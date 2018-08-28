DHA YURT BÜLTENİ-16

KONYA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Samanlı köyünde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden piyade er Osman Karağlı\'nın Konya\'daki babaevine ateş düştü.

Hakkari 34\'üncü Hudut Tugay Komutanlığı\'na bağlı Samanlı Hudut Bölük Komutanlığı\'nın personel sevki sırasında, askeri aracın devrilmesi sonucu piyade er Osman Karağlı, şehit oldu. Şehit Karağlı\'nın Konya\'nın Beyşehir ilçesine bağlı Karaali Mahallesi\'ndeki baba ocağına ateş düştü. Askeri yetkililer, acı haberi evde bulunan şehidin annesi Ayşe Karağlı\'ya verdi. Şehadet haberi üzerine Ayşe Karağlı, sinir krizi geçirdi. Şehit annesine, sağlık görevlileri müdahale etti. Kamyon şoförlüğü yapana şehidin babası Osman Karağlı\'nın iş için İstanbul\'da olduğu öğrenildi.

Bekar olduğu ve 4 kız kardeşinin bulunduğu belirtilen şehit er Osman Karağlı\'nın cenazesinin yarın Konya\'ya getirilmesi bekleniyor.

Görüntü dökümü:

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-Şehit evinden görüntüler

-Şehit annesinin görüntüsü

-Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

Haber-Kamera:Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR,(Konya)(DHA)

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DENİZDE FENALAŞIP BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

SİNOP\'ta serinlemek için denize giren ve bu sırada rahatsızlarak boğulma tehlikesi geçiren Oya Yiğit, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Enver Bahadır Caddesi mevkiindeki sahilde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için denize giren Oya Yiğit (58), bir süre sonra rahatsızlanarak fenalaştı. Su üzerinde hareketsiz halde duran ve boğulma tehlikesi geçiren kadını gören vatandaşlar hemen müdahale etti. Yiğit, vatandaşlar tarafından sudan çıkarılıp kıyıya getirildi. Ardından olay yerine çağırılan ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi\'ne, götürüldü. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında Samsun’un Bafra ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-112 ekibinin müdahale etmesi

-Ambulansla götürülmesi

-Detaylar

(SÜRE: 1.20 Dk) (BOYUT:148 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

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MOTOSİKLET VE BİSİKLET HIRSIZLARI YAKALANDI

BARTIN, (DHA) – BARTIN\'da, 1 motosiklet ile 1 bisikleti çaldıkları iddiasıyla 3 çocuk yakalanarak gözaltına alındı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Demirciler Mahallesi\'nde motosikletin çalınması üzerine güvenlik kameralarını inceledi. Motosikleti çaldığı iddia edilen Ö.K. isimli çocuk Karaköy Mahallesi\'nde yakalandı. Gölbucağı Mahallesi\'nde ise evin önünde bulunan bisiklet çalındı. Güvenlik kameraları sayesinde kimlikleri belirlenen S.E. ve Ç.U. isimli çocuklar yakalandı. Gözaltına alınan 3 çocuğun emniyetteki işlemleri sürerken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Güvenlik kamera görüntüleri

Süre: 1.00 Boyut: 116 MB

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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ATATÜRK\'ÜN KALDIĞI \'YEŞİL EFENDİ KONAĞI\' MÜZE OLDU

ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün kaldığı Yeşil Efendi Konağı\'nı \'Atatürk ile Bir Gün Galerisi\' adıyla müzeye dönüştürdü.

Odunpazarı ilçesindeki \'Atatürk ile Bir Gün Galerisi\'nin açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çarkırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda davetli katıldı. Yılmaz Büyükerşen törende yaptığı konuşmada, \"Eskişehir, gelecekte müzeler şehri olarak ün yapacak ve müzeleri çok olan Orta Avrupa şehirleri arasında yer alacaktır. Bu gibi müzeler Eskişehir\'in kültür hayatına değer kazandıracak\" dedi.

Odunpazarı Beldiye Başkanı Kazım Kurt da konuşmasında Atatürk\'ün 27 Ağustos 1920 tarihinde Kurban Bayramı\'nın birinci gününde, Batı Cephesi\'ndeki ordulara moral olsun diye Eskişehir\'e gelerek Yeşil Efendi Konağı\'nda kaldığını belirtti. Başkan Kurt, Yeşil Efendi\'nin o dönemin Kuvayı Milliye hareketinin temsilcilerinden, Sivas Kongresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin ilk üyelerinden olduğunu söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Milletvekili Utku Çakırözer ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt açılış kurdelesini birlikte kesti. Büyükerşen ve beraberindekiler, açılışını yaptıkları galeriyi gezdi. Galerinin her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağı belirtildi.

Görüntü dökümü:

-İstiklal Marşı\'ndan,

-Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in konuşması,

-Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt\'un konuşması,

-Müzenin gezilmesinden çekilen görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)

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Yüzen boğanın yeni sahibi Haluk Levent oldu; adını \'Ferdinand\' koydu (2)

BOĞA TESLİM ALINDI

Rize\'nin İyidere ilçesinde, Kurban Bayramı\'nın birinci günü hayvan pazarından kaçan, bayramın dördüncü günü de Trabzon\'un Sürmene ilçesi sahilinde denizde bulunup, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan boğayı satın alan sanatçı Haluk Levent\'in ekibi hayvanı teslim aldı. Haluk Levent\'in sosyal medyadaki \'AHBAP\' adlı grubunun üyeleri, Trabzon\'un Of ilçesi Bölümlü Mahallesi\'nde kamyona yüklediği hayvanı İzmir Çiftlik Hayvanları merkezine götürmek üzere yola çıktı.

\'ASLINDA YÜZEREKDE İZMİR\'E GİDERDİ\'

Boğa sahiplerinden Zekeriya Balık, boğadan ayrılacaklarını için üzgün olduklarını söyledi. Balık, \"Boğamızın Haluk beye gitmesi bizleri çok mutlu etti. Baya bir hikâyesi oldu boğanın. Pek çok macera yaşadı. Denizde 3 gün boyunca kaldı, yüzdü. Şimdi yeni sahibi Haluk Levent. Aslında kamyona gerek yoktu, boğamız yüzerek de İzmir\'e gidebilirdi. SAS komandosu olacak bir boğamızdı. Kesilmesini zaten istememiştik, yeni evinde de inşallah iyi bakılır\" dedi.

\'ÖZGÜR OLMAK İÇİN YAŞAYACAK\'

Boğayı teslim alan Trabzon AHBAP temsilci yardımcısı Sefa Yılmaz da, boğanın özgür olarak yaşam süreceğini belirtti. Yılmaz, \"AHBAP olarak Haluk başkanımız bir görev verdiğinde yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca biz de Trabzon AHBAP olarak şehrimizde elimizden ne geliyorsa gerçekleştiriyoruz. Başkanımız yeni adı Ferdinand için de böyle bir görev verdi. Ferdinand\'ın sahipleriyle anlaştığını söyledi. Biz de Trabzon\'dan Of\'a kadar geldik ve şimdi Ferdinand\'ı insanlar tarafından istismara uğramış, engelli veya ölüme terk edilmiş hayvanlara yuva olan İzmir\'deki Kemalpaşa Çiftlik Hayvanlarını Kurtarma Barınağı\'na göndereceğiz. O barınağın sahibi Sibel Hanım ile de iletişim halindeyiz. Belki Ferdinand kurban olmak için doğdu ama belli ki şimdi, özgür olmak için yaşayacak. Uzun bir yolculuğun ardından ulaştığı İzmir\'de de Ferdinand\'ı İzmir AHBAP ekibi karşılayacak\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hayvanın kamyona yüklenmesi

Hayvan sahibi ile röp.

AHBAP grubu üyeleri ile röp.

Detaylar

Haber: Fatih TURAN - Kamera: Emre KOLTUK / TRABZON-DHA

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