DHA YURT BÜLTENİ -16

3 GÜNDÜR KAYIP OLAN KİŞİ, TRAFODA ÖLÜ BULUNDU



ADANA\'da, 3 gündür kayıp olan İhsan Aydın (41), evinin yakınlarındaki elektrik trafosunda ölü bulundu. Trafo önünde toplanan meraklı kalabalık ise cesedi görebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi\'ndeki elektrik trafosunu kontrole gelen görevliler, sistem odasında cesetle karşılaştı. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, cesedin 3 gündür kayıp olan İhsan Aydın\'a ait olduğunu tespit etti. Ekipler, olası bir kazaya karşı trafodaki elektrik akımını kesti.

Bu sırada trafoda ceset bulunduğunu duyan mahalle sakinleri ise trafonun çevresinde toplandı. Cesedi görebilmek için birbirleriyle yarışan kalabalığı, polis ekipleri şerit çekerek uzaklaştırırken, Aydın\'ın yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aydın\'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

- Toplanan kabalıktan görüntü

- Olay yerindeki polis ekiplerinin çalışmaları

- Mahalle sakinleri

- Genel ve detay görüntüler

(150 MB)

Haber: Akif ÖZDEMİR - Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA)

====================

DENİZLİ\'DE, YALNIZ YAŞAYAN YAŞLI ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU



DENİZLİ\'de, 7 katlı apartmanın sahibi Ekrem Özcan (80), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Özcan\'ın muhabbet kuşu da kafesinde açlıktan ölmek üzereyken bulundu.

Hacı Kaplanlar Mahallesi 1066 sokaktaki 7 katlı Özcan Apartmanı\'nın sahibi Ekrem Özcan\'dan haber alamayan yakınları, bugün aynı binanın ikinci katındaki, yaşadığı daireye gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca, yakınları polis ve çilingir çağırdı. Kapının açılmasıyla eve giren polis, Ekrem Özcan\'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından, Özcan\'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Özcan\'ın en az 4 gün önce öldüğü tahmin edilirken, vücudunda herhangi yara ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Özcan\'ın yaşlılığa bağlı nedenlerle öldüğü sanılırken, kesim ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

MUHABBET KUŞU ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNDU

Hiç evlenmediği öğrenilen ve evinde tek yaşayan Ekrem Özcan\'ın ölümünün ardından yem ve su veren olmadığı için muhabbet kuşunun susuzluktan ve açlıktan ölmek üzereyken bulunduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren Özcan\'dan geriye kalan muhabbet kuşunu sahiplenen akrabası Özgür Çelik, su ve yem verip, besledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

- Polislerden görüntü

- Muhabbet kuşundan görüntü

- Ölen Ekrem Özcan\'ın fotoğrafı

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

=====================================

İNEGÖL\'DE İKİ KATLI EV KÜLE DÖNDÜ



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu Mahmut Rihavi\'ye ait evin odunluğunda çıkan yangında 2 katlı ev küle döndü.

İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Çelik Sokak\'ta bulunan 2 katlı evde yaşayan Suriye uyruklu Mahmut Rihavi\'nin zemin katındaki odunluğunda henüz bilinmeyen nedenle kaşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst kata sıçrayınca evde bulunanlar kendilerine zorlukla dışarı attı.

Patlamaların da meydana geldiği yangında alev topuna dönen ev, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince diğer binalara sıçramadan müdahele edilerek söndürüldü. Yangın sırasında evin önünde park halinde olan otomobil de zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Yangından detaylar

-Yangın sonrası görüntüler

-Müdahale çalışmaları

-Çevredeki insanlardan detaylar

-Genel detaylar

Süre: 2.49 dakika, Boyut: 189 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa),(DHA)

================================

ÇORLU\'DAKİ TREN KAZASINDA ÖLENLERİN ANISINA FOTOĞRAF SERGİSİ

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde geçen 8 Temmuz\'da meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren 25 kişinin anısına fotoğraf sergisi açıldı. Duygulu anların yaşandığı sergide, faciada ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.

Çorlu\'da geçen 8 Temmuz\'da 25 kişinin öldüğü, 240 kişinin de yaralandığı tren kazasında hayatını kaybedenler anısına, ilçedeki alışveriş merkezinde fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılışına CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ile kazada hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, kazadan yaralı kurtulanlar ve vatandaşlar katıldı.

Faciada ölenlerin yakınları duygulu anlar yaşarken, bazıları fotoğraflara bakarak gözyaşı döktü. Kazada 13 yaşındaki kızı Bihter Bilgin ile iki kız kardeşini ve 5 aylık yeğeni Beren\'i kaybeden Zeliha Bilgin, \"Bizler kimleri kaybettik, onları anlatmak için bu sergiyi düzenledik. Adalet rayların altında kalmayacak ve bunun için mücadelemiz sürecektir. Türkiye\'de adaletin olduğuna inanmak istiyoruz. Bilirkişi raporunu kesinlikle kabul etmiyoruz\" dedi.

Kazada oğlu Oğuz Arda Sel ile eşi Hakan Sel\'i kaybeden Mısra Öz ise \"Sergiyi düzenleme amacımız, kazada hayatını kaybedenlerin yakından tanınması. Çünkü herkes birbirinden kıymetli, bu ülkenin giden nice güzel canları. Umarım bu tür olaylar bundan sonra kimsenin başına gelmez\" diye konuştu.

Ölen kızı Bahar\'ın fotoğraflarına bakarken gözyaşlarına hakim olamayan Nergis Koçman da, \"Canım kızım, seni çok özledim. Yavrum benim, senin yokluğuna halen alışamadım, alışamıyorum. Sensiz günlerimiz geçmiyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Sergiden detaylar

-Zeliha Bilgin ile röp.

-Fotoğraflardan görüntü

-Serginin açılışı

-Fotoğraflardan detaylar

-Katılanların fotoğrafları incelemesi

-Ağlayanlar

-Mısra Öz ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) -

===========================

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ANTALYA\'DA NİKAH TÖRENİNE KATILDI



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Avni Aksoy ile NTV muhabiri Sibel Atasoy\'un düğününe katıldı, çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Avni Aksoy ile NTV muhabiri Sibel Atasoy\'un Kundu\'daki bir otelde gerçekleştirilen düğününe katıldı. Çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel kıydı. Aksoy ve Atasoy çiftinin nikah şahitliğini ise Bakan Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni yaptı. Başkan Türel, gelin Sibel Atasoy ile uzun yıllar beraber gazetecilik yaptıklarını, Aksoy ile de Antalya\'daki görevi nedeniyle sık bir araya geldiğini aktardı. Türel, nikahı kıydıktan sonra da nikah cüzdanını çifte vermesi için Çavuşoğlu\'na takdim etti. Çifti kutlayan Çavuşoğlu, gazeteci Atasoy\'un Antalya\'da kendilerini yakından takip ettiğini, Avni Aksoy\'un görevini başarıyla yürüten bir diplomat olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, nikah defterini de gelin Sibel Atasoy\'a verdi. Nikah cüzdanını alan Atasoy\'un ilk işi damat Aksoy\'un ayağına basmak oldu. Düğün, müzik eşliğinde devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Çiftin detay görüntüleri

-Türelin nikahı kıyması

-Çavuşoğlunun konuşması

-İmzaların atılması

510 MB//4.36 SN\'HD

Haber:Hasan DEMİRBAŞ Kamera:Emrah GÜL /ANTALYA (DHA)

==========================