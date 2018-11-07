DHA YURT BÜLTENİ 16

EŞİYLE TARTIŞAN KADIN BALKONDAN AŞAĞI ATLADI

İZMİT\'te eşiyle tartışan 43 yaşındaki Nurcan Ç. birinci kattaki evin balkonundan aşağı atladı. Yaralanan Nurcan Ç. tedavi altına alındı.

Olay öğleden sonra, İzmit Tepecik Mahallesi Dut Sokak\'ta meydana geldi. Eşi Serkan Ç.(43) ile bilinmeyen bir nedenle tartışan Nurcan Ç. birinci kattaki evin balkonundan aşağı atladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yerde yatan Nurcan Ç.\'ye ilk müdahalede bulundu. İzmit Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altın alınan Nurcan Ç.\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, Serkan Ç.\'yi ifadesini almak üzere Saraybahçe Polis Merkezi\'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntüler

-Yaralı kadının hastaneye getirilmesi

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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KASTAMONU HUZUREVİ’NDE HAŞERE İLACINDAN 14 KİŞİ ZEHİRLENDİ

KASTAMONU Huzurevi’nde 2’si personel 14 kişi haşere ilacından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Kastamonu Huzurevi sakinlerinin kusma ve mide bulantısı şikayetinin artması nedeniyle durum sağlık ekiplerine bildirildi. 112 Acil Sağlık ekipleri huzurevi zemin katındaki haşere ilaçlama işleminden dolayı yaşlı vatandaşların zehirlendiğini tespit etti. Huzurevindeki görevli 2 personel ve 12 huzurevi sakini ambulanslarla kentteki özel ve devlet hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 14 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Süre:00:40 Boyut: 22,5 MB

Görüntü dökümü:

-Huzurevine ambulans girişi

-Hastane

-Hastanın hastaneye sevki

Haber-Kamera) Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)-

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EVDEN GELEN KÖTÜ KOKU PANİĞE NEDEN OLDU

GAZİANTEP\'te, bir apartmandaki daireden yükselen kötü koku paniğe yol açtı. Kimsenin bulunmadığı ve itfaiye erlerinin balkondan girdiği evdeki kokunun bozulan etlerden kaynaklandığı anlaşıldı.

Olay, öğleden sonra Alleben Mahallesi\'ndeki 4 katlı apartmanın ilk katında meydana geldi. İddiaya göre; apartman sakinleri Ali Solakhan ve ailesinin kiracı olarak yaşadığı evden kötü kokular geldiğini fark etti. Kapıyı çalmalarına rağmen yanıt alamayan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler yaptığı araştırma sonrasında telefonla kiracı Ali Solakhan\'a ulaştı. Solakhan, 3 hafta önce tartıştıkları eşinin Mersin\'e kendisinin de Kilis\'teki ailesinin yanına gittiğini ve evde kimsenin olmadığını söyledi. Bir süre sonra eve gelen Solakhan, anahtarın yanında olmadığını ve eve itfaiyenin balkondan ulaşarak kapıyı açabileceğini ifade etti. Bunun üzerine bir itfaiye eri merdivenle ulaştığı balkondaki demir parmaklıkların kilidini demir makasıyla keserek eve girdi.

Evde yapılan araştırmada kokunun buzdolabındaki etlerin bozulmasından kaynaklandığı belirlenince, ekipler normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye ve sağılk ekipleri

- İtfaiyenin balkondan eve girmesi

- Ev sahibinin eve girmesi

- Çevredeki vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN- Kamera:Mustafa KANLI- GAZİANTEP- DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 336 MB

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BOŞ EVDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

GAZİANTEP\'te, sahibi yurt dışında yaşayan, madde bağımlılarının kullandığı metruk evde çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Yangın, akşam saatlerinde Akyol Mahallesi\'nde meydana geldi. 8 katlı apartmanın madde bağımlıları tarafından kullanılan zemin katında nedeni öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle 1 saate söndürülen yangın evde hasara yol açarken ev sahibinin ise yurt dışında yaşadığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yangın çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

- Yanan ev

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 165 MB

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