı zamanda sağlığında merkezi olacak\" dedi.

Demircan\'ın ardından kürsüye çıkan ve hastane önünde mitingi gibi açılış yapan Başbakan Binali Yıldırım, \"Torbalı\'ya verdiğimiz bir sözün daha yerine getirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizim gözümüz, kalbimiz hep İzmir\'in ilçelerinde, mahallerinde. Ne kadar yoğun programım olsa da memleketim olan İzmir\'e gelip dev eserleri, güzel İzmirimize kazandırıyoruz. Torbalı Devlet Hastanesi ve bu gece İzmir Manisa arasında Sabuncubeli Tüneli\'nin ay ışığı açılışını yapacağız. Bunlar İzmir\'e yaptığımızı eserlerden sadece bir kaçı. Yarın Karşıyaka, Alsancak ve Göztepe statlarının temelini atacağız. İzmir için çalışmaya, alın teri dökmeye, akıl teri dökmeye devam ediyoruz. Bu hastanenin hikayesini sizler bilirsiniz. Torbalı\'ya geldiğimizde yıllarca bu hastane konuşuldu. Yapılım mı, yapmayalım mı? Arsa var, yok? Torbalı\'ya Menderes Ovası\'nın en güzel hastanesini yapacağız dedik yaptık mı? Hayırlı uğurlu olsun. Hastalara acil şifalar diliyoruz. Hastane değil 7 yıldızlı otel. AK parti yaparsa böyle yapar, kimileri laf üstüne laf koyara AK Parti taş üstünü taş koyar\" dedi.

BEBEKLER HASTANEDE REHİN KALIRDI

2002 yılında dünyaya gözünü açan bebeklerin, bugün 17 yaşına geldiğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Onlar bu anlattıklarımı bilmez ama onların anneleri, babaları büyük anneleri babaları bu çileleri bilir. Üzülerek ifade ediyorum o dönemlerin hastanelerinde kaliteden bahsetmek mümkün değildi. Masrafı ödemediği için doğum yapan kadınlar, bebekler rehin alınırdı. Kışın zor şartlarında devletin ulaşamadığı arazilerde insanlar kızaklarla hastaneye gitmek için hayatını riske ederlerdi. Bazıları da maalesef hastaneye ulaşamadan hakkın rahmetine kavuşurdu. Bu ilaç işi bir rezalet. Bir tane bulunsun iki tane bulamazsın. Paranla rezil olursun. Böyle şey olur mu. AK Parti olarak dedik ki, \'Türkiye\'ye yakışmaz. Bir devlet vatandaşının en temel hakkı olan sağlık hakkını parası olmadığı için vermiyorsa orda devletten bahsedilmez, orda bir acziyet vardır. Göreve geldiğimiz zaman Türkiye\'de 2002 yılında ambulans sayısı neydi biliyor musunuz? 618 ambulans. 81 ilde 980 ilçe 50 bin köye 618 ambulans. Şimdi ne kadar? 5 bin ambulans var. Sağlığın önemeni AK Parti bilir. Allah hastaneye düşürmezsin ama hastane düşürürse de böyle 7 yıldızlı hastaneye düşürsün. Sağlıkta dönüşüm projesiyle bütün hastaneleri bir araya topladık. 37 milyon sigortalanın hastanelerden hizmet almasını sağladık. Yetmedi herhangi bir yavrumuz gözlerini dünyaya açtıktan sonra 18 yaşına kadar devletin sağlık güvencesi altında. Öyle paran var sağlık var. Paran yok sağlık olsun. Öyle olmaz. Böyle güzel hizmetler yapacaksınız\" dedi.

İZMİR\'İ HİZMETLERDEN MAHRUM ETMEDİK

Sağlık alanında İzmir\'e yatırımlarını anlatan Başbakan Binali Yıldırım, \"Bütün hastanelerimizde hasta hakları birimleri kurduk. Hastane ilaç lazım, tıbbı malzeme lazım. Yok. İlaç geciktiği her aşamada izleyen ilaç takip sistemi kurduk. Yolsuzluğu sahteciliği tamamen ortadan kaldırdık. Yatağa bağımlı hastalarımızın bakımlarının evde yapılmasını, hastanede kalma süresinin azaltılması için evde sağlık uygulamasını başlattık. Özel hastanelerde kanser, yeni doğum, organ nakli gibi işlemlerinden ayrıca ücret alınmamasını sağladık. Türkiye\'deki büyük sağlık değişim ve dönüşümünde İzmir\'i de mahrum etmedik, payını alıyor. 15 yılda İzmir\'e ve ilçelerine 103 tane sağlık tesisi yaptık. Bu tesisler için ödediğimiz para 870 trilyon. İnşaatı devam hastaneler buna dahil değil\" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra hastanenin açılışını gerçekleştirdi.



Görüntü Dökümü

--------------------------

-Başbakan Yıldırım\'ın açıklamaları

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Taylan YILDIRIM - Mustafa OĞUZ - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

============================================

Aziz Kocaoğlu protesto sloganlarının yükselmesi üzerine tepki gösterdi/EK



KOCAOĞLU, TEPKİSİNİ TWİTTER\'DAN SÜRDÜRDÜ

Başbakan Binali Yıldırım\'ın da katıldığı İZBAN Selçuk Torbalı hattının açılış töreninde, kürsüdeyken \'Recep Tayyip Erdoğan\' sloganlarının atılması üzerine tepki gösterip, töreni terk eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Twitter\'daki sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aziz Kocaoğlu açıklamasında, şunları yazdı: \"Selçuk\'taki İZBAN töreninde ve öncesinde neler yaşandığını sizlerle paylaşmak istiyorum. İZBAN\'da yüzde 50 ortak olmamıza rağmen, Selçuk\'taki töreni basından öğrendik. Program bize bugün, yani törenin yapıldığı 8 Eylül tarihinde ulaştı. Yani ortada bir gariplik olduğu belliydi. Ama biz bunu gündem yapıp, ortamı germek istemedik. Kürsüye çıktığımda bazı gruplar tarafından yuhalandım. \'İn aşağı\' ve \'konuşma\' gibi hakaretlere maruz kaldım. İzmir\'in seçilmiş belediye başkanı olarak duruşumla, davranışımla böyle bir tavrı hak etmediğime inanıyorum. Tören sırasında bağırıp çağıranları Sayın Başbakan dahil kimse susturmaya çalışmadı bile. Bunu da çok yadırgadım. İzmir Enternasyonal Fuarı açılışında, Açıkhava Tiyatrosu\'nda yaşananları herkes hatırlayacaktır. Zamanın Sanayi Bakanı Nihat Ergün\'e protesto olunca, ben kürsüye fırlayıp herkesi susturmuş ve Sayın Bakan\'dan özür dilemiştim. Devlet adamlığı, siyasetçilik budur; konuğuna, ortağına, devlet büyüğüne nasıl davranılacağını göstermektir.\"



Görüntü Dökümü

---------------------------

-Aziz Kocaoğlu\'nun twitleri

Haber: İZMİR,(DHA)



