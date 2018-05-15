DHA YURT BÜLTENİ-16

Anneleri için ağaç diken Vanlı çocuklar, rekorlar kitabına girecek

Van Büyükşehir Belediyesi\'nin Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, 580 çocuk anneleri için 600 ağaç dikti. Etkinliğin, \'En Çok Çocukla Anneler İçin Ağaç Dikme Rekoru\' olacağı belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü nedeniyle Edremit ilçesinde bulunan Kent Park’ta gerçekleştirilen etkinlikte, 580 çocuk çeşitli türlerden 600 ağaç dikti. Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, rekor denemesinin anneler için organize edilen en güzel etkinliklerden olduğunu belirtti. Yalçın, \"Bugün çocuklarımızın anneleri için ağaç dikme kampanyası ve bir rekor denemesi için buradayız. Sanıyorum ki bu Türkiye’nin anneler için yapılan en anlamlı hediyesidir\" dedi.Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural ise kendisinin de 7 ay önce kaybettiği annesi için bir ağaç diktiğini söyledi. Rekorların insanları birbirine bağladığını belirten Prof. Dr. Kural, \"Çocuklar şu an çok kıymetli anneleri için birer ağaç dikiyorlar. Bu annelere verilebilecek en güzel hediyelerden biridir. Bulgaristan’da her bir öğrenci zorunlu olarak ağaç dikiyor. O bakımdan güzel bir gün olacak. Bu bir dünya çocuk rekorları olarak geçecek. Rekorlar insanları birbirine bağlıyor. Çocukların bu yeşil sevgisi ömürleri boyunca unutmayacakları bir anı olacaktır\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Parktaki ağaçlardan detaylar

- Ağaçların iş makinasına yüklenmesi

- Ağaçların taşınması

- Ağaçların dikilmesi

- Çevreden genel detaylar

- Ağaç diken anne ve çocukla röportaj

- Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın\'ın konuşması

- Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural\'ın konuşması

- Detaylar

Haber:Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

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Adıyaman’da 2 bin 500 aileye gıda yardımı

ADIYAMAN\'da İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Ramazan ayı nedeniyle 2 bin 500 yetim ve yardıma muhtaç aileye gıda kolisi dağıttı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesi tarafından Ramazan öncesinde 2 bin 500 aileye yardım kolisi dağıtımına başladı. Evlere kolileri bırakan gönüllüleri karşılayan muhtaç aileler teşekkür ederken dağıtımla ilgili açıklamada bulunan İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesi Başkanı Mahmut İzci, \"Ramazan ayı itibari ile çalışmalarımıza başlamış olduk dün itibari ile yardımlarımızı dağıtmaya başladık. Dün yaklaşık 80 eve bugünde 130 eve gitmeyi düşünüyoruz ve kumanyalarımızı dağıtmayı hedefliyoruz. Ramazan öncesinde 500 aileye ulaşmak istiyoruz tabi ramazan ayı içerisinde de dağıtımlarımız devam edecek şuanda hazır olan 1500 kumaya paketi ve artı bin kumanya da gönüllerimiz tarafından hedefimiz var toplamda Adıyaman’da Ramazan ayı boyunca 2 Bin 500 paket kumanyayı yetim ailelerimiz ve ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağız inşallah. Sağ olsunlar gönüllülerimiz bizlere destek oluyorlar bizlerde onların verdiklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz Yardım kampanyamız Adıyaman’da bulunan Demokrasi Parkı\'nda bulunan stant başladı. Yardım yapmak isteyenler oraya yardımlarını yapabilirler\" dedi.

Öte yandan yardımların Ramazan ayı boyunca sürdürüleceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İHH gönüllülerinin çalışması

- Koliler evlere teslim edilmesi

- Mahmut İzci ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Akrabasını eşine tacizde bulunduğu için öldürmüş (EK)

ÖLÜME BÖYLE GİTTİ

Kocaeli\'nin Körfez ilçesinde, akrabasını öldürdükten sonra cesedini ormanlık alana gömen Şehmuz Acar\'ı güvenlik kameraları ele verdi. Yusuf Acar\'ın ortadan kaybolduğu gün son olarak Şehmuz Acar ile birlikte caminin çay ocağından çıkarken görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinin ardından gözaltına alınan Şehmuz Acar cinayeti itiraf etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Selda Hatun TAN / KOCAELİ,(DHA)

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Kılıçdaroğlu: Suriyeliler evlerine dönecek -2

KILIÇDAROĞLU TOPLANTIYA KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla buluştu. Mersin Hilton Otel\'de düzenlenen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Basına kapalı yapılan toplantıda katılımcıları tek tek dinleyerek sorunlarını not alan Kılıçdaroğlu, görüş alışverişinde bulundu. Toplantı sonunda hatıra fotoğrafı çektiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, karayolu ile Adana\'ya geçti.

FOTOĞRAFLI

Haber: MERSİN,(DHA)

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6 yaşındaki Suriyeli çocuğu kaçırıp, fidye istediler (3)

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gaziantep\'te, 20 gün önce Suriye uyruklu Yemen Kasım\'ı (6) kaçırıp bugün bırakan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma yaptı. Ekipler şüphelilerin, çocuğun babası Ahmed Kasım ile alacak- verecek ihtilafı yaşayan Suriye uyruklu C.H. ile A.R. olduğunu belirledi. Ekipler, adreslerine operasyon yaptıkları 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP,(DHA)

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