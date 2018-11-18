DHA YURT BÜLTENİ 16

80 YAŞINDAKİ KADIN, \'SECDEDE\' ÖLÜ BULUNDU



KONYA\'da, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Şerife Dönmez (80), polis ve iftaiye ekipleri tarafından secdede ölü bulundu.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Işıkalan Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan Şerife Dönmez\'in yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis, itfaiyenin yardımıyla kapıyı açıp içeri girdi. Polis, içeri girdiğinde Dönmez\'i secdede hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şerife Dönmez\'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şerife Dönmez\'in sağlık fotoğrafı

- Evin dışından detaylar

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA (DHA)

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Kamyonetleri bozulunca gece sokakta kalan 16 kişilik aileye esnaf sahip çıktı (2)

AİLE, MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

İzmir\'den Adana\'ya giderken, Afyonkarahisar\'da kapalı kasa kamyoneti bozulan ve sokakta kalan 5’i çocuk 16 kişilik mevsimlik işçi aile, memleketleri Adana\'ya gönderildi. Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla ihtiyaçları giderilen aile, kamyonetin tamiratının 2-3 gün sürecek olması nedeniyle memleketlerine gitmek istedi. Bunun üzerine SYDV yetkilileri aileyi Adana\'ya göndermek için otobüs bileti aldı. Aile Afyonkarahisar Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Adana otobüsüne binerek kentten ayrıldı. Terminal yönetimi de mağdur aileyle yakından ilgilenerek çeşitli ikramlarda bulundu.

‘AFYONKARAHİSAR ELİMİZDEN TUTTU’

Aileden Ramazan Dalaman, \"Afyonkarahisar halkımız, Valimiz ve Belediye Başkanımız bize kucak açarak yardımcı oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bizlerin yolcu biletlerini kestirerek memleketimize gönderiyorlar. Hepsi de elimizden tuttu ve sahip çıktı. Hepsinden Allah razı olsun\" dedi.

‘BİZİ DONMAKTAN KURTARDILAR’

Yine aileden İsa Dalaman ise Afyonkarahisar\'da yaşadıkları mağduriyetten sonra halkın gösterdiği yardımseverlik örneğinden dolayı herkese teşekkür etti. Vatandaşların kendilerine çok yardımcı olduğunu aktaran Dalaman, \"Gece soğuktu ve donmaktan kurtulduk. Bütün ihtiyaçlarımız karşılandı ve geceyi sıcak bir yerde geçirdik. Başta Afyonkarahisar Valiliğimiz olmak üzere yardımsever bütün Afyonkarahisar halkına teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aile terminale gelirken

- Aile masada otururken

- Çocuklardan detay

- Aileden genel detay

- Ramazan Dalaman\'dan detay

- Aile otobüse binmeye giderken detay

- Aile bavulları taşırken detay

- Ramazan Dalaman ile röp

- İsa Dalaman ile röp

- Aile otobüse binerken detay

- Çocuklar el sallarken

- Otobüs hareket ederken detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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BURSA\'DA HAZRETİ MUHAMMED\'İ ANMA GECESİ DÜZENLENDİ

BURSA\'da, Şemsi Mevlana Derneği tarafından, \"Hazreti Muhammed\'i anma gecesi\" düzenlendi. Gecede ilahiler okunup sema gösterisi yapıldı.

Osmangazi ilçesindeki Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi\'nde düzenlenen gece Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle gerçekleşti. Binlerce kişinin katıldığı programda, Hz. Muhammed\'e ait Sakal-ı Şerif sergilendi. İlahi sanatçıları Agah ve Bekir Çiçek\'in konser verdiği programda, Hazreti Muhammed\'i anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı. Programda Şemsi Mevlana Derneği’nin semazen topluluğu gösteri yaptı.

Dergahlarındaki sohbetleri, zikirleri, duaları insanlara anlatmak için bu programların önemli olduğunu belirten Şemsi Mevlana Derneği Başkanı Ahmet Arslan, “Resulullah Efendimiz’in doğduğu gece. Regaip gecesi, Kadir gecesi, Beraat gecesi, Miraç gecesi gibi gecelerde uyanık olun, hazırlığınızı yapın. Gücü yeten oruç tutsun. Hali vakti yerinde olanlar ise fakirlere yardım edip, onları kollayıp gözlesinler. Gün ve geceler çabuk geçiyor. O yüzden de bir Allah dostunun dergahından şuraya geliyoruz. Kardeşlerimiz iki aydan beri hazırlanıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. İstedik ki o dergahlarda olan bereket, feyiz, Allah’ın rızası olan şeyler buralara da gelsin. Elbette insanlar haberdar olsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İlahi dinletisi

-Sakal-ı Şerif görüntüsü

-Sema gösterisi

Dernek Başkanı konuşması

Süre: 2.21 Boyut: 262

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)

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5 METRELİK İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

SAMSUN\'un Canik ilçesinde, yol kenarındaki istinat duvarının 15 metrelik kısmının çökmesi sonucu, çevrede güvenlik önlemi alınarak yol trafiğe kapatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Canik İlçesi Toptepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Toptepe İlkokulu\'nun alt tarafında bulunan çocuk parkının yanındaki Bayırlı sokağa cephe istinat duvarının yaklaşık 15 metrelik bölümünde çökme meydana geldi. 5 metre yükseklikteki duvarın yığılan taşları sokağı kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekibi sevk edildi. Bölge güvenlik şeridi ile çevrilerek, yol trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Çöken duvardan detay

-Güvenlik şeridi çekilmesi

-Ekiplerden detay

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER,Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)

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