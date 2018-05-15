DHA YURT BÜLTENİ-16

OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI: 1\'İ ÇOCUK 2 ÖLÜ, 6 YARALI

ANKARA\'nın Keçiören ilçesinde, kavşakta başka bir otomobile çarptıktan sonra kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitiren kadın sürücü, kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada, 1\'i çocuk 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında, Ankara\'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 06 VB 742 plakalı otomobil, Bursa Caddesi üzerindeki kavşakta Mehmet S. yönetimindeki 06 KA 9316 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon kontrolünü yitiren kadın sürücü, yayaların bulunduğu kaldırımın üzerine çıktı. Kaldırımda bulunan 7 kişiye çarpan otomobil, duvara çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kaldırımdakiler etrafa savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, 1 kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan küçük bir çocuk ise olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada, otomobil sürücüsü kadın ile birlikte 6 kişi de yaralandı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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ŞANLIURFA\'DAKİ KAZADA ÖLÜ SAYISI 6\'YA YÜKSELDİ

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde önceki gün, otomobilin selin oluşturduğu su dolu çukura devrildiği kazada ağır yaralanan Vedat İrgin ve Erkan İrgin de yaşamını yitirdi. İki kardeşin ölümüyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 6\'ya yükseldi.

Kaza, geçen pazar akşam saatlerinde Viranşehir- Şanlıurfa karayolundaki Dağyanı mevkiinde meydana geldi. Vedat İrgin, yönetimindeki 16 F 9996 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, yol kenarında selle oluşan su dolu çukura devrildi. Kazada, Ayşe- Mehmet İrgin çifti ile çocukları Ali ve Remziye İrgin olay yerinde yaşamını yitirdi, Nuran İrgin, sürücü Vedat İrgin ve Erkan İrgin ağır yaralandı.

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde kaldırılan ve yoğun bakıma alınan yaralılardan Vedat İrgin ile kardeşi Erkan İrgin bugün öğle saatlerinde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. İki kardeşin ölümüyle, kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 6\'ya yükseldi.

İrgin kardeşlerin cenazeleri otopsinin ardından yakınları tarafından götürüldükleri Ortataşlı Mahallesi\'nde toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan Nuran İrgin\'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Su çukuruna devrilen otomobil

- Adli Tıp Kurumu bahçesinde bekleyenler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA (DHA)

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KAZADA HAYATINI KAYBEDEN AK PARTİLİ BAŞKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

MALATYA\'nın Darende ilçesinde bugün otomobiliyle geçirdiği trafik kazasında Ak Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanvekili Siraç Bingöl ile birlikte hayatını kaybeden Emrullah Ataş için Elazığ\'da ceneze töreni düzenlendi.

Merkez Mehmet Kutlu Bingöl Camisi\'nde düzenlenen cenaze törenine, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Ak Parti Elazığ milletvekilleri Ömer Serdar, Ejder Açıkkapı, Tahir Öztürk ve Metin Bulut, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Ak Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, partililer, Ataş\'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Camide kılınan cenaze namazının ardından Ak Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Emrullah Ataş\'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ataş ile aynı kazada yaşamını yitiren Siraç Bingöl\'ün cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl\'e gönderildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Bakanlardan Görüntü

-Cenazenin getirilişi

-Yakınlarının gözyaşı

-Cenaze namazı

-Genel ve Detay Görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) -

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ÇORUM\'DA İSRAİL VE ABD PROTESTOSU

ÇORUM\'da düzenlenen mitinge katılanlar, İsrail ve ABD\'yi protesto etti.

AK Parti İl Başkanlığı ve Çorum Belediyesi tarafından Gazi Caddesi saat kulesinde düzenlenen mitinge katılanlar, ABD\'nin, İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşımasını ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısını protesto etti. Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İnsani Değer Platformu Sözcüsü Zeki Kanbur ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, Filistin\'in ve Filistinlilerin yalnız olmadığını söyledi. Konuşmaların ardından İsrail\'in saldırılarında şehit olanlar için dua edildi.

Görüntü Dökümü

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-Mitinge katılanlardan detay

-AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ konuşması

-Dua edilmesi

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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NEHRE DÜŞEN 2 KİŞİ BULUNAMADI

SAKARYA\'nın Hendek ilçesinde dün balık tutarken nehre düşen Selami Torunoğlu (34) ve Emrullah Şimşek (24), yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Dün, Hendek Yeşilyurt Mahallesi Sarıboğaz mevkiinde balık tutarken nehre düşen Selami Torunoğlu ve arkadaşı Emrullah Şimşek suda kayboldu. Mudurnu Çayı\'nın Sakarya Nehri ile birleştiği noktada kaybolan Torunoğlu (34) ve Şimşek\'in bulunabilmesi için yaklaşık 4 kilometrelik mesafe tarandı. Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi ve Sakarya Arama Kurtarma ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği\'nden 47 kişi, iki zodyak botla nehirde ve arama köpekleriyle nehir etrafında arama yaptı. Ekipler, akıntının fazla olduğu çay ve nehrin birleştiği noktada ve yakınlarında tüm aramalara rağmen Selami Torunoğlu ve Emrullah Şimşek\'i bulamadı. Kayıpların aileleri ekiplerin çalışmalarını kıyıdan takip etti. Arama çalışmalarına akşam saatlerinde ara verildi. Çalışmaların yarın devam edeceği bildirildi.

Görüntü Dökümü - ARŞİV

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- Arama çalışmalarından görüntüler

- Nehirden görüntüler

- Ekiplerden görüntü

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya), (DHA)

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SİİRT\'TE FİLİSTİN PROTESTOSU

SİİRT\'te, çeşitli sivil toplum kuruluşu düzenledikleri ortak eylemle, ABD\'nin Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasını ve ardından İsrail askerlerinin gösteri yapan onlarca Filistin\'liyi öldürmesini protesto etti.

Kent merkezindeki Güres Caddesi bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD\'nin İsrail\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıması ve İsrail\'in Filistinliler\'e yönelik yaptığı saldırıya tepki göstermek amacıyla eylem düzenledi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı protesto eyleminde yapılan yürüyüşte, sloganlar atıldı.

STK\'lar adına hazırlanan ortak basın açıklaması metnini okuyan Memur-Sen üyesi Orhan Ay, Kudüs\'ün Müslümanlar\'ın ilk kıblesi olduğunu ifade ederek, \"Kudüs, ümmetin kutsal şehri, özgülüğün sembolüdür. Kudüs özgür olmadan ümmet asla özgür olmaz. Ne yazık ki, Kudüs şu an esaret altındadır. Kudüs\'e sahip çıkmak izzetir ve şereftir. Bugün Kudüs ve mescidi Aksa için ümmetin kanı dökülmektedir\" dedi.

Yapılan protesto yürüyüşünün ardından eylem olaysız bir şekilde sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Eyleme katılanların görüntüsü

-Yürüyüşten görüntüler

-Atılan sloganlar

-Açıklamalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU - Mehmet Yücel DURAK/SİİRT





