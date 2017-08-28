DHA YURT BÜLTENİ-17

Şemdinli\'de 1 köy, 2 mahalle ve 1 mezrada sokağa çıkma yasağı

HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü, merkez, Dereboyu, Elde Mahalleri ile İncesu mezrasında 7 gün süre ile sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan Yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü Merkez, Dereboyu Mahallesi, Elde Mahallesi ve İncesu Mezrası Mülki sınırları içerisinde icra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü Merkez, Dereboyu Mahallesi, Elde Mahallesi ve İncesu Mezrası Mülki sınırları içerisinde 27.08.2017 tarihinden itibaren 7 gün süre ile saat:22.00’dan saat:05.00’a kadar geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü Merkez, Dereboyu Mahallesi, Elde Mahallesi ve İncesu Mezrası Mülki sınırları içerisine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır.\"

Haber: HAKKARİ(DHA)

==========================================

MHP kongresinde oylar bariyerler arkasında sayıldı

KAHRAMANMARAŞ\'ta itiraz nedeniyle 2 kere iptal edilen MHP Olağan İl Kongresi\'nin 3\'üncüsünde oylar polis bariyerleri arkasında sayıldı. Geçen seçimi 2 oy farkla kazanan Ömer Özkan, bu kongrede başkanlığı 1 oy farkla Ertuğrul Doğan\'a devretti.

MHP Olağan İl Kongresi\'nin ilki 21 Mayıs\'ta mevcut Başkan Süleyman Öner, Ömer Özkan ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar\'ın adaylığında yapıldı. Süleyman Öner 272, Ömer Özkan 263, Mustafa Akpınar ise 35 oy aldı. Ancak itiraz nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu kongrenin yenilenmesine karar verdi.

SAHNE ÇÖKMÜŞTÜ

Karar nedeniyle MHP Olağan Kongresi\'ni 9 Temmuz\'da yeniledi. Süleyman Öner ile Ömer Özkan\'ın yarıştığı bu kongrede oyların sayıldığı sahne çöktü. Oy sandığı ve pusulaların etrafa saçıldığı kongrede Ömer Özkan 226, Süleyman Öner 224 oy aldı. Özkan\'ın 2 oy farkla başkan seçildiği kongreye de itiraz edildi. Bu itirazı da kabul eden YSK seçimin yenilenmesine karar verdi.

SAHNE BARİYERLE ÇEVRİLDİ

MHP\'nin olağan 3\'üncü kongre, bugün necip Fazıl Kültür Merkezi\'nde Ömer Özkan ve Ertuğrul Doğan\'ın adaylığında yapıldı. Süleyman Öner bu kongrede aday olmadı. İl Emniyet Müdürlüğü ise yoğun güvenlik önlemi aldı. Oyların sayıma geçilmesinin ardından sahnenin etrafı polis bariyerleriyle çevrildi. Sayım süresince görevliler dışında hiç kimse sahneye alınmadı. Gazeteciler de fotoğraf ve görüntü çektikten sonra polis tarafından bariyerin dışına alındı.

1 OYLA BAŞKANLIĞI KAPTIRDI

Seçimde 460 delege sandık başına gitti. İki ayrı sandıkta kullanılan oyların 225\'ini Ertuğrul Doğan, 224\'ünü ise Ömer Özkan aldı. 11 oy da geçersiz sayıldı. İptal edilen 2\'nci kongrede 2 oy farkla başkan seçilen Ömer Özkan, bu kongrede başkanlığı 1 oy farkla Ertuğrul Doğan\'a bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Ertuğrul Doğan\'ın afişi

- 3 hilalli çiçek

- Badiyeler arkasında oyların sayılması

- Polis bariyeri

- Oy sayımından detaylar

- Ertuğrul Doğan\'ın tebrikleri kabul etmesi

- Ömer Özkan\'ın Ertuğrul Doğan\'ı tebrik etmesi

- Doğan\'ın teşekkür konuşması

- Toplu fotoğraf çektirimi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 208 MB

==========================================

İlhan Berk sergi ile anıldı

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, 9 yıl önce 90 yaşında yaşamını yitiren ünlü şair İlhan Berk\'i anmak için düzenlenen sergide usta şairin çalışma odası, resimleri ve şiirleri sergilendi.

Bodrum\'da 9 yıl önce yaşamını yitiren usta şair ve ressam İlhan Berk, Oasis Alışveriş ve Kültür Merkezi\'ndeki Oasis Nural Sanat Galerisi\'nde oğlu Mimar Ahmet Berk tarafından düzenlenen sergi ile anıldı. Sergiye İlhan Berk\'in oğlu Mimar Ahmet Berk, sanatçılar ve usta şairin sevenleri katıldı. Şairin çalışma masası, resim yaparken ve şiir yazarken kullandığı eşyalar, tabloları ve şiirleri sergilendi. Sergide 60 tablo sergilenirken, İlhan Berk\'in sandalyede otururken yapılmış bir tablosu ile de sevenleri sanki İlhan Berk yanlarındaymış gibi hatıra fotoğrafı çektirdi. Serginin açılışına katılan Berk\'in oğlu Ahmet Berk, \"Seneye 100 yaşında olmuş olacak İlhan Berk benim için çok önemli. Sanıyorum tüm sanatseverler için önemli. Bir sanatçının yüzüncü yaşının gelecek yıl anılacak olması galiba çok kutsal bir yaş. Yani bir asırda bir sanatçı nereden nereye geldiğinin ve asrı nereye taşıdığının çok güzel bir yansıması. Önümüzdeki yıl babamın yüzüncü yaşı ve şöyle bir yenilik yapacağız. Bu yöredeki bir takım üretilen şarapların etiketlerini babamın desenleri ve şiirleriyle bezeyeceğiz. Babamın yapmış olduğu desenlerin evde kalanlarının tamamı duruyor, hala onları her sene çıkarıp sergiliyoruz. Önümüzdeki yıl ölümünün 10\'uncu yılı ve yaşasaydı da 100\'üncü yaşını kutlayacaktık. Biraz daha geniş kapsamlı şeyler yapalım istiyoruz ve bir takvim düşünülüyor. Bir de etiketler gündemde. Onun dışında şiir kitaplarının sayfalarına yaptığı desenlerin neredeyse tamamını toplayıp onları basmış olacağız. Yıllar geçtikçe sanki yaşıyormuş gibi yeni bir şeyler çıkıyor. Yeni eserler çıkıyor. Ben de şaşırıyorum. Bir takım desenleri sanki eskiden yokmuş gibi yeni baştan çıkıyor. Babamın bazı eserleri de Almanca\'ya çevrildi. Önümüzdeki yılı ben de heyecanla bekliyorum\" dedi.

İLHAN BERK KİMDİR?

Balıkesir Necatibey Öğretmen Okulu\'ndan mezun oldu. Espiye\'de iki yıl ilkokul öğretmenliğinden sonra Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü\'ne girdi. Enstitünün Fransızca Bölümü\'nden 1944 yılında mezun olan Berk, 1945-1955 yılları arasında Zonguldak, Samsun ve Kırşehir\'de ortaokul ve liselerde Fransızca öğretmenliği yaptı. 1956 yılından itibaren 13 yıl boyunca Ankara\'da T.C. Ziraat Bankası\'nın Yayın Bürosu\'nda çevirmenlik yaptı. Bu süre içinde modern dünya şiirinin iki büyük şairi sayılan Arthur Rimbaud ve Ezra Pound\'un şiirlerini çevirerek kitaplaştırdı. Bu tarihten sonra kendini tümüyle yazmaya verdi. Bir anlatı kitabı dışında, yalnız şiir ve şiire ilişkin yazılar yazdı. Kül adlı kitabıyla 1979 yılında Türk Dil Kurumu ve İstanbul kitabı ile de 1980 yılında Behçet Necatigil Şiir Ödüllerini kazandı. 28 Ağustos 2008 tarihinde Bodrum\'da 90 yaşında vefat etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------------------

- Sergiden görüntü

- Sergiyi gezenlerden görüntü

- Ahmet Berk\'in açıklamalarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)