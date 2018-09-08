DHA YURT BÜLTENİ 16

OTOPARKIN ÇATISINA ÇIKIP İNTİHARA KALKIŞTI, RAPORLA VERİLEN İLAÇLARDAN İSTEDİ



ADAPAZARI\'nda, 3 katlı otoparkın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan Y.A. (16), raporla verilen ilaçlardan istedi. İtfaiye ekibi genci başka bir ilaçla kandırıp, aşağı inmeye ikna etti.

Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki 3 katlı Sakarya Büyükşehir Katlı Otoparkı çevresindeki eczaneye giren Y.A., eczacıdan raporla verilen ilaç istedi. İstediği ilaç verilmeyince öfkelenen Y.A. 3 katlı otoparkın çatısına çıktı. Çevredekilere, \"Bana ilaç getirsinler yoksa atlarım\" diye bağıran genci görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveniyle gencin yanına ulaşan itfaiye erleri, Y.A.\'yı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bu sırada onlarca kişi otoparkın çevresine toplanarak yaşananları izledi. İtfaiye ekipleri, genci ikna etmek için çevredeki eczanelerden ilaç getirilmesini istedi. İtfaiye ekipleri, Y.A.\'ya herhangi bir ilaç vererek kandırdı. Ayakta durmakta zorlanan Y.A. yaklaşık 1 saat süren uğraşlar sonucu ikna edilerek itfaiye merdiveni ile aşağıya indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

- Otopark görüntü

- Gençten görüntü

- Çevredeki vatandaşlar

- İkna çalışmaları

- İlacın götürülmesi

- Gencin indirilmesi

- Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

====================================

\'APOLLON SMİNTHEUS TAPINAĞI\'NDA ZİYARETÇİLERİ \'FARELER\' KARŞILIYOR

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde kazı çalışmalarının devam ettiği Apollon Smintheus Tapınağı\'nda ziyaretçileri merdiven basamaklarına yerleştirilen maket fareler karşılıyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde bulunan Apollon Smintheus Kutsal Alanı\'nda 1980 yılında başlayan kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadarki restorasyon çalışmaları kapsamında daha önce yağmalanan orijinal mermer ve andezit basamakların yerine imitasyon olarak beyaz çimento, mermer pirinci ve mermer tozundan oluşan harç kullanılarak yeni basamaklalar yapıldı. Eldeki orijinal ve imitasyon sütun parçaları birleştirilerek, tapınağın Güney giriş cephesine 8 sütun dikildi.

Bu yıl ise tapınağın konseptine uygun şekilde basamakların bir bölümüne mitolojiye göre, 2 bin yıl önce Apollon Smintheus Kutsal Alanı\'nda yaşadığı rivayet edilen farelerin polyesterden yapılan 79 tane maketi tapınağın basamaklarına yerleştirildi. Gelen ziyaretçiler, tapınakta miteolojik öykünün tüm figürlerini görme imkanına sahip oluyor. Ancak farelerle tapınağı ilk bakışta anlamlandıramayan ziyaretçiler kısa süreli şok yaşıyor. Ziyaretçiler, resotrasyon çalışmalarını yürüten yetkililerden aldıkları bilgiyle gerçeği öğreniyor. Ziyaretçiler, maket farelerle bol bol hatıra fotoğrafı çekiniyor.

Apollon Smintheus Tapınağı\'nı eşi Günan, çocukları Mert ve Yiğit Türkpençe ile birlikte gezen Seher Türkpençe, “Tapınağı çok büyük bir keyifle gezdik. Açıkçası böyle etkileyici bir manzara görmeyi beklemiyorduk. Özellikle tapınağı gezerken bu tarihi eserlerin bozulmadan bugüne kadar korunmuş olması bizi hem mutlu etti, hem de keyif verdi. Tapınağı gezerken, hamam alanı çok ilgimizi çekti. Gerçekten orada arınarak, o dönemde bile tanrılara hazırlandıklarını gördük. Çok keyifle gezdik. Fareler çok ilginç tabi. Gelenleri fareler karşılıyor. Smintheus fare demekmiş, onu öğrendik. Aslında bulunduğumuz alanda Çanakkale bölgesinin en değerli ve en kutsal alanı, en büyük tapınağıymış. Bilmiyorduk ve tekrar gelmeyi düşünüyoruz\" dedi.

MİTELOJİYE GÖRE TANRI APOLLON BU FARELERİ BİR SİLAH OLARAK KULLANMIŞ

Apollon Smintheus Tapınağı’na gelen ziyaretçileri yol boyunca Apollon Smintheus yazılarının karşıladığını belirten kazı ikinci başkanı Doç Dr. Davut Kaplan, \"Smintheus, Apollon\'un sıfatı demek, fare demek. Burası Apollon Smintheus\'a adanmış bir kutsal alan yani bir şehir değil. Bu tapınak aşağı yukarı kazı ve restorasyon dahil 39\'uncu senesini tamamladı. Bu senede mitolojide geçen bu fareler tapınakla bütünleşsin diye, insanlar daha rahat anlasın ve en azından Smintheus\'un ne olduğunu bilsinler diye basamaklara imitasyon, minyatür fareler oturtuldu. Görüyorsunuz, farelerin tipleri değişik. Bazıları tanrı Apollon\'a dua ediyor, şükran sunuyor. Bazıları çok üzgün ve zayıf. Bazıları şişman ve sevimli. Aslında mitelojiye göre tanrı Apollon bu fareleri bir silah olarak kullanmış. Zaman zaman insanları cezalandırmış, zaman zaman da mükafatlandırmış\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

-Apollon Smintheus Tapınağının drone ile havadan görüntüsü

-Apollon Smintheus Tapınağının genel ve detay görüntüsü

-Apollon Smintheus Tapınağındaki sütunlardan görüntü.

-Apollon Smintheus Tapınağı merdivenlerindeki farelerden genel ve detay görüntü.

-Apollon Smintheus Tapınağı merdivenindeki farelerle fotoğraf çekilen ziyaretçilerden görüntü.

-Seher Türkpençe ile röp.

-Davut Kaplan ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

========================================

Gelin arabası gibi süslediği otomobille gelip kuyumcuyu soymaya kalktı (2)

ARAÇTAN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

Bursa\'nın merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi\'ndeki Gürsel Durmuş\'a ait kuyumcuya \'gelin arabası\' gibi süslenmiş otomobil ile gelen ve soygun girişiminde bulunduğu sırada yakalanan M.Ö.\'nün otomobilinden çıkanlar şaşırttı. Araçta; mühimmat yeleği, 4 adet kalaşnikof otomatik tüfek şarjörü, çok sayıda mermi ile biber gazları bulundu. Soygun girişiminde kullanılan aracın kiralık olduğunu söyleyen yetkililer, M.Ö.\'nün sorgulamasının devam ettiğini açıkladılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

(Fotoğraflar)

- Araçtan çıkan malzemeler

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

=======================================

\'GEZGİNFEST VAN\'DA RENGARENK ETKİNLİK



VAN Gölü kıyısında dün başlayan ve yarın sona erecek olan, Doğu\'nun ilk ve tek gençlik müzik festivali \'GezginFest Van\'da etkinlikler kapsamında \'Colorzest Partisi\' düzenlendi. Binlerce kişi 7 farklı renkteki boyaları birbirine atarak eğlenceli dakikalar geçirdi.

Van\'ın Gevaş ilçesi, Dokuzağaç Mahallesi\'nde, göl kıyısında 7-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen \'GezginFest Van\' da gün boyu süren etkinlikler devam ediyor. Festivalin ikinci gününde festivallerin popüler eğlencesi \'Colorzest Partisi\' düzenlendi. Festivale katılanlar, organik gıda boyalarını birbirlerinin üzerine atarak boya savaşı yaptı.

Müzik eşliğinde boya savaşı yapan yerli ve yabancı müzik tutkunları, eğlenceli saatler geçirdi. Etkinliğe katılanlar, 7 farklı renkteki boyalarla rengarenk olan yüzleriyle bol bol özçekim yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Dron ile festival alanından genel görüntüler

-Colorzest partisinden genel ve detay görüntüler

-Partide eğlenenlerden görüntüler

-Selfie çekenlerden görüntüler

-Drone ile görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ-Safa ATMACA/VAN, (DHA)

=================================