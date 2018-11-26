DHA YURT BÜLTENİ-16

BUĞDAY TANESİ SURİYELİ BEBEĞİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

ŞANLIURFA’da evde oynadığı sırada odada bulduğu buğday tanesini yutan ve nefessiz kalan 6 aylık Suriyeli Hayat Cedan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Hayati Harrani Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evde oyun oynayan Hayat Cedan, oturma odasında eline geçirdiği buğday tanesini ağzına atarak yuttu. Bir süre sonra çocuğun nefes almakta güçlük geçtiğini fark eden Suriyeli aile, bebeklerin komşularının otomobiliyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedavisine başlanılan Suriyeli bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Suriyeli bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servise gelen ambulans

- Acil önünde bekleyenler

- Acil servis önünde bekleyen polis

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 341MB

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Motosiklet yolun karşısına geçenlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı (2)

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN ÜZERİNE ÇAY DÖKÜP, DARP ETTİLER

Düzce\'de, yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarpan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitirirken, yakınları hastaneye geldi. Yakınları, Müslüm Kuru\'yu görmek istediklerini söyledi. Sağlık görevlilerinin Müslüm Kuru\'nun hayatını kaybettiğini söylemesi üzerine yakınları hastanede kargaşa çıkararak, sağlık görevlilerini darp etmeye çalıştı. Acil serviste nöbetçi olan özel güvenlik görevlisi Faruk Yavuz, müdahalede bulunmak istediği sırada bir kişi üzerine çay attı. Acı içinde kalan güvenlik görevlisini darp edenler, daha sonra hastaneden ayrıldı. Çay dökülmesi nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan güvenlik görevlisine acil serviste müdahale edildi. Güvenlik görevlisini darp eden kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

DÜZCE (DHA)

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SP LİDERİ KARAMOLLAOĞLU: DİKKATLİ OLMALIYIZ

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dünyadaki güçlü ülkelerin kendi hakimiyetlerini pekiştirmek için bir takım tedbirler aldığını belirtip, dikkatli olunmasını gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Mersin\'in Erdemli ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen \'Değişim ve dönüşümleriyle Küresel Krizler ve Yeni Dönüm: Çare Var\' konferansına katıldı. Bir otelde gerçekleşen konferansa Karamollaoğlu’nun yanı sıra Saadet Partisi İl Başkanı Sonar Contar, İlçe Başkanı Mehmet Yıldız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

Burada konuşan Karamollaoğlu, hem Türkiye’nin, hem de dünyanın badireli bir dönemden geçtiğini anlattı. Bu badireli dönemde sadece bir ülkeyi yönetmenin, o ülkenin problemleri ile haşir neşir olmanın ve problemlerini halletmenin yetmediğini aktaran Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

\"Aynı zamanda bizi etkileyen, bizim dışımızdaki unsurlarla da etkilenme mecburiyeti doğuyor. Dünya küçüldü. Her ülke birbirinden etkileniyor. Birbirine yakın ülkeler daha da etkileniyor. Bazı ülkeler çok hızlı bir şekilde kalkınıyor. Bu kalkınma onların duyduğu ham madde ihtiyacını arttırıyor. Bu sefer dünyadaki ham madde çekişmesi yaşanıyor. Sadece onlar değil, dünyadaki güçlü ülkeler kendi hakimiyetlerini pekiştirmek için bir takım tedbirler alıyorlar. Bu tedbirler, kendilerini, rakiplerini ama özellikle kalkınmamış ve fakir ülkeleri yakından etkiliyor. Dünya küresel ısınmayla karşı karşıya kalıyor. Eğer kutuplardaki buzullar erirse denizler 50 metre yükselebilir ve birçok yerleşim yeri sular altında kalabilir. Onun için çok dikkatli olmalıyız.\"

Karamollaoğlu, yaklaşık 2 saat süren konferansın ardından partililerle sohbet etti.

Görüntü Dökümü

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- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yemek masasında partililerle otururken

- Karamolaoğlu\'nun konferansta konuşması

- Konferansa katılan davetlilerden görüntü

- Salondan genel görüntüler

Süre: 02\'16\" Boyut: 170 MB

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER /ERDEMLİ(Mersin),(DHA)

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ANKARA\'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI



ANKARA\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde giden otomobile çarptı. Kaza da 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Altındağ Ziraat Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde yaşandı. İçerisinde iki kişinin bulunduğu 06 TJB 60 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halinde olan Mustafa Teke (18) idaresindeki 06 JPN 29 plakalı otomobile çarptı. Kazada 06 TJB 60 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansa Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin incelemesi

-Detay

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA,(DHA)

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