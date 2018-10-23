DHA YURT BÜLTENİ-16

Bakan Soylu:Terör örgütü uçak yapmaya çalışmış



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, sınır ötesi operasyonlarla DAEŞ\'ten temizlenen yerlerde bomba üretim tesisleri ele geçirdiklerini belirterek, \"Uçak yapmaya bile çalışmışlar. Basit de olsa atölye ve fabrikalar kurmuşlar. Aynı şekilde kendi ülkemizde ele geçirdiğimiz PKK mağaralarında, silahların yanı sıra torna makineleri bile bulduk. Bu mağaralar, deniz seviyesinden 2500-3000 metre yükseklikte. Bazıları 3 katlı ve yerin 100 metre altına doğru gidiyor\" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Jandarmalar Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği\'nin (FIEP), Jandarma Genel Komutanlığı\'nın ev sahipliğinde, Antalya\'nın turizm bölgesi Belek\'teki Regnum Carya Otel\'de düzenlenen toplantısına katıldı. Soylu\'ya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin eşlik etti. 19 ülkenin jandarma komutanlarına seslenen Bakan Süleyman Soylu, küresel güvenlik anlamında çelişkilerle dolu bir yüzyıl yaşadıklarını söyledi.

SAYILARI AÇIKLADI

Birbirine resmi olarak savaş ilan etmiş ve orduları karşılıklı savaşan iki ülke bulunmadığını dile getiren Soylu, \"Dünyada askeri harcamalar 2017 için 1.7 trilyon dolardır. Bugün Paris, Berlin ve Avrupa\'nın birçok başkentinde ana caddelerde, meydanlarında, metro istasyonlarında makineli silahlarıyla özel harekat polisleri nöbet tutuyor. Bu nöbeti, terör örgütlerine karşı tutuyorlar. Bu örgütlerin kimisi DAEŞ gibi, İslam adına savaştığını söylüyor. Ama benim ülkemde, DAEŞ\'e katılacağı için sınır geçiş yasağı konulan yabancı teröristler listesinde, AB vatandaşı olan 9 bin 394 kişi var. Aynı amaçla sınırı geçerken yakalanan AB vatandaşlarının sayısı ise 2011 yılından bugüne kadar toplam 916 kişi\" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ UÇAK YAPMAYI DENEMİŞ

Terör örgütü PKK\'nın Türkiye\'de 40 yıldır cinayet işlediğini belirten Soylu, 2016 yılında AB ülkelerindeki uyuşturucuya bağlı ölümlerin yüzde 82\'sine PKK\'nın neden olduğunu aktardı. Örgütün uyuşturucudan elde ettiği yıllık gelirin 1,5 milyar dolar olduğunu anlatan Soylu, şöyle devam etti: \"Avrupa\'da haraç topluyorlar. AB ülkelerinde eğitim kampları var, bu kamplardan örgüte eleman temin ediyorlar. Aynı zamanda silah ve insan kaçakçılıgı da yapıyorlar. Yine bir çelişki, Amerika ile Suriye\'nin arası yaklaşık 11 bin kilometre. Aynı Amerika\'nın, Suriye\'de 22 askeri üssü olduğu biliniyor, PKK\'nın kolu olan YPG\'ye tırlarla, uçaklarla silah gönderiyor. Sınır ötesi operasyonlarla DAEŞ\'ten temizlediğimiz yerlerde bomba üretim tesisleri ele geçirdik. Uçak yapmaya bile çalışmışlar. Basit de olsa atölye ve fabrikalar kurmuşlar. Aynı şekilde kendi ülkemizde ele geçirdiğimiz PKK mağaralarında, silahların yanı sıra torna makineleri bile bulduk. Bu mağaralar, deniz seviyesinden 2500-3000 metre yükseklikte. Bazıları 3 katlı ve yerin 100 metre altına doğru gidiyor. Bugün kimin kiminle ve neden savaştığı belli olmayan bir güvensizlik ortamı içindeyiz. Radikalizm giderek artıyor ve küreselleşiyor. Terör ve şiddet bir yandan öldürürken, diğer yandan kendi alt yaşam sistemlerini kurguluyor. Düzensiz göçmenleri PYD 500 dolarla bir noktaya bırakıyor. DAEŞ de noktadan alıp yine 500 dolarını alıyor. Bu sahada birbiri ile çatışıyor gibi gözüken, ama gelir kaynakları ve örtüşen suçları 21\'inci yüzyılda dünyanın başına beladır.\"

BATAN BOT NEDENİYLE ÖLEN SURİYELİ ÇOCUKLAR

Dün Suriyeli üç çocuğun hiç binmemesi gereken botun batmasıyla hayatını kaybettiğini belirten Süleyman Soylu, \"Biz bunu gelecek nesillere nasıl anlatırız? 12-13 yaşındaki çocuklar PKK, PYD tarafından dağa kaçırılıyor, cinsel istismarda bulunuyorlar aralarından ayrılmasın diye. 21\'inci yüzyılda yükselen trend terördür. Bütün ülkeler bunun müsebbibiyiz. Bizden sonraki nesiller 21\'inci asrı cinnet asrı olarak nitelendirebilir. Hiçbirimiz şehirlerin bu kadar yoğunlaştığı ortamda metroya binmekten korkan insanlar topluluğu olduğunu hayal edemezdik\" dedi.

151 ÜLKEDEN 68 BİN 688 KİŞİYE ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI

Bugüne kadar yabancı terörist savaşçı olarak tespit edilmiş 151 ülkeden toplam 68 bin 688 kişiye ülkeye giriş yasağı koyduklarını belirten Bakan Soylu, \"Sınırlarımızda yakaladığımız 100 farklı uyruktan toplam 6 bin 922 kişiyi de aynı gerekçeyle sınırdışı ettik. Sadece 2018 yılında toplam 295 önemli olayı, henüz hazırlık aşamasındayken engelledik. 2011 yılından bugüne kadar sadece DEAŞ ile ilgili 4 bin 540 kişiyi tutukladık. Bunların yarısına yakını yabancı uyrukluydu. Saydığım bütün bu terör örgütlerinin eylemleri dolayısıyla 2016 yılından bugüne kadar toplam 679 sivil vatandaşımız hayatını kaybetti\" dedi.

\'270 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ\'

Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonları sayesinde, bugüne kadar gelenlerden 270 bin 327 kişinin ülkesine döndüğünü dile getiren Soylu, 2011 yılından bugüne kadar batıya geçmek isteyen toplam 899 bin 336 düzensiz göçmen yakaladıklarını söyledi. Bu yılki sayının ise 212 bin 201 olduğunu belirten Soylu, yeni yıldan bu yana 24 bin 500 Afganı, Afganistan ile anlaşarak ülkelerine gönderdiklerini söyledi. Göçü yönlendirmeye değil, göçü yönetmeye çalıştıklarını kaydeden Soylu, Suriye kaynaklı göç için yaklaşık 32 milyar dolar harcadıklarını kaydetti. Kimseden para istemediklerini anlatan Soylu, \"500 milyonluk nüfusu olan ve bu insanların asıl gitmek istediği yer olan Avrupa Birliği ve batının bu insanlarla paylaşacak yeterli ekmeği var. Sadece merhametimize ve çabamıza ortak olunmasını istiyoruz\" dedi.

TÜRKİYE\'DE UYUŞTURUCUDAN ÖLENLERİN SAYISINI AÇIKLADI

Bakan Süleyman Soylu, PKK mağaralarında, fıçılar içinde afyon, eroin, captagon, ectasy ve diğer uyuşturucuları bulduklarını söyledi. 2018 yılı başından bugüne kadar 117 bin 37 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdiklerini anlatan Soylu, \"Sadece bu yıl 65 ton esrar, 14,5 ton eroin yakaladık. Bugün Mersin\'de 100 kilo eroin, Antalya\'da da 130 kilo ele geçirildi. 202 kilo afyon, 5.7 milyon ectasy tableti, 15,9 milyon captagon tableti yakaladık. Bana göre en önemli sayı, uyuşturucuya bağlı ölümlerdir. 2016\'da Türkiye\'de 920, 2017\'de 941\'di. Bu yıl bu sayıyı 149\'a düşürmeyi başardık. Uyuşturucu meselesinde de dünyadan beklentilerimiz çok ama maalesef yaklaşım farklılıklarından dolayı bu beklentileri karşılayamıyoruz\" diye konuştu.

112\'YE ÖDÜL

İçişleri Bakanlığı olarak en önemli avantajın, kolluk ve idari birimlerin aynı bakanlık çatısı altında bulunması olarak gösteren Soylu, dün akşamki bir gelişmeyi de komutanlarla paylaştı. Soylu \"112 teşkilatımızın yeni nesil yazılımı, dünyanın öteki ucunda, dünyanın en önemli yeni nesil ödülünü aldı. Son dönemde bakanlığımız bünyesinde başlattığımız çoklu güvenlik yönetimi anlayışı ve yürüttüğümüz entegrasyon çalışmaları sayesinde kolluk faaliyetlerinde etkinliğimiz arttı. 2016 yılında başladığımız bu yeni yapılanmadan çok önemli sonuçlar elde ettik. Emniyet, sahil güvenlik ve jandarmamız ortak uyuşturucu ve düzensiz göçmen operasyonları yapıyor ve bunlar bütün rakamlara olumlu şekilde yansıyor\" şeklinde konuştu.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Bakan Süleyman Soylu, Suudi Arabistan Konsolosluğu\'nda meydana gelen Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda da konuştu. Soylu, \"Uluslararası işbirliğimizden hiç vazgeçmedik. Şeffaflıktan ve açıklıktan hiç vazgeçmedik. Hukuki süreçten vazgeçmedik. Aydınlatabilmek için bütün dünyayı sorumluluğa davet ediyorum. Ancak bunun karşısında başka bir olay ile karşı karşıyayız. FETÖ darbe yaptı. Darbecileri Interpol ağına bildiriyoruz. Ancak Interpol ağı bu darbecilerin orada yer almasına müsaade almıyor. Peki terörle nasıl mücadele edeceğiz? Bunların terörist olduğuna ikna edebilmek için acaba müttefik ülkelerimizde darbe mi planlamaları gerekir? Onların da mı aynı anlayışla karşı karşıya kalmaları gerekir? Bu çifte standarttır\" diye konuştu. Bakan Süleyman Soylu, konuşmasının ardından komutanlarla aile fotoğraf çektirdi. Antalya\'daki toplantı 25 Ekim\'e kadar devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Komutanlardan detay görüntü

-Komutanların ve soylunun aile fotoğraf görüntüleri

-Soylunun konuşması

-Toplantı salonundan detay görüntüler

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

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Kazada ölen astsubayın cenazesi toprağa verildi

DENİZLİ\'nin Çivril ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Hava Teknisyen Astsubay Üstçavuş Eyüp Yılmaz (32), İzmir\'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Isparta Kara Havacılık Okulu\'nda görevli olan ve Çivril\'den Uşak yönüne giden Astsubay Üstçavuş Eyüp Yılmaz, dün (pazartesi) saat 20.00 sıralarında, yönetimindeki 34 GR 0890 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince, araç şarampole devrildi. Gürpınar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yılmaz\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yılmaz\'ın cenazesi, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi\'nde yapılan otopsinin ardından, anne ve babasının yaşadığı İzmir\'e getirildi. Yılmaz için, İzmir\'in Karşıyaka ilçesindeki Beşikçioğlu Camisi\'nde, bugün ikindide cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine eşi Tuğçe Yılmaz, annesi Nurten Yılmaz, ablaları ve çok sayıda yakını katıldı. Yılmaz\'ın eşi, annesi ve ablaları uzun süre gözyaşı döktü. Yılmaz\'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Soğukkuyu Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yılmaz\'ın ağlayan eşinden, annesinden ve ablalarından görüntü

- Cenaze namazından görüntü

- Genel ve detay görüntü

(Kj, Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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İNGİLTERE BÜYÜKELÇİSİ\'NİN SİPSİ İLE SINAVI

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki büyükelçilerden oluşan heyet, Denizli programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Teleferik ve Bağbaşı Yaylası\'nı ziyaret etti. Kentin yerel ürünleriyle kahvaltı yapan büyükelçiler, yerel sanatçılarla keyifli zaman geçirdi. İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, üflemeli çalgı olan sipsiyi çalmaya çalıştı ancak bir türlü başarılı olamadı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Osman Zolan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki ülkelerin büyükelçilerini, Teleferik ve Bağbaşı Yaylası\'nda ağırladı. Yerel ürünlerde yaylada kahvaltı keyfi yapan büyükelçiler, yerel sanatçılardan mini konser dinledi. Büyükelçiler, mini konserde üflemeli çalgı olan sipsiyi çalan Halime Öksem\'in performansını oldukça beğendi. Mini konserin ardından büyükelçilere, dünyaca ünlü Yatağan bıçak ve palaları da tanıtıldı. Büyükelçiler palayı ellerine alıp, inceledi. Başkan Zolan, büyükelçilere sipsi çalmayı öğretmeye çalıştı ancak özellikle İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott\'ın uzun süren çabaları sonuç vermedi.

BÜYÜKELÇİLER LAODİKYA\'YI BEĞENDİ

Yayladaki programın ardından büyükelçiler, İncil\'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu antik kent Laodikya\'yı gezdi. Zolan\'ın da eşlik ettiği gezide, Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, antik kent hakkında bilgiler verdi. Büyükelçiler, antik kentte İncil\'de adı geçen ve restorasyonu yapılan içinde vaftiz odasının da bulunduğu kiliseyi gezerek inceledi. Laodikya Antik Kenti\'yle ilgili açıklama yapan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Cristian Berger, İncil\'de geçen kiliseyi görmek için özellikle geldiklerini belirterek, \"Burayı ve kiliseyi özellikle görmek istedik. Çünkü burası aslında kültürel mirasın nasıl korunacağı ve turizm açısından bir cazibe noktası haline getirilebileceğine iyi bir örnek. Biliyorsunuz inanç turizmi var. Bu kilise İncil\'de de bahsi geçen bir kilise olduğu için turizm açısında cazibe merkezi olacağını ve çok fazla turist çekeceğini düşünüyorum. Yani bir kilise nasıl restore edilir? Sonrasında halka açılır ve turist çeker, bunu göstermesi açısından önemli bir örnek. Çünkü ilk kiliselerden biri. Özellikle inanç turizmi için gelenlere önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Ama bunun yanı sıra da özellikle çok önemli bir kültürel miras alanı. Kilisenin motifine ve mozaiklere bakacak olursanız hem inanç turizmine gelenler hem de kültürel miras olarak önemli bir yer\" dedi.

\'HIRİSTİYANLIĞA AİT KİLİSELERİN KORUNMASI BİR ANLAMDA MUHTEŞEM BİR MİRASI DA TEŞKİL EDİYOR\'

İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ise, Türkiye\'nin İncil\'de geçen kiliseyi koruyup, sergilemesi halinde inanç turizmi kapsamında gelen turist sayısının artacağını ifade ederek, \"İnanç turizmi başka bir turizm alanı. Dolayısıyla başka bir fırsat ortaya çıkarıyor. Hıristiyanlık, Geç Bizans ve Geç Roma döneminden Hıristiyanlığa ait kiliselerin korunması bir anlamda muhteşem bir mirası da teşkil ediyor. İnancından dolayı da bir çok insanın gelip görmek isteyeceği yerler. Türkiye bu kadar iyi yerleri ne kadar koruyup, sergileyebilirse inanç turizmi kapsamında buraya gelmek isteyen o kadar insanı çekebilecektir. Bunun çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bunun Türkiye\'nin hoşgörüsünün toleransını yansıttığını düşünüyorum. Çok fazla tarihi detaylara girip parelikler çizmek istemem ama Osmanlı İmparatorluğu\'da, Hıristiyan azınlığa hoşgörüsü ve toleransı ile bilinen bir imparatorluktu. Dolayısı ile eski kiliselerin bu kadar iyi korunması ve sergilenmesi tüm dünyaya duyurulması gerçekten olumlu ve güzel\" diye konuştu.

Büyükelçiler, daha sonra Buldan İlçesine geçti.

Görüntü Dökümü

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- Büyükelçilerin sipsiyle karşılanması

- Yatağan palasını incelemeleri

- Büyükelçilerin sipsi çalmaya çalışması

- Elçilerin antik kenti gezmesi

- Berger\'in açıklama yapması

- İngiltere Büyükelçisi Chilcott\'un açıklama yapması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)



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Oğuzeli\'ne yeni kütüphane

OĞUZELİ Belediyesi tarafından \'Herkes için kütüphane\' projesi kapsamında ilçe merkezinde yaptırılan kütüphane törenle açıldı.

İlçe merkezindeki İhsan Yıldırım Sosyal Tesisi içinde kurulan ve Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar\'ın adının verildiği kütüphanenin açılışına Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Yazar İlkay Marangoz ve protokol üyeleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Kılıç, Haccatepe Üniversitesi öncülüğünde başlatılan \'Herkes için kütüphane\' projesine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile sadece Oğuzeli Belediyesi\'nin katıldığını ve proje kapsamında 2\'nci kütüphaneyi açtıklarını ifade ederek şunları dedi:

\" Daha önce sadece halk kütüphanemiz vardı. Şu anda belediyemizin 3\'üncü kütüphanesini ve eğitim merkezini açmış oluyoruz. Gaziantep\'te bu projeyi yürüten tek ilçe belediyesi biziz. Türkiye\'nin her yerinden belediyeler bu projeye destek verdi ve 200\'ün üzerinde kütüphane açıldı. Buda bu kapsamda açtığımız 2\'nci kütüphanemiz. Oğuzeli bizim memleketimiz, doğduğumuz, büyüdüğümüz, Allah herkese uzun ömür versin öleceğimiz memleketimiz. Bize tevdi ettiğiniz görevin 4,5 yılı geride kaldı. Görev süremizin bitmesine 5 ay kaldı. Göreve geldiğimiz günden buyana Oğuzeli ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirebilmek için hem alt yapısıyla hem üst yapısıyla, sosyal kültürel faaliyetleriyle her alanda Oğuzeli\'nin gelişim ve değişimi için çalışma başlattık. Bugüne kadar ilçe merkezimizde 7 tane 7 sosyal tesisimiz oldu. Köylerimizle birlikte 18 sosyal tesisimiz oldu. Bunların 4\'ünü Büyükşehir Belediyesi yaptı. Gerisini ise vatandaşlarımızla el ele vererek belediyemiz yaptırdı.\"

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törene katılanlar

- Mehmet Sait Kılıçın konuşması

- Açılışın yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP (DHA)

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DEVRİLEN KAMYONUNUN ALTINDA CAN VERDİ

AKSARAY\'da kontrol çıkıp şarampole ters dönen yem yüklü kamyonun altında kalan sürücü Celalettin Ballı (57), yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Aksaray- Antalya karayolunun 35\'inci kilometresinde meydana geldi. Celalettin Ballı, yönetimindeki 68 BU 699 plakalı yem yüklü kamyon, yönetimden çıkıp şarampole ters döndü. Aracın altında kalan Ballı, yaşamını yitirdi. Ballı\'nın cesedi, vinç yardımıyla itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç altından çıkartıldı. Ardından cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Cesetten detay

- Genel ve detay

(KJ:Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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