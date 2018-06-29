DHA YURT BÜLTENİ-16

1 - Gaziantep’te orman yangını

GAZİANTEP\'te, anız yangının vatandaşların piknik yaptığı mesire alanına sıçramasıyla 30 dönümlük çam ormanı yandı.



Yangın, öğleden sonra Düllük Tabiat Parkı ve Mesire Alanı yanındaki Sam Mahallesi’nde başladı. İddiaya göre, Sam Mahallesi\'nde ekinlerden sonra başlatılan anız yangını ormana sıçradı. Dumanları görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 50 araç ve 200 personel ile ve Orman Bölge Müdürlüğü helikopteriyle müdahale edilen yangın 2 saat sonra kontrol altıla alınabildi.



Olay yerinde çalışmaları izleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Toprak, şunları söyledi:



“Düllükbaba ormanları şehrimize en yakın orman arazilerimizden bir tanesidir. Saat 13.10 itibariyle itfaiyemize yangın ihbarından bulunulmuş 7 dakika gibi kısa bir sürede ekipler olay yerinde bulunmuştur. Şehrimizin itfaiyesi, OSB itfaiyesi, Orman Müdürlüğünün itfaiye ekipleri, Şehitkamil Belediyemizin araçlarıyla yaklaşık 50 araç ve 200 personelle kısa zamanda müdahale yapılmış ve yangın çok fazla büyümeden arkadaşlarımızın büyük gayretleriyle kısa bir süre içerisinde kontrol altına alınmıştır. 30 bin metrekarelik alan tahrip olmuş, tabi bunların tamamı yanmamış bununlar geçmiş olsun diyoruz.”



Yanan alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.







GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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- Ormandan yükselen dumanlar



- Odmanlık alandaki itfaiyenin çalışması



- İş makinelerinin çalışması



- Osman Toprak\'ın açıklaması



- Yangın söndürme helikopteri



- Genel ve detay görüntüler



(KJ: Haber - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP -DHA)



320 MB

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2 - Tekirdağ\'daki uyuşturucu operasyonunda 19 gözaltı

TEKİRDAĞ\'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 19 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu ve Zafer mahallelerinde 3 aylık teknik takip sonucu uyuşturucu sattıkları belirlenen kişilere yönelik şafak operasyonu düzenledi. Narkotik ekipleri, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. Operasyon anları polis kamerasınca görüntülendi.

Çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda bonzai, esrar, uyuşturucu hap ve tüfek ile ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucu 19 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 2 kişinin aranmasının sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polisin operasyon mahalline girişi

-Özel harekat polisleri

-evlerde yapılan aramalar

-Uyuşturucu satışından elde edilen paralar ve uyuşturucu

-Sokakta uyuşturucu satışları polis kamerasında

-Köşede bekleyen satıcının müşteriye uyşturucu vermesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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3 - Otomobilde sıkışan yaralıları CANKUR kurtardı

ADANA\'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilde sıkışan 2 kişi CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.



Kaza, Seyhan ilçesindeki Mustafa Kemalpaşa Bulvarı\'nda meydana geldi. Nazım Özdemir yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü Nazım Özdemir ve yan koltuğundaki Recep Özer otomobilde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı CANKUR ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarttı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Aracın içinde sıkışan gençlerin görüntüsü

- CANKUR ekibinin kurtarma çalışması

- Sağlık görevlisinin sürücüye boyunluk takması

- CANKUR ekibinin gençleri araçtan çıkarması

- Sürücünün sedyeye alınması

- Ambulansa taşınması

- Aracın görüntüsü

SÜRE:01\'38\" BOYUT:100 mb

Haber:Nuri PİR-Kamera: ADANA,(DHA)

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4 - Tartıştığı köylüsünü başından vurup öldürdü



BURDUR\'da merkeze bağlı Çatağıl köyünde süt toplama merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada, Emrah A., tabancayla Mehmet Akbulut\'u (34) başından vurarak öldürdü.

Çatağıl köyü süt toplama merkezindeki olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aynı köyde oturan Emrah A., süt toplama merkezine süt getiren Mehmet Akbulut ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Olayın büyümesi üzerine Emrah A., üzerinde taşıdığı tabancayla Mehmet Akbulut\'u başından vurdu. Toplama merkezindeki vatandaşlar tarafından otomobille Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürülen Akbulut, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayı haber alarak hastaneye gelen Akbulut\'un yakınları gözyaşı döktü.

Jandarma, olaydan sonra kaçan Emrah A.\'nın yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane önünde ağlayanlar

- Jandarma aracından görüntü

- Hastane dış plan

- Mehmet Akbulut\'un fotosu



Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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5 - Otobüs şoförünün ölümüne neden olduğu iddia edilen inşaat işçisi adliyede(2)



TUTUKLANDI

İzmit\'te, halk otobüsünde tartıştığı sürücü Hüseyin Göncü\'nün yaşanan arbede sonrası fenalaşarak ölmesine neden olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen Serhat Başar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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6 - Emekli olmak için taşıdığı 27 bin lirayı düşürdü, eşi gözyaşlarına boğuldu (2)

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da Muhammet Yıldırım (57), prim borcunu ödeyip emekli olmak için zarfla yanına aldığı 27 bin 200 lirayı düşürdü. Parayı bulan kişi ya da kişilere çağrıda bulunan Muhammet Yıldırım, \"Ben 24 saat direksiyon sallıyorum. Parayı bulanın insafı varsa getirsin\" dedi. Eşi Fatma Yıldırım ise gözyaşı döktü.



Olay, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi\'nde meydana geldi. Nakliyat işi yapan evli ve 3 çocuk babası Muhammet Yıldırım, prim borcunu yatırıp emekli olmak için 15 bin 200 lira patronundan aldı, 12 bin lira da oğlu kredi çekti. Yıldırım 27 bin 200 lirayı da yanına alarak bu sabah eşi Fatma Yıldırım\'ı sağlık merkezine götürdü. Muhammet Yıldırım, yolda, paranın olduğu zarfı, arka koltukta oturan eşine verdi. Eşi sağlık merkezinin önünde inerken, kucağında bulunan para dolu zarfı düşürdü ve sağlık merkezine girdi. Muhammet Yıldırım\'da olay yerinden otomobiliyle ayrıldı. Bir süre sonra paranın araçta olmadığını fark eden Muhammet Yıldırım, eşini aradı. Eşi Fatma ise paranın kendisinde olmadığını söyledi. Paranın düştüğünü fark eden Muhammet Yıldırım geri döndü, ancak parayı bulamadı.



Fatma Yıldırım gözyaşı dökerken, eşi Muhammet Yıldırım ise, \"Bu parayla emekli olacaktım. 15 bin 200 lira patronum verdi. 12 bin lira da oğlum kredi çekti. Sabah parayı SGK\'ya yatırmaya gidiyorum. Hanım, \'benim iğnem var, beni sağlık ocağına götür\' dedi. Arabaya bindik, para arabadaydı. Eşim aldı, eteğine koydu. İnerken de unuttu, düşürdü. Ben Liman kavşağına gittim, baktım para yok. Herhalde eşim çantasında unuttum zannettim ve geri döndüm. Eşime \'hanım bana parayı versene\' dedim. \'Bende yok ki, para arabada\' dedi. 27 bin 200 lira para vardı. Bulanın insafı varsa, getirsin. Yıllardır çoluk, çocuğumu okutmak için Bağ-Kur\'umu ödeyemedim. Acıları onun için çekiyorum. Her şeyde Allah\'ın hikmeti var. Haram param yok. Ben 24 saat direksiyon sallıyorum, bu parayı kazanıyorum\" dedi.



Muhammet Yıldırım\'ın başvuru üzerine polis ekipleri, parayı bulmak için çalışma başlattı.

POLİS 30 GÜVENLİK KAMERASI İNCELEYEREK PARAYI ALANI BULDU



Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri 30 güvenlik kamerası incelemesinin ardından Muhammet Yıldırım\'ın zarf içinde kaybolan 27 bin 200 lirasını alanı tespit etti. Samsun\'da bir ilçe belediyesinde zabıta olarak görev yapan M.S.\'yi güvenlik kameraları incelemesinin ardından yakalayan ekipler, para ile ifadesi almak üzere Gazi Polis Merkezi\'ne götürdü. Polis, M.S.\'yi ifadesinin ardından serbest bırakılırken parayı kaybeden aileye parayı almak için teslim için polis merkezine çağırdı. Polis merkezi önünde polislere teşekkür eden Muhammet Yıldırım, \"Emniyet teşkilatı çok zahmet çekti. Allah milletimize, askerimize ve polisimize zeval vermesin. Allah hepinizden razı olsun. Bugün çok eziyet çektiler.Bir yudum su içemediler\" dedi. Eşi Fatma Yıldırım ise \"Polisimize ve askerimize allah zeval vermesin. Allah hepinizden razı olsun. Parayı yarın yatıracağız\" diye konuştu. Aile ardından parayı sayarak teslim aldı.



Görüntü dökümü



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-Polis merkezinden detay



-Muhammet Yıldırım\'ın açıklamaları



-Parayı teslim almaları ve saymaları



-Fatma Yıldırım\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)