DHA YURT BÜLTENİ -16

Kozan\'da istinat duvarı çöktü; yol trafiğe kapandı

Adana\'nın Kozan ilçesinde Kayseri yolu üzerinde bulunan Dağılcak mevkiinde istinat duvarı çöktü. Yol kısmen trafiğe kapanırken, olası bir kazaya karşı önlem alındı.

Kozan-Kayseri yolu Dağılcak mevkii üzerinde yaz aylarında yapımı tamamlanan istinat duvarı, yoğun yağış nedeniyle çöktü. Çökmenin yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alındı.

FEKE\'DE YOLLAR KAPANDI

Kozan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Kayseri yolu kar nedeniyle trafiğe kısmen kapandı. Çulluuşağı, Dişbudak mevkiinden itibaren yoğun kar yağışı nedeniyle jandarma ekipleri zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların geçişlerine izin vermedi. Birçok otomobil geri dönmek zorunda kaldı. Feke\'nin birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri ve karayolları ekipleri yolları açmaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü

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- Çöken istinat duvarından görüntüler

- Kar nedeniyle kapanan yol

- İlerlemeye çalışan araçlar

- Kar nedeniyle çalışmayan araçlar

- Jandarmalardan görüntü

- Genel görüntüler

SÜRE: 02\'11\" BOYUT:241 mb

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)

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Karlıova\'da okullar tatil edildi, çocuklar karda eğlendi

Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle pazartesi günü eğitime verilen ara bugün de devam etti. Çocuklar iki günlük tatili karda oynayarak değerlendirdi.

Karlıova ilçesine 10 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda Pazartesi günü başlayan kar tatili sürüyor. Kar tatilini fırsat bilen çocuklar ise ilçe merkezinde biriken karın içinde doyasıya eğlendi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Karlıova ilçesine bağlı 30 köy yolu ulaşıma kapanması nedeniyle, karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları da sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Çocukların çatı üzerinden kara atlaması

- Vatandaşların kar temizlemeleri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 367MB

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL-BİNGÖL-DHA

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OSB alanında dinamit patlatıldı, karayolu alışama kapatıldı

Dursunbey- Balıkesir karayolu, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulacak alanda yapılan çalışmalar kapsamında patlatılan dinamit nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapatıldı.

Dursunbey\'de kurulucak olan OSB\'de yapılan hafriyat çalışmaları kapsamında 2600 metrekarelik alanda patlama gerçekleştirildi. Patlama nedeniyle Dursunbey-Balıkesir karayolu 30 dakika trafiğe kapatıldı. Patlamda 135 kilo dinamit, 4000 kilo anfo patlayıcı, 280 kapsül kullanıldı. Patlama anı belediye ekipleri tarafından drone ile görüntülendi.

Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, \"Organize Sanayi Bölgemizde ilk patlatmalı hafriyat çalışmamız bugün gerçekleşti. Yaklaşık 30 dakika boyunca ulaşıma kapanan yolumuzda, bu vesile ile bekleme yapan vatandaşlarımızdan özür diler, kış şartlarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz ile yol güvenliğini sağlayan jandarmamıza teşekkür ederim\" dedi.

OSB alanında yapılacak çalışmalarda, 12 bin metrekarelik alanda toplam 568 kilo dinamit, 9440 kilo anfo patlayıcı, 1144 kapsül kullanılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Drone ile çekilmiş patlama görüntüleri.

Süresi: 52 Saniye, Boyutu: 98.3 MB.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

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Ege Üniversitesi\'nin koruluğu millet bahçesi oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen cumartesi günü İzmir\'de yaptığı belediye başkanları aday tanıtım toplantısında Ege Üniversitesi kampüs alanı yakınına millet bahçesi açılacağını söylemesi üzerine çalışmalar başlatıldı.

Ege Üniversitesi\'nin kampüs alanı dışındaki \'Lojmanlar bölgesi\' ile Güneş Enerjisi Enstitüsü arasında kalan koruluk alanın düzenlenerek millet bahçesi olarak kullanılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, \"Kampüs alanı dışında kalan koruluk alan, milletimizin de kullanımına açılacak. Yaklaşık 290 bin metrekarelik alan, bakım ve düzenlenmesinin ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak\" dedi. Rektör Budak, Ege Üniversitesi Senato üyeleriyle birlikte bölgeyi gezdi. Bornova Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı\'ndaki Ege Üniversitesi Lojmanları Konukevi arazinin bulunduğu bölgede eşsiz bir koruluk olduğunu ifade eden Prof. Dr. Budak, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bu eşsiz koruluk bütünlüğü korunarak millet bahçesine dönüştürülecek. Kentin merkezinde kalan oksijen deposundan vatandaşlarımız aileleriyle yararlanabilecekler. Bizim koruluk alanımıza yapılacak olan Millet bahçesi, İzmir\'in simgesi haline gelecek özellik taşıyor. Yeşilimizi hem koruyacağız hem de yeşilimizden daha çok yararlanacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz sporunu yapabilecek, aileler vakit geçirebilecek.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Millet bahçesi yapılacak alanın drone görüntüsü

İZMİR, (DHA)

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Alacağı için emniyet müdürlüğü binasına çıktı

Antalya\'da motosikletiyle yaptığı kaza sonrası karşı taraftan bir miktar parasını alamadığı iddiasıyla yapımı devam eden emniyet binasının 2\'nci katına çıkan A.Ş., olay yerine gelen kazaya karışan diğer kişinin 1000 lira vermesiyle binadan indi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi\'nde inşaatı devam eden Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Motosikletiyle yaptığı kaza sonrası karşı taraftan alacağını tahsil edemediğini iddia eden A.Ş., yoldan geçerken binanın 2\'nci katına çıktı. Ara bölgede olduğu için yoldan gözükmeyen A.Ş\'yi çalışanlar görüp polise bilgi verdi. Kısa sürede belirtilen adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, A.Ş\'yi ikna etmeye çalışırken, olay yerine kazaya karışan diğer aracın sürücüsü geldi. Yaklaşık 1 saat boyunca ikna edilmeye çalışılan A.Ş., karşı tarafın 1000 lira vermesinin ardından binadan indi. A.Ş., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye ekiplerinin önlem alması

- Polisin çatıda görüntüsü

- İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

- Binadan genel görüntü

- Detaylar

163 MB /// 01.23ö

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

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TEM\'deki cinayetin zanlısı gözaltına alındı

Tekirdağ\'ın Saray ilçesinde TEM yolu kenarında silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunan Atanur Ayberk\'in cinayet zanlısı olarak Murat D., gözaltına alındı.

TEM\'in Saray ilçesine bağlı Beyazköy Merası yakınlarından 13 Aralık 2018 günü Atanur Ayberk, başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Ayberk\'in öldürülmeden önce de darp edildiği ve yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Cinayetin ardından güvenlik güçleri geniş kapsamlı araştırma başlattı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı Murat D.\'nin ilçede bir evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis, Murat D.\'yi yakaladı. Poliste susma hakkını kullandığı belirtilen, şüpheli soruşturmasının yürütüleceği Saray İlçe Jandarma Komutanlığı\'na teslim edildi.

Jandarma Murat D. ile ilgili soruşturması sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlının çıkartılması

-Polis aracına bindirilmesi

-Emniyet tabela

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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Sivas\'ta kar yağışı etkili oldu (2)

SİVAS\'TA OKULLARA KAR TATİLİ

Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın bir gün süreyle tatil edildi. Eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb kronik ağır hastalığı olan kamu görevlileri idari izinli sayılacak. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Sivas Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin tapolarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda çarşamba günü gün boyu aralıklarla kar yağışı, kuvvetli buzlanma don olayı ve şiddetli rüzgar beklendiğinden öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özeş örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, 09.01.2019 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb kronik ağır hastalığı olan kamu görevlileri çarşamba günü bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır.\"

SİVAS,(DHA)

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FETÖ sanığı eski teğmene 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada tutuklu yargılanan, teğmenlikten ihraç edilen Özgür B., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özgür B. hakkında tahliye kararı verildi.

Kayseri 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Özgür B., hazır bulundu. Eski teğmen Özgür B., 10 yıl boyunca kahramanca görevini yaptığını savunarak, \"Kahramanlıkla hainlik arasında çok ince bir çizgi vardır. Eğer cezaevinde olmasaydım, şu an Suriye sınırında olacaktım. Belki de şehit olacaktım. Kimseden talimat almadım. Kahraman silah arkadaşlarımla beraber oldum. Beni silah arkadaşlarımdan ayırmayın. Beraatimi istiyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Özgür B.\'yi \'silahlı terör örgütü üyeliği\' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Özgür B. hakkında tahliye kararı verildi.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) -

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Bitlis\'te okullar yarın tatil

Bitlis\'te etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu.

Bitlis Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"Yoğun kar yağışından dolayı Bitlis merkez ilçemizde her tür ve derecedeki resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 09.01.2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine valiliğimizce karar verilmiştir\" denildi.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) -