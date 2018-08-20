DHA YURT BÜLTENİ 16

Kahramanmaraş\'ta 4.8 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş\'ın Andırın ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede paniğe yol açan deprem, Andırın\'a komşu kentlerde de hissedildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 18.22\'de merkez üssü Andırın\'ın Erenler Mahallesi olan yerin 7 kilometre derinliğinde Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İlçede paniğe yol açan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Andırın\'ın yanı sıra deprem komşu kentler Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis, Osmaniye ve Adana\'nın bazı ilçelerinde de hissedildi.

Öte yandan Andırın\'da geçen 4 Ağustos\'ta da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

BAZI EVLERDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

Kahramanmaraş\'ın Andırın ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Erenler Mahallesi\'nde bazı evlerde küçük çaplı hasar oluştu. Mahalle Muhtarı Mustafa Topal, deprem nedeniyle bazı evlerde çatlaklar meydana geldiğini söyledi. Ayrıca Erenler Mahallesi\'nde kuş uçuşu 25 kilometre uzaklıkta olan merkez Onikişubat ilçesinin Gölpınar Mahallesi Camisi\'nin de duvarının çatladığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Andırın caddelerinden detay

- Vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

=================================

Hamza Dağ: Abdullah Gül bu harekete ihanet edenlerden biridir



AK Parti İzmir İl Teşkilatı, Kurban Bayramı öncesi il binasında bayramlaşma töreni düzenledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'nin de katıldığı törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın karşısında aday olacağını ileri sürerek, \"Bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı ama Erdoğan karşısına aday çıkmayı düşünecek birisi haindir\" dedi.

AK Parti İzmir İl Teşkilatı, İzmir İl Başkanlığı\'nda bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri, İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, il yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcileri, ilçe başkanları, aktif görev yapan eski isimler ve çok sayıda partili katıldı. Teşkilatın ilgi gösterdiği bayramlaşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın mesajı dinletildi. Daha sonra kürsüye çıkan Bakan Bekir Pakdemirli, hayatının yarısını İzmir dışında geçirdiğini ama İzmir aşığı olduğunu söyledi. Konuşmasında yeni sisteme dair mesajlar veren Pakdemirli, \"Bizim 2023-2053 gibi hedeflerimiz var. Rahmetli babama ölmeden önce gittim dedim. İzmir\'in daha iyi olması için \'Siyasete girmek istiyorum\' dedim. Rahmetli, \'Oğlum çok zor, şerefli iş, ama siyasete girenin parası pul, karısı dul olur\' dedi. Çocukların büyüdüğünü görmedik ama hizmet ettiğimiz noktada bunları gururla taşıdım. Artık yeni bir düzene geçtik. Parlamenter sistemi bir kenara park ettik. Başkanlık sistemi ne demek? Teşkilatta çok ufak bir değişikliği bile bir yasa çıkararak yapıyordunuz. Şimdi artık kararnameyle oluyor. Hedeflerini koymuş Türkiye koşarak ilerlemeye devam edecek. Bu düzenin oturması lazım. Bu sistem oturmazsa kazanımlarımız geriye döner\" dedi.

PROJELERİNİ ANLATTI

İzmir\'de hayata geçirmeyi planladıkları projelere dair de bilgi veren Pakdemirli, global tarım firması kuracaklarını belirterek şunları söyledi: \"İzmir bir yükleme limanı haline geldi. Bakan olunca haritaları koydum önüme. Kanal İstanbul, Kazakistan\'a kadar giden bir demiryolu. Türkiye ve İzmir bundan faydalanmalı dedim. Türki cumhuriyetlerin hububatlarının önünden geçmesini izlemeyecek faydalanacak. Global bir tarım firması kurma yolunda ilerleyeceğiz. Türkiye\'nin markaları var. Tek tük ama gururumuz olan markalar var. Gıda da bir markamız olması lazım. İlerleyen günlerde projelerimizi açıklıyor olacağız. Göreve geldiğimde birleştirilen iki bakanlığın toplam 7 buçuk milyar İzmir\'e yatırımı olmuş. Ulaştırma bakanlığıyla eşdeğer\" dedi.

ANISINI PAYLAŞTI

İstanbul\'da bir hayvan pazarına gittiklerini açıklayan ve burada yaşadığı diyaloğu paylaşan Bekir Pakdemirli, \"Bazı vatandaşlar 10-12 hayvan getirmişler, zengin değiller. Bana, \'Sayın bakanım eğer Türkiye ekonomisiyle ilgili bizim katkımız olacaksa al bizim ineklerden birini götür\' dediler. Bunu hepsi söyledi. Bu dönemde biraz daha kendi yağımızla kavrulacağız. Dik duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Kötü komşu ev sahibi yaparmış. Daha önce yapılan uçakları gömdürmüşler. Türkiye eğer o gün bunları yapmaya devam etseydi bugün uçak endüstrisinde söz sahibi olacaktı. Biz verilen uçaklara güvenerek yaptıklarımızı gömmüşüz. Çok şanlı bir ecdadımız var. Yolumuza devam ediyoruz. Bizi sevmeyen batılıların raporlarında bile 2030 yılında 11\'inci ekonomiyiz. Havlu atmaya hakkımız yok\" dedi.

DAĞ: EKONOMİYİ DEĞERLENDİRDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da konuşmasına, ekonomideki gelişmelere değindi. Hamza Dağ, vatandaşların kendisine \'Dolar ne olacak?\' diye sorduğunu belirterek, \"Doların hangi sebepten kaynaklandığını çok açık görüyoruz. Bu ekonomik göstergeler noktasında var olan bir husus değil. Bu ülke dünyada en hızlı büyüyen ülke. İçinde bulunduğumuz dönem turizm açısından son 10 yılın en iyi dönemi. Makro dengelerde sorun yok. Acaba böyle bir operasyon neden kaynaklanabilir? Bu siyasal durumu okumak için çok gerilere gitmeye gerek yok. 17-25 Aralık, MİT TIR\'larının durdurulması, Gezi olaylarına bakın, açık net görürsünüz. 15 Temmuz gecesini burada görmeyen var mı? Ondan sonraki süreçte kimler rol almışsa, bu operasyona da aynı çevreler rol aldı. Bir takım sıkıntılar var, siz gerekçeyi hep dış güçlere atıyorsunuz diyorlardı. 15 Temmuz\'da atmadık, çünkü ne kadar bu işin içinde olduklarını biliyoruz. ABD Devlet Başkanı\'nın attığı tweet\'lerden sonra bu operasyonu nasıl değerlendireceğiz? 15 Temmuz sonrasındaki süreç devam ediyor\" dedi.

ESKİ CUMHURBAŞKANINA SERT SÖZLER

Açıklamasının devamında sözü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'e getiren Hamza Dağ, \"Abdullah Gül de bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı. Ama Recep Tayyip Erdoğan karşısına CHP- İYİ Parti- HDP İttifakı\'nın adayı olarak çıkmayı düşünecek birisi haindir\" diye konuştu.

\'BAYRAMDAN SONRA EKONOMİK OLARAK GEREKEN YERE OTURACAĞIZ\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Türk milletinin menfaati için her zaman dik durduğunu söyleyen Hamza Dağ, \"Yine diklenmeden, dik durarak, milletimizin menfaatini Brunson bahanesi üreterek hareket edenlere gereken cevabı vereceğiz. Yargılanan kişi üzerinden bahane üreterek, birilerine bir takım fırsatlar vermedik. Bu ülke müstemleke bir ülke değil. Bu ülke irilerinin gel dediğinde geleceği git dediğinde gideceği bir ülke değil artık. PYD/PKK\'ya binlerce TIR silah vereceksiniz. 15 Temmuz meselesinde çok net bir şekilde o darbe girişiminin içinde olan kişiyi kendi içinizde barındıracaksınız, şimdi de gelip yarı meselesinde bir tavizkar durum içinde olmasını bekleyeceksiniz. 15 günde yaptıkları 90\'lı yılların Türkiye\'sinde olmuş olsaydı çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Ekonomik boyutla ilgili operasyon yapanların bakanlıklarımızın aldığı tedbirlerle yaptıkları işlemler geriye döndü. Bayramdan sonra esas ekonomik olarak olması gereken yere oturacaktır. Sen oradan tweetle milletin başını önüne eğdirecek bir şey yaparsan yüzde 52 oy almış Erdoğan da bu milletin başını önüne eğdirmeyecek. \'Karşımızda ABD var, 300 milyon nüfusu, şu kadar maddi gücü var\' diyenler oluyor. İman varsa zafer de vardır\" dedi.

CHP\'YE KONGRE GÖNDERMESİ

Kurultay tartışmalarının sürdüğü CHP\'yi de eleştiren Hamza Dağ, \"Biz 100 binlerce kişiyle kongre yaptık. Rakibimiz olan parti, gerçi rakibimiz bile olamıyorlar ya, kongre bile toplayamıyor. Yapsak mı yapmasak mı ona bile karar veremiyor. Biz kongremizde önümüzdeki 5 senenin planlamasını yaparken, CHP önümüzdeki 1 ay içinde neler yaşayacağını bilmiyor. zmirli kardeşlerimiz bu sefer, 2019\'da çok daha farklı bir tercih oluşturacak. Yeni sistemin ilk seçimi olacak. Belediye başkan adaylığı belirleme sürecinden meclis üyeliği belirleme sürecine kadar hepsini çalışmasına AR-GE olarak başladık. 30 Mart kim karar verecek? Seçmen karar verecek. 30 Mart\'ta seçmen ne istiyorsa daha öncesinden yapacağız. Böyle yapıyoruz zaten\" dedi.

\'İZMİR\'DE HERKESTEN OY ALABİLİRİZ\'

İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise Meclis Başkanı Binali Yıldırım\'ın gönlünün hala İzmir\'de olduğunu belirterek, yerel seçimlere dair mesajlar verdi. Şengül, \"Gün geçtikçe İzmir\'deki ayrışmaları, dedikoduları bir kenara bırakıyoruz. Samimi olarak yüreğimizi açarsak özlem duyduğumuz başarılara ulaşırız. 15-20 belediyeyi de alırız, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne de AK Parti bayrağını dikeriz. Dikeceğiz\" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise yaptığı konuşmada, \"Önümüzde bir yerel seçim var. Genel seçimde İzmir\'de bazı tabuları yıktık. İnanıyorum ki 2019\'da İzmir\'de tarih yazacağız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------

- AK Parti İzmir İl Başkanlığı\'ndaki törenden görüntü

- Salondan görüntü

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'nin açıklaması

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ\'ın açıklaması

- Detay ve genel görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR,(DHA)

=======================================================

Kahramanmaraş\'ta 3 ahır ve 40 ton buğday yandı

KAHRAMANMARAŞ\'ın Göksun ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında 3 ahır ile 40 ton buğday yanarak kül oldu.

Yangın, bu sabah ilçenin Bozhüyük Mahallesi\'nde meydana geldi. Doğan Güzel\'in ahırında elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yan taraftaki diğer 2 ahıra da sıçradı. İhbar üzerine ola yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında ahırlar kullanılamaz hale gelirken, 40 ton buğday, yem karma makinesi, bin 500 saman balyası, 600 yonca balyası, yem ve kömür gibi malzemeler de tamamen yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Yanan saman balyaları

- Söndürme çalışmaları

- Toplanan kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

=================================

Midibüs uçuruma yuvarlandı.. 3 ölü, 18 yaralı (2)

Bartın\'ın Kurucaşile ilçesinde, Muharrem Yıldırım idaresindeki 34 BHD 207 plakalı midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu Öznur Gülçay (20, Recep Şahin (57) ve Güler Işık (30) yaşamlarını kaybetti. Yaralanan 18 kişi ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

====================

4 askerin şehit olduğu saldırısıyla ilgili HDP ve DBP\'li 2 başkan adliyede (ek)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adıyaman\'daki saldırıyla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir, Kömür Belde Belediye Başkanı DBP\'li Yusuf Yuka ve Hasan Tunç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Y.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber: ADIYAMAN ,(DHA)

====================

Yalova\'da trafik kazası: 3 ölü,1 yaralı



YALOVA\'nın Altınova ilçesinde otoyol çıkışında bariyerlere çarpan otomobildeki baba ve 2 oğlu öldü, anne ise ağır yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu\'nun Altınova çıkışında meydana geldi. İstanbul-İzmir Otoyolu\'nda Bursa\'dan İstanbul istikametine seyreden Sinan Erdoğan (35) idaresindeki 17 AAL 281 plakalı otomobil, Altınova çıkışında direksiyon hakimyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bariyere ok gibi saplanan otomobil demir yığını haline dönüşürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araç sürücü Sinan Erdoğan\'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücünün oğulları 1 yaşındaki Umut ve 7 yaşındaki Utku ile eşi Müyesser Erdoğan (37) ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Umut ve Utku Erdoğan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Müyesser Erdoğan\'ın ise yoğun bakım üneitesinde tedavisine devam ediliyor.

Erdoğan Ailesinin bayram ziyareti için İstanbul\'daki akrabalarının yanına gittikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Süheyla GÖZDERELİLİER /YALOVA,(DHA)

=======================================