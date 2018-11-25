DHA YURT BÜLTENİ 16

Yaralı sürücüyü yanmaktan çarptığı traktörün sürücüsü kurtardı

TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki traktöre arkadan çarpan ve motor kısmından alev alarak yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü Necati Güner (76) yaralandı. Güner, çarptığı traktörün sürücüsü Ahmet Tunus (48) ve çevredeki vatandaşlarca alev alan araçtan çıkartılarak, çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Malkara–Hayrabolu karayolu üzerindeki Batkın Mahallesi Mevkii\'nde meydana geldi. Hayrabolu\'dan, Malkara yönüne giden Necati Güner yönetimindeki 59 LA 151 plakalı otomobil, Batkın Mahallesi Mevkii\'nde aynı istikamette seyreden Ahmet Tunus yönetimindeki 59 LK 750 plakalı tarım aleti bağlı traktöre arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Güner yaralanırken, araç motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Kazayı yara almadan atlatan traktör sürücüsü Ahmet Tunus, çevredekilerden de yardım isteyerek Necati Güner\'i yanan araçtan çıkardı. Güner, çağrılan ambulansla Malkara Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yanan araç ise olay yerine gelen Malkara Belediyesi\'ne ait itfaiye ekibince söndürüldü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan araçlar

-Olay yeri genel gör.

-İtfaiye ekiplerinin otomobile su sıkması

-Traktör sürücüsü Ahmet Tunus röp.

-Hurdaya dönen otomobil

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL / TEKİRDAĞ (DHA)

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Partililer, Tahir Büyükakın\'ı coşkuyla karşıladı

AK Parti\'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı\'nda partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi açıklanan Tahir Büyükakın, Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı\'nda partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Davul çalıp oyunlar oynayıp meşaleler yakan partililer, Tahir Büyükakın karşıladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu parti binasının önünde kurulan sahneden vatandaşlara hitap ederek, \"Bugün mutluyuz, huzurluyuz. Kocaeli teşkilatları olarak 16-17 yıldır başarıdan başarıya koştuk. Seçimden seçime, referandumdan referanduma, anayasa değişikliğine varana kadar pek çok muvaffakiyeti sizlerle birlikte elde ettik. Hiç kimse tek başına bir işi başaramaz. Onun için birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz her şeyin önünde. 15 yıldır büyükşehir belediye başkanıyım. Hiçbir kardeşimi diğerinden ayırmadım. Hiç kimseyi ötekileştirmedim. Hep sabırla, sevgiyle, azimle, kararlılıkla vatandaşımızın ihtiyaçlarını, büyükşehir belediyemizin görevleri arasında olsun olmasın, pek çok defa hep karşıladık. Kararlılıkla, Kocaeli\'nin yapısını o eski kokan, çirkin, hiçbirimizin içini açmayan, sağlıksız şehir, bugün yaşayan herkesin model olarak gösterdiği bir şehir oldu. Sadece fiziki olarak yollarıyla, parkalarıyla, binalarıyla değil, insanıyla da önemli bir değişim yaşadık. Gençlerimize kucak açtık. Tahir bey zaten bizim çalışma arkadaşımız. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Bir değişiklik olmayacak. Bir kan tazeleyeceğiz. Daha güzel hizmetleri inşallah hep birlikte yapacağız. Sadece seçimde değil, seçimden sonra da destek vereceğiz. İstişare edeceğiz. İstişare eden yanlış yapmaz. O yüzden istişareye önem veriyoruz. Senin adamın, benim adamım yok. Hep bizim adamımız olacak. Ben 15 yıldır hiçbir arkadaşıma senin adamın benim adamım demedim. Bizim kitabımızda böyle bir şey yok. Biz kelimesi güzeldir. Ben kelimesi ise tehlikelidir. Ak Parti bir dava partisidir.\" dedi.

Kocaeli\'deki 13 belediyeyi de daha önce de olduğu gibi kazanmak istediklerini ifade eden Karaosmanoğlu, şöyle konuştu:

\"Allah\'ın izniyle 13 belediye başkanlığımız var. 13\'ünü de tekrar alacağız. Ama aldık diye yatmayacağız. Daha çok çalışacağız. Ben bir ağabeyiniz olarak daha çok çalışacağım. Kendi seçimimde çalıştığımdan daha çok çalışacağım. İnşallah 31 Mart akşamı burada zaferimizi kutlayacağız. Sizlerden ricam, ilçelerde de kim aday olursa olsun, her adayımız bizim kardeşimizdir. Hep beraber kardeşimize destek vereceğiz, seçeceğiz. Ondan sonra da o kendi görevini yapacak. Ben üst üste 3 dönem 15 yıl askerliğimi yaptım. Tezkerem yaklaşıyor. Tezkere yolu gözlemiyorum ama, ben bıkmadım. Ben doğal adayım dedim, ama biliyordum ki 3 dönem kuralı uygulanacak. Bu doğru bir karardır. Değişiklikte çok büyük bereket vardır. Bunun faydasını göreceksiniz. Biz de sizler gibi bir kardeşiniz olarak son nefesimize kadar bu yolda devam edeceğiz\"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Genel Sekreterliği görevinden sonra Bilecik Valisi olan, bugün AK Parti\'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Tahir Büyükakın ise, \"Yükümüz gerçekten ağır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu görevi vermekle sırtımıza ateşten bir gömlek giydirdiler. Bütün bir şehrin sorumluluğu üstümüze bindi. Hele ki, bu kadar tecrübeli bir belediye başkanından sonra, çıta bu kadar yükseldikten sonra, daha da yükseltmek zor oluyor. Teşkilatımız bizim arkamızda. Bunu görüyoruz. Sizler bizim arkamızda oldukça, biz çalışma açısından hiçbir problem yaşamayacağız. 7 gün 24 saat, gücümüz yettiğince çalışacağız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın bize tebliğ ettiği bu görevi hakkıyla yerine getireceğiz. Bu görevler görevi alana kadar değil, bittikten sonra da gurur duyabileceğiniz işler yapmanızı gerektirecek görevlerdir. Ben göreve nasıl başlayacağımı değil, görevden ayrılırken nasıl dik duracağımı düşünüyorum. Görevden ayrıldıktan sonra da gururla sizlerin arasına çıkabilmek için çalışacağım. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde hep birlikte büyük bir işbirliğine, güçlü bir şekilde seçimlere gireceğiz. Bu seçimlerden de Sayın Cumhurbaşkanımızın bize söylediği gibi 13-0 galip çıkarak neticeleneceğiz inşallah. En büyük kuvvetimiz bugün, bu saatte, bu soğukta gözlerinizdeki ışıkla bizleri ısıtan sizlersiniz. Allah yüzümüzü kara etmesin. Yüzümüzü ak etsin. Sizlere teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere, \'Bundan sonra gönül belediyeciliği yapacağız\' dedi. Bunun için yola çıkıyoruz. Allah yolumuzu açık etsin\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Partililerin davul çalıp eğlenmesi

-Tahir Büyükakın\'ın alana gelişi

-Mevcut Başkan Karaosmanoğlu\'nun konuşması

-Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın\'ın konuşması

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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AK Parti’nin Yalova Belediye Başkan Adayı Öztabak, kentte coşkuyla karşılandı

YALOVA Belediye Başkan Adaylığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Partili Yusuf Ziya Öztabak\'a 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda coşkulu ve havai fişekli bir karşılama yapıldı. CHP ile yönetilen Yalova Belediyesi’ni AK Belediyecilik ile tanıştıracaklarını söyleyen Öztabak, “Yalova’da kayda değer bir eser inşa edilen hiçbir icraat göremiyoruz. Biz 31 Mart 2019 seçimlerinde Yalova’mızın makus talihini değiştireceğiz inşallah” dedi.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı\'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yalova Belediye Başkanı Adayı gösterilen Yusuf Ziya Öztabak, Yalovalılar tarafından coşkuyla karşılandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı\'nda partililer tarafından adaylığı havai fişeklerle kutlanan Öztabak, 5 yıldır sürdürdüğü AK Parti İl Başkanlığı görevini bırakmış olduğunu söyledi. “Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle ve siz değerli dostlarımızın kanaatleriyle AK Parti’nin 31 Mart seçimlerindeki belediye başkan adayı olarak huzurlarınızdayız” diyen Öztabak, “En son 24 Haziran seçimlerinde yine burada 3 milletvekili adayımızla, bu meydanda bir başlangıç yapmıştık. O günü hatırlayın. Belki spekülatif amaçlıydı, bilmiyorum ama AK Parti’nin burada başarılı olmayacağını söyleyen kesimlerin bunu doğru söylemedikleri, bizim teşkilat mensubu arkadaşlarımızın inancıyla, çalışmasıyla, gayretleriyle, bu teşkilatın neler başarabileceğini gösterdik ve Yalova’mızda ilk defa AK Parti 2 milletvekilini çıkarmak suretiyle ve daha da önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 51 oyla Yalova’dan cumhurbaşkanı seçme suretiyle bir zirve, bir başarı yakaladık. 24 Haziran seçim sonuçları kesinlikle şunu gösteriyor; 31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti’nin 2019’da Yalova Belediye Başkanlığı’nı alacağının bir işareti olmuştu” diye konuştu.

\"SEÇİMLERDE İPİ GÖĞÜSLEYEN AK PARTİ OLACAK\"

Seçimlerde oldukça iddialı olduklarını söyleyen Öztabak, “İnşallah gayretli çalışmalarımızla, samimiyetimizle, dürüstlüğümüzle, mütevaziliğimizle, tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımızın yoğun çalışmasıyla 31 Mart 2019 seçimlerinde ipi göğüsleyen biz olacağız, AK Parti olacak. 5 yıl boyunca Yalova’da Yalova Belediyesi yönetiminde iyi işler yapılmadı. Bunu biz söylemiyoruz. Sizler mahallelerde hep birlikte yaptığımız çalışmalarda hep gördük. Vatandaşımız memnun olamadı. Keşke olsaydı. Vatandaşımız memnun olsaydı biz de kendimizi mutlu hissederdik ama Yalova için hiçbir altyapı çalışması yapılmadı. Yalova’mızın geleceği için hiçbir şey inşa edilmedi. Yalova Belediyecilik tarihinde tahmin ediyorum kayda değer bir eser inşa edilen hiçbir icraat göremiyoruz. Biz 31 Mart 2019 seçimlerinde Yalova’mızın makus talihini değiştireceğiz inşallah” dedi.

\"YALOVA\'YI YAŞANABİLİR ŞEHİR HALİNE GETİRECEĞİZ\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığını açıklamasının ardından bir talimat verdiğini söyleyen Öztabak, “Yalova’daki mesele sadece Yalova’nın meselesi olmaktan bile çıktı. Burada ülkemizin 81 vilayetinden hemşerilerimiz yaşıyor. Dolayısıyla bütün ülkenin gözü, kulağı burada. Bunu böyle bilelim. Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘Seçimleri muhakkak alacaksınız. Yalova’yı AK Parti belediyeciliğiyle buluşturacağız. Ondan sonra da hep birlikte 31 Mart 2019’dan sonra hep birlikte Yalova’nın yeniden kalkındırmaya, yeniden daha güzel, daha müreffeh, yaşanabilir bir şehir haline hep birlikte getireceğiz’ dedi. Türkiye’nin en güzel, mükemmel şehri Yalova, layık olduğu hizmeti muhakkak alacak” şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alandan detaylar

-Yusuf Ziya Öztabak\'ın konuşması

Süre: 4.26 dakika , Boyut: 496 MB

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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GÖZLERİ GÖRMEYEN YAVRU KÖPEK, AÇLIKTAN ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNDU



KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesinde, gözleri görmeyen yavru köpek açlıktan ölmek üzereyken duyarlı bir hayvansever tarafından kurtarıldı.

Tavşanlı ilçesi Çardaklı Mahallesi kırsalında, hayvansever Necdet Demirat tarafından bulunan yavru köpek, su içirildikten sonra veterinere gösterilerek İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık yetkililerine teslim edildi. Necdet Demirat bulduğu yavru köpekle ilgili olarak, \"Sokak hayvanlarına yiyecek vermek için Çardaklı Mahallesi kırsalına gitmiştik. Burada bu yavru köpeği gözleri kapalı şekilde açlık ve susuzluk halinde ölmek üzereyken bulduk. Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek çarşı içerisine getirdik. Yol güzergahında gelirken çeşmelerden su içirdim. Çünkü açlıktan ve susuzluktan halsizdi. İki gözü de görmüyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yavru köpek pazar çantasından çıkartılırken,

- Hayvansever Necdet Demirat\'ın konuşması,

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(Kütahya),(DHA)

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Domaniç Ortaokulu\'nun \'Muallim\' klibi alkışlandı

KÜTAHYA\'nın Domaniç ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından \'Muallim\' adlı klip hazırlandı.

Domaniç Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan Muallim klibi, Hayme Ana Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte gösterime sunuldu. Muallim klibi salonu dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı.

Klibin yaklaşık bir aylık bir çalışma ile tamamlandığını belirten Domaniç Ortaokulu Müdürü Muzaffer Sonel Küçük, \"Muallim klibi hazırlandığı aşamada hem öğretmenlerimiz, hem de öğrencilerimiz doyasıya eğlendik. Klip salonu dolduran seyircileri güldürdü. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Klipten detaylar

Haber: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),(DHA)

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