DHA YURT BÜLTENİ -16

ŞEMDİNLİ\'DE ÜS BÖLGESİ YAKININA ÇIĞ DÜŞTÜ: 1 ŞEHİT, 1 YARALI



HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesi yakınına çığ düşmesi sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 teğmen yaralandı.

Olay, ögle saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı 2 bin 865 rakımlı Mirgesav Üs Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Üs bölgesinde görev yapan 5 asker, yakında bulunan su deposunu kontrol etmeye gitti. Bu sırada çığ düştü. Askerlerden 2\'si çığ altında kalırken, diğerleri son anda kurtuldu. Kurtarma ekipleri, 2 askeri yaralı olarak çığ altından çıkardı. Helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan askerlerden henüz ismi öğrenilemeyen uzman çavuş tüm müdahalelere rağmen şehit oldu, yaralı teğmenin ise tedavisi sürüyor.

HAKKARİ VALİLİĞİ\'NDEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir uzman çavuşun şehit olduğu, bir teğmenin de yaralandığı olaya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"29.12.2018 günü saat: 13.00 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi Tekeli Köyü Masure Yaylası Bölgesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 1 askeri personel yaralanmış, 1 askeri personel ise şehit olmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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- Askeri helikopterin iniş yapması

- Mirgesav Üs Bölgesi\'nden görüntü

- Kar tünellerinin görüntüsü

- Askerlerin intikalinden görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Behçet DALMAZ - Kamera: HAKKARİ,(DHA)-

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GİRESUN\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Salih Dinç\'in (28) acı haberi memleketi Giresun\'daki ailesine ulaştı.

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi Mirgesav Üs Bölgesinde görev yapan 5 asker, yakında bulunan su deposunu kontrol etmeye gitti. Bu sırada çığ düşmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Salih Dinç şehit oldu. Şehidin acı haberi memleketi Giresun\'un Dereli ilçesindeki ailesine ulaştı. Eve gelen kaymakamlık ve askeri yetkililer, Orman İşletme Müdürlüğü\'nde şoför olan baba Emrullah Dinç\'e oğlunun şahadet haberini verdi.

Jandarma Uzman Çavuş Salih Dinç\'in nişanlı olduğu öğrenildi. Şehit asker, Dereli ilçesinde yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehidin sağlık fotoğrafları

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)

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TRENİN ÇARPIP SÜRÜKLEDİĞİ MİNİBÜSTEKİ 5 KİŞİ YARALI OLARAK KURTULDU

DENİZLİ’nin Honaz ilçesinde, yük treninin, kontrolsüz hemzemin geçitten minibüse çarpması ve yaklaşık 150 metre sürüklemesi sonucu meydana gelen kazada biri polis memuru 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Kaklık Mahallesindeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Hasan Çalışkan yönetimindeki 20 RZ 070 plakalı minibüs, Kaklık Mahallesindeki hemzemin geçitten geçerken, Denizli’den Afyon istikametine giden yük treni çarptı. Tren, çarptığı minibüsü önüne alarak yaklaşık 150 metre sürükledi. Trenin durmasının ardından çarpışmanın etkisiyle minibüs içindeki 5 kişi sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın arama kurtarma ekipleri, ambulanslar ve jandarma ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri tren önünde sürüklenen minibüste sıkışan 5 kişiyi yaralı olarak çıkarıp kurtardı.

Trenin yaklaşık 150 metre sürüklediği minibüs içinde mucize eseri yaralı kurtulan sürücü Hasan Çalışkan ile Mehmet Taş, polis memuru Vedat Besim, İsmail Çalışkan ve kardeşi Ahmet Çalışkan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yerindeki incelemenin ardından yük treni yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden detay görüntüler

- Yük treninden görüntüler

- Trenin çarptığı minibüsten

- İtfaiye ve jandarma ekiplerinden görüntüler

- Olay yerinde toplanan kalabalıktan görüntüler

Haber-Kamera:Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)

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