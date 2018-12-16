DHA YURT BÜLTENİ-16

Antalya\'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (EK)

1)RESTORANI SU BASTI, YOLA KAYALAR DÜŞTÜ

Kemer ilçesinde dün başlayan sağanak ve rüzgar ilçe merkezinde aralıklarla kendini hissettirirken, Kuzdere Mahallesi\'ne bağlı Kesmeboğazı mevkisi, Kemer- Gedelme yolunda ise olumsuzluklar yaşandı. Kesmeboğazı\'nda derenin taşması sonucu bir restoran su altında kalırken, Kemer- Gedelme yolu ise düşen kayalar ve toprak nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Kemer Belediyesi ekipleri kapanan yolları iş makineleriyle açtı.

Özellikle yüksek kesimlerde aralıksız yağan sağanak nedeniyle Ağva Deresi dolarken, akan suyun şiddeti Kesmeboğazı mevkisinde ve Kiriş\'teki Ağva Deresi\'nin denizle buluştuğu noktada daha fazla hissedildi. Bölge halkı özellikle Kesmeboğazı ve Kiriş\'e araçlarıyla gelerek fotoğraf ve video çekip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ağva Deresi 2003 yılında tamamen dolmuş ve aralıksız yağan yağmur nedeniyle bölgede sel felaketi yaşanmıştı.

Görüntü Dökümü

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- Kesmeboğazı mevki detay

- Restorandan detay

- Ağva deresinin vadi kısmından detay

- Özçekim yapan vatandaşlar detay

- Dere yatağından detay

- Mustafa Kocabaş röportaj

- Tarihi köprü ve dere yatağı detayları

- Ağva deresi ve Ağva köprüsünden detay

- Denizle dere yatağının buluştuğu noktadan detaylar

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HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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2)AKSARAY\'DA AMATÖR MAÇ SONRASI FUTBOLCULAR KAVGA ETTİ

Bölgesel Amatör Lig 5\'inci Grup\'ta Aksaray Belediyespor ile Medcem Silifkespor Belediyespor arasında oynanan maçın sonunda futbolcular kavga etti.

Bölgesel Amatör Lig\'in 13\'üncü haftasında 30 puanla lider olan Aksaray Belediyespor ile 29 puanla 2\'nci sırada yer alan Medcem Silifke Belediyespor karşı karşıya geldi. Dağılgan Stadı\'nda oynanan maç, Aksaray Belediyespor\'un cezalı olması nedeniyle seyircisiz oynandı. 0-0 berabere biten maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Medcem Silifke Belediyesporlu oyuncular, Aksaray Belediyespor futbolcularına saldırdı. Çıkan kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Futbolcuların kavgası

- Polisin müdahalesi

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY (DHA)

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3)ADIYAMAN\'DA ÇOCUĞA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Adıyaman\'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu 12 yaşındaki Mustafa Muhammed Elşeyh yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaçtı.

Kaza, öğleden sonra, Sıratut Mahallesi\'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 KC 366 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Mustafa Muhammed Elşeyh\'e çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, yaralanan Elşeyh, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elşeyh\'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü (ÖZEL)

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- Olay yeri

- Yaralı yerde yatması

- Sağlık görevlileri

- Yaralı çocuklar ambulansa götürülmesi

- Toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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