DHA YURT BÜLTENİ-16

Hafif ticari araç, iki motosiklete çarpıp devrildi: 7 ölü, 3 yaralı (3)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Sakarya\'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen kazada ölenlerin ve yaralananların kimlikleri belirlendi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Kaya, 54 KS 659 plakalı motosikletin sürücüsü Servet Sezer, 81 DF 289 plakalı motosikletin sürücüsü Murat Orkun Ilgın yaralandı. 81 DL 601 plakalı motosikletin sürücüsü Gökhan Çodar, motosikletlerde bulunan Fatih Sivrikaya ve Yunus Emre Kurt, hafif ticari araçta bulunan Gülcan Morkoç Arslanbaş, Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç Abuhan ve Gülsüm Morkoç yaşamlarını yitirdi. Ölen 7 kişinin cenazesinin otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi\'ne gönderileceği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA)

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ATATÜRK\'ÜN SİVAS\'A GELİŞİ \'TEMSİLİ\' OLARAK CANLANDIRILDI



SİVAS Kongresi\'nin 99\'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün Erzurum\'dan Sivas\'a gelişi, temsili olarak canlandırıldı.

4 Eylül Sivas Kongresinin 99\'uncu yıl dönümü kentte çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün 2 Eylül 1919\'da Erzurum\'dan Sivas\'a gelirken halk tarafından karşılanmasını anlatmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da temsili karşılama programı düzenlendi. Sivas Valiliği tarafından organize edilen temsili karşılama programı, Kepçeli Kavşağı\'nda gerçekleştirildi. O dönem Mustafa Kemal Atatürk\'ün Erzurum\'dan Sivas\'a gelirken bindiği tarihi otomobile, dönemi temsil eden askerler de eşlik etti. İl protokolü tarafından karşılanan temsili heyet, Atatürk Caddesi güzergahından halkı selamlayarak kent meydanına doğru hareket etti. Yol boyunca Atatürk\'ü canlandıran ve benzerliğiyle dikkat çeken tiyatro oyuncusu Samet Sümbül, karşılamaya gelen halkı ve binalardan sevgi gösterilerinde bulunanları selamladı. Yürüyüş, Sivas Kongresi\'nin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde son buldu. Temsili olarak Atatürk, müzeyi gezerek Mustafa Kemal Atatürk\'ün kaldığı odada bir süre oturdu. Daha sonra yine temsili olarak Atatürk, halkı selamlayarak fotoğraf çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Temsili Atatürk\'ün karşılanması

-Temsili Atatürk\'ün halkı selamlaması

-Temsili Atatürk\'ün Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi\'ni gezmesi

-Genel Detay

(313 MB HD Görüntü)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-

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TÜRK YILDIZLARI\'NDAN \'KURTULUŞ GÜNÜ\' GÖSTERİSİ

ESKİŞEHİR\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ncı yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları\'nın gösterisi nefes kesti.

Türk Yıldızları, Eskişehir\'deki etkinlik kapsamında Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı\'ndan havalanarak Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları\'nın 501\'inci gösterisini Vali Vekili Ali Muhiddin Varol, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Milletvekili Jale Nur Sülü, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ile parkı dolduran binlerce kişi izledi.

Gösteri sonunda Vali Vekili Ali Muhiddin Varol, Türk Yıldızları Filo Komutanı Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay\'a plaket verdi. Özatay da Varol\'a Türk Yıldızları\'nın fotoğrafını takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Türk Yıldızlarını gösterisi

- İzleyicilerden

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA)

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HAYKO CEPKİN DÜNYADA BİR İLKİ BAŞARDI

MÜZİSYEN Hayko Cepkin, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve projelendirdiği \'festivale paraşütle inme\' hayalini gerçekleştirdi.

Edremit’teki Zeytinli Dalyan Sahili’nde Milyon Yapım tarafından düzenlenen Zeytinli Rock Festivali’nde sahne alan Hayko Cepkin, bin metre yükseklikten uçaktan atlayıp paraşütü ile festival alanına inerek dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Daha önce TSK ve Türk Hava Kurumu ile rekorlara imza atan ve hedef şampiyonluğu da bulunan Hayko Cepkin, paraşütle festival alanına iner inmez sahneye çıktı. Seyircilere seslenen Cepkin, “Çok keyifliydi, keşke siz de yapsanızö dedi. Sanatçı daha sonra ara vermeden konserini gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hayko Cepkin\'in iniş yapacağı yerde güvenlik önlemi alınması

-Hayko Cepkin\'in uçaktan atlayışı

-Hayko Cepkin\'in festival alanına inişi

-Seyircilerden detaylar

-Cepkin\'in sahnede görüntüsü

Haber-Kamera:Orhan SENCER / EDREMİT, (Balıkesir) (DHA)

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