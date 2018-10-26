DHA YURT BÜLTENİ 16

YAYLADA MAHSUR KALAN 10 KİŞİ KURTARILDI

KARADENİZ\'de dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Maçka ilçesi Ayaster Yaylası ile Sürmene ilçesinin Büyükyayla ve Handüzü yaylalarında etkili kar yağışının ardından mahsur kalan 10 kişi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

İhbar üzerine sabah saatlerinde yola çıkan Büyükşehir Belediyesi ekipleri öğleden sonra Ayaster Yaylası’ndaki vatandaşa ulaştı. Karla kaplı yolda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarılarak geri dönüşleri sağlandı. Aynı şekilde Büyükyayla ve Handüzü yaylalarında da mahsur kalan yaylacılar için yola çıkan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaylacılar ile bereberindeki küçükbaş hayvanlarının da geri dönüşünü sağladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, kış mevsiminde olduklarını hatırlatarak, yayla ve mezraların terk edilmesi gerektiğini söyledi. Gümrükçüoğlu, “Arık kış mevsimindeyiz. Yayla ve mezralarda çok ciddi doğa olayları ile karşılaşabiliriz. Elbette nerede olursa olsun tüm vatandaşlarımızın emrindeyiz. Lakin can ve mal güvenliğimiz için bahar aylarına kadar yayla ve mezralara çıkılmaması gerekiyor. Bu hususu hemşerilerimden özellikle rica ediyorum” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ekiplerin mahsur kalanlara ulaşması

HABER KAMERA: TRABZON,(DHA)-

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Sel nedeniyle yol çöktü, 2 mezraya ulaşım kesildi (3)

HAKKARİ VE ŞEMDİNLİ\'DE SEL VE HEYELAN KARAYOLUNU KAPATTI

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan sağnak yağmur sele dönüştü. Hakkari- Van Karayolu\'nun 20\'inci kilometresindeki Çanaklı Köyü yakınında meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, onlarca araç yolda mahsur kaldı. Araçlarda bulunan yolcuların bazıları heyelanlı bölgeden yayan olarak karşı tarafa geçmeye çalıştı. Şemdinli ile Derecik Beldesi arasındaki karayolunda meydana gelen selden dolayı bir köprü kısmen çöktü. Ulaşıma kapanan yolda kalan sürücüler zor anlar yaşadı.Karayolları ekipleri, sel ve heyelandan dolayı kapanan karayollarını açmak için yoğun bir çalışma yürüttü. Çalışmanın ardından her iki yol yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

ŞEMDİNLİ

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-Karayolunda meydana gelen sel

-Karayolundaki köprüyü taşarken

-Yıkılan köprü ve geri dönen araçlar

HAKKARİ (DHA)

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KUM YÜKLÜ KAMYON, OTOMOBİLE ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 2 YARALI

ŞANLIURFA\'nın Halfeti ilçesinde kum yüklü hafriyat kamyonunun çarptığı otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kamyon şoförü kaza sonrası kaçtı.?

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Dutluca Mahallesi’nde meydana geldi. Rıdvan E. yönetimindeki 27 BK 073 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, Yusuf Asil (32) yönetimindeki 63 AAG 615 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Yusuf Asil ile yanındaki Mehmet (47), Naile (36), Sibel (25) ve Elif Su Asil (1) yaralandı. Kamyon şoförü aracıyla kaçarken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, Halfeti Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Yusuf, Mehmet ve Elif Su Asil, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

AKRABA ZİYARETİNE GİDERKEN KAZA GEÇİRMİŞLER

Şanlıurfa\'nın Halfeti ilçesinde kum yüklü hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobildeki Asil Ailesi\'nin akraba ziyaretine gittiği belirlendi. Halfeti\'nin kırsal Söğütlen Mahallesi\'nde çiftçilik yapan Mehmet Asil ile eşi Naile Asil, kızı Elif Su Asil, yeğeni Yusuf Asil ve yakını Sibel Asil\'in Halfeti\'de bulunan akrabalarını ziyaret etmek için yola çıktıkları öğrenildi.

BABA, KIZI VE YEĞENİ ÖLDÜ

Yusuf Asil yönetimindeki 63 AAG 615 plakalı otomobilin, Dutluca mevkisinde Rıdvan E. yönetimindeki 27 BK 073 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu ile çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Asil ile kızı Elif Su Asil ve yeğeni Yusuf Asil\'in cansız bedenleri otopsi için morga konuldu. Kazada ölenlerden Mehmet ile Yusuf Asil\'in amca- yeğen oldukları belirtildi. Yaralanan Naile Asil ile Sibel Asil\'in tedavisinin ise devam ettiği belirtilirken, kazada tarlaya giren kamyondan inip yaya kaçan Rıdvan E.\'nin de yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazaya karışan otomobil ve kamyonun fotoğrafları

- Acil servis ve morgdan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Ali LEYLAK -ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

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KARLIOVA’YA YILIN İLK KARI DÜŞTÜ

BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesinde, hava sıcıklığının mevsim normallerinin altına düşmesinden sonra, yılın ilk karı düştü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte, Karlıova ilçesine de yılın ilk karı yağdı. Dün gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, bugün akşam saatlerinde, yerini kar yağışına bıraktı. Kar, ilçe merkezinin beyaza bürünmesine yolaçarken, sürücülere de zor anlar yaşattı. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kar yağısı

İlçeden görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Genel ve detay

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA, (Bingöl)-(DHA)-

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EROL EVGİN: MÜYOBİR\'DE DEĞİŞİM ŞART

MÜZİK Yorumcuları Meslekler Birliği\'ni (MÜYOBİR) sanatçılara ödenmesi gereken telifler konusunda eleştiren Popüler Müzik Sanatı Vakfı (POPSAV) kurucusu ve onursal başkanı Erol Evgin, \"Parasal sorunlarla gündeme gelmek istemem bu yüzden özür diliyorum. Ancak MÜYOBİR\'de değişim şart\" dedi.

Türk Pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, MÜYOBİR\'in sanatçılara ödenmesi gereken telifler konusunda adil davranmadığını söyledi. Erol Evgin, 30 yıl önce kendisinin kurduğu POPSAV tarafından hak izleme örgütü olarak kurulan MÜYOBİR\'de sıkıntıların olduğunu ve değişime ihtiyaç olduğunu kaydetti. MÜYOBİR\'de bazı aksaklıklar olduğunu ve bu nedenle geçen günlerde toplantı yaptıklarını anlatan Evgin, yaşanan aksaklıkların kısa sürede yapılacak değişimlerle ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

DİJİTAL ORTAMDAN ÖNEMLİ PARA GELİYOR

POPSAV\'ın kurucu ve onursal başkanı olduğunu hatırlatan Evgin, şunları kaydetti:

POPSAV 30 yıllık bir kuruluş. MÜYOBİR de POPSAV\'ın kurduğu bir hak izleme örgütü. Yorumcu sanatçıların, ses sanatçılarının haklarını izleyen bir örgüt. POPSAV\'ın bir çağrısıyla bir toplantı yaptık. Sıkıntılar olduğundan bahsetti POPSAV\'ı yöneten arkadaşlarımız. Hakikaten sıkıntılara belirli bir örnek vermek istedim toplantıda. Sıla ile 2016 yılında \'Altın Düetler\' albümü yapmıştım. \'Altın Düetler\' bir dijital platformda 372 milyon kez tıklandı. Yalnız bir dijital platformda. \'Ateşle Oynama\' şarkısı 120 milyon kez tıklandı ve tabii oralardan, dijital ortamlardan bize önemli paralar geliyor. Ancak 2016 ve 2017\'de MÜYOBİR\'den bana toplam 22 bin lira gibi bir para geldi.\"

MÜYOBİR\'DE SIKINTI VAR

MÜYOBİR\'de bir sıkıntı olduğunu, bunu hissettiğini kaydeden Erol Evgin, \"Oradaki arkadaşlarım da değerli arkadaşlardır. Burhan Şeşen Yönetim Kurulu Başkanı ve değerli sanatçı kardeşlerim var orada. Onları töhmet altında bırakmak istemiyorum ama belki tüzükten gelen, belki işleyişten gelen bir sıkıntı var. Onun için bir değişim şart diye düşünüyorum. Bu değişim, tüzük değişimi olabilir, yönetim değişimi olabilir, herhangi bir konuda değişim şart diye düşünüyorum\" dedi.

Parasal sorunlarla gündeme gelmek istemediğini ve bu yüzden de özür dilediğini kaydeden Erol Evgin, şöyle dedi:

\"Benim için önemli değil ama birçok sanatçı arkadaşımız var, yüzlerce emek veren ses sanatçısı arkadaşımız var, onların emekleri çok değerli. \'Marifet iltifata tabiidir\' diye eski bir söz vardır. Alkıştır iltifat ama biraz da tabii maddi yanı vardır bu işin. Onun için bu işlerin düzelmesini gönülden arzuluyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Erol Evgin yakın yüz detayı

Erol Evgin kısa yürüyüş detayı

Erol Evgin röportaj

Erol Evgin yürüyüş detay

02:31 dakika ve 284 MB

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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DÜZCE VE VAN\'DA 114 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

DÜZCE, (DHA) – DÜZCE ve Van\'da polisin düzenlediği operasyonla 114 kilo eroin ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, D-100 Karayolu üzerinde durdurulan bir minibüste narkotik köpeği \'Shadow\' ile arama yapıldı. Minibüsün değişik yerlerine gizlenmiş 51 paket halinde 29 kilogram eroin ele geçirildi. Minibüste bulunan B.K. gözaltına alındı. Operasyonun hemen ardından B.K.’nın verdiği bilgiler doğrultusunda diğer bir araç TEM Otoyolu Gölyaka girişinde durdurularak araçta bulunan G.N. gözaltına alındı.

Her iki kişinin yapılan sorgusunda verdiği bilgiler doğrultusunda Van\'da bir ahırda arama yapıldı. Ahırda gömülü vaziyette 2 varil ve 2 çuval içerisinde paketlenmiş 85 kilogram eroin ele geçirildi. D.U. , Z.D. , M.K. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polis kamerası görüntüsü

Minibüsün bölmelerinde uyuşturucu ararken görüntü

Minibüsün bölmelerinin makinelerle kesilirken görüntü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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SAMSUN\'DA MEZARLIKTA NARKOTİK BASKINI

SAMSUN\'da narkotik polisi tarafından Unkapanı Mezarlığı\'nda uyuşturucu madde satıcılarına yönelik olarak operasyon düzenlendi.

İlkadım ilçesinde bulunan Unkapanı Mezarlığı\'nda narkotik polisi tarafından operasyon gerçekleştirildi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ali Kovancı\'nın koordinesinde yapıldı. Narkotik köpeği Keita\'nın da katıldığı operasyonda mezarlıkta ve çevrede bulunan toplam 167 şüpheli, 13 araç ve 2 işyerinde arama yapıldı. Polisin yakalayarak üst araması yaptığı 1 şüphelinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu madde bulundu. Öte yandan 3 kişinin ise uyuşturucu madde içtiği belirlendi. Toplam 4 kişi ters kelepçe yapılarak gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilere üst araması yapılması

- Narkotik köpeği Keita\'nın arama çalışmaları

- Ele geçirilen uyuşturucu içme aparatları

- Şüphelilerin ters kelepçe ile götürülmesi

- Şüpheli araç üzerinde arama

(SÜRE:3.38 Dk) (BOYUT:427 MB)

Haber-Kamera:Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)



