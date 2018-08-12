DHA YURT BÜLTENİ-16

ERDOĞAN: OYUNUNUZU GÖRDÜK VE MEYDAN OKUYORUZ (ek)

\'BİZ, ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE HAREKET EDERİZ\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İl Danışma Meclisi toplantısının ardından, 24 Haziran seçimlerinde partisi ve kendisine verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etmek için Atatürk Alanı\'nda düzenlenen programa katıldı. Cumhurbaşkanı, kente ve bölgeye yaptıkları yatırımlardan bahsederek, \"Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurlarındaki hareketlilik ilgili mesajlar vererek şunları söyledi:

\"Birileri ortalığı karıştırıyor. Neymiş, bizi dövize mahkûm edeceklermiş. Kur, faiz. Neymiş Çarşamba günü saat 18\'e kadar papazı bırakın. Bırakmadığınız takdirde yaptırımlar başlayacakmış. İçişleri bakanımızı, Adalet bakanımızı yaptırımlara mahkûm edeceklermiş. Ne oldu, biz de kalktık anında Amerika\'nın İçişleri ve Adalet bakanına aynı yaptırımı kelimesi kelimesine yaptık. Şimdi yeni bir şey daha çıkardılar. \'Demir-çelikte bize yaptırım\'. Amerika, bak. Dünya Ticaret Örgütü diye bir örgüt var, bu örgütün kuralları içerisinde senin kuralsızlığın yok. Biz, uluslararası hukuka göre hareket ederiz. Hukuk tanımama gibi bir anlayış Türkiye\'de yoktur. Dolayısıyla biz kendilerini hukuka davet ediyoruz. Biz sizinle NATO\'da beraber değil miyiz? Beraber hareket etmiyor muyuz? Stratejik ortak değil miyiz? Ne oldu, şimdi size bu ortaklığı niye bozuyorsunuz? Demek ki suç bizde değil. Suç nerede? Onlarda. Şimdi senin adamın suçluysa, senin adamın eğer terör örgütleri ile ilişkisi varsa, bu ülkenin de bir yargı sistemi var, bir hukuk sistemi var. Gereği ne ise bunu yapar.\"

\'KILIÇDAROĞLU, KALKIP AKIL VERİYOR, SEN O AKLI KENDİNE SAKLA\'

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun her seçimde mağlup olduğunu kaydeden Erdoğan, \"Siz benim Halk Bankası Genel Müdür muavinimi hiçbir suçu yokken tutuklayacaksın, siz kalkıp Halk bankamıza hiçbir ilgisi alakası yokken yaptırım uygulayacaksın. Eee, Türkiye\'den de kalkıp burada farklı şeyler isteyeceksin. Biz burada bir mütekabiliyet anlayışıyla hareket etmiyoruz. \'Sen öyle yaptın da, biz böyle yapıyoruz\' diye bir mantıkla değil. Ya suç işleyen bedelini ödeyecek. Olay budur. Biz bugüne kadar Amerika\'yla hiçbir zaman kötü olmanın gayreti içerisine girmedik. Ama eğer böyle gidecekse Arapların bir sözü var: \'men dakka dukka\' biz onu yaparız. Hiçbir zaman münasebetlerimizi kötülemekten yana değiliz. Fakat dışarıda bunlar, içeride de Kılıçdaroğlu. Kalkıp akıl veriyor. Sen o aklı kendine sakla. Bir girdin, 2 girdin, 3, 4, 5, 6 girdin mağlup oldun. Mağlup ta mağlup, şimdi \'Kongreye gitmiyorum\' diyorsun. İster git, ister gitme o bizim derdimiz değil. Ama senin demokrasi anlayışın bu, senin hak ve özgürlük anlayışın bu. Ama bizde böyle bir şey yok\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Miting detayları

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON-DHA

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Rahip Brunson\'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi\'nde (EK)

SERBEST BIRAKILDI

İzmir\'in Alsancak semtindeki Diriliş Kilisesi\'nde yapılan pazar ayini sürerken, içeriden çıkan ve kilisedekileri İslam\'a davet ettiğini belirten, ardından polis tarafından gözaltına alınan, yapılan incelemede psikolojik tedavi gördüğü anlaşılan genç, daha sonra serbest bırakıldı.



Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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ARICININ ATEŞİ ORMANI YAKTI

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, arıcının yaktığı ateş ormana sıçradı. Yaklaşık 5 dönüm çam ormanı yanarken, 25 kovan da yandı.

Yangın saat 16.00 sıralarında, Gebze Ovacık Köyü\'nde ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, bir arıcının kovanların yanında yaktığı ateş kuru otları tutuşturarak ormana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Yangına orman ekiplerinin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm çam ormanı yandı. Ayrıca yangının başladığı yerde bulunan 25 kovan da yandı. Orman ve itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Jandarma ekipleri ismi açıklanmayan arıcıyı gözaltına alırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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Yanan bölgeden görüntü

Kovanların kalıntılarından görüntü

Ormancıların soğutma çalışmaları

(Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/KOCAELİ-GEBZE(Kocaeli), (DHA)

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DENİZLİ\'DEKİ AİLE FACİASINDA BABA-KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, aile fertlerini boğduktan sonra intihar eden Ali Arslan (47) ile öldürdüğü kızı Esma Arslan (13) gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Arslan\'ın kızı gibi boğarak öldürdüğü eşi Sevgi Arslan\'ın (45) otopsinin ise henüz tamamlanmadığı belirtildi.Dün (cumartesi) saat 20.00 sıralarında Akkonak Mahallesi\'ndeki evlerine gelen 18 yaşındaki İbrahim Arslan, babası Ali Arslan\'ı boğazından iple tavana asılı halde, annesi Sevgi Arslan ve kardeşi Esma Arslan\'ı ise yerde hareketsiz yatarken bulup, komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, topladığı atık yağları satarak geçimini sağlayan Ali Arslan\'ın iddiaya göre işlerinin bozulması üzerine tefeciden aldığı borcu ödeyemediği için evinin icradan satılması nediniyle yaşadıkları tartışmanın ardından cinnet getirip, eşi ve kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından cenazesi yakınları tarafından teslim alınan İbrahim Arslan ve kızı Esma Arslan için bugün ikindide Ulu Cami\'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, anne, baba ve kardeşini kaybeden İbrahim Arslan, Arslan Ailesi\'nin yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından baba-kızın cenazeleri Çamak Mezarlığı\'na götürülüp, yanyana toprağa verildi.

Sevgi Arslan\'ın cenazesinin ise otopsi işlemlerinin sürmesi nedeniyle yarın (pazartesi) defnedileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazlarının kılınmasından görüntü

-Cenazeye katılanlardang örüntü

-Ölenlerin aile fotoğrafı

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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59’uncu Kurtdere Güreşlerinin Başpehlivanı İsmail Balaban oldu

BALIKESİR\'de, Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 59’uncusu düzenlenen Kurtdereli Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan İsmail Balaban oldu.

Merkez Karesi ilçesi kırsal Kurtdere Köyü’nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen 59\'uncu Geleneksel Kurtdereli Güreşleri’nde 77 başpehlivan arasından finalde 3 kez üst üste kazanarak Kurtdere altın kemer sahibi olan ve Başpehlivan Orhan Okulu’yu yenen 2017 Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban oldu.

77’si başpehlivan olmak üzere bin 500 pehlivanın kol bağladığı güreşlere Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey,Yavuz Subaşı, CHP Milletvekili Ahmet Akın, AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Türkiye Güreşleri Federasyonu As Başkanı Mehmet Ayan, ilçe belediye başkanları ve yağlı güreş ağaları, efsane güreşçiler, İspanya Ourense Belediyesi heyeti, ve çok sayıda protokol katıldı.

Binlerce güreşseverin ilgiyle takip ettiği Kurtdereli Güreşleri’ne AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve AK Partili Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz sahipliğini yaptı.

Yılın ağalığını, açık arttırmada 160 bin lira vermeyi taahhüt eden Yaşar Otomotiv sahaibi Yaşar Dalgıç kazandı.

‘YAĞLI GÜREŞ DENİNCE AKLA KURTDERE GELECEK’

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Zekai Kafaoğlu, “Hedefimiz güreş denince akla Kurtdere’nin gelmesi. Her yıl bu hedefimize emin adımlarla yaklaşıyoruz. Karesi ilçesinin adını güreş ve pehlivanlarla tüm Türkiye’ye ve dünyaya duyurmak istiyoruz. Bu yıl çok güzel güreşler oldu. Pehlivanlarımızı tebrik ediyorum.ö açıklamasında bulundu.

Yarı final müsabakalarında sakatlanan ve doktor raporuyla güreşi bırakan Ali Gürbüz ve Orhan Okulu’ya mağlup olan Tanju Gemici 3\'üncü oldu. Final müsabakası ise kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Geçen yılın Kırkpınar başpehlivanı İsmail Balaban ile yine geçen yılın Kurtdere başpehlivanı Orhan Okulu, seyri güzel bir mücadele sergiledi. Hızlı başlayan güreşte iki sporcuda sportmenlik dışı hareketleri nedeniyle sarı kart görürken, İsmail Balaban, puanla Orhan Okulu’yu yenerek 59\'uncu Kırkpınar Güreşlerinin başpehlivanı olarak altın kemerin sahibi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güreş alanından görüntüler

- Altın kemer görüntüleri

- Protokol, seyirciler

- Balaban’ın Okulu’yu mağlup ettiği anlar

- Ödül töreni

- Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu açıklama

- Genel görüntüler

2 DK 32 SN, BOYUT: 283 MB



Haber-Kamera: Devrim DERİN /BALIKESİR,(DHA)

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Kılıçdaroğlu: Doğa ile inatlaşırsanız kendi intikamını alır (EK)

VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ünye Devlet Hastanesi\'nde sel felaketinde yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Daha sonra karayoluyla Fatsa İlçesi\'ne bağlı Yalıköy Mahallesi\'ne giden Kılıçdaroğlu, burada selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu, vatandaşların sorunlarını dinledi. Ardından Perşembe ilçesine bağlı Medreseönü Mahallesi\'nde bulunan Medreseönü balıkçı barınağını da giden Kılıçdaroğlu balıkçıların sorunlarını dinledi. Programı basına kapalı olarak devam eden Kılıçdaroğlu\'nun gece uçakla Ankara\'ya döneceği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nin ziyaretlerinden detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN - Gökhan İÇKİLLİ - Mücahit GÜREL - Ferudun ALTUNTAŞ /ORDU,(DHA)

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