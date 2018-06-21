DHA YURT BÜLTENİ-16

ERDOĞAN: ÇOĞU ÜST DÜZEY 35 TERÖRİSTİ, BİR GECEDE ETKİSİZ HALE GETİRDİK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak\'ta terör örgütü PKK\'nın Kandil\'deki kamplarının vurulmaya devam edildiğini belirterek, \"Biz Kandil\'i vurduk vurduk. 20 uçakla, 10 tane önemli noktasını vurduk. İkinci operasyonda bunların liderler toplantısını yakaladık. Senin \'Yok\' dediğin teröristleri geçen hafta toplantı halinde yakaladık, bulduk. Çoğu üst düzey 35 teröristi, bir gecede etkisiz hale getirdik\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş\'ta partisince Müftülük Meydanı\'nda düzenlenen mitinge katıldı. Kahramanmaraşlılara kendisini karşılamasından dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentin kurtuluş mücadelesi kahramanları ve yetişmiş isimleri ile Kahramanmaraş\'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişiyi andı. Erdoğan, \"Sütçü İmamı, Senem Ayşe\'yi rahmetle şükranla yad ediyorum. Bütün bunlar söylenir de Kahramanmaraşlı üstat Necip Fazıl Kısakürek\'e, Erdem Bayazıt\'a, Cahit Zarifoğlu\'na, Abdurrahim Karakoç\'a, Aşık Mahsuni Şerif\'e, onlar gibi nice Kahramanmaraşlı kalem ve söz erbabına da Allah\'tan rahmet diliyorum. Başta terörle mücadele olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında devletimizin bekası, milletimizin emniyeti için canlarını feda eden tüm şehitlerimize yüce mevladan rahmet niyaz ediyorum. Bilhassa Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında uğurladığımız kahramanları minnetle, rahmetle yad ediyorum. Bundan 9 yıl önce Kahramanmaraş\'ın Keş Dağı\'nda hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi de rahmetle, hasretle yad ediyorum\" dedi.

\'BU MEYDANDA AŞK VAR AŞK\'

Dün Şanlıurfa ve Mardin\'de mitingler yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alanda kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür ederek, \"Şimdi birileri çıkacak bu muhteşem kalabalığa ne diyecek? Şimdi bu alana, bu muhteşem topluluğa \'fotoşop\' diyecekler. Şu mahşeri kalabalığa montaj iftirası atacaklar. Bu sevdayı \'Dindirilmiş kıtalar\' diyerek aşağılamaya çalışacaklar. Kahramanmaraş\'ın şu muhabbetini, şu heyecanını türlü bahanelerle görmezden gelecekler. Şimdi buradan soruyorum; Kahramanmaraş burada montaj var mı? Burada fotoşop var mı? Bu meydanda dindirilmiş kıta var mı? Söyleyeyim medya, kaydını iyi al. Bu meydanda aşk var aşk. Bu meydanda muhabbet var muhabbet. Bu meydanda Allah için sevme var sevme. Ben sizlere sevdalıyım. Kahramanmaraş\'ın sevdalısıyım. Biliyorumki Kahramanmaraş da bu evladına sevdalı. Bu meydanda Türk ile Kürt\'ün kardeşliği, Alevi ile Sünni\'nin dayanışması var. Bu meydanda Maraş var, millet var, bütün renkleriyle Türkiye var. Bu meydanda inşallah 24 Haziran zaferinin müjdesi var\" diye konuştu.

\'ONLAR, LAF OLA BERİ GELE\'

AK Parti hükümetleri tarafından Kahramanmaraş\'a yapılan yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti de eleştirirken şöyle dedi:

\"Son 16 yılda Kahramanmaraş provokasyonlara gelmeyerek kardeşliğine sahip çıktı. Kahramanmaraş sağlam duruşuyla teröre kalkan oldu. Biz Kahramanmaraş\'ın azim, cesaret ve çalışkanlığıyla gurur duyuyoruz. 16 yılda Kahramanmaraş\'a 29 katrilyon yatırım yaptık. Bay Kemal siz ne yaptınız, bay Muharrem siz ne yaptınız? Ben CHP\'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. İcraat mı istiyorsunuz, laf mı istiyorsunuz? Bak biz icraatlarımızı istiyoruz. Onlar, laf ola beri gele. Bununla huzurunuza geliyorlar. Öyleyse lafla peynir gemisi yürümez, bunu böyle biliniz. Bu oyunlara gelmeyelim. Artık bu oyunları bozma zamanıdır. İnşallah şehrinize ikinci devlet üniversitesini, İstiklal Üniversitesi\'ni kazandırıyoruz. İmzaları attık, bitti o iş.\"

\'BUNLARA BİR OSMANLI TOKADI GEREKİR\'

Pazar günü yapılacak seçimleri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye\'nin muhalefete teslim edilemeyeceğini aktararak, \"Bu adamlara bu ülke teslim edilebilir mi? Onun için bunlara bir Osmanlı tokadı gerekir. Pazar günü gerekir değil mi?\" dedi.

\'LİDERLER TOPLANTISINDA DA 35 TANE ÖNEMLİ İSMİ ORADA BİTİRDİK\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Suriye\'nin Cerablus ve Afrin bölgelerinin teröristlerden temizlenip güvenli hale getirildiğini hatırlatarak, Kandil\'de de PKK\'ya yönelik operasyonların devam ettiğini kaydetti. Kandil\'de terör örgütü PKK\'nın toplantı halindeki 35 lider üst düzey yöneticisinin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Biz Kandil\'i vurduk vurduk. 20 uçakla, 10 tane önemli noktasını vurduk. İkinci operasyonda bunların liderler toplantısını yakaladık. Ve o liderler toplantısında da 35 tane önemli ismi orada bitirdik. Biz sizin gibi Amerika\'dan gelecek telefonları beklemiyoruz. Kararımızı verdiğimiz zaman adımı atarız. İşte Afrin\'de de adımı öyle attık. Afrin\'de işi bitirdik, Cerablus\'ta işi bitirdik ve şimdi de Münbiç\'te Dışişleri Bakanım, Amerika Dışişleri Bakanı\'yla görüşmelerini yaptılar ve şimdi de Münbiç terör örgütlerinden boşaltılıyor ve orada şimdi ne var, bizim zırhlı taşıyıcılarımız var. Türk bayrağıyla beraber oradalar. Oraya, asıl sahiplerini getiriyorlar ki oranın asıl sahipleri Araplar. Şimdi Arap var, Münbiç\'e giriyor. Biz buyuz ya bay Kemal, Bay Muharrem. Siz bu işlerden anlamazsınız. Bu iş sizin işiniz değil. Bunlar yıkım ekibi, bunların Türkiye\'yi kalkındırmak gibi derdi yok. Bunlar günü kurtarmanın, birilerine şirin gözükmenin derdindeler. Bay Muharrem, bugüne kadar bölücü terör örgütüne dair çıkıp, doğru düzgün bir laf etmedin. Konu terör olunca ya topu taca attın, ya da örgütün diliyle konuştun. Bak biz, terörün belini nasıl kırdığımızı hem örnekleriyle anlatıyor, hem de Kandil\'den Afrin\'e, Kato\'dan Cerablus\'a kadar sahada bizzat gösteriyoruz. Şimdi de Münbiç\'i teröristlerden temizliyoruz. Sizin itirazlarınıza rağmen, güvenli hale getirdiğimiz bu bölgelere Suriyeli kardeşlerimiz geri dönüyor. Senin \'Yok\' dediğin teröristleri geçen hafta toplantı halinde yakaladık, bulduk. Çoğu üst düzey 35 teröristi, bir gecede etkisiz hale getirdik.\"

\'SEN ASIL BENİM MEHMETÇİĞİMİN MORALİNİ BOZUYORSUN\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'yi de, 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel\'e yönelik sözlerinden dolayı eleştirirken şunları söyledi:

\"İnşallah terör bataklığını kurutacak, milletimizi bu beladan tamamen kurtaracağız. Peki, sen terörü, kapısından ayrılmadığın Edirne\'deki provokatörü yargıdan kaçırarak mı çözeceksin? Sen terör sorununu, Suriye\'nin kuzeyini tamamen bölücü terör örgüte bırakarak mı çözüme kavuşturacaksın? Sen terörle, Afrin kahramanlarına dil uzatarak mı mücadele edeceksin? Benim paşama kalkıp da \'Apoletlerini sökeceğim\' diyerek mi çözeceksin bunu. Beyefendinin morali bozuluyor. Senin moralin bozulsa ne yazar, bozulmasa ne yazar. Sen asıl benim Mehmetçiğimin moralini bozuyorsun. Sen terörü, beraber miting yaptığın, oy pazarlığı yaptığın bölücü örgütün siyasi uzantılarına koltuk vererek mi çözeceksin? İşte açıklama, bugün de geldi. Neymiş işte hanımefendiyi ve Temel efendiyi yardımcısı olarak yanına alacakmış. Rüşveti gel al. Bak, destekleri verirseniz size iki koltuk veririm ha. Sen FETÖ\'yü 15 Temmuz gecesi, 251 vatandaşımızı şehit eden alçakları sokaklara salarak mı bitireceksin? Amerika\'dan gelen telefonlarla mı FETÖ\'yle mücadele edeceksin? Bizim inşa ettiğimiz yolları, limanları, şehir hastanelerini, fabrikaları kapatarak mı ülkeyi büyüteceksin?\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından partisinin milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamlayıp Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile birlikte Gaziantep\'e geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Alana gelenler

- Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın gelmesi

- Erdoğan\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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CEZAYA SİNİRLENDİ, ARACINI POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ



SİVAS\'ta kendisine yazılan trafik cezasına kızan Dursun D., otomobilini polisin üzerine sürdü. Polis memuru A.A., kazayı hafif yaralarla atlatırken, sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçen perşembe günü Sivas-Erzincan karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında meydana geldi. Hafik\'ten yola çıkarak Sivas kent merkezi istikametine gelen Dursun D. (46), yolda aracını yaşı küçük ve ehliyetsiz olan oğluna verdi. Yolda uygulama noktasına yakın bir yere gelince aracı durdurarak direksiyona kendisi geçti. Otomobili uygulama noktasında trafik polis memuru A.A. durdurdu. Polis memuru A.A., uygulama noktasına gelmeden neden sürücü değiştirdiğini sorunca Dursun D. aracı oğlunun kullandığını ve sürücü belgesinin bulunmadığını söyledi. Bunun üzerine polis Dursun D.\'ye ehliyetsiz araç kullandırmaktan 2 bin 18 lira para cezası uyguladı. Kendisine yazılan cezaya sinirlenen Dursun D. otomobilini ceza yazan polisin üzerine sürdü. Polis memuru A.A., otomobil ile bariyer arasında kalmaktan kendisini aracın önüne atarak kurtardı. Uygulama noktasındaki diğer polislerin müdahalesiyle sürücü Dursun D. yakalandı. İşlemleri yapılan Dursun D. kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otomobil ise trafikten men edildi. Polis memuru A.A.\'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay, uygulama noktasında bulunan güvenlik kameralarına da yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Güvenlik kamerasına olay anı

İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) -

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ÇANAKKALE\'DE ZEYTİNLİKTE SAKLANAN 20 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 20 kaçak göçmen zeytinlikler arasında saklanırken, jandarma tarafından yakalandı.

Ayvacık\'ta bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Kozlu köyü sahilindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen saklandıkları zeytinlikte yakalandı. Minibüs vasıtasıyla Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirilen kaçaklar, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçak göçmenlerden görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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Bodrum\'da silahlı saldırı: 1\'i şarkıcı 2 ölü, 4 yaralı (2)

BAR İŞLETMECİSİ MEMLEKETİ KAHRAMANMARAŞ\'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Muğla\'nın Bodrum ilçesindeki bir eğlence mekanındaki silahlı saldırıda yaşamını yitiren evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Sürensoy\'un (42) İstanbul\'da yaşadığı ve geçen 15 Haziran\'da Bodrum\'da açtığı barın işleri için ilçeye geldiği öğrenildi. Sürensoy\'un alacak meselesinden aralarında husumet bulunan kişilerin saldırısına uğradığı ileri sürüldü. İstanbul\'da eğlence mekanı işleten Sürensoy\'un Muğla Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından alınacak cenazesinin memleketi Kahramanmaraş\'ın Elbistan ilçesine götürülüp, 23 Haziran Cumartesi günü toprağa verileceği bildirildi.

Öte yandan aynı saldırıda yaşamını yitiren Hacer Tülü\'nün (40) de otopsisinin sürdüğü belirtildi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI ŞÜPHELİSİNİN ŞİRKETİNDE İNCELEME



KRİPTO para sistemi \'Turcoin\'e yatırım yapma vaadiyle çok sayıda kişinin dolandırıldığı Hipper A.Ş.\'nin ortağı Sadun Kaya\'nın Kocaeli\'de gözaltına alınmasının ardından İzmit\'teki şirketi incelemeye alındı. Kaya\'nın iddia ettiği dijital paranın üretilmesinde kullanılan 24 bin ekran kartlık mining (kazı) tesislerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Eskişehir\'de yürütülen Hipper A.Ş. soruşturması kapsamında, şirketin yüzde 49 ortağı olduğu öne sürülen Sadun Kaya, salı günü Kocaeli\'de gözaltına alındı. Kaya, ilk sorgusunda, Eskişehir\'deki Hipper A.Ş.\'nin eski ortağı olduğunu, kendisinin şirketle bir ilgisi olmadığını ileri sürdü. Soruşturma kapsamında, dijital para \'Turcoin\'in yaratıcısı olduğu belirtilen Kaya\'nın Anafis Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. isimli diğer şirketi de incelemeye alındı. Kaya tarafından kurulan ve dijital para üretiminin sağlandığı mining tesislerinin nerelerde olduğu tespit edilmeye çalışıldı. Soruşturma kapsamında Sadun Kaya\'nın, İzmit\'e bağlı Alikahya Mahallesi\'nde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin şirketi \'Kent Konut\' tarafından yaptırılan Yıldız Konutları\'nın altındaki 3 dükkanı incelemeye alındı.

MINING TESİSLERİ ARAŞTIRILIYOR

Çevredekiler, 3 iş yerinden 1\'inin ofis olarak kullanıldığını, diğer 2\'sinde ise dijital para üretimi için ekran kartları kurulduğunu, yüksek enerji elde edilmesi için de ayrı hat çekildiğini öne sürdü. Çevre sakinleri, daha önce 5- 6 korumanın iş yerinin önünde beklediğini, yaklaşık 2 aydır ise iş yerlerinin kapalı olduğunu söyledi. Sitede yaşayan bazı kişiler, tesislerin kurulma aşamasında elektriklerin kesildiğini ileri sürdü. Sadun Kaya\'nın daha önceki açıklamalarında, Kocaeli\'de 24 bin ekran kartlık, 5 megawatt gücünde tesis kurduğunu iddia etmesi üzerine mining tesislerinin nerelerde olduğu veya iddiasının ne kadar doğru olduğu araştırılmaya başlandı. 24 bin ekran kartlık tesis için ise çok daha büyük alanların ve enerji sisteminin gerekli olduğu belirtildi.

Sadun Kaya\'nın sorgulaması Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi\'nde sürdürülürken, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin de soruşturmaya destek verdiği öğrenildi.

\'TURCOIN\'İN SİTESİNDEN DUYURU YAPILDI

\'Anafis\' isimli şirkete ait \'Turcoin\'in internet sitesinden ise şu duyuru yayımlandı:

\"Turcoin projesi duyurulduğundan beri eleştirilmemize sebep olan ve yalnızca iş ortaklığımızdan ötürü bizim de bir ponzi oluşumu olarak suçlandığımız Hipper A.Ş. ile olan ticari faaliyetlerimiz, teknik altyapılarımız üzerinden sağladığımız tüm hizmetlerin askıya alınmasıyla tamamen son bulmuştur. İlgili firma Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerince başlatılan ponzi sistemlere yönelik soruşturma kapsamında incelemeye girmiş ve yine bu gerekçe ile aynı diğer incelenen şirketler gibi banka hesaplarına da yetkili makamlarca ihtiyati tedbir konulmuştur. Ancak özellikle sosyal medya üzerinden yayılan bir açıklama metnine göre bunun tüm sorumlusu, hiçbir somut gerekçe olmadan kurucumuz ve Anafis A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya ilan edilmiştir. Gerek kişisel, gerekse de temsil ve ilzama yetkili olduğu tüm tüzel kişiliklerine ait banka hesaplarıyla ilgili hiçbir olumsuz durum olmamasına rağmen, Sadun Kaya’nın Hipper A.Ş. haricindeki ticari faaliyetlerinden ötürü yasal olarak sorun yaşadığı ve bu yüzden ilgili şirket de dahil olmak üzere tüm hesapların bloke olduğu şeklinde asılsız beyanlar verilmektedir. Söz konusu şirketin MERSİS üzerinden de teyit edilebileceği gibi münferiden temsil ve ilzama yetkili tek müdürü Muhammed Şatıroğlu olup, kendisinin onayı olmadan hiçbir ticari işlem yapılamaz. Bakanlık müfettişlerinin raporunun sonucu kamuoyu ile paylaşıldığında bu konuda daha geniş bilgi verilecek olup, yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla şu an için devam eden bir soruşturmaya doğrudan ya da dolaylı bir müdahalede bulunmamak adına kapsamlı bir açıklama yapmıyoruz. Söz konusu bakanlık soruşturması sonuçlanıp müşterilerinin hesaplarına dair mutabakat sürecine geçilene kadar ilgili şirketin hesaplarına uygulanan bloke sürdürülecektir. Tarafımızın yargı ya da yürütme organları nezdinde herhangi bir yasal sorunu bulunmadığı yatırımcılarımıza arz ederiz.\"

Görüntü Dökümü

-Dükkanların kiralandığı siteden görüntü

-Dükkanlara çekilen kablo hatları

-Kablo hattı çekilen trafolar

-Anons

-Detay görüntüler

HABER: Mesut ÇATAK-Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU

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BATMAN\'DA SP ADAYININ ÇABASI İLE İKİ AİLEYİ BARIŞTIRILDI

BATMAN\'ın Bahçelievler mahallesinde geçen hafta Tapkan ve Kaplan aileleri arasında ailevi sorunlar nedeniyle çıkan ve 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaydan sonra iki aile arasında başlayan husumet, Saadet Partisi Batman Milletvekili adayı Faris Özdemir\'in girişimi barış ile sonuçlandı. Çeşmebaşı Köyündeki barış töreninde, iki aile bireyleri Kuran-ı Kerim\'in altından geçerek yemin barış yemini etti.

Bahçelievler mahallesinde geçen hafta Tapkan ve Kaplan aileleri arasında çıkan ve silhahların kullanıldığı çatışmada Enver Kaplan ile Bilal Tapkan\'ın hayatını kaybetmesinden sonra iki aile arasında husumet başladı. Husumetin kan davasına dönüşmemesi için Saadet Partisi Batman Milletvekili adayı Faris Özdemir\'in girişimi ile iki aile için barış töreni düzenlendi. Merkeze bağlı Çeşmebaşı Köyünde düzenlenen barış törenine bölgenin tanınan imamları, İl Müftü vekili Ahmet Duran, Baro Başkanı Abdulhamit Çakan, Esnaf ve Kefalet Kooperatif Başkanı Şevki Taş, Borsa Meclis Başkanı Beşir Altunç, Hüda-Par il yöneticileri ile bazı STK temsilcileri katıldı. Emekli imam Abdullah Aydın, Suriyeli imam Münir Abdulcevat ve bazı imamların Kuran-ı Kerim okuduğu barış töreninde, Tapkan ve Kaplan ailesinden Hacı Ahmet ve Hasan Mahmutoğulları bir araya gelerek, imamlar önünde barış sözü verdi.

Barışın sağlanmasında iki ailenin attığı adımdan bölgenin ders alması gerektiğini belirten SP Batman Milletvekili adayı Özdemir, \"Öncelikle bu barış törenine katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu iki aile örnek bir davranışta bulundu. Yaptıkları fedakarlık ve büyüklükten ötürü yöre insanı ders almalıdır. İki ailenin sulhunda emeği geçen başta Zeki Gültekin olmak üzere iki tarafın aile bireylerine sonsuz teşekkür ediyorum\"diye konuştu. iki ailenin bireyleri daha sonra Kuran-ı Kerim\'in altından geçerek birbirlerine barış sözü vererek köyden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-Barış için toplananların görüntüsü

-Faris özdemir konuşması

-İki aile bireylerinin Kuran ı Kerimin altından geçmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)-

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GELİNLİK BANKASI

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Ev Eşyası ve Giysi Dağıtım Merkezi\'nde vatandaşların bağışladığı gelinlikler, tadilat sonrası \'Gelinlik Bankası\' adıyla anılan mağazada sergilenmeye başladı. Mağazada ihtiyaç sahipleri hayatlarının en mutlu gününde istediği gelinliği giyme fırsatı buluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından \'Atma Paylaş\' sloganıyla oluşturulan Ev Eşyası ve Giysi Dağıtım Merkezi\'nde kullanılmayan kıfayetlerin bağışlandığı eşyaların yer aldığı mağazalar, ihtiyaç sahiplerinden yoğun ilgi gördü. Kuzeyyaka Mahallesi Yeşilırmak Caddesi\'ndeki merkezde kıyafet, ayakkabının yanı sıra, gelinlik ve nişanlığın ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulduğu \'Gelinlik Bankası\' oluşturuldu. Mağazada ihtiyaç sahibi vatandaşlar, özel günlerinde istedikleri gelinlikle nişanlıkları giyebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'in eşi Ebru Türel, \'Gelinlik Bankası\' adıyla anılan mağazayı ziyaret etti. Gelinlik ve nişanlıkları inceleyen Ebru Türel, mağazada ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet dağıtıldığından bahsetti. Vatandaşlardan kullanılmayan ikinci el elbiselerin toplanıp, tadilat sonrası ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulduğu mağazayı anlatan Türel, \"Burada gelinlik ve nişanlık bankası kurduk. Bizim beraber çalıştığımız yardımsever modacı var. Onlar bize diktikleri gelinlik nişanlıkları ücretsiz gönderiyor. Biz de burada muhafaza ediyor ve gelinlik alamayan ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımına sunuyoruz\" dedi.

İhtiyaç sahiplerinin mutlu gününde giydiği gelinliğin tahrip olmamışsa temizlenerek yeniden vitrindeki yerini aldığını dile getiren Ebru Türel, \"Bir defa kullanılan gelinliği daha sonra tahrip olmamışsa temizleyip vitrindeki yerine asıyoruz. Gelinlik bir gece giyilen ve yüksek fiyatlı. Bazı yerlerde kiralama usulü gelinlik temin ediliyor ama biz kira da almıyoruz. Birinci sınıf kaliteli, yüksek fiyatlı gelinlikler var burada. Gelinlerimize rüya gibi istediği gelinliği giyme fırsatı sunuyoruz\" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gelinliklerden detay

- Gelinlikleri giyen mankenler

- Giysilerden detay

- Ebru Türel giysileri gösterirken

- Röp: Ebru Türel

- İhtiyaç sahibleri için dagıtılacak elbiselerden ve ayakkabılardan detay görüntü

- Magaza dış plan görüntüsü

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)