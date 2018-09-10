DHA YURT BÜLTENİ 16

SÖZLEŞMELİ ER, KIZILIRMAK\'TA BOĞULDU



SİVAS\'ın Şarkışla ilçesinde, Kızılırmak\'tan yürüyerek karşıya geçmeye çalışan sözleşmeli er Turgay Şahin (24), akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Şarkışla ilçesine bağlı İğecik köyünde meydana geldi. Hakkari Dağlıca\'da görev yapan sözleşmeli er Turgay Şahin, yıllık iznini geçirdiği memleketi Yozgat\'tan, ailesi ile piknik yapmak için Şarkışla ilçesine bağlı İğecik köyüne geldi. Piknik yaparken Kızılırmak\'tan yürüyerek karşıya geçmeye çalışan Şahin, aniden akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Şahin\'in cansız bedenine ulaşıldı. Şahin\'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ölen Turgay Şahin\'in fotoğrafı

-AFAD ırmakta arama çalışması

(81 MB)

Haber:Hüsnü Ümit AVCI - Kamera: SİVAS (DHA)

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MUĞLA\'DA YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 16 YARALI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrilen yolcu minibüsündeki 16 kişi yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde Gürece mevkiinde meydana geldi. Akyarlar-Bodrum arasında yolcu taşıyan İbrahim Belevi yönetimindeki 48 TM 6693 plakalı yolcu minibüsü, virajı dönerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada minibüsteki 15 yolcu ile sürücü Belevi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarına Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri de destek verdi. Kazada yaralanan sürücü İbrahim Belevi ile minibüste yolcu olarak bulunan Abdullah Oflaz, Erdem Kayaselcuk, Alın Toralp, Mine Brence, Okan Kılıçer, Perihan Sanlı, Mahizer Daşdelen, Zeynep Arıcan, Mehmet Can İpgin, Banu Çelik, Hatice Çelik, Güneş Göztepe, Büşra Göztepe, Sabahattin Durdu ve Belgin Taşdelen ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Belgin Daşdelen\'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken, minibüsün kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Öte yandan, görgü tanıklarının ifadesine göre, kazanın minibüsün başka bir araç tarafından sıkıştırılması sonucu meydana geldiği ileri sürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Cep telefonu kamerası)

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- Minibüsten görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

Haber - Kamera: BODRUM (Muğla), (DHA)

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DEVRİLEN TIR\'DAN ÇIKAN 2 KİŞİ, AMBULANSI GÖRÜNCE OLAY YERİNDEN KAÇTI



KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, lastik yüklü TIR, kontrolden çıkarak devrildi. TIR\'dan çıkan 2 kişi, olay yerine gelen ambulansı görünce kaçtı.

Olay akşam saatlerinde, Gebze Kirazpınar Mahallesi Şekerpınar Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 31 D 5476 plakalı lastik yüklü TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil ekipleri geldi. Devrilen TIR\'ın içerisinden 2 kişinin çıktığı ve olay yerine gelen ambulansı görünce yaya olarak yol kenarındaki ormanlık alana kaçtıkları öğrenildi. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 5 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. TIR\'ın yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Jandarma olay yerinden kaçan 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Devrilen TIR\'dan görüntü

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli)

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BOLU DAĞI TÜNELİ ÇIKIŞINDA ZİNCİRLEME KAZA: 8 YARALI



TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında, 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul istikametine giden CJ044BY yabancı plakalı otomobil, 35 KD 6412 plakalı otomobil ile çarpıştı. Sedat Budak yönetimindeki 16 JJ 243 plakalı cip de kaza yapan araçlara çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araç yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Bariyerlere çarpan cipe de 41 GN 622 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla Sedat Budak cipin içerisinde sıkıştı. Sedat Budak, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı. Sağılık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralanan 8 kişi, Düzce ve Bolu\'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

TEM Otoyolu İstanbul istikameti kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralıların görüntüsü

- Araçların görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin sürücüyü araçtan çıkarması

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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OTOMOBİL İLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 3 YARALI



İZMİT\'te, kavşakta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Devrilen kamyonette sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza gece saatlerinde, İzmit Milli İrade Meydanı Işıklar mevkiinde meydana geldi. Serkan Kardeş yönetimindeki 06 FL 7530 plakalı otomobil, Kerem Boz yönetimindeki 41 KM 832 plakalı kamyonet ile kavşakta çarpıştı. Kamyonet çarpışmanın şiddetiyle kaldırımın üzerine devrilirken, içindeki 3 kişi ise araçta mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonetin içerisinde mahsur kalan sürücü Kerem Boz ve 2 kişiyi araçtan çıkardı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralıların araçtan çıkarılması

-Detaylar

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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UZAKLAŞTIRMA KARARI OLAN KİŞİ, EŞİNİN ÜZERİNE KURŞUN YAĞDIRDI



KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan Sait P. (67), evi basıp eşi Elif P.\'nin üzerine kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Elif P. (45), tedaviye alındı.

Olay gece saatlerinde, Darıca Cami Mahallesi Öğretmen Zatiye Çelemen Sokak\'ta meydana geldi. Eşiyle aralarındaki sorunlar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen Sait P., eve geldi. Evin kapısını yumruklayan Sait P., eşinin kapıyı açmaması üzerine tabanca ile kapıya ateş ederek kilidi kırıp içeri girdi. Sait P., eşi Elif P.\'nin üzerine tabancayla 4 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Elif P. başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Elif P. tedaviye alındı.

PARKTA YAKALANDI

Polis, olay yerinden kaçan Sait P.\'yi evinin yaklaşık 200 metre uzağındaki parkta yakalayarak gözaltına alırken, olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. Elif P.\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olayın yaşandığı evin görüntüsü

-Evin içinden görüntü

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)