DHA YURT BÜLTENİ 16

8 AYLIK EŞİNİN ORGANLARINI BAĞIŞLADI, 5 HASTAYA UMUT OLDU

HENDEK(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da, 4 aylık hamile olan 27 yaşındaki Zehra Kayran, kazada ağır yaralandıktan sonra hastanede beyin ölümü gerçekleşen 8 aydır evli olduğu eşinin organlarını bağışlayarak, 5 hastaya umut oldu.

12 Kasım tarihinde TEM Otoyolu\'nda Sapanca mevkiinde arızalanan otomobiline bakmak için durduğu emniyet şeridinde TIR\'ın çarpması sonucu ağır yaralanan 35 yaşındaki Hasret Kayran, geçen hafta Cuma günü tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Eşinin beyin ölümünün gerçekleştiğini öğrenen 4 aylık hamile Zehra Kayran eşinin organlarını bağışlama kararı aldı. Karar üzerine ameliyata alınan Hasret Kayran\'ın organları, nakil bekleyen 5 hastaya ulaştırıldı. Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Zehra Kayran, eşinin organları sayesinde 5 hastanın sağlığına kavuştuğunu öğrenince buruk da olsa mutluluk yaşadı.

8 ay önce evlendiği eşini kazada kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Zehra Kayran, \"Kaza Sapanca\'da oldu. Kaza olduktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne geldi. Zaten onu ilk orada gördüm. Gözünü kapalı gördüğümde anladım zaten. Doktorların bana çok yardımı oldu. Hamile olduğum için daha hassas davrandılar ve vefat haberini de hemen söylemediler, alıştıra alıştıra söylediler\" dedi.

Zehra Kayran organ bağışı kararı almalarını ise şöyle anlattı:

\"Üç günü yoğun bakımda geçti, iç kanaması vardı. Ancak hala bir umudumuz vardı. Çünkü iç kanaması durmuştu. Ama beyin ölümünün gerçekleştiğini doktor sonradan söyledi. Doktor bunu söylediği zaman ben ani bir tepki veremedim. Çünkü buna kendimi alıştırmıştım. Kendimi kaybedemem çünkü bebeğim de var. Bir canım orada bir canım burada. Canım çok yanıyor ama, bu dünyada onun için yapabileceğim her şey bitmişti. Diğer tarafa onu nasıl hazırlayabilirim diye düşündüm ve dedim ki amel defteri kapanmasın, organlarını bağışlayalım. Doktora hemen bu teklifi sunduğumda çok şaşırdı. \'Biz sana bu teklifi sunacaktık senin bize bu teklifle gelmen çok şaşırtıcı oldu\' dedi.\"

Organ bağışı konusunda çağrıda bulunan Zehra Kayran, \"Kendi acılarını yaşasınlar, acının tarifi yok ama acılarına çok kapanmasınlar. Ölü için biz sadece bunu gömelim, dua edelim bu onun için yeter diye düşünmesinler. Öteki tarafa da ne götürebilir diye düşünsünler. Benim şuanda içim eşime karşı çok rahat. Çünkü onun için her şeyimi yerine getirdim. Ölümüzle birlikte kendimizi de gömmeyelim. Çünkü hayat devam ediyor. Hayatta olanları da düşünelim.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zehra Kayran ile röportaj

Detaylar ve vefat eden eşin salıncaktaki görüntüleri

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA)

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ABLASI İLE SEVGİLİSİNİ VURUP KAÇAN KARDEŞ TUTUKLANDI

SAMSUN\'da tartıştığı ablası Cansel Ş. (22) ile ablasının erkek arkadaşı Samet B.\'yi (32) tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçan genç, polisin takibiyle yakalandı.Tutuklanan Caner Ş., adliye çıkışında gazetecilere \"Kafamız dik, alnımız ak. Sıkıntı yok, yatarız biz bu cezayı\" diye seslendi.

16 Kasım günü Canik ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi\'nde meydana gelen olayda iddiaya göre 19 yaşındaki Caner Ş., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ablası Cansel Ş.\'yi tabancayla vurarak, yaraladı. Ardından da ablasının erkek arkadaşı Samet B.\'yi vurdu. Genç, kaçarak izini kaybettirirken yaralı çift, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikleri bulunmayan Cansel Ş. ve Samet B., tedavi altına alındı.

Olayın ardından çok yönlü araştırma başlatan Samsun Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan kardeşi yakalayarak, gözaltına aldı. Samsun\'da tartıştığı ablası Cansel Ş. ile ablasının erkek arkadaşı Samet B.\'yi tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçan ve polisin takibi sonucu yakalanan Caner Ş. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Caner Ş., adliye çıkışında gazetecilere \"Kafamız dik, alnımız ak. Sıkıntı yok, yatarız biz bu cezayı\" diye seslendi.

Caner Ş.\'nin iddiaya göre eline geçen ablası Cansel Ş.\'ye ait uygunsuz görüntüleri izledikten sonra saldırı olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelinin cezaevine götürülüşü

- Adliyeden detay

- Cinayet Bürosu\'ndan detay

(SÜRE: 38.08 Dk) (BOYUT: 39 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)

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IŞIKLARDA BEKLEMEMEK İÇİN REFÜJE ÇIKTI

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, trafiği tehlikeye atan bir sürücü ışıklarda beklememek için aracıyla refüje çıkıp karşı şeritte ilerledikten sonra yeniden refüjü aşarak yola girdi. Trafik magandasının yaptıkları cep telefonuyla görüntülendi.

Gebze\'de bir sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi. Gebze Organize Sanayi Bölgesi\'nde trafik ışıklarına yaklaşıldığı sırada otomobil sürücüsü yaptıkları ile sürücüleri şaşkına çevirdi. 41 YS 574 plakalı otomobili ile refüje çıkıp karşı şeride geçerek ilerleyen sürücü, karşıdan araçların gelmesi üzerine yeniden refüjü aşıp trafik ışıklarının önüne doğru yaklaştı. Trafik magandasının yaptıkları bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülenerek, sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Aracın refüje çıkıp karşı şeride geçmesi

Karşı şeritten gelen araçlar, aracın yeniden refüjü aşıp yola girmesi

GEBZE(Kocaeli), (DHA)

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8 KATLI BİNANIN BODRUMUNDA ÇIKAN YANGINDA 10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ELAZIĞ’da 8 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında dumanından etkilenen 10 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Sürsürü Mahallesi Mustafa Cemiloğlu Caddesi Sema Sokak’ta bulunan 8 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Dumanı fark eden bina sakinleri, dışarı çıkarak Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken, diğre yandan da bina sakinlerini tahliye etti. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 10 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastanelere kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Vatandaşların ambulansa götürülmesi

-Ambulansta vatandaşa müdahale

-Genel ve detay görüntü

HABER-KAMERA:ERKAN BAY/ELAZIĞ, (DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:14 MB

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BTSO\'dan, eğitim ve öğretim külliyesine mescit

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ‘BTSO 15 Temmuz Şehitleri Mesleki Eğitim ve Öğretim Külliyesi’ne öğretmen ve öğrencilerin ihtiyacı doğrultusunda modern bir mescit kazandırdı.

BTSO, sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Eylül ayında Eğitim Vadisi’nde modern mimarisiyle dikkat çeken Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Camisi’ni kazandıran BTSO, şimdi de 15 Temmuz Mesleki Eğitim ve Öğretim Külliyesi’nde yer alan yeni mescidi, ‘Mevlidi Nebi Haftası’nda ibadete açtı. İlhan Varank Konferans Salonu’nun yanında hazırlanan mescidin açılış töreninde ‘Peygamber Efendimiz ve Gençlik’ konulu bir de sempozyum gerçekleşti. Sempozyumda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, genç nesillerin sağlam bir toplumun geleceği olduğunu söyledi. Modern dünyanın en önemli parametrelerinden birisinin eğitim olduğunu ifade eden Başkan Burkay, “Bir işin temelinde eğitim olmazsa o alanda başarılı olmanız mümkün değildir. Bu koltuklarda oturan genç kardeşlerimiz ülkemizin kalkınma hedeflerinde önemli birer aktör olacaklardırö diye konuştu.

\'GÜÇLÜ NESİLLER BU EĞİTİM YUVALARINDA ORTAYA ÇIKACAK\'

Başkan Burkay, BTSO olarak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından aziz şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve vatan sevgisi bilincini diri tutmak amacıyla kahraman şehitlerin isimlerinin 15 Temmuz Mesleki Eğitim ve Öğretim Külliyesi’ndeki okul ve dersliklere verildiğini hatırlattı. Eğitim Külliyesi’nde yer alan ‘15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın birlik ve beraberliğin en büyük sembolü olduğunu kaydeden Başkan Burkay, “Eğitim yuvamız ilimle donanmış güçlü neslin ortaya çıkmasını sağlayacakö dedi.

\'GENÇLERİMİZ, GELECEĞİMİZİN TEMİNATIDIR\'

Hz. Muhammed\'in hayatının genç nesiller için en önemli model ve kılavuz olduğunu kaydeden BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Peygamber Efendimiz sağlam karakterli nesillerin yetişmesi adına gençlere çok önemli görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin vatanına ve milletine bağlı, Peygamber Efendimizin öğretileri ışığında kendilerini geliştiren bireyler olacaktırö açıklamalarında bulundu. Başkan Burkay, konuşmasının sonunda tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü de kutladı.

\'ÇOK GÜZEL ESERLERLE YAD EDİLECEKSİNİZ\'

Bursa İl Müftüsü İzani Turan ise, BTSO’ya bu anlamlı hizmetinden dolayı teşekkür ederek, “BTSO kentimize önemli hizmetleri hayata geçiren bir kurum. Odamız sadece iş dünyasına yönelik değil, önemli sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçiriyor. Size gıpta ediyorum. Gelecekte odamız ve kıymetli yöneticileri çok güzel eserlerle yad edilecek. Bu hayra ortak olan tüm iş dünyası temsilcilerimize ve BTSO’ya bu anlamlı hizmetten dolayı teşekkür ediyorumö dedi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri mescidin açılışını gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü:

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-BTSO Başkanı İbrahim Burkay\'ın konuşması

-Bursa İl Müftüsü İzani Turan\'ın konuşması

- Konuşma detayları

-Açılış detayları

-Açılış dua detayları

Süre: 4.58 Boyut: 556 mb

Haber-Kamera: Muammer İRTEM / BURSA; (DHA)

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