DHA YURT BÜLTENİ -16

KUYUYA GİREN İŞÇİLER GAZDAN ZEHİRLENDİ (1)

BURSA\'nın Nilüfer ilçesinde Görükle Mahallesi\'nde, temiz su sondaj çalışması yapan özel bir şirkete bağlı 5 kişi indikleri kuyuda gazdan zehirlendi. 4 kişi hastaneye götürüldü. 1\'ini durumu ağır . 1 kişi de halen kuyuda. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

BURSA (DHA)

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Boşanma nedeniyle husumetli aileler çatıştı: 1 ölü, 13 yaralı (2) - Yeniden

GAZİANTEP\'te çocuklarının boşanma davası nedeniyle aralarında husumet bulunan Şahin ve Deniz aileleri arasında av tüfeklerinin kullanıldığı çatışma çıktı. Erkek tarafının, kız tarafının evine ateş açmasıyla başlayan çatışmada Makbule Deniz öldü, 13 kişi yaralandı.

Olay, ögleden sonra Mevlana Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; çocuklarının boşanma davası nedeniyle aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile üyeleri, bugün telefon konuşması sırasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeklerini alan erkek tarafı, kız tarafının evine gelerek, ateş etmeye başladı. Karşı taraf da karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada Makbule Deniz öldü, Ali Şahin, Sertan Deniz, Zehra Deniz, Gencar Deniz, Halil Tece, Nesrin Şahin, Veysel Şahin, Zöhre Deniz, Ahmet Kılıç, Ayni Zeliha Karadağ, Hacire Deniz, Fehmi Deniz ve Mahmut Çiftçi yaralandı. Yaralananlar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kentteki çeşitli hastanelere götürüldül. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fehmi Deniz, Ayni Zeliha Karadağ ve Hacire Deniz\'in hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

ÇATIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çatışma ise çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, pompalı tüfeklerle karşılıklı ateş edilmesi ve yaralıların taşınması yer aldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polis ekipleri

- Güvenlik önlemleri

- Yerdeki boş kovanlar

- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Pompalı tüfeklerle ateş edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MANİSA\'DA İKİ FABRİKA AÇTI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İzmir\'deki programının ardından, Manisa\'da, dünyanın en büyük yiyecek ve içecek firmalarından olan PepsiCo\'nun üretim tesisinin ve şaft üretimi yapan Tirsan Kardan fabrikasının açılışını yaptı.

İzmir- Manisa karayolunu kullanıp Sabuncubeli Tünelleri\'nden geçerek kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak açılışını yapacağı Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki PepsiCo\'nun, yiyecek içecek fabrikasına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a; Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı; Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Cengiz Ergün, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen, Uğur Aydemir ve Semra Kaplan Kıvırcık ve protokol üyeleri fabrikanın girişinde karşıladı. Program, PepsiCo\'nun tanıtım filminin slaytının izletilmesiyle başladı. Ardından PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ahmet Levent Yüksel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, birer konuşma yaptı.

Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisine dair açıklamalarda bulunarak, \"16 yılda yerli ve yabancı ayrımı yapmadan özel sektörün yanında olduk. Ülkemiz 2002 Kasım - 2018 Ağustos ayında 202 milyar dolara yakın yabancı yatırım çekti. Yatırımcı, bir ülkede güven varsa, istikrar varsa gelir, yatırımını yapar. Yatırımcı neden Güneydoğu\'da gitmiyor, terör olduğu için. Şimdi orayı terörden arındırıyoruz. Yatırımcı terörden temizlenen bölgelere gidecek, yatırım yapacak\" dedi.

Eskiden geçim derdi ile yurt dışına göç eden insanların artık firma sahibi olarak yurt dışına gittiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"İhracatımızın 5 kat artışla 168,1 milyar dolara çıkması Türkiye\'ye olan ilginin neticesidir. Ticaret Bakanımız üzülüyor. Üzülmüyorsun değil mi? 168,1 milyar dolara ulaştık. Biz hedefi 170 olarak koymuştuk. Önümüzdeki yıl 200\'ü geçeriz. Benim görevim bakanlarıma hedef vermek. Yoksa ben gider bakan olurum\" diye konuştu.

\'BİR ÜLKEDE İSTİKRAR YOKSA YATIRIMCI DA GELMEZ\'

Kişi başına düşen geliri 11 bin dolara çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

\"Zengin ile fakir arasındaki uçurumu gidermek için sosyal yardımdan desteklere kadar vatandaşlarımızın yanında olduk. Kısa zaman önce asgari ücreti açıklayarak emekçilerimize verdiğimiz önemi bir kez daha gösterdik. Bugüne kadar işçimizi, memurumuzu, emeklimizi enflasyona asla ezdirmedik. 16 yıllık iktidarımızda belli çevreler değil; üreticisiyle, kamu kesimiyle, ihracatçısıyla 81 milyonun tamamı kazanmıştır. Büyüyen pastadan tüm kesimler haklarını almıştır. Ekonomik başarının formülü gayet basittir. Siyasi istikrar ve güven olmadan ekonomide başarı sağlanamaz. Bir ülkede istikrar yoksa, yatırım da gelmez, yatırımcı da gelmez. Bizden önce Türkiye\'de koalisyonlar hükümetleri vardı. Biz koalisyon görmedik. Bizim dönemimizde 16 yıldır sürekli tek başına iktidar olduk. Tabii bu bizi hem parlamentoda bir istikrara hem de yönetimde idarede yönetimde istikrara götürdü. Şimdi bu yeni yönetim sistemiyle bunu çok daha farklı duruma doğru götürmek istiyoruz.\"

\'BATININ HALİNİ GÖRÜYORSUNUZ, BİRİNDE BAŞLIYOR, BİRİNE SIÇRIYOR\'

Milli iradeden asla taviz vermediklerini kaydeden Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi olaylarına da değinerek, \"Türkiye\'nin son 16 yıl da elde ettiği ekonomik zaferlerin sırrı buradadır. Milli iradeden asla taviz vermediğimiz için hem kendi girişimlerimiz, hem de uluslararası sermaye ülkemizde uzun vadeli yatırımlara girebilmiştir. Bu başarıya, terör saldırılarından darbe girişimine ekonomik sabotajlara rağmen ulaştık. Karşı karşıya bulunduğu sınama ne kadar büyük olursa olsun ülkemiz bu süreçte demokrasiye hukuk devletine ve serbest piyasa ekonomisine bağlılığından asla taviz vermemiştir. Türk milleti 15 Temmuz gibi eylemleri bile aklı selim ile yönetmeyi başarmıştır. Ekonomisi bizden ileride olanlar dahil hiçbir devlet, özellikle 15 Temmuz gibi bir badireyi, böyle büyük bir ihaneti atlatamazdı. Şiddet düzeyi Gezi olaylarıyla kıyas dahi edilemeyecek Batının halini görüyorsunuz. Birinde başlıyor, birine sıçrıyor. Ne hale geldiğini görüyorsunuz. Beş yıl önce kurşun sıkan, bomba atan vandallara karşı bizi demokrasiye davet edenler bugün çok daha küçük çaplı hadiselerde ortalığı ayağa kaldırıyorlar. 15 Temmuz\'un ardından ilan ettiğimiz OHAL\'i eleştirenler, üç beş günlük eylem için OHAL seçeneğini gündeme getiriyorlar\" diye konuştu.

\'YOLU DOĞRU OLANIN YÜKÜ DE AĞIR OLUR\'

Türkiye\'de 4 milyon mülteci bulunduğunu, batının mültecileri kabul edemediğini söyleyen Erdoğan, \"Ama biz aldık. On yıllardır PKK mücadelemize laf söyleyenler bugün DEAŞ\'ın kanlı eylemleri karşısında en sert tedbirleri almaktan çekinmiyorlar. Bizi eleştirdikleri ne varsa katbekat kendileri yapıyorlar. Türkiye, serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden kalkınma yolculuğuna devam edecektir. Yolu doğru olanın yükü de ağır olur. 31 Mart mahalli idareler seçiminde yine ülkemizin siyasi ve ekonomik istikrarını perçinleyecek bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Milletimiz 16 yıldır olduğu gibi bir kez daha tercihini hizmet ve eser siyasetinden yana kullanacaktır\" dedi. Sözlerine \"Ben fabrikanın sosyal amaçlı bazı adımlarının olduğunu biliyorum. Türkiye\'de de sosyal destekli adımlara herhalde katkıda bulunacaksınız değil mi?\" diye soran Erdoğan ardından sözlerine son verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından dünyanın en büyük yiyecek ve içecek firmalarından birisi olan PepsiCo\'nun üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdi. 47 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 100 bin metrekare alan üzerine kurulan fabrikada 350 kişiye istihdam sağlıyor.

İKİNCİ FABRİKAYI DA AÇTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fabrikanın açılışının ardından hemen karşısındaki şaft üretimi yapan Tirsan Kardan fabrikasının açılış törenine yürüyerek geçti. Burada da kısa bir konuşma yapan Erdoğan, \"Burada en ileri teknolojinin makinelerini görüyorum. İnşallah bu yıl 80 milyon dolar ihracatı olan bu fabrika 3 haneli rakamlara, 250-300\'e ulaşacak. Ülkemiz için otomotiv ve savunma sanayii önemli. Gerek daha önce gerekse yeni yönetim sistemine geçtikten sonra da araştırma geliştirmeye verdiğimiz destekle, bugünleri yakalamayı hedeflemiştik. Özel sektörümüzle bütünleştik ve bunu başardık. Burada da 830 personel çalışıyor. İnşallah bu sayı, bin hatta bin 500\'leri bulur\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sora 37 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan, toplam 70 bin metrekare alan üzerinde faaliyet gösteren fabrikanın açılışını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın salona girişi

- Yapılan konuşmalardan görüntü

- Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşması

- Salondan detay görüntüler

Haber- Kamera: Umut KARAKOYUN, Cemil SEVAL, Mustafa KÖPRÜLÜ-Kamera: Tekin GÜRBULAK / MANİSA, (DHA)

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Erdoğan, İzmir\'de AK Parti\'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı (3)

GENÇ KIZDAN GÜLDÜREN SÖZLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir\'de partisinin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladığı Halkapınar Spor Salonu\'ndan ayrılacağı sırada Tutku Yalçın adlı genç bir kızla aralarında geçen diyalog güne damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a, kendisini çok sevdiğini söyleyen Tutku Yalçın, konuşma sırasında \"Şu polis abilerin 3600\'ünü yap artık. Polis abilerin 3600\'ünü niye yapmıyorsun\" dedi. Erdoğan da \"Sen söyledikten sonra tamam ya\" yanıtını verdi. Ancak genç kızın \"100 günlük programında yokmuş ama\" demesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri güldürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Tutku Yalçın adlı genç kızın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyaloğu

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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Şehit Mehmetçikler\'in kardan heykellerine yoğun ilgi (3)

JANDARMADAN MEŞALELİ KAYAK GÖSTERİSİ

Kars\'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. JAK timi, kayak pistinden ellerinde meşaleler ile aşağıya kayarak inerek, varış noktasında hazırlanan \'Sarıkamış 104\'üncü yılı\' yazısının etrafında daire oluşturdu. Bakan Murahhem Kasapoğlu ve beraberindekiler ellerindeki meşaleler ile yazıyı ateşe verdi. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler yanan Sarıkamış yazısı önünde ve gece ışıklandırılan kardan heykel önünde fotoğraf çektirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü anma törenlerine ilgi gösteren vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Heykellerin ışıklandırılımış gece görüntüsü

-Meşaleli kayak

-Yazıyı meşalelerle yakılmasından detay

-Bakan Mehmet Kasapoğlunun yakılan yazıyı izlemesi hatıra fotoğrafı çekilmesi

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU

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Üst geçitte bıçakla kendini yaralayan arkadaşını üzerine atlayarak durdurdu

KAHRAMANMARAŞ\'ta Kıbrıs Meydanı\'nda elektronik tablo satarken zabıtalarla tartıştığı ileri sürülen Ahmet K. üst geçidin çatısına çıkarak elindeki bıçakla vücudunun çeşitli yerlerini kesti. Ahmet K., polisle birlikte çatıya çıkarak üzerine atlayan arkadaşı tarafından güçlükle durduruldu.

Olay, akşam saatlerinde Kıbrıs Meydanı\'nda meydana geldi. İddiaya göre Ahmet K., elektronik tablo satarken zabıtalar tarafından uyarıldı. Bunun üzerine zabıtalarla tartışan Ahmet K. meydandaki üst geçidin çatısına çıktı. Elinde bıçak ve Türk bayrağı olan Ahmet K., bir süre sonra üstündeki elbiseyi çıkarıp bıçakla vücudunu kesmeye ve çevredekilere bağırmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kısa sürede büyük kalabalık toplanırken, meydana giden tüm yollar da trafiğe kapatıldı. Polis ve diğer görevlilerin tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt veren Ahmet K., vücudunu kesmeye ve çevresindekilere bağırmaya devam etti. Bu sırada polislerle birlikte Ahmet K.\'nın bulunduğu yere çıkan arkadaşı Ahmet K.\'nın üzerine atladı. Polis müdahalesi ile etkisiz hale getirilen Ahmet K. itfaiye merdiveni ile indirilirken sinir krizi geçirdi. Sedyeye güçlükle alınan Ahmet K., ambulansla hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ahmet K.\'nın kendini kesmesi

- Çatıya oturması

- Kalabalık

- Arkadaşının üzerine atlaması

- Ahmet K.\'nın itfaiye merdivenine alınması

- Merdivenle indirilmesi

- Sedye konulması

- Sedyenin ambulansa taşınması

- Meydandan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Altınoluk dolu yağışıyla beyaza büründü

BALIKESİR\'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi\'nde 20 dakika içinde önce karla karışık yağmur, ardından dolu etkili oldu. Yağışla birlikte Altınoluk beyaza büründü.

Kuzey Ege\'nin önemli turizm merkezlerinden Edremit\'in Altınoluk Mahallesi\'nde öğleden sonra önce karla karışık yağmur etkili oldu. Ardından ise dolu yağışı başladı. Yaklaşık 20 dakika süren yağışta sokaklar beyaza büründü. Altınoluk sakinleri uzun süredir böyle yağış görmediklerini belirterek, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü ve fotoğraf çekti.

Altınoluk\'ta yaşayan Melih Güney, \"Hava kapalıydı. Bir anda gök gürültüsü şeklinde başladı. Yaklaşık 15- 20 dakika yağdı, her yeri doldurdu\" dedi. Hanife Dönmez ise \"Daha önce burada böyle bir şey yaşamadık. Bundan üç sene önce kar yağmıştı, o zaman bembeyazdı, bir de bugün” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yağan kar ve doludan görüntüler.

- Sokaklardan görüntüler.

- Vatandaşlarla röportajlar.

- Kartopu oynayanlar.

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

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Çanakkale\'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu

ÇANAKKALE\'de akşam saatlerinde hafif şekilde yağan kar yüksek kesimlerde etkili oldu. Hafta sonu olması nedeniyle çok sayıda aile beyaza bürünen kent merkezine yakın yerlere akın etti. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Denizgöründü köyü yakınlarındaki ağılda yemlenen hayvanlar ve başlarındaki çobanın zor anlar yaşadığı görüldü.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Çanakkale\'de akşam saatlerinde kendini gösterdi. Şehir merkezinde hafif şekilde yağan kar 2 gündür etkisini gösterdiği kent merkezine bağlı yüksek noktadaki köylerde etkili oldu. Akşam üzeri yoğun şekilde yağan kar, Çanakkale merkezine bağlı Denizgöründü köyü bölgesinde kar kalınlığının artmasına neden oldu. Şehir merkezinde zeminde kar olmaması nedeniyle hafta sonu tatilinde birçok aile Çanakkale kent merkezine yakın bölgelerde zeminin beyaz örtüyle kaplandığı alanlarda piknik yaparak geçirdi. Karla kaplı zemin üzerinde mangal yapan aileler çocuklarıyla da kardan adam yapıp, kar topu oynadı. Keyifli bir mutlu gün geçirdiklerini söyledi. Kar yağışınn etkili olduğu merkeze bağlı Denizgöründü köyü yakınlarında yol karla kaplandığı için ulaşımda güçlük yaşandığı görüldü. Bölgedeki ağılda çevrede zemin karla kaplı olduğu için hayvanlarının üzeri örtülü saman yığınında otlatan çoban ile küçükbaş hayvanların yoğun kar yağışı altında zor anlar yaşadı. Saman yiyen kuzular ve başlarındaki çoban yoğun şekilde yağan kar nedeniyle beyaza büründü.

Çanakkale\'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yoğun kar yağışından görüntüler.

-Kar manzaralarından görüntüler.

-Çoban ve kuzuların yoğun kar altındaki görüntüleri.

-Ailelerin kar topu oynaması ve piknik görüntüleri.

-Kardan adamlardan görüntü.

-Bir aile ile röportaj

-şehir merkezinden genel ve detay kar görüntüsü.

-Karda yürüyen vatandaşlardan görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)