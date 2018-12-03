DHA YURT BÜLTENİ-16

ARAMA ÇALIŞMALARI İÇİN KADAVRA KÖPEĞİ GETİRİLDİ

Niğde\'de çığ altında kaybolan 2 dağcıdan Hilal kurtarıldı (5- EKİYLE YENİDEN)

** Arama çalışmalarına ara verildi

Çığ altında kalan dağcı Kemal Karakoç\'u arama çalışmalarına ara verildiği, yarın çalışmaların devam edeceği bildirildi.

KADAVRA KÖPEĞİ GETİRİLDİ

Ekiplerin, bacağında platin bulunan Karakoç\'u kar altında metal dedektörü ile arayacağı, Samsun AFAD tarafından da bölgeye \'Aprek\' isimli kadavra köpeğinin getirildiği öğrenildi. Türkiye\'de az sayıda bulunan ve özel yetiştirilen kadavra köpeklerinden \'Aprek\'in çalışmalara dahil edileceği öğrenildi. Ayrıca, Samsun, Erzurum, Malatya, Bursa ve Niğde\'den AFAD, JAK, UMKE ve AKUT görevlilerinden oluşan 25 kişilik uzman ekibin de Demirkazık Dağı\'na, Kemal Karakoç\'un kaybolduğu bölgeye sevk edildiği bildirildi. Çığ düşen alanın 800 metrelik bir alanı kapsadığını saptayan ekipler ise bölgede uzun sopalarla çalışma yaptı.

KAR YAĞIŞI YENİDEN BAŞLAYACAK

Bölgede gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altında 17 dereceye kadar düşeceği ve kar yağışının yeniden başlayacağı bildirildi. AKUT Niğde Basın sözcüsü Cavit Ünlü, \"Çığ düşen bölge vadi olduğu için arama çalışmalarında zorlanıyoruz. Dağcının bacağında bulunan platinle dedektör aracılığıyla arama yapılacak\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kadavra köpeğinden görüntü

- Arama kurtarma ekibinden görüntü

- Helikopterden görüntü

- Kadavra köpeğinden detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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ADIYAMAN\'DA EV YANGINI

** Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi, duvarda asılı Kur\'an-ı Kerim zarar görmedi

ADIYAMAN\'da, bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Musalla Mahallesi\'nde meydana geldi. Mustafa Tuncer\'e ait evden dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye erleri, evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Tuncer\'i tahliye etti ve ambulansla hastaneye gönderdi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangında evin duvarında asılı Kur\'an-ı Kerim\'in ise zarar görmediği belirlendi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri ve itfaiye ekipleri

- Ekiplerin Kuran-ı Kerim\'i getirmesi

- Ekiplerin yangına müdahale etmesi

- Dumandan etkilenen Tuncer\'e sağlık görevlileri müdahale etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 160 MB

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Fuhuşun şifresi: Koli geldi (2)

İKİ ŞÜPHELİ KADIN TUTUKLANDI

Cumhuriyet Savcılığındaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli kadınlar H.Ç. ve D.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Fuhuşa aracılık ettiği ileri sürülen B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SİVAS (DHA)

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Suriyeli çocukların yaktığı odunluğunu sahibi \"Gelmişler sığınmışlar bize\" diyerek şikayeçi olmadı

KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde, Suriyeli kiracının çocukların yaktığı ateş, yan taraftaki odunluğa sıçradı. Odunluk tamamen kullanılamaz hale gelirken, polisin \'Şikayetçi misiniz?\' sorusuna, yanan odunluğun sahibi Hüseyin Aktaş, \"Gelmişler buraya sığınmışlar bize. Şimdi nasıl şikayet edeyim?\" diye yanıt verdi.

Olay öğleden sonra, Başiskele Bahçecik Şehit Ekrem Mahallesi Sevinç Sokak\'ta meydana geldi. Suriyeli ailenin çocukları, bahçede ateş yaktı. Bu sırada alevler yan tarafta bulunan odunluğa sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler odunluğu tamamen sararken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Odunluk kullanılmaz hale geldi.

\'NASIL ŞİKAYET EDEYİM?\'

Polisin, kiracı olan Suriyeli aileden şikayetçi olup olmadığını sorması üzerine cevap veren yanan odunluğun sahibi Hüseyin Aktaş, \"Nesini şikayet edeyim. Gelmişler buraya sığınmışlar bize. Şimdi nasıl şikayet edeyim? Ne diyeyim komiserim söyle bana? Yananlar mühim değil. O mesele değil. Çok şükür yanan kimse yok. Sadece odunluğum yandı. Çocuklar ateşi alıp köşede yaktılar. Namaz kılmaya yukarı çıktım. Hanım aşağısı yanıyor deyince elimde suyla indim ama yetişemedim. Yan tarafta kardeşimin evi var. Suriyeli aile burada oturuyor.\" dedi.

AYNI YER 1 YIL ÖNCE DE YANMIŞTI

Odunluğu yanan Hüseyin Aktaş\'a ait samanlıkta 30 Kasım 2017 tarihinde yangın çıkmıştı. Binanın samanlık olarak kullanılan garajında Hüseyin Aktaş\'ın oğlu Mustafa Aktaş kaynak yaptığı sırada, kıvılcımlar samanlara sıçrayarak yangına sebep olmuştu. İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülmüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangından görüntüler

-İtfaiyenin çalışmaları

-Ev sahibi Hüseyin Aktaş ile röp.

-Komşu Emre Yılmaz ile röp.

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA)

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ATATÜRK REKREASYON ALANI VE İÇİNDEKİ KAFETERYAYI ENGELLİLER İŞLETECEK

İZMİR\'in Kiraz ilçesinde belediye\'ye ait 300 metrekarelik Atatürk Rekreasyon Alanı ve içindeki \'Umut Evi\' isimli kafeteryanın işletmesi Kiraz Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Umutlar Derneği\'ne verildi.

3 Aralık Dünya Engeliler Günü Kiraz\'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kiraz Kaymakamlığı, Kiraz Belediyesi, Kiraz Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Umutlar Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Ödemiş Engelsiz Yaşam Derneği de destek verdi. Kaymakamlık binası önünde toplanan engelliler, Kiraz Lisesi ve Ortaokulu öğrencileri ile \'Yaşasın kromozom kardeşliği\', \'Sınıf arkadaşım olur musun?\', \'Her insan bir engelli adayıdır\', \'Engelli olmak öğrenme ve üretmeye engel değildir\' yazılı dövizler taşıyıp, sloganlar atarak yürüdü. Çevredeki binaların pencere ve balkonlarındakiler ile dükkanlarının önünde oturan esnaf da alkışlarla, korteje destek verdi. Yürüyüş Atatürk Rekreasyon Alanı\'nda son buldu. Kiraz Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Umutlar Derneği Başkanı Atiye Okka, burada yaptığı konuşmada, \"\'Bir toplumun medeniyet seviyesi, engellilere verdiği değer ile ölçülür\' sözünün bir örneğini bugün burada hep birlikte görüyoruz. Ne mutlu bizlere. Kiraz\'da bir adım atıldı ve bu adım bizler için çok önemli çok değerli\" dedi.

\"Türkiye\'de sağlık, eğitim, ulaşım başta olmak üzere yaşamın bütün alanlarında engellilere yeterli duyarlılığımız maalesef yok\" diyen Okka, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"İlköğretimden başlamak üzere engellilere yönelik mutlak bir Toplumsal Eğitim Seti ile davranış, yaklaşım biçimini de kapsayan eğitimler verilmesi şart. Dünyanın birçok ülkesinde bulunan okullarda engellilik, ayrı ve özel bir eğitim kategorisi olarak değerlendirilmektedir. Doğuştan ya da sonradan engelli olmuş, yaşamın birçok aktivite alanında kopmak zorunda kalmış engelli vatandaşlarımıza acımak üzülmek ve yerine onların hayatın, üretimin, eğitimin, bilimin kopmaz bir parçası haline getirmek zorundayız.\"

AK Partili Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar da engeliler için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak da \"Devletimiz son 15 yıldır. Engellilerimizin özellikle maddi acıdan ihtiyaçlarının giderilmesi yönünden çok büyük ciddi atılımlar yaptı. Bende engelli bir ailede yetişmiş bir birey olarak, bu durumun özellikle sosyal ihtiyaçların ne kadar önemli olduğunu bu ailelerimiz ve çocuklarımız açısından bir zat yaşayan biri olarak tecrübe etmiş biriyim\" diye konuştu. Bedensel engelli Fatih Dereli de \"Üzülmesin hiçkimse. Bir engelli hayata küsmemeli. Aksine hayata sıkıca bağlanmalıdır\" dedi. Konuşmaların ardından belediye\'ye ait 300 metrekarelik Atatürk Rekreasyon Alanı ve içindeki \'Umut Evi\' isimli kafeteryanın işletmesi, Kiraz Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Umutlar Derneği\'ne verildi.

Etkinlik, katılımcılara tavuklu pilav ikramıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kortej yürüyüşünden görüntü

-Kiraz Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Umutlar Derneği Başkanı Atiye Okka\'nın konuşması

-AK Partili Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar\'ın konuşması

-Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak\'ın konuyması

-İşletmesi engelilire verilen Atatürk Rekreasyon Alanı ve içindeki \'Umut Evi\'nin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yüksel BALCI / KİRAZ (İzmir), (DHA)

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TUR OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI GENÇ KIZ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

AYDIN Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tur otobüsünün çarpmasıyla ağır yaralanıp, hastanede yaşamını yitiren 16 yaşındaki Güllü İlhan\'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Karpuzlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün (pazar) saat 09.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi\'nden geçen Aydın- Denizli karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Kerami Kız Kuran Kursu\'nun yatılı öğencisi Güllü İlhan\'a, Denizli\'den Aydın yönüne giden Feridun Ogiz\'un kullandığı Koreli turistleri taşıyan 34 GM 373 plakalı tur otobüsü çarptı. Yaralanan Güllü İlhan, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İlhan, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

İlhan\'ın yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, bugün öğlende, ailesinin yaşadığı Karpuzlu ilçesinin kırsal Uncular Mahallesi\'ne götürüldü. Buradaki Uncular Camisi\'nde düzenlenen cenaze törenine, Karpuzlu Kaymakamı Mehmet Fazıl Yıldız, bağımsız Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, Efeler İlçe Müftüsü Salih Akçan, Nazilli İlçe Müftüsü Necati Topaloğlu ve Karpuzlu İlçe Müftüsü Himmet Metin\'in yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve genç kızın ailesi ile yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından, İlhan\'ın cenazesi Uncular Mahalle Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenaze törenden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Bahattin ALBAYRAK / KARPUZLU (Aydın), (DHA)