DHA YURT BÜLTENİ -16

Sinop açıklarında balıkçı teknesi battı: 1 ölü, 1 kayıp, 2 kişi kurtarıldı (4)

KAYIP BALIKÇI ARANIYOR

Karadeniz\'de, Sinop\'un Gerze ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle alabora olan teknede kaybolan Murat Yağlıoğlu\'nu arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ait bir helikopter ve bot ile dalgıçlar katılıyor. Arama çalışmalarını takip eden Yağlıoğlu\'nun ailesi ise kıyıda gözü yaşlı bekliyor.

Kayıp Murat Yağlıoğlu\'nun yakını Murat Bal, \"Murat ve arkadaşları sabah saatlerinde balığa çıktı. Murat ailesini arayarak \'Fırtına çıktı, çocukları doktora sen götür\' demiş. Daha sonra tekne alabora olmuş ve 1 kişinin öldüğünü Murat\'ın ise kayıp olduğunu öğrendik\" dedi.

Görüntü Dökümü :

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-Yağcıoğlu\'nun ailesinin ağlamasından detay

- Limandan detaylar

- Batma yerini gören noktadan anons

- Röportaj

Haber-Kamera: Tayfur KARA-Hüseyin KALAY SİNOP- DHA

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Kuvvetli rüzgar ve yağmur Bodrumlular\'a zor anlar yaşattı

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde zaman zaman fırtınaya dönüşen kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Bodrum\'da gece yarısından itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar zaman zaman hızını 62 ile 74 kilometreye kadar çıkartarak fırtınaya dönüştü. Fırtınayla birlikte yağan yağmurda sokakta bulunanlar ve okuldan çocuklarını almaya giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı veliler yürümekte ve şemsiyelerini tutmakta zorlandı. Fırtına nedeniyle Bodrum ile Yunanistan\'ın Kos Adası arasında yapılan feribot seferleri iptal edilirken, deniz trafiği de durdu. Güney yönlü esen rüzgarlarla oluşan fırtına nedeniyle Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent, Yahşi, Akyarlar ve Turgutreis sahillerinde dev dalgalar oluştu. Sahildeki ev ve işletmelerin duvarlarına çarpan dalgalar, metrelerce yükseldi. Kumbahçe açıklarında bağlı olan bir lastik bot battı. Sahil kesimindeki duvarlara çarpan dalgalarla birlikte uçan yosun parçaları ise \'Barlar Sokağı\' olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi\'ne kadar ulaştı. Esnaf gün boyu fırtınayla birlikte karaya vuran yosunları temizledi. Fırtına ve yağmur nedeniyle zaman zaman ilçedeki sokaklar tamamen boşaldı. Yağmur yerini kısa süreli doluya da bıraktı.

Meteoroloji yetkilileri, ilçede hayatı olumsuz yönde etkileyen rüzgarlı ve yağmurlu havanın 12 Ocak Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Velilerin fırtına ve yağmurda zorlanmaları

-Kumbahçe sahilinden görüntü

-Bodrum açıklarından görüntü

-Kuvvetli rüzgardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Liseli Emine çatıdan düşüp, öldü

Burdur\'da lise öğrencisi Emine B. (17), öğle yemeği için gittiği halasının evinin bulunduğu 4 katlı binanın çatısından düşüp, öldü. Genç kızın intihar ettiği ihtimali değerlendiriliyor.

Burdur\'da lise öğrencisi Emine B., bugün öğle yemeği için okul çıkışı halasının Konak Mahallesi Sebzeci sokaktaki evine geldi. Halası yemek hazırladığı sırada Emine B., 4 katlı binanın çatısından düştü. Önce yerden yüksekliği 2 metre olan zemindeki kömürlük çatısına çarpan Emine B., daha sonra da zemine düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Emine B.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Emine B.\'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Polis Emine B.\'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis aracı

- Olay yeri inceleme ekiplerinin gelişi

- Bina dış görünüş

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Harranlı öğrencilerin kar hayali gerçek oluyor

Şanlıurfa\'nın Harran ilçesinde, ilkokul öğretmeni, bir öğrencisinin; \'Niye bizim okulumuza kar yağmıyor\' sözleri üzerine, bahçede köpük spreyi sıkarak öğrencilere yapay da olsa kar sevinci yaşattı. Öğretmenin bu duyarlılığının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencileri hafta sonu kayak merkezine götürme kararı aldı.

Harran ilçe merkezinde bulunan Ünlü İlkokulu öğretmeni Cansu Ersan\'a bir öğrencisi \"Niye bizim okulumuza kar yağmıyor, bize kızmış mı?\" diye sordu. Bunun üzerine öğretmen Cansu Ercan, öğrencilerin yüzünü güldürmek için eğlenceli bir yönteme başvurarak aldığı köpük spreyini okul bahçesinde sıkıp, yapay da olsa çocuklara kar sevinci yaşattı.

Kırtasiyeden aldığı köpük sprey ile öğrencilerini sevindiren öğretmen Cansu Ercan, o anın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Öğretmenin bu paylaşımını gören Harran İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Demiroğlu, öğrencilerin kar hayalini gerçeğe dönüştürme kararı aldı. Demiroğlu, Cansu öğretmen ve öğrencilerini hafta sonu minibüsle Siverek ilçesinde bulunan Karacadağ Kayak Merkezi\'ne göndereceğini duyurması, herkesi mutlu etti.

Görüntü Dökümü

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- Harran Ünlü İlkokulu

- Öğretmen Cansu Ersan öğrencilere köpük spreyi sıkması

- Öğrencilerin eğlenmesi

- Öğretmen Cansu öğrenciler soru sorması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 83 MB

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Elektrik kesintilerini yol kapatarak protesto ettiler

Şanlıurfa’da elektrik kesintilerine tepki gösteren esnaf yol kapatarak eylem yaptı.

Yusufpaşa Mahallesi\'nde yaklaşık 200 kişilik esnaf, elektrik kesintilerine tepki göstermek için toplandı. Eylemci grup saksı, el arabaları ve merdivenle yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Kısa süre ulaşıma kapanan yol için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisler, yolu trafiğe açıp grubu DEDAŞ yetkilileri ile telefonda görüştürdü. Sorunun en kısa sürede çözümü için söz verilmesinin ardından esnaf grubu eylemlerine son vererek, iş yerlerine döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplanan esnaflar

- Esnaflar yolu trafiğe kapatması

- Polis ekiplerinin gelmesi

- Polis esnaflarla görüşmesi

- Toplanan esnafları dağılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 155 MB

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Bu kafe kimsesizlere ev, öğrencilere ders çalışma ortamı sunuyor

Tokat\'ın Turhal ilçesinde bir kafe kış nedeni ile kimsesizleri ağırlıyor. Aynı zamanda öğrencilere ise ders çalışabilecekleri ortam sunuyor.

Kent merkezinde Samet Kılıçlar\'ın işletmeciliğini yaptığı kafe gidecek ve kalacak yeri olmayan kimsesizlere kapılarını açtı. Kimsesizler, geceleri misafir edildikleri kafede ücretsiz ikramlardan faydalanıp, sabaha kadar zaman geçirebiliyor. Kafe aynı zamanda öğrencilere geceleri ders çalışma imkanı da sağlıyor.

Turhal\'ın son yılların en soğuk kış gecelerini yaşadığını ifade eden işletme sahibi Samet Kılıçlar, \"Biz de kimsesi olmayan, kalacak yeri olmayan hemşehrilerimize, evde ders çalışması için uygun ortam olmayan öğrenci kardeşlerimize kafemizi açtık. İşletmemizde gündüzleri müşterilerimizi hizmet verirken geceleri nöbetçi arkadaşlarımızın güvenliğinde ücretsiz olarak kimsesizlere, öğrencilere hizmet veriyoruz. Turhal halkı her zaman garibanın, fukaranın yanında olmuştur. Bizler karşılık beklemeden ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bize verilen en büyük ödül ise sıcak içten bir gülümseme. O kardeşlerimizin yüzünde bir tebessüm oluşturuyorsak en büyük kazancı elde etmişizdir\" dedi.

Kimsesizler ile empati kurmaya çalıştıkları söyleyen şef garson Yahya Atasoy ise, \"İşletmemizi asıl sahibi olan kimsesiz vatandaşlarımıza açtık. Kendimizi ilk başta onların yerine koyarak bu uygulamaya koyulduk. Kafemiz geceleri açık, kardeşlerimize ikramlarda bulunuyoruz. Onlardan hiçbir şey talep etmiyoruz. Bu soğuk kış günlerinde onların bir nebzede olsa da ihtiyaçlarını gideriyor isek ne mutlu bizlere\" diye konuştu.

Kafenin bu imkanından yararlananlar ise işletmenin gece boyu açık olmasından oldukça memnun olduklarını ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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-Kafeden görüntüler

-Kafede bulunan kişilerden görüntüler

-Ders çalışan öğrenciler

-İşletmeci ve garsonun açıklamaları

(354 mb)

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

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Bu okulda öğrencilerin yüzde 65 polis olmak istiyor

Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesinde bulunan Selçuk İmam Hatip Ortaokulunda yapılan ankette öğrencilerin yüzde 65\'i polis olmak istedikleri ortaya çıktı.

Öğrenclerin büyük bölümünün yapılan ankette polis olmak istediklerini belirtmesi üzerine okul idaresi Emniyet Müdürlüğü\'ne başvurdu. İdarecilerin talebi üzerine okula gelen polis amirleri, öğrencilere nasıl polis olunacağını anlatıp, mesleki bilgiler verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salonda bulunan öğrenciler

-Polislik mesleğini ve faaliyetlerini anlatan amir

-Öğrencilerin merak ettiği soruları sormaları

-Rehber öğretmeninin açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 617 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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