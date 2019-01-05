DHA YURT BÜLTENİ -16

KUYUYA GİREN İŞÇİLER GAZDAN ZEHİRLENDİ (1)

BURSA\'nın Nilüfer ilçesinde Görükle Mahallesi\'nde, temiz su sondaj çalışması yapan özel bir şirkete bağlı 5 kişi indikleri kuyuda gazdan zehirlendi. 4 kişi hastaneye götürüldü. 1\'ini durumu ağır . 1 kişi de halen kuyuda. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

BURSA (DHA)

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Boşanma nedeniyle husumetli aileler çatıştı: 1 ölü, 13 yaralı (2) - Yeniden

GAZİANTEP\'te çocuklarının boşanma davası nedeniyle aralarında husumet bulunan Şahin ve Deniz aileleri arasında av tüfeklerinin kullanıldığı çatışma çıktı. Erkek tarafının, kız tarafının evine ateş açmasıyla başlayan çatışmada Makbule Deniz öldü, 13 kişi yaralandı.

Olay, ögleden sonra Mevlana Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; çocuklarının boşanma davası nedeniyle aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile üyeleri, bugün telefon konuşması sırasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeklerini alan erkek tarafı, kız tarafının evine gelerek, ateş etmeye başladı. Karşı taraf da karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada Makbule Deniz öldü, Ali Şahin, Sertan Deniz, Zehra Deniz, Gencar Deniz, Halil Tece, Nesrin Şahin, Veysel Şahin, Zöhre Deniz, Ahmet Kılıç, Ayni Zeliha Karadağ, Hacire Deniz, Fehmi Deniz ve Mahmut Çiftçi yaralandı. Yaralananlar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kentteki çeşitli hastanelere götürüldül. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fehmi Deniz, Ayni Zeliha Karadağ ve Hacire Deniz\'in hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

ÇATIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çatışma ise çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, pompalı tüfeklerle karşılıklı ateş edilmesi ve yaralıların taşınması yer aldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polis ekipleri

- Güvenlik önlemleri

- Yerdeki boş kovanlar

- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Pompalı tüfeklerle ateş edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Erdoğan, İzmir\'de AK Parti\'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı (3)

GENÇ KIZDAN GÜLDÜREN SÖZLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir\'de partisinin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladığı Halkapınar Spor Salonu\'ndan ayrılacağı sırada Tutku Yalçın adlı genç bir kızla aralarında geçen diyalog güne damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a, kendisini çok sevdiğini söyleyen Tutku Yalçın, konuşma sırasında \"Şu polis abilerin 3600\'ünü yap artık. Polis abilerin 3600\'ünü niye yapmıyorsun\" dedi. Erdoğan da \"Sen söyledikten sonra tamam ya\" yanıtını verdi. Ancak genç kızın \"100 günlük programında yokmuş ama\" demesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri güldürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Tutku Yalçın adlı genç kızın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyaloğu

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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Şehit Mehmetçikler\'in kardan heykellerine yoğun ilgi (3)

JANDARMADAN MEŞALELİ KAYAK GÖSTERİSİ

Kars\'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. JAK timi, kayak pistinden ellerinde meşaleler ile aşağıya kayarak inerek, varış noktasında hazırlanan \'Sarıkamış 104\'üncü yılı\' yazısının etrafında daire oluşturdu. Bakan Murahhem Kasapoğlu ve beraberindekiler ellerindeki meşaleler ile yazıyı ateşe verdi. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler yanan Sarıkamış yazısı önünde ve gece ışıklandırılan kardan heykel önünde fotoğraf çektirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü anma törenlerine ilgi gösteren vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Heykellerin ışıklandırılımış gece görüntüsü

-Meşaleli kayak

-Yazıyı meşalelerle yakılmasından detay

-Bakan Mehmet Kasapoğlunun yakılan yazıyı izlemesi hatıra fotoğrafı çekilmesi

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU

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Üst geçitte bıçakla kendini yaralayan arkadaşını üzerine atlayarak durdurdu

KAHRAMANMARAŞ\'ta Kıbrıs Meydanı\'nda elektronik tablo satarken zabıtalarla tartıştığı ileri sürülen Ahmet K. üst geçidin çatısına çıkarak elindeki bıçakla vücudunun çeşitli yerlerini kesti. Ahmet K., polisle birlikte çatıya çıkarak üzerine atlayan arkadaşı tarafından güçlükle durduruldu.

Olay, akşam saatlerinde Kıbrıs Meydanı\'nda meydana geldi. İddiaya göre Ahmet K., elektronik tablo satarken zabıtalar tarafından uyarıldı. Bunun üzerine zabıtalarla tartışan Ahmet K. meydandaki üst geçidin çatısına çıktı. Elinde bıçak ve Türk bayrağı olan Ahmet K., bir süre sonra üstündeki elbiseyi çıkarıp bıçakla vücudunu kesmeye ve çevredekilere bağırmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kısa sürede büyük kalabalık toplanırken, meydana giden tüm yollar da trafiğe kapatıldı. Polis ve diğer görevlilerin tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt veren Ahmet K., vücudunu kesmeye ve çevresindekilere bağırmaya devam etti. Bu sırada polislerle birlikte Ahmet K.\'nın bulunduğu yere çıkan arkadaşı Ahmet K.\'nın üzerine atladı. Polis müdahalesi ile etkisiz hale getirilen Ahmet K. itfaiye merdiveni ile indirilirken sinir krizi geçirdi. Sedyeye güçlükle alınan Ahmet K., ambulansla hastaneye götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ahmet K.\'nın kendini kesmesi

- Çatıya oturması

- Kalabalık

- Arkadaşının üzerine atlaması

- Ahmet K.\'nın itfaiye merdivenine alınması

- Merdivenle indirilmesi

- Sedye konulması

- Sedyenin ambulansa taşınması

- Meydandan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Altınoluk dolu yağışıyla beyaza büründü

BALIKESİR\'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi\'nde 20 dakika içinde önce karla karışık yağmur, ardından dolu etkili oldu. Yağışla birlikte Altınoluk beyaza büründü.

Kuzey Ege\'nin önemli turizm merkezlerinden Edremit\'in Altınoluk Mahallesi\'nde öğleden sonra önce karla karışık yağmur etkili oldu. Ardından ise dolu yağışı başladı. Yaklaşık 20 dakika süren yağışta sokaklar beyaza büründü. Altınoluk sakinleri uzun süredir böyle yağış görmediklerini belirterek, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü ve fotoğraf çekti.

Altınoluk\'ta yaşayan Melih Güney, \"Hava kapalıydı. Bir anda gök gürültüsü şeklinde başladı. Yaklaşık 15- 20 dakika yağdı, her yeri doldurdu\" dedi. Hanife Dönmez ise \"Daha önce burada böyle bir şey yaşamadık. Bundan üç sene önce kar yağmıştı, o zaman bembeyazdı, bir de bugün” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yağan kar ve doludan görüntüler.

- Sokaklardan görüntüler.

- Vatandaşlarla röportajlar.

- Kartopu oynayanlar.

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

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Çanakkale\'nin yükseklerinde kar yağışı etkili oldu

ÇANAKKALE\'de akşam saatlerinde hafif şekilde yağan kar yüksek kesimlerde etkili oldu. Hafta sonu olması nedeniyle çok sayıda aile beyaza bürünen kent merkezine yakın yerlere akın etti. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Denizgöründü köyü yakınlarındaki ağılda yemlenen hayvanlar ve başlarındaki çobanın zor anlar yaşadığı görüldü.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Çanakkale\'de akşam saatlerinde kendini gösterdi. Şehir merkezinde hafif şekilde yağan kar 2 gündür etkisini gösterdiği kent merkezine bağlı yüksek noktadaki köylerde etkili oldu. Akşam üzeri yoğun şekilde yağan kar, Çanakkale merkezine bağlı Denizgöründü köyü bölgesinde kar kalınlığının artmasına neden oldu. Şehir merkezinde zeminde kar olmaması nedeniyle hafta sonu tatilinde birçok aile Çanakkale kent merkezine yakın bölgelerde zeminin beyaz örtüyle kaplandığı alanlarda piknik yaparak geçirdi. Karla kaplı zemin üzerinde mangal yapan aileler çocuklarıyla da kardan adam yapıp, kar topu oynadı. Keyifli bir mutlu gün geçirdiklerini söyledi. Kar yağışınn etkili olduğu merkeze bağlı Denizgöründü köyü yakınlarında yol karla kaplandığı için ulaşımda güçlük yaşandığı görüldü. Bölgedeki ağılda çevrede zemin karla kaplı olduğu için hayvanlarının üzeri örtülü saman yığınında otlatan çoban ile küçükbaş hayvanların yoğun kar yağışı altında zor anlar yaşadı. Saman yiyen kuzular ve başlarındaki çoban yoğun şekilde yağan kar nedeniyle beyaza büründü.

Çanakkale\'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yoğun kar yağışından görüntüler.

-Kar manzaralarından görüntüler.

-Çoban ve kuzuların yoğun kar altındaki görüntüleri.

-Ailelerin kar topu oynaması ve piknik görüntüleri.

-Kardan adamlardan görüntü.

-Bir aile ile röportaj

-şehir merkezinden genel ve detay kar görüntüsü.

-Karda yürüyen vatandaşlardan görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)