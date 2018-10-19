DHA YURT BÜLTENİ 16

Diyarbakır \'Şöhretler Karması\' maçına hazır



Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da dün başlayan Ziraat Gençlik Festivali kapsamında, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katımıyla Diyarbakır Stadyumu\'nda yapılacak \'Şöhretler Karması\' maçı için hazırlıklar sürüyor.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve bazı kurum ile kuruluşların katkılarıyla Okçular Vakfı tarafından düzenlenen, Ziraat Diyarbakır Gençlik Festivali programında yarın, Diyarbakır Stadyumu\'nda Şöhretler Karması maçı oynanacak. Geçtiğimiz Mayıs ayında Ziraat Türkiye Kupası finaline kalan Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor\'un maçına ev sahipliği yapan 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetçiler ve ünlülerin forma giyeceği şöhretler karması maçına sahne olacak.

22 BİN DAVETİYE TÜKENDİ

Yarın Diyarbakır\'da yapılacak etkinlik kapsamında hazırlıklar sürerken, stadyum içerisinde dev sahne kuruldu. Konser etkinliğinin de yapılacağı stadyumda yarın yapılacak etkinlik için hazırlanan 22 bin ücretsiz davetiyenin tamamına yakınının tükendiği, kalan bölümler ise güvenlik güçleri ve kent dışından gelen protokol üyelerine ayrılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Diyarbakır\'a gelişi nedeniyle kentin birçok bölgesi süslendi, renkli görüntüler oluştu.

ŞÖHRETLER KARMASI MAÇINDA ERDOĞAN FORMA GİYECEK

Ziraat Gençlik Festivali kapsamında yarın oynanacak şöhretler karması maçında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Hürriyet ve Adalet Derneği Başkanı Taha Ayhan, eski futbolculardan Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Hamit Altıntop, Hasan Kabze, Ali Tandoğan, Yattara, Ayhan Akman, Serdar Kulbilge, Tolunay Kafkas, Faruk Atalay, Hayati Köse yer alacak.

ERDOĞAN\'IN OYNACAĞI TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ LUCESCU

Öte yandan şöhretler karması maçının teknik direktörleri de belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oynayacağı takımı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, rakip takımın teknik direktörlüğünü ise Rıdvan Dilmen yapacak. Maçın hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.

Görüntü Dökümü:

-Stadyumdan görüntü

-Stadyum içinde kurulan sahne

-Stadyumda hazırlık çalışmaları

-Festivalin yapıldığı Kent Meydanı\'ndan görüntü

-Erdoğan\'ın geçiş yapacağı yollarda asılan Türk bayrakları ve Erdoğan posteri

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)



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Ağabeyini öldürdü, \'Uyuşturucu için para istedi\' dedi

ŞANLIURFA\'da dün gece tartıştığı ağabeyi Vedat Ayhan\'ı (34) tüfekle öldürüp kaçan Mehmet Ayhan (29) polis tarafından yakalandı. Mehmet Ayhan, ağabeyinin uyuşturucu almak için para istediğini ve tartışmanın bu nedenle çıktığını iddia etti.

Olay dün gece geç saatlerde Ahmet Yesevi Mahallesi\'nde Vedat Ayhan ile kardeşi Mehmet Ayhan\'ın yaşadıkları evde tartışma tartışmayla başladı. İddialara göre tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine evde bulunan pompalı tüfeği alan Mehmet Ayhan, ağabeyi Vedat ile boğuşmaya başladı. Boğuşma sırasında Mehmet Ayhan, tüfeği ateşleyerek ağabeyini vurdu. Vedat Ayhan kanlar içersinde yere yığılırken, Mehmet Ayhan ise evden kaçtı. Komşuların İhbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Vedat Ayhan\'ın öldüğünü belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı cinayet büro ekipleri olaydan sonra kaçan Mehmet Ayhan\'ı yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürülen cinayet şüphelisi Ayhan, ağabeyinin sürekli uyuşturucu almak için parası istediğini; çıkan kavganın da ağabeyinin yine uyuşturucu almak için para istemesi üzerine yaşandığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından Mehmet Ayhan, sağlık kontörlünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Vedat Ayhan\'ın cenazesi ise otopsisinin ardından toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin gelmesi

- Adliye binan

- Şüpheliyi adliye binasına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA)

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Hasankeyf\'te iki tarihi eser daha yeni yere taşındı

BATMAN (DHA) - BATMAN\'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde Ilısu baraj göleti altında kalacak olan Orta Kapı\'nın 130 ton ağırlığındaki alt kademesi ve daha önce taşınan İmam Abdullah Zaviyesi\'nin eyvan bölümü Arkeopark\'a taşındı.

Tarihi eserlerin bir bölümünün daha önce taşındığı Hasankeyf\'te kale giriş kapısındaki Orta Kapı\'nın en alt kademesi olan 130 ton ağırlığındaki tarihi eser, 4200 metre uzaklıktaki Arkeopark\'a taşındı. DSİ 16\'ıncı Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, Orta Kapı\'nın 2 parçasının ise önümüzdeki hafta içinde taşınacağını söyledi. Daha önce taşınan eserler arasında yer alan İmam Abdullah Zaviyesinin eyvan bölümünün de yeni yerleşim birimine götürüldüğünü belirten Kösalı, \"250 ton ağırlığındaki bu önemli eserimiz yeni yerleşim yerine bir süre önce taşınan zaviyenin yanına uygun bir şekilde yerleştirilecek. Taşınma sırasında eserlerde herhangi bir hasar söz konusu değil. 1400\'lü yılların başında yapılan bu eserler itinayla yeni yerleşim yerine götürüldü. Yıl sonuna kadar Süleyman Koç, El-Rızık minareleri ve Camileri ile Kızlar Camii taşınmış olacak. Eserlerin büyük bölümünü bu yılın sonuna kadar yeni yerleşim birimine götürmeyi hedefliyoruz. Taşınma maliyeti yaklaşık 250 milyon TL\'yi bulacak\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Taşınmadan görüntüler



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İNEGÖL MUHTARLAR DERNEĞİ BAŞKANI, KÜRSÜDE FENALAŞIP YERE YIĞILDI

BURSA\'da, \'19 Ekim Muhtarlar Günü\' dolayısıyla düzenlenen törende konuşan İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Resul Kayman, fenalaştıktan sonra kürsüden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Kayman, tedaviye alındı

İnegöl\'deki Atatürk Anıtı önünde \'19 Ekim Muhtarlar Günü\' dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Kaymakam Şükrü Görücü, İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Resul Kayman, protokol üyeleri ve muhtarlar katıldı. Resul Kayman, anıta çelenk bırakmasının ardından kürsüye geldi. Konuşma yapan Kayman, birden fenalaşarak, yere yığıldı. Baygınlık geçiren Kayman\'a ilk müdahaleyi törene katılanlar yaptı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Kayman\'ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Resul Kayman\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Törenden detaylar

-Çelenk sunuu

-Muhtar kürsüde

-Muhtar fenalaşıp düşerken

-Muhtara müdahale

-Muhtar ambulansa götürülürken

(Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ- İNEGÖL (Bursa), (DHA)