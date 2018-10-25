DHA YURT BÜLTENİ 16

\"Babamın yanına gitme\" diyen yaşlı adamı dövdü.. .O anlar kamerada

DENİZLİ\'nin Çal ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Galip Kara, babasından maddi yönden fayda sağladığını bu nedenle onunla görüşmeyi kesmesini söylediği 43 yaşındaki H.S. (Hasan Sümbül) tarafından özel yapım, ucunda kesici çıkıntı bulunan demir sopayla dövüldü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenirken, gözaltına alınan H.S. sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, geçen pazar günü, Selcen Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir süre önce Galip Kara, mahalle sakini H.S.\'den, maddi yönden faydalandığı gerekçesiyle babasıyla görüşmesini istemedi. Galip Kara ile H.S. tartıştı, sonrasında herkes kendi evine gitti. Galip Kara, daha sonra mahalle muhtarıyla konuyu konuştu. Muhtara, H.S.\'ye, babasının evine girip çıkmasını istemediğini söylemesini istedi. Bunun üzerine sinirlenen H.S., geçen pazar sabahı, Selcen Mahallesi meydanında otomobilinde Galip Kara\'yı beklemeye başladı. Meydanda 35 dakika bekleyen ve ekmek almaya giden Kara\'yı gören H.S., otomobilden elinde demir sopayla inip, saldırdı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kara\'nın önce ellerine yere düşünce de bacaklarına demir sopayla defalarca vurdu. Demir sopanın ucuna özellikle kaynak yaptırılan keskin çıkıntı nedeniyle Kara\'nın vücudunda derin kesikler oluştu. Kara\'nın yere yığılmasına rağmen, H.S.\'nin vurmaya devam ettiği görüldü. Bir süre sonra durup otomobiline yönelen H.S., ağır yaralı Galip Kara\'nın vatandaşlardan yardım istediğini duyunca, tekrar yanına giderek yine vurmaya başladı. Bu sırada yardıma vatandaşlar koştu. Vatandaşların geldiğini gören H.S. ise otomobiline binip, kaçtı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Kara\'nın vücudunun çeşitli yerlerinde derin kesikler olduğu ve çok kan kaybettiği belirlendi. Kara\'ya, 20\'den fazla dikiş atıldı. H.S. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen H.S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hastaneden taburcu edilen Galip Kara, insanlık dışı muamele gördüğünü, ölümden döndüğünü belirterek, \"Benim babam yaşlı birisi. Sürekli babamın yanına gidiyor. Ben de gitmesini istemediğim için aramızda tartışma çıktı. Daha önce bana bardak fırlattı. Geçen gün mahallede pusuda bekleyip, bana demir sopayla saldırdı. Ellerime ve bacaklarıma sopayla öldüresiye vurdu. Yere düşmeme rağmen vurmaya devam etti. Öleceğimi sandım. Bana bu insanlık dışı muameleyi yapan cani kişi tutuklanmadı, serbestçe geziyor. Ben ise vücuduma aldığım ağır yaralarla zor günler geçiriyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamerasında

- Zanlının otomobilden demir sopayla gelmesi

- Galip Kara\'ya sopayla vurması

- Otomobiline giderken geri dönüp vurmaya devam etmesi

- Vatandaşların gelmesi

- Galip Kara\'dan detay görüntüler

- Kara\'nın konuşmaları

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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Elyaf fabrikasında yangın çıktı

UŞAK\'ta elyaf üretimi yapan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İl merkezindeki Çamlık Tabakhanesi\'nde bulunan elyaf üretimi yapan bir fabrikada, bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yangın yerinden görüntü

- Söndürme çalışmalarından görüntü

(KJ Haber- Kamera: Fevzi DAVULCU / UŞAK, DHA)

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Lisedeki başkanlık seçimine ünlülerden destek

Eyüp KELEBEK- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Fatih Anadolu Lisesi\'nde \'Okul Meclis Başkanlığı\' sosyal medyada renkli görüntülere sahne oldu. Başkan adayı 3 öğrenci Ahmet Kural, Murat Boz, Mithat Körler ve Acun Ilıcalı\'nın da aralarında bulunduğu ünlü isimlerden sosyal medya üzerinden destek aldı. Ünlüler, video görüntülerini göndererek hangi adaya destek verdiklerini açıkladı.

Fatih Anadolu Lisesi\'nde yarın yapılacak olan okul meclis başkanlığı seçimi için 12\'nci sınıf öğrencileri Halil Kil ve Hakan Çelik ile 11\'inci sınıf öğrencisi Yağmur Baş aday oldu. Adaylar oluşturdukları ekiplerle, bir yandan okulda kurdukları stantlarda seçim çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sosyal medya üzerinden ünlü kişilere ulaşarak destek aldı. Aralarında Ahmet Kural, Murat Boz, Mitat Körler, Acun Ilıcalı, boksör Avni Yıldırım, vücut geliştirmeci Savaş Cebeci ile Eskişehirsporlu futbolculardan İsmail Oykun\'un bulunduğu ünlüler, çektikleri video görüntülerini destekledikleri adaylara gönderdi. Adaylar da bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayarak öğrenci arkadaşlarından oy istedi.

ACUN ILICALI ABD\'DEN GÖNDERDİ

Başkan adaylarından Yağmur Baş, Acun Ilıcalı\'nın kendilerine Miami\'den görüntü çekip gönderdiğini belirtti. Baş, \"Bu yıl okul başkanı olmaya karar verdim. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Hepimizin ortak amacı okulumuzu iyi bir şekilde temsil edebilmek, adını daha iyi duyurabilmek. Acun bey bize video yolladı. Onun için de çok teşekkür ederiz. Okulda da rekabetimiz devam ediyor. Şu anda çok tatlı bir rekabet var. Başka okullardan bile çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bizim vaatlerimizin odak noktası okulumuzu daha iyi bir noktaya taşımak. \'O Ses Türkiye\' yarışmasına götüreceğiz arkadaşlarımızı\" dedi.

\'ÇOK GÜZEL BİR REKABET ORTAMI OLUŞTU\'

Hakan Çelik de, \"Ünlülerin sosyal medya hesaplarına mesajlar yazdık. Bize dönenler oldu. Onlar da bize destek videoları çektiler. Çok sağ olsunlar, onlara da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir rekabet ortamı oluştu. İlk önce Halil kardeşimize Ahmet Kural destek videosu atmıştı. Ondan sonra rekabet başka bir boyuta taşındı. Çok eğlenceli bir ortam oluştu. Çok iddialıyız. Bu sene başkan biziz, ekibime güveniyorum, ekibimiz çok sağlam\" diye konuştu.

\'HATIRA ORMANI YAPMAYI PLANLIYORUZ\'

Başkan adayı Halil Kil ise, \"Vaatlerimiz arasında diğer başkan adaylarında olduğu gibi okulumuzun ismini tanıtmak ve geliştirmek adına vaatlerimiz var. Hatıra ormanı yapmayı planlıyoruz okulumuz adına. Ekibimize alt sınıflardan da öğrenciler almaya çalıştık. Rekabet devam ediyor. Ama bu yıl hiç olmayan bir rekabet oluştu sosyal medya üzerinden. Ünlüler bize video attı. Hepsine çok teşekkür ederim. Biz Ahmet Kural ve Eskişehirsporlu futbolculara ulaştık. Ardından diğer ünlüler de diğer arkadaşlarımıza video gönderdi. Renkli bir rekabet sürüyor. Hiç aramızda tartışma da yok\" dedi.

OKUL MÜDÜRÜ: SEÇİMİ RENKLİ HALE GETİRDİLER

Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Halil Turhan, 599 öğrencinin eğitim gördüğü okulda başkan adaylarının sevgi ve saygı çerçevesinde seçim çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Çalışmaların okulla sınırlı kalmayıp sosyal medyaya da taşındığını belirten Turhan şöyle konuştu:

\"Adaylarımız ve ekipleri her mecrada propagandalarını yapıyorlar, seçim çalışmalarını götürüyorlar. Bu sosyal medyaya da açıldı. Orayı da bir seçim cephesi olarak düşünürsek orada da seçim yarışlarına devam ediyorlar. Öğrencilerimiz sosyal medyayı çok etkili kullandıkları

ve günümüzde de sosyal medyanın etkisi büyük olduğu için seçim propagandaları orada da devam ediyor. Öğrencilerimiz ünlü isimlere ulaşıp, kendilerine destek isteyip seçim takvimimizi daha renkli bir hale getirmiş durumdalar. Acun Ilıcalı\'ya ulaştılar. O da Miami\'den destek mesajı gönderdi. Savaş Cebeci, Mithat Körler, Murat Boz, Ahmet Kural, Eskişehirsporlu futbolculara ulaştılar. Okulda da propaganda devam ediyor. Seçim bürosu şeklinde seçim masaları oluşturdular. Burada çalışmalarına devam ediyorlar. Sınıf sınıf gezip, propaganda yaparak izinli bir şekilde tüm öğrencilere ulaşmaya çalışıyorlar. Seçim yasakları bugün okulun son dersinden itibaren başlıyor. Sosyal medya da ya da başka hiçbir yerde propaganda yapılmayacak. Seçilen başkan adayı cuma günü bayrak törenimizde konuşacak.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Okulun dışından,

-Başkan adayı öğrencilerin okul koridorunda kurdukları stantlarından,

-Öğrencilerin koridorda okulun adını söyleyerek tezahüratta bulunmaları,

-Acun Ilıcalı\'nın görüntülü mesajı,

-Acun medya ekibinin,

-Ahmet Kural\'ın,

-Savaş Cebeci\'nin,

-Murat Boz\'un,

-Boksör Avni Yıldırım\'ın,

-Mithat Körler\'in,

-Eskişehirsporlu İsmal\'in görüntülü mesajları,

-Okul Müdürü Halil Turhan\'ın konuşması,

-Adaylardan sırasıyla Yağmur Baş\'ın, Hakan Çelik\'in ve Halil Kil\'in konuşmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA

Boyut: 623.74 - Süre: 5 dakika 34 saniye

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Gazipaşa\'da sağanak ve dolu tarım arazilerini vurdu

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde sağanak ve ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı cam ve plastik seraların yanı sıra tarım alanlarına zarar verdi. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre 260 üreticiye ait sera ve tarım alanında zarar olduğu belirtildi.

Gazipaşa\'da dün akşam etkili sağanak ve yer yer ceviz büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı özellikle Kahyalar, Karalar, Aydıncık, Çalıpınar ve Kızılgüney mahallerinde etkili oldu. Yaklaşık 30 dakika süren dolu yağışı nedeniyle seralarda ve meyve bahçelerinde zarar meydana geldi. Cam ve plastik seralardaki domates ve salatalık, açık arazide ekili avokado, kabak ve fasulye gibi ürünleri dolu vurdu.

260 ÜRETİCİ ZARAR GÖRDÜ

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Gazipaşa Ziraat Odası bölgede hasar tespit çalışmaları başlattı. İlk tespitlere göre 260 üreticinin sağanak ve doludan zarar gördükleri belirlendi. Gazipaşa Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nazan Durak Özçelik, zarar gören üreticileri ziyaret ederek zararın boyutu hakkında incelemelerde bulundu ve üreticilere \'geçmiş olsun\' dileklerini iletti.

Üretici Şadiye Coşkun, \"Sera içinde ip bağlıyordum, taş yağar gibi sesler geldi. Hemen eve kaçtık. Sonra baktığımızda camlar kırılmış. Ne olduğunu anlayamadık. Zararımız çok. Salatalık zaten para yapmıyor, üzerini değiştirelim desek zaten paramız yok\" dedi.

\'ÇİFTÇİLERİMİZE DESTEK BEKLİYORUZ\'

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, \"Çiftçimize yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çiftçimize TARSİM sigortası yapması konusunda uyarılarda bulunduk ancak ürünler para yapmıyor. Çiftçilerimiz için milletvekillerimizle toplantı yaptık onların sesini duyurmak için. 12 ay çalışan çiftçilerimize destek bekliyoruz\" diye konuştu.

\'EL ELE VERİP YARALARIMIZI SARACAĞIZ\'

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik de yaklaşık 260 seranın zarar gördüğünü belirterek, şöyle dedi:

\"Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun. Bize düşen tespitleri yapıp yukarılara iletmek. Bu doğrultuda gerekli çalışmaları bizler de yapacağız. Rabbim daha büyüğünü göstermesin. Tesellimiz can kaybının olmaması. Çiftçilerimizle el ele verip yaralarımızı saracağız.\"

GECE HEYELAN YAŞANDI

Diğer yandan, Gazipaşa\'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sugözü Mahallesi Cevizli Dere mevkisinde dün sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Sabri Özdemir\'in kullandığı 07 UK 250 plakalı midibüs bölgeden geçtiği sırada heyelan nedeniyle kayan toprakla birlikte sürüklendi. Sabri Özdemir araçtan atlayarak kurtulurken, yanında yolcu olarak bulunan Mustafa Gökkurt ise midibüsle birlikte metrelerce aşağıya sürüklenip, toprak altında kaldı. Mustafa Gökkurt\'un cansız bedeni ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Mustafa Gökkurt\'un cenazesi toprağa verilirken, ilçe merkeziyle yayla bölgelerini birbirine bağlayan karayolu heyelan nedeniyle kapandı. Gazipaşa Belediyesi ekipleri bölgede yol açma çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zarar gören çiftçilerin kayıt yapılması

- Sera ve açık arazideki ürünlerden görüntüler

- Bölgeyi ziyaret eden heyet

- Üreticiye geçmiş olsun ziyareti

- Röp 1: Şadiye Coşkun (Üretici)

- Röp 2: Yusuf Çelik (Ziraat Odası Başkanı)

- Röp 3: Adil Çelik (Gazipaşa Belediye Başkanı)

261 MB /// 04.17\"

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

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Donanma Komutanlığı\'ndaki darbe girişimi davası başladı (4)

23 AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU, 13 ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLDİ

Donanma Komutanlığı\'ndaki darbe girişimi ile ilgili davada karar verildi. Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları\'ndaki 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada 51\'u tutuklu, 15\'i firari 90 sanık yargılanırken, Cengiz Topel Hava Üssü ile davada aralarında amiral Tezcan Kızılelma\'nın da bulunduğu 20 kişinin dosyası davadan ayrıldı. Fethullah Gülen\'in de aralarında bulunduğu firari olan 15 kişinin yakalanmalarının beklenmesine ve haklarındaki kararın yakalandıktan sonra karar verilmesine karar verildi.

Mahkeme başkanı Yusuf Sevimli kararı okumadan önce yaptığı konuşmada, \"Aziz şehitlerimizin ruhu ve mekanı cennet olsun. O şehitler sayesinde burada adli yargılama görevimizi yapıyoruz. Vatana ve millete ihanetin en üst seviyede yaşandığı 15 Temmuz darbe girişimi davasının karar duruşmasındayız. Birçok savunmada Deniz Kuvvetleri\'nde darbe girişimi olmadığı, gemilerin denizde olma amacının gemi ve personelinin selameti için olduğu iddia edildi.\" dedi.

Hakim Yusuf Sevimli, gemilerin denizdeki varlığının gemi personelini koruma amaçlı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, darbe gecesi polis telsizini gasp ederek İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan\'la görüşen Yarbay Turgay Ödemiş\'in konuşmalarıyla ortaya çıktığını ifade etti. Sevimli, darbeci yarbay Turgay Ödemiş\'in konuşmalarını davaya örnek göstererek, \"Yarbay Turgay Ödemiş\'in \'Anlaşıldı yalancılar. Eğer bütün Silahlı Kuvvetler\'in bünyesinde olmasaydı bu hareket, denizde hücumbotlar, havada uçaklar olmazdı. Kendinizi daha fazla kandırmayın.\" sözlerini aktararak, gemilerin denizdeki varlığının darbe amaçlı olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti 55 sanık hakkında kararını açıkladı. Darbeci amiral Hayrettin İmren\'i 1 ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, hakkındaki diğer suçlamalardan 93 yıl, darbeci amiral Nazmi Ekici\'yi ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 27 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar Yakup Dalkılıç, Oktay Aygün, Ümit Kol, Emrah Çoban, Mehmet Sarı, Enver Kılıç, Muharrem Aslan, Murat Erdem, İsmet Coşkun, Harun İlaslan, Ahmet Aykut Şevik, Önder Öngör, Mustafa Murat Bardakçı, Sezai Özgür Öztürk, Meftun Metin, Fatih Dalkıran, Ömer Faruk Avcı, Murat Hüdavendigar Bozik, Arif Çırtlık, Ali Kocamanoğlu, Sami Tulgar olmak üzere 23 sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

Sanıklardan Ferit Melih Meriç, Emre Kıvrak, Erdal Çetin, Murat Dikkaya, Abdülaziz Yıldız, Hasan Özbudak, Hakan Türker, Rifat Karataş, Olcay Keriman, Murat Kabasakal, Salih Yalçınkaya, Kenan Erbalkan ve Fatih Ergin olmak üzere 13 sanık ise müebbet hapis cezalarına çarptırıldı. 8 sanık beraat ederken, diğer sanıklar hakkında 1 ila 26 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

HABER: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)