DHA YURT BÜLTENİ 16

KILIÇDAROĞLU ÇANAKKALE\'DE KONUŞTU: MUTFAKTA YANGIN VAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Biga Belediyesi toplu açılış töreninde konuştu.

Kılıçdaroğlu, \"Bugün enflasyon rakamı açıklandı. 1 aylık enflasyon yüzde 6.3. Enflasyon, gazetelerde fiyatı artışı demektir. Enflasyonun anlamı bütün zamların faturasını millet ödeyecektir enflasyon budur. Sanayici dışarıdan mal getirir, dolar TL karşısında yükselmişse sanayici kârını ekler toptancıya verir, toptancı üzerine kârı ekler esnafa, esnaf kârı ekleyip size satar. Faturayı en son alıcı öder. Sonuçta, enflasyon ve bütün zamların faturası millete çıkıyor. Oturup, kriz falan yok diyorlar. Nereden baktığınıza bağlı, sarayda kriz yok, elektrik, doğalgaz parası yok. Bunları kabul etmiyorlar. Una, süte, bilmem ne muzu ona da para yok. Mutfakta bir eksiğimiz var mı diye soruyor, dolaplar tıka basa dolu. Doğru sarayda kriz yok. Sarayın beslemeleri var. Yani koşulsuz saraya uyanlar. Bunlar dolar bazında ihale alıyorlar. Bunların tamamı sarayın adamları. Dolar çıktıkça bunlar kazanıyor. Bunlarda da kriz yok. Sabah kalkıp, akşam yatıp inşallah dolar yükselir diye dua ediyorlar. Vatandaşın mutfağında kriz değil, yangın var\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

ÇANAKKALE (DHA) -

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KAMYON, ÇARPTIĞI PANELVAN İLE BİRLİKTE ÇAYA UÇTU

ÇANKIRI\'da saman balya yüklü kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, çarptığı panelvan araç ile birlikte çaya uçtu. MOBESE kameralarına yansıyan kaza da 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Esentepe mahallesi yolu Recep Tayyip Erdoğan parkı önünde meydana geldi. Cafer E. idaresindeki 18 DL 662 plakalı saman balyası yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden Arif B. idaresindeki 06 TRA 92 plakalı panelvan araca çarptı. Kaza sonrası kamyon ile panelvan araç park yanındaki çaya devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olayı polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Panelvan sürücüsü ve araç içinde bulunanlar kazayı yara almadan atlatırken kamyon sürücüsü Cafer E. ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Tedavi için Çankırı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan kamyon sürücüsü Cafer E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nın güvenlik kamerası yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

-Kaza yerinden detaylar

Haber-Kamera: Ramazan SARICA/ÇANKIRI,(DHA)

Boyut: 145 MB

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ADLİYEDE 1500 KİŞİYE AŞURE DAĞITILDI

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, adliyede düzenlenen etkinlikte 1500 kişiye aşure dağıtıldı.

Nazilli Adliyesi\'ndeki aşure dağıtımına, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, MHP\'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Nazilli İlçe Sağlık Müdür Vekili Opr. Dr. Şafak Çalışkan, Nazilli Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş, ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Nazilli Adliyesi\'nde görev yapan hakim ve savcılar ile Nazilli\'de görevli avukatlar katıldı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş etkinlikteki konuşmasında, \"Nazilli Adliyesi\'nde geleneksel olarak her yıl yapmakta olduğumuz aşure hayrımızı bu yılda gerçekleştirmenin sevinci içerisindeyiz\" dedi.

Edilen duaların ardından Kaymakamı İbrahim Küçük ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş aşure kazanının başına geçip elleri ile aşure dağıttı. 1500 kişilik aşure kısa sürede tükendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Adliye binasından görüntü

-Aşure dağıtımından görüntü

-Nazilli Cumhuriyedt Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş\'ın konuşması

-Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönerta\'ın aşure dağıtmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

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DOMATES ÜRETİCİSİNDE FABRİKA ÖNÜNDE EYLEM



İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Torbalı ilçesinde verdikleri domatesin parasını alamadıklarını ileri süren bir grup domates üreticisi, aynı fabrika hastalık dolayısıyla ürünlerinin zarar görmesi nedeniyle taahhütlerini yerine getiremedikleri için kendilerine ödeme emri tebligatı gönderince, tesis önünde eylem yaptı. Gerginlik yaşanan eylem, fabrika yöneticilerinin tebligatları geri çekip, 5 Ekim Cuma günü üreticilerle bir görüşme daha yapacaklarını söylemesi üzerine sona erdi.

İzmir\'in Torbalı ilçesindeki bir salça fabrikası ile sezon öncesinde sözleşme imzalayan domates üreticileri, mildiyö hastalığı nedeniyle yeterli verimi alamayınca, taahhüt ettikleri miktarda ürünü teslim edemedi. Fabrikaya istenenden daha az domates vermek zorunda kalan üreticiler, teslim ettikleri ürünün parasını alamadığı gibi, taahhüt ettikleri miktarın, yerine getiremedikleri kısmı ile ilgili de kendilerine gönderilen yüklü ödeme emirleri karşısında şaşkınlık yaşadı. Evlere ulaşan tebligatlardan sonra ne yapacaklarını şaşıran üreticiler, bugün toplu halde fabrikaya gitti. Burada öncelikle alacaklarının verilmesini, ardından ise kendilerine gönderilen tebligatların geri çekilmesini isteyen 80 kadar üreticiye, Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin de eşlik etti.

Üreticilerinden Adil Demirtekin, \"Biz sezonda zaten büyük zararlar ettik. Hastalık yüzünden verim düştü. Fabrika ile yaptığımız sözleşmenin maddelerini elimizde olmayan sebeplerle yerine getiremedik. Bunun üzerine verdiğimiz ürünün parasını alamadık. Yetmezmiş gibi bir de hastalık nedeniyle veremediğimiz ürünün bedelinin bizden istenmesi işin tuzu biberi oldu\" diyerek, tepkisini dile getirdi.

Bir fabrika yöneticisi ise, \"Verilen taahhüt yerine getirilmedi. Biz de mağduriyet yaşadık. Üstelik birçok çiftçi, sözleşme gereği ürününü bize vermek zorunda iken, fiyatların yüksekliğini fırsat bilip başkalarına da domates sattı\" diyerek üreticilerden dağılmalarını istedi, ancak başarılı olamadı.

Zaman zaman üreticiler ile fabrika yetkilileri arasında gerginlik yaşandı. Bunun üzerine tesislere jandarma çağırıldı.

Fabrikanın yöneticilerinden Cem Okullu, gerginliğin büyümesi üzerine üreticilerle görüşüp, tebligatları geri çekeceğini ve 5 Ekim Cuma günü üreticilerle bir daha masaya oturacaklarını söyledi. Bunun üzerine ikna olan üreticiler, olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Eylemden görüntü