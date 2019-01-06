DHA YURT BÜLTENİ -16

ÇANKIRI\'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Çankırı\'da eğitime kar molası verildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yarın Çankırı merkez ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Valilik\'ten yapılan açıklamada ayrıca \"Aynı ilçelerimizde hamile ve engelli kamu personeli de bir (1) gün idari izinli sayılmıştır\" denildi.

ÇANKIRI (DHA)

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Vardiya müdürü Filiz, \'evlilik\' tartışmasında sevgilisini öldürdü (2) / OLAY ANI GÖRÜNTÜSÜYLE

\'EVLENMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ\'

Tekirdağ\'ın Çerkezköy ilçesinde, pizza restoranında vardiya müdürü olan Filiz Kızıldere, aynı işyerinde kurye olarak çalışan Mehmet Sönmez\'i kendisiyle evlenmediği için öldürdüğünü itiraf etti.

Tutuklanarak cezaevine konulan Kızıldere ifadesinde, 9 ay birliktelik yaşadıklarını ve daha sonra ayrıldıklarını anlatarak, \"Pizzacı da 9 ay Mehmet ile birlikte çalıştık ve sevgilisi olduk. Evlenme vaadiyle birliktelik yaşadık fakat Mehmet Sönmez beni bıraktı ve bu olayı iş çevresine yaydı. Bu sebeple İstanbul\'dan aldığım tabancayı çantama koyup işe gittim. İş çıkışı ise Mehmet Sönmez ile konuşmak istediğimi söyledim. Yürürken evlilik nedeniyle tartıştık. Yanımda getirdiğim tabanca ile 3 el ateş ettim\" dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay anı (cep telefonu kamerası)

Haber: TEKİRDAĞ (DHA)

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BOLU DAĞI GEÇİŞİ TIR VE KAMYONLARA KAPATILDI



BOLU Dağı\'nın D-100 Karayolu geçişi yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle TIR ve kamyonların geçişine kapatıldı.

Bolu Dağı\'nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde sabah saatlerinde başlayıp gün boyu süren kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun kar yağışının yaşandığı D-100 Karayolu\'nun Bolu Dağı geçişinde yol beyaza büründü. Bolu Dağı\'ndaki yeşil alanlarda kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaşırken, karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Çalışmalara rağmen yoğun yağış nedeniyle hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü bölgede buzlanma da meydana geldi. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişi ve D-100 Karayolu Yeniçağa mevkiindeki dik rampalar TIR, kamyon ve tankerlerin geçişine kapatıldı. Bölgede görevli polis ekipleri tarafından ağır tonajlı araçlar yol kenarlarındaki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Yolu kullanan diğer araçlar kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle güçlükle ilerleyebildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışı

-Yoldan görüntüler

-Bekleyen TIR\'lar

-Kar küreme çalışmaları

-Röportaj

-Kamyon şoförü Ali Doğan ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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ÇİNLİ TURİSTLER, SAFRANBOLU\'DA KAR YAĞIŞININ KEYFİNİ ÇIKARDI

KARABÜK ile Bartın arasında ulaşımı sağlayan yolda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Tarihi Safranbolu ilçesi de beyaz örtüyle kaplandı. Çinli turistler, Hıdırlık Tepesi\'nde fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Karabük- Bartın yolunun Ahmet Usta, Beştepeler mevkiilerinde karla kaplanan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalışıyor. Tekir yaylasında ise bir motosikletli yaklaşık 40 santim olan karda gösteri yaptı. Aladağ mevkiinde ise bir otomobil karlı yolda kayarak yoldan çıktı. Şans eseri uçuruma yuvarlanmaktan kurtulan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

TURİSTLER BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Karabük\'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, tarihi Safranbolu ilçesi de beyaz örtüyle kaplandı. Yağan kar zeminde tutmazken tarihi binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Çinli turistler, ilçeye hakim olan Hıdırlık Tepesi\'nde fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karabük-Bartın yolundan detay

-Karayolları yol küreme çalışması

-Çinli turistler

-Beyaza bürünen eski çarşı

-Motosikletlinin gösterisi

-Yoldan çıkan otomobil

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),(DHA)

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KAZDAĞLARI\'NDA KAR GÖRMEK İSTEYENLERE TRAFİK ENGELİ

BALIKESİR’in Edremit ilçesindeki Kazdağları\'nın kar manzarasını izlemek ve piknik yapmak isteyen kişiler, hafta sonu bölgeye geldi. Öğle saatlerinde, Edremit-Yenice yolunda yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Balıkesir\'de yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen Kazdağları\'nı görebilmek ve piknik yapmak için birçok kişi haftasonu bölgeye geldi. Sabah erken saatlerde yola çıkanlar Kazdağları\'nın manzarasıyla buluşup piknik yaparken, öğle saatlerinde yoğunluk oluşmaya başladı. Kazdağıları\'nın Hanlar mevkiinde piknik yapıp kartopu oynamak isteyen birçok kişi trafik yoğunluğu nedeniyle bölgeye ulaşamadı. Vatandaşlar bölgeye ulaşamayınca araçlarını yol kenarına park ederek bulundukları yerden kar manzarasını izlemek zorunda kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Uzun araç kuyruğundan görüntü.

- Vatandaşlar ile röportaj

- Kar topu oynayan vatandaşlardan görüntü.

- Piknik alanından görüntü.

- Drone ile çekilen yoğun trafik görüntüsü.

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

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AK PARTİ\'NİN DENİZLİ ADAYLARI AÇIKLANDI



AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yerel seçim için AK Parti\'nin Denizli\'deki 19 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Kurtulmuş, \"\'Cumhur ittifakı\' siyasi parti yöneticilerinin kendi aralarında oluşturduğu bir anlaşma değildir. \'Cumhur ittifakı\', selaların eşliğinde kurulmuş bir siyasal ittifaktır\" dedi.

AK Parti\'nin \'Denizli Aday Tanıtım Toplantısı\', EGS Kongre ve Kültür Merkezi\'nde düzenlendi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ile Nilgün Ök, ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilatlarının üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Toplantı salonunda, partililere seslenmek için kürsüye çıkan Nihat Zeybekci için \'Ege\'nin efesi\' tezahüratları yapıldı. Zeybekci, \"\'Ege\'nin efesi\' deyince yerine oturuyor. Eskiden \'Kabinenin efesi\' derlerdi. Bizi zor durumda bırakırlardı. Ege\'nin bir hiyerarşisi vardır. Efe 1 olur, sonra zeybekler, daha sonra da kızanlar gelir. Bizde efe 1\'dir. Onun da adı bellidir, Recep Tayyip Erdoğan. Bize bu işte zeybeklik payesi düşerse ne ala\" diye konuştu.

\'AK PARTİ MİLLİ VE YERLİ PARTİDİR\'

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş ise konuşmasında, 31 Mart akşamı Denizli\'de büyükşehir ve 19 ilçeyi kazanarak, coşkuyla kutlama yapacaklarını söyledi. Kurtulmuş, \"AK Parti milli ve yerli bir partidir. Kökü dışarıda olan bir parti değildir. Başkalarının ayak izini takip eden bir parti değildir. AK Parti, Türkiye\'deki demokrat geleneğinin, milli siyaset geleneğinin bugünkü temsilcisidir. AK Parti çok partili siyasi hayatımızda rahmetli Menderes\'in, rahmetli Özal\'ın, rahmetli Erbakan\'ın, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu\'nun aşmış olduğu siyasi yolunun bugünkü devamıdır. AK Parti dünya egemenlerinin karşısında diz çöken, düğme ilikleyen bir siyasi parti değil; millet ne diyorsa hangi talimatı veriyorsa onu yerine getirmeye çalışan siyasi bir harekettir. Bu siyasi özelliğimizi hiç kaybetmeyeceğiz\" dedi.

\'MİLLETİN PAZARINDAN GEÇMEYEN, CAMİSİNDE OLMAYAN CUMHURBAŞKANI OLAMAZ\'

Recep Tayyip Erdoğan\'ın, 2014\'te milletin oylarıyla cumhurbaşkanı seçildiğini belirten Kurtulmuş, \"Yetmedi bir adım daha attık. Artık yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'yle en son 24 Haziran\'da yaptığımız gibi sandıktan hem hükümeti hem de devlet başkanını çıkardınız. Biz reform dedikçe Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Fırkası, İttihat Terakki Fırkası zihniyeti de geri adım atmak istedi. 24 Haziran seçimlerini hatırlayın; \'Bize oy verirseniz eski sistemi geri gideceğiz\' yani \'Cumhurbaşkanını yine Ali Cengiz oyunlarıyla seçelim\'. Bırak millet seçsin, kararını vermiş. Çünkü şunu biliyorlar; bu millet cumhurbaşkanını seçtikten sonra milletin çarşısından pazarından geçmeyen, milletin camisinde mescidinde olmayan, milletin derneğinde düğününde bulunmayan, yasını taziyesini tutmayan, milletin türküsünü şarkısını söylemeyen hiç kimse bu ülkede cumhurbaşkanı olamayacaktır\" diye konuştu.

\'CUMHUR İTTİFAKI MASABAŞI ANLAŞMASI DEĞİLDİR\'

AK Parti\'li Kurtulmuş, \'cumhur ittifakı\'nın \'masabaşı anlaşması\' olmadığını kaydederek, \"\'Sana şu kadar, bana bu kadar\' pazarlığı hiç değildir. \'Cumhur ittifakı\' siyasi parti yöneticilerinin kendi aralarında oluşturduğu bir anlaşma da değildir. \'Cumhur ittifakı\' 15 Temmuz gecesi meydanlarda tanklara, uçaklara, helikopterlere karşı milletimizin \'Allahu ekber\' diyerek kurduğu bir mücadeledir, ortaklıktır, bir dayanışmadır. \'Cumhur ittifakı\' selaların eşliğinde kurulmuş bir siyasal ittifaktır\" dedi.

İŞTE DENİZLİ\'NİN 19 ADAYI

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, konuşmasının ardından 19 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. Adı açıklanan adaylar, tek tek sahneye çıktı. Adayların açıklanmasının ardından toplantı sona erdi.

AK Parti\'nin Denizli adayları şöyle:

Acıpıyam : Hulisi Şevkan

Babadağ : Selim Demirezen

Baklan : Yusuf Gülsever

Bekilli : Mustafa Çoban

Beyağaç : Mustafa Akçay

Bozkurt : Hamdi Cin

Buldan : Mustafa Şevik (MHP) İttifak

Çal : Fethi Akcan (MHP) İttifak

Çameli : Cengiz Arslan

Çardak : Hüsnü Yılmaz

Çivril: Niyazi Vural

Güney : Halil Ayhan

Honaz : Turgut Devecioğlu

Kale: Salih Sağınç

Merkezefendi : Muhammet Subaşıoğlu

Pamukkale: Avni Örki

Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş

Serinhisar : Şeref Turan

Tavas : Hüseyin İnamlık

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Salondan detay

-Zeybekci ve Kurtulmuş\'dan detay

-Zeybekci\'nin konuşması

-Kurtulmuş\'un konuşması

Adayların tanıtılması

Haber:Ramazan ÇETİN-Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ, DHA)

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