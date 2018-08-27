DHA YURT BÜLTENİ-16

BU GÖRÜNTÜLER PES DEDİRTTİ

ÇANKIRI\'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında seyir halinde bir aracın arka tarafına bağlı şekilde bir kişinin taşındığı görüntüleri bu kadarına da pes dedirtirken, görüntü sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Seyir halinde bir aracın arkasına bağlanarak taşınan kadın, arkadan gelen bir araç içinden telefonla görüntülendi.

Görüntülerde İstanbul plakalı lüks bir minibüsün arkasında yük gibi bağlanmış bir kadın taşınıyor. İplerle sıkı sıkı bağlanan kadın, bir süre sonra başını hareket ettiriyor. Araca bağlı kadın bu halde kilometrelerce nerden nereye gittiği ise belirlenemedi.

Görüntü Dökümü:

-Kadının arabanın arkasında görüntülenmesi

Boyut: 10,5 MB, uzunluk: 57sn.

Ramazan SARICI/ORTA,(ÇANKIRI), (DHA) -

==============================

HATAY\'DAKİ ORMAN YANGINI 37 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

HATAY\'ın Antakya ilçesinde cumartesi günü çıkan, havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını, 37 saat sonra söndürüldü. Alevlerin sardığı 30 hektar ormanlık zarar gördü.

Antakya\'ya bağlı Kisecik Mahallesi radar mevkisinde, 25 Ağustos cumartesi günü saat 22.00\'de, kaçak avlanan kişinin yaktığı ateşten çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürde büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın, bugün saat 11.00\'de söndürüldü. Yaklaşık 37 saat sonra kontrol altına yangında, 30 hektar ormanlık zarar gördü. Yangının sarp bölgede çıkmasının ekiplerin işini zorlaştırdığını kaydeden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, \"Yangının etki alanının genişlemesine izin vermeden, özverili çalışmayla yangın, tamamen kontrol altına alınarak, söndürüldü. Alevler, yaklaşık 30 hektarlık alana zarar verdi\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Yangın bölgesinden genel görüntü

- Ekipler için yol açan iş makinesinin görüntüsü

- Yangın bölgesinden detay görüntüler

SÜRE: 00.48 BOYUT: 24,5 MB

Haber- Kamera:Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)

========================

OTOMOBİLİN MOTOSİKLETLE ÇARPIŞMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

KARABÜK’te, otomobilin motosikletle çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Ambulans ve İtfaiye araçlarının geçebilmesi için bir bölümü dubalarla ayrılmış emniyet şeridinde seyir halinde olan Berkay Özışık idaresindeki 35 HD 987 plakalı motosiklet, emniyet şeridine giriş yapmak isteyen otomobile hızla çarptı. Yola savrulan Özışık yaralandı. Otomobil sürücüsü ve çevredekiler Özışık’a yardım etmek için koştu. Özışık ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Kaza anı (Güvenlik kamerası)

Süre:(03.49) Boyutu:(18 MB.)

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) -

=====================

ABD\'NİN FÜZE GÜDÜMLÜ DESTROYERİ ‘USS CARNEY’ ÇANAKKALE BOĞAZINDAN GEÇTİ



ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanması 6\'ncı Filosuna ait \'USS Carney DDG-64\' isimli güdümlü füze destroyeri, Ege Denizi\'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi\'nden saat 14.45\'te Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan ABD Donanması 6\'ncı Filosuna ait \'USS Carney DDG-64\' isimli güdümlü füze destroyeri, saat 16.45 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan \'Dur Yolcu\' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisine Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ait botun eşlik ettiği, 64 borda numaralı Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri \'USS Carney\'in boğazdan geçişi sırasında güvertesinde askerlerin bulunması ise dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazından geçen ABD füze destroyerinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

1 dakika 52 saniye. 206 MB.

=========================

Bayramda 2 milyon kişi seyahat etti, 2.5 milyar liralık gelir oluştu (2)

TÜROFED BAŞKANI AYIK: EGE, AKDENİZ VE KARADENİZ İLGİ GÖRDÜ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatili öncesinde vatandaşları erken hareket etmeleri ve seyahat etmeden mutlaka rezervasyon yaptırmaları konusunda uyardıklarını hatırlattı. Bayram sonrası bu uyarıların haklı olduğunu gösteren sonuçlarla karşılaştıklarını aktaran Osman Ayık, \"Türkiye genelinde konaklama tesislerinde aşağı yukarı 500 bin civarında yerli vatandaşımız konakladı, bu tabii Türkiye\'nin bütünü açısından baktığımızda. Tabii bunun büyük bölümü kıyı tesislerindeydi. Ege ve Akdeniz bölgesinde ama Karadeniz de çok büyük ilgi gördü bu bayram döneminde. Türkiye\'nin Kapadokya ve diğer bölgeleri de. Aslında genel anlamda baktığımızda vatandaşlarımızın son derece ilgi odağında olan bölgelerdi bunların hepsi\" dedi.

\'TESİSLERDE YAKLAŞIK 500 BİN VATANDAŞIMIZI AĞIRLADIK\'

Eş, dost, akraba ve memleket ziyaretleri anlamında da son derece yüksek sayılara ulaşan seyahat trafiği olduğundan bahseden Osman Ayık, \"Konaklama tesislerinde yaklaşık 500 bin civarında vatandaşımızı ağırladık. Tüm tesislerimiz yüzde 100\'lere varan doluluktaydı. Ama kıyı bölgeleri daha çok tercih edilen noktalardı. Toplam Türkiye içerisinde seyahat hareketini düşüneceksek bunu birkaç milyonla ifade etmek lazım. Burada net rakam vermekte zorlanıyoruz. Ama bunu çok iyi bir şekilde de gözlemledik. Hemen hemen tüm yollarda, tüm ulaşım imkanları sağlanan yolların hepsinde, havayolu, karayolu, demiryollarında yoğun bir izdiham vardı aslında. Bu da bize milyonlarla ifade edilen sayıda seyahatin gerçekleştiğinin en önemli göstergesiydi\" diye konuştu.

\'ORTADOĞU PAZARININ İSTANBUL\'A İLGİSİ OLDU\'

Büyük kentlerin başta İstanbul olmak üzere bayramda vatandaşlar tarafından terk edildiğini, onların boşalttığı noktaların da yabancı misafirler tarafından doldurulduğunu kaydeden Osman Ayık, şöyle dedi:

\"Çünkü bu bayramda özellikle Ortadoğu pazarının yoğun şekilde İstanbul\'a ilgisi oldu. Karadeniz Bölgesi\'ne de ilgisi oldu. Aynı bayram tatili oralarda da vardı. Dolayısıyla İstanbul ve Karadeniz Bölgesi\'ne Ortadoğu pazarı yoğun ilgi gösterdi. Bunun dışında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Türkiye\'yi ziyaretlerinde bu bayram tatilini daha fazla ön plana çıkarttı. Onların da Türkiye\'nin her noktasına dağılan seyahatleri gerçekleşti.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Denizde yüzen tatilcilerden görüntü (Bayramda zamanı çekilen)

- Osman Ayık röportaj

- Denizden detay

- İnsanlardan detay

- Osman Ayık röportaj

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

=================