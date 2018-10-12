DHA YURT BÜLTENİ 16

Zerin\'in yurtta ölümünde \'ihmal\' araştırması için soruşturma başlatıldı (3)

ZERİN TOPRAĞA VERİLDİ

Ardahan\'da Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu\'nun yurdunda arkadaşları ile oynarken devrilen dolabın altında kalarak hayatını kaybeden Zerin Koç\'un cenaze otopsi sonrası merkeze bağlı Samanbeyli köyüne getirildi. Özlem-Halil Koç çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Zerin Koç\'un cenaze namazı evinin önündeki boş arazide kılındı. Kızlarını son kez gören ailesi, tabutunun içine Zerin\'in son yatması için yorgan ve yastığını koydu. Evinin önünde kılınan cenaze namazında, Vali Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, Zerin\'in arkadaşları ve öğretmenleri ile yakınları katıldı. İl Müftüsü Remzi Pehlivan\'ın kıldırdığı cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Anne Özlem Koç\'un feryatları yürekleri dağladı. Zerin\'in arkadaşları ve öğretmenleri de göz yaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından küçük kızın cenazesi köy mezarlığına getirildi. Burada yastık ve yorganı çıkarılan Zerin\'in cenazesi toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köyde cenazeyi bekleyen vatandaşlar

-Cenazenin köye gelişi

-Akrabalarının ağlaması

-Cenaze namazının kılınması

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI /ARDAHAN,(DHA)

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POLİS, KAÇAK İÇKİ SATARAK 2 VATANDAŞININ ÖLÜMÜNE, 2\'SİNİN DE KÖR OLMASINA NEDEN OLAN İRANLI\'YI ARIYOR

DENİZLİ\'de, bir apartman dairesinde, kaçak olarak metil alkolden ürettip sattığı içkilerle vatandaşı olan 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de görme yetilerini kaybetmesine neden olduğu belirlenen İran uyruklu A.S.M.\'nin (Alıreza Salahsmori Majd) yakalanması için polis çalışma başlattı. A.S.M.\'nin imalathane olarak kullandığı anlaşılan bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda, çeşitli türlerde, metil alkolden üretildiği belirlenen 2 bin litre kaçak içki ele geçirildi.

Denizli\'de geçen 28 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında İran uyruk 4 kişi zehirlenme şüphelisiyle çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan İran uyruklulardan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavi gören Mortaza Mohammadı Kapourchalı (35) ve Forzad Rahımı Kalourı (38) yamaşlarını yitirdi. Ölen iki İranlı\'nın Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsilerinde, metil alkolden zehirlenip, yaşamlarını yitirdikleri ortaya çıktı. Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan ve metil alkolden görme yetilerini kaybettikleri belirlenen Alıdeza Marzzan (35) ve Mohammad Jahanıdar\'ın (26) da yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İranlılar\'ın metil alkolden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine harekete geçerek soruşturma başlattı. Polis, 2\'si yaşamını yitiren 2\'si de görme yetisini kaybeden 4 İranlı\'nın içtikleri kaçak alkollü içkileri yine kendi vatandaşları olan A.S.M.\'den aldıkları tespit edildi. Ürettiği kaçak içkileri, sadece kendi vatandaşlarına sattığı belirlenen A.S.M.\'nin kaldığı ve kaçak içki üretimi yaptığı tespit edilen Pelitlibağ Mahallesi\'nde bir apart dairesine, dün (perşembe) operasyon düzenlendi. Kapıyı kırarak eve giren polis, içeride metil alkolden kaçak olarak üretildiği belirlenen şişe, bidon ve plastik kaplar içinde yaklaşık 2 bin litre viski ve votka ile çeşitli içki türleri ve markalarına ait 100 etiket, içki üretiminde kulllanılan düzenekler ele geçirdi. Ele geçirilen kaçak içkilere el konulurken, polis evde bulunamayan A.S.M.\'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polisin düzenlediği oherasyonda ele geçirilen kaçak içkilerden görüntü

-Evde ele geçirilen içki üretim düzeneklerinden görüntü

-Ele geçirilen viski ve votka şişelerinden görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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KAYSERİ\'DE, GAZZE\'DEKİ AMBARGOLARA TEPKİ

KAYSERİ\'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyelerince cuma namazı sonrası Gazze\'ye uygulanan ambargolara tepki gösterildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı üyeleri, merkez Melikgazi ilçesindeki Hunat Camii\'nde kıldıkları cuma namazı sonrası avluda toplandı. Gazze\'ye karadan, havadan ve denizden uygulanan ablukayı 12\'nci yılında kınayan üyeler, yardım çağrısında bulundu. İHH yöneticisi Ali Yunusoğlu, yaptığı açıklamada, \"Gazze\'de ambargo, abluka ve saldırılara bağlı olarak yaşanan sosyal çöküntü, hayatın her alanında hissedilmektedir. Şehirde temiz içme suyu problemi, büyük boyuta ulaşmış durumda. Gazze\'de su kirliliği, yüzde 95 seviyelerine ulaşmıştır. Çocukların yüzde 40\'ı, yetersiz beslenmeye bağlı sağlık sorunları yaşamaktadır\" dedi.

Abluka altında, zor şartlardaki kişilerin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu dile getiren Yunusoğlu, \"İsrail\'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Her geçen gün Filistin\'deki zulmünü artıran İsrail\'e karşı bizler de mücadelemizi sürdüreceğiz. Acilen bütün İslam ülkeleri Gazze\'yi gündemlerine almalı ve bölgeye ablukanın kalkması, insani yardımın girişine izin verilmesi noktasında çaba sarf etmelidir. Ülkemiz de bu konuda öncülük etmelidir. Türkiye\'yi ve uluslararası mekanizmaları Gazzeli kardeşlerimize yardıma çağırıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-İHH eylemi genel görüntüler

-İHH Yöneticisi Ali Yunusoğlu\'nun açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

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SETTE DÜŞEN CEM ÖZER\'İN AYAĞI KIRILDI

AFYONKARAHİSAR\'da, Sinan Çetin\'in yönettiği \'İstasyon\' filminin çekimleri sırasında rol gereği setteki çukura düşen Cem Özer\'in sağ ayağı iki yerinden kırdı.

Sinanpaşa ilçesi Balmahmut Köyü\'nde eski tren istasyonunda çekimleri devam \'İstasyon\' filminin oyuncularından Cem Özer\'in, bir sahnede rol gereği düştü çukurda sağ ayağı kırıldı. Haber verilmesiyle gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Özer, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü. Özer\'in sağ ayak bileğinde iki kırık olduğu belirlendi. Cem Özer\'in tedavisi ortopedi servisine sürüyor.

ÖZER\'İN ORTOPEDİ SERVİSİNDE YATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Film çekimleri esnasında düştüğünü söyleyen sanatçı Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

\"Film çekimi sırasında düşme kalkma sahnelerinin olduğu kare çekiliyordu. Dengesiz düşünce kendim ettim kendim buldum. İki tane kırığımız var. Bu durum çekimleri yönetmen açısından etkiler tabii. Ama ben devam edeceğim. Gösteri devam etmeli. Balmahmut köyünde istasyon sahnesini çekerken bir ayı çukuruna düşmem gerekiyordu. Ben de çukura gerçekten düştüm\" dedi.

\'AMELİYATA ALINACAK\'

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran da Cem Özer\'i odasında ziyaret etti. Özer\'in tedavisinin hastanede yapılacağını belirten Duran, \"Cem Özer, saat 16. sıralarında hastanemiz acil servisine düşme neticesiyle başvurdu. Yapılan kontrollerde sağ ayak bileğinde iki farklı noktada kırık olduğunu tespit ettik. Hastamız biraz sonra ameliyata alınacak. En kısa sürede de sağlığına kavuşacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cem Özer\'in yattığı hastaneden detay

-Yattığı odanın önünden detay

-Hemşireler odaya girerken detay

-Cem özer hasta yatağında yatarken detay

-Kırık olan bacaktan detay

-Cem Özer\'i hastane başhekimi ziyaret ederken detay

-Cem Özer telefonla konuşurken detay

-Genel detay

-Cem Özer ile röp

-Başhekim Duran ile röp

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA)

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ENGELLİ KIZINA CİNSEL SALDIRI SANIĞI BABAYA 34 YIL HAPİS CEZASI



ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde engelli kızı H.T.\'ye (22), \'Nitelikli cinsel saldırı\' iddiasıyla yargılanan Ali T. (46), 34 yıl hapse mahkum edildi.

Karaman\'da oturan Ali T., Mart 2017\'de bir yurtta kalan engelli kızı H.T.\'yi yemeğe götürme bahanesiyle buradan aldı. Ali T., kızını Alanya ilçesi Akdam Mahallesi\'nde ormanlık alanda ailesiyle kaldığı çadıra getirdi. Oğulları T.T. ve M.T.’nin çadırda bulunmadığı sırada kızı H.T.\'ye cinsel saldırıda bulunan Ali T., kendisine karşı koymak isteyen kızını dövdü. Ali T.\'nin ablalarına sürekli şiddet uygulamasından şüphelenen T.T. ve M.T., çadırdan ayrılmadan önce tablet bilgisayarın ses kaydını açık bıraktı. Ses kaydından babalarının ablaları H.T.\'ye cinsel saldırıda bulunduğunu tespit eden T.T. ve M.T., durumu jandarmaya bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali T.’yi gözaltına aldı. Ali T., sorgusunun ardında tutuklandı.

\'Öz kızına nitelikli cinsel saldırı\' suçundan tutuklu yargılanan Ali T., son hakim karşısına çıktı. Alanya 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Ali T., tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Ali T., suçsuz olduğunu iddia ederek beraatını talep etti. Mahkeme heyeti yargılama sonunda Ali T.\'yi \'nitelikli cinsel saldırı\' suçundan 34 yıl hapse mahkum etti. Mahkeme, takdir ve iyi hal indirimi de uygulamadı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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