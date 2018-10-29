DHA YURT BÜLTENİ 16

OTOBÜS ARIZALANDI, YOLCULAR TAMİR İÇİN 8 SAAT BEKLEDİ

KAYSERİ\'den İzmir\'e yolcu taşıyan otobüs, Aksaray\'da arızalandı. Otobüsteki 28 yolcu iddiaya göre, götürüldükleri bir tesiste aracın tamir edilmesini bekledi. Mağdur olan yolcuların şikayetlerini ilettikleri otobüs şoförü Zeydi K. \"Ne yapalım, sizi tesise getirdik. Nereye götüreyim, evime mi götüreyim\" diye cevap verdi. Bazı yolcular kendi imkanlarıyla, bazıları ise 8 saat bekleyip, araç tamir edildikten sonra yoluna devam etti.

Kayseri\'den İzmir\'e gitmek için yola çıkan Zeydi K. (46) yönetimindeki 34 BK 8324 plakalı otobüs marş dinamosundaki arıza nedeniyle, saat 02.00 sıralarında Aksaray’a 30 kilometre kala yolda kaldı. İddiaya göre, otobüs, yolcular tarafından itilerek çalıştırıldı ve Aksaray\'a kadar geldi. 28 yolcunun bulunduğu otobüs, Aksaray Karasu Kavşağı\'nda bir tesise getirilerek park edildi. Otobüsteki arızanın giderilmesi için tamirci çağrıldı. Uzun süre bekledikleri için rahatsız olan yolcular, otobüs şoförü Zeydi K.\'ye şikayetlerini iletti. Zeydi K. ise yolculara \"Ne yapalım, sizi tesise getirdik. Nereye götüreyim, evime mi götüreyim?\" diye cevap verdi. Bunun üzerine yolcular polis çağırdı. Aracın tamir edileceğinin öğrenilmesi üzerine kimse şikayetçi olmayınca polis tesisten ayrıldı. Bazı yolcular yola kendi imkanlarıyla devam etti, bazıları ise otobüsün tamir edilmesi için iddiaya göre 8 saat bekledi. Tamircinin çalışması sonucu otobüsteki arıza giderildi. Yolcular, tamir edilen otobüse binerek yola devam etti.

Yolcu otobüsü firmasının Aksaray\'daki yetkilileri ise gecikme yaşandığını kabul ederek, bunun nedeninin tamir maliyetinin yüksek olmasından kaynaklandığını ileri sürdü.

\'OTOBÜSÜ İTEREK TEKRAR ÇALIŞTIRDIK\'

Saatlerce beklediklerini ve mağdur olduklarını söyleyen yolculardan Süleyman Koç, \"Otobüse Kayseri\'den binip İzmir\'e gidecektim. Aksaray\'a 30 kilometre kala araç arıza verdi. Biz de içindeki yolcularla birlikte aracı iterek tekrar çalıştırdık ve birkaç kilometre gittikten sonra yine aynı arızayı verdi. Tamirci ayarladık ve buraya kadar geldik. Ben firma yetkililerini 2 kez aradım, 4-5 kez arayanlar var. Bize ne bir yemek ne de kalacak bir yer verdiler. Bunlar bizim haklarımız. Ama hep bize \'Biz size döneceğiz\' diyorlardı. 8 saat içinde buraya bir araç getiremediler\" diye konuştu.

Yolculardan Nihan Eskitaş ise \"Bizi en azından otogara götürseler ve mağduriyetimizi giderseler iyi olurdu. Biz başka firmalardan kendimiz evimize kendi imkanlarımızla da giderdik. Şu anda bize hiçbir açıklama yapmadılar, gece de çok üşüdük\" dedi.

(Görüntü Dökümü

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- Yolcuların beklemesi

- Yolcuların, şoförle diyalogu

- Yolcular röp.

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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EDİRNE BELEDİYESİ ÇOCUKLAR İÇİN YAPTI, TRAKYALILAR AKIN ETTİ

EDİRNE Belediye Başkanlığı tarafından Finlandiya eğitim modelini esas olarak 12 bin metrekare alana kurulan ve içerisinde dinozorlardan, karıncaya kadar bir çok hayvanın büyütülmüş hallerinin yer aldığı Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi düzenlenen törenle açıldı. Çocuklarıyla birlikte müzeyi gezmeye gelenler girişte izdihama neden olurken, bir çok aile çocuklarını hayvanların dev maketleri arasına sokarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Edirne Belediyesi, çocukların okul dışında da eğitimlerini sağlamak için Şükrüpaşa Mahallesi\'nde 12 bin metrekarelik alana dinozorlardan, karıncaya kadar bir çok hayvanın büyütülmüş hallerinin yer aldığı Çocuk Müzesi yaptırdı. Adını ise bu modeli dünyada ilk kez Türkiye\'de uygulayan dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel\'in adı verildi. Müze için bugün açılış programı düzenlendi. Açılışa, Edirne Valisi Günay Özdemir, CHP Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksek Erdin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, bölge belediye başkanları ile Edirne\'nin yanı sıra Tekirdağ ve Kırklareli\'nden de çocuklarıyla yüzlerce aile katıldı.

PROTOKOL YERİNİ GAZİLERE VERDİ

Vali Özdemir ile Belediye Başkanı Gürkan, protokol koltuklarında oturdukları sırada gazilerin kenarda ayakta durduklarını görerek yerlerini verdi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan\'ın eşi Esra Gürkan\'ın dışında tüm protokol üyeleri kalkıp gazilere yerlerini verip, programı ayakta takip etti. Gazilerden bazıları protokol koltuklarına geçtiklerinde gözyaşlarını tutamadı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, müzenin Balkanlarda yaşayan çocuklara da hitap edeceğini belirterek, \"Dünyanın neresine giderseniz, gidin. En ileri eğitim modeli dediğinizde Finlandiya, dünyanın en mutlu çocukları Finlandiyalı çocuklar çıkar. Bu fil eğitim modelini sadece bütün dünyada ilk uygulayan ülke Türkiye\'dir. Bu fikri ortaya atan müzemize ismini verdiğimiz dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel\'dir. O yüzden onun adını verdik. Burası bir çocuk parkı, dinozor parkı değil. Çocuklarımıza dünyanın oluşumundan bugüne kadarki canlı yaşamını öğreten, dünyanın tüm ülkelerinde evrensel temel değerler olarak kabul edilen sevgi, saygı, hoşgörü ve yardımlaşmayı felsefesiyle öğretecek, interaktif, evrensel çocuk müzesidir\" dedi.

Edirne Valisi Özdemir\'de son kararname ile başmüfettiş görevini getirildiğini ve kentten ayrılacağını hatırlatarak vatandaşlardan helallik istedi. Çocuk müzesinin eğitimleri için önemli olacağını ifade eden Vali Özdemir, \"Aslında eğitim sadece okulda yapılan bir iş değil, hayat boyu süren bir şey. Çocuklarımızın gelecek yüzyıla hazırlanması konusunda ülkeyi yönetecek olan nesillerimizin daha iyi eğitilmesi anlamında çok önemli bir faaliyet. Türkiye\'nin, Balkanların en büyük müzesini açıyoruz. Bundan dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ederim\" şeklinde konuştu.

GİRİŞTE İZDİHAM YAŞANDI

Konuşmaların ardından programı sunan çocuklar ve protokol üyeleri kurdele keserek çocuk müzesinin açılışını yaptı. Edirne\'nin yanı sıra çocuk müzesini ziyaret etmek için Tekirdağ ve Kırklareli\'nden de çok sayıda aile kente akın etti. Açılışın ardından müzeye giriş yapmak isteyenler arasında izdiham yaşandı. Çocuklar dinozorlardan, karıncaya kadar bir çok hayvanın büyütülmüş hallerinin yer aldığı müzeyi heyecanla gezdi. Hareket eden hayvanlar çocukları şaşırttı. Ailelerde müzeyi gezerken hayvanların girmesi yasak olan alanlara girip, çocuklarını bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Parkurun her alanında kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı.

Müzeyi çocuğuyla birlikte gezmek için gelen Bahar Dada, Çocuklar için gerçekten faydalı bir park. Edirne Belediyesi çok önemli bir eğitici park yapmış. Eski çağlardan günümüze hayvanları görünce çocuklar çok heyecanlandı. Benim çocuğum gördüğü hayvanları çok beğendi.\" dedi. Parkı heyecanla gezdiğini söyleyen 8 yaşındaki Eylül Tezcan, çok keyif aldığını belirterek, \"Müzeyi gezdim, mamut var, dinozor var. Örümcekten biraz korkuyorum ama burada çok sevdim. Şuan bana bir şey yaptığını görünce çok beğendim. Çok güzel bir yer olmuş. En çok mamut ve örümceği beğendim\" dedi.

ÇOCUK MÜZESİ

Edirne Belediyesi tarafından Finlandiya\'da uygulanan eğitim modeli esas alındı. 12 bin metrekare alana kurulan müzede dinozorlardan, karıncaya kadar hayvanlar alemi ve dünyanın var oluşu bilimini 19 öğretmen eşliğinde çocuklara eğitim amaçlı anlatılıyor. Dünyanın ilk oluşumundan, dünyada ilk canlı oluşumu, dinozorlar devri, buzul dönemi hayvanlarının büyük maketleri yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Protokol ve gazilere yer verilmesi

Çocukların konseri

Halk oyunları gösterisi

Belediye Başkanı Gürkan\'ın konuşması

Açılıştan detaylar

Vali Özdemir\'in konuşması

Çocukların pasta kesmesi

Açılış kurdelesinin kesilmesi

Yaşanan izdiham

Parktaki hayvanlardan detaylar

Çocuklarla detaylar

Parkı gezenler

Ailelerle röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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DÜZCE\'DE, TÜRK EĞİTİM-SEN\'DEN ANDIMIZ TEPKİSİ

TÜRK Eğitim-Sen Düzce Şubesi Başkanı İsmail Şişman, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın andımız ile ilgili Danıştay\'ın kararına itiraz etmesinin kendilerini üzdüğünü belirtti. Açıklamanın ardından \'Andımız\' okundu.

Türk Eğitim-Sen Düzce Şubesi tarafından Spor Sokak girişinde Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıldönümü nedeniyle açıklama yapıldı. İsmail Şişman yaptığı konuşmada, \"Cumhuriyetimizin 95\'inci yıldönümünü gururla kutluyoruz. Nice bedeller ödenerek, nice şehitler verilerek, büyük emekler harcanarak kurulan Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak, Cumhuriyetimize gereken ihtimamı göstermek hepimizin en büyük sorumluluğudur.\" dedi.

Şişman, andımızın kaldırılmasına tepki göstererek, \"Çözüm sürecinin bir parçası olan Andımızın kaldırılmasını, Danıştay nezdinde yargıya taşımıştık. Danıştay 8. Dairesi\'nin kararıyla öğrenci andını kaldıran işlemi hukuka aykırı bularak, 1933 yılından 2013 yılına kadar 80 yıl boyunca okullarımızda okutulan andımızın yeniden okutulmasının önünü açtı. Ama ne hikmetse bir anda ülkemizde kıyamet koptu, ne kadar açılımcı ne kadar çözülümcü varsa meydanlara fırlayıp, Andımız üzerinden yeniden Türk milli kimliğine karşı saldırıya geçti. Bu kesim, içinde yaşattığı devletin kurucu değerleriyle hesaplaşma arzusunu, öğrenci andının ırkçı söylemler içerdiği safsatası ile gizleme çabası içine girdi. Halbuki, Danıştay kararında aynen şu ifadelere yer vermiştir: \'Metinde yer alan kavram ve ilkeler, Anayasamızda anlamını bulan kavram ve ilkeler olduğu gibi milli eğitim sistemimizin Kanun ve Yönetmelikte belirlenen temel amaçlarını da ortaya koymaktadır.\' Yani yargı kararı dedi ki; öğrenci andı ayrıştırıcı değil bilakis Türk milli kimliği oluşturulması açısından birleştirici bir unsurudur. Kaldı ki bu karar, Danıştay\'ın öğrenci andı konusunda verdiği ilk ve tek karar değildir. 2002 yılından beri Andımızın kaldırılması için açılan pekçok davada Danıştay, Öğrenci Andının kaldırılmaması yönünde görüş bildirmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı\'nın, 2009 yılındaki Andımızla ilgili bu savunmasını hiçe sayarak Danıştay\'ın kararına itiraz etmesi bizleri ayrıca üzmüştür.\" diye konuştu.

Daha sonra ilkokul 4. sınıf öğrencisi Müray Çavuş açıklamaya katılanlara andımızı okuttu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Türk Eğitim-Sen Düzce Şube Başkanı açıklaması

Küçük kızın andımızı söyletirken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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2 BİN 900 KADIN İSTİKLAL MARŞI VE ANDIMIZ\'I OKUDU

ANTALYA Konyaaltı Kent Meydanı\'nda toplanan 2 bin 900 kadın, 29 Ekim Cumhuriyet Festivali etkinliği kapsamında hep birlikte İstiklal Marşı ve Andımız\'ı okudu.

Konyaaltı Kent Meydanı\'nda düzenlenen \'2900 Kadın İstiklal Marşı Okuyor\' etkinliğine, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek\'in yanı sıra, binlerce kişi katıldı. Kent meydanında müzik eşliğinde eğlenen kadınlar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından hep birlikte Andımız\'ı okudu. Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Derneği\'nin ritim grubunun müzik dinletisi de izleyenlerden büyük alkış aldı.

Erkeklerin de desteklediği etkinlikte konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, \"Yarınlar bizim için çok önemli. Ama bir yarın var ki o kadar yarınlar hiç güzel olmamıştı. 28 Ekim 1923\'te Gazi Mustafa Atatürk\'ün \'Efendiler yarın Cumhuriyet\'i ilan ediyoruz\' dediği gün bugün işte. Şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Böylesi anlamlı günde tüm kadınlarımızla birlikte güzel bir gün geçiriyoruz. 2 bin 900 kadın dedik ama bugün görüyoruz ki daha fazla kadın var. Atatürk\'ün \'Şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir\' dediği Antalya\'dan seslenerek tüm ülkenin Cumhuriyet Bayramı\'nı kutluyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)

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Etkinliğe katılanlardan görüntü

Bayrak sallayanlardan görüntü

RÖP: Muhittin Böcek ( Konyaaltı belediye başkanı )

İstiklal marşının okunması

Andımızın okunması

Detaylar

604 MB -- 05.27 // HD

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)

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Drone görüntüsü

Haber: Süleyman EKİN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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