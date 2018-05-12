DHA YURT BÜLTENİ-16

Avukat katibini yaralayan iş yeri sahibi yakalandı

GAZİANTEP\'te, iş yerine haciz işlemi için gelen avukat katibi Tuna Yeşilkaya\'yı tabancayla bacağından yaralayan Yılmaz D. polis tarafından yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Muammer Aksoy Bulvarı\'ndaki bir modaevinde meydana geldi. İddiaya göre; Yılmaz D.\'nin sahibi olduğu iş yerine borçları nedeniyle haciz geldi. Haciz işlemini gerçekleştirmek için görevlendirilen avukat ve avukat katipleriyle tartışan Yılmaz D. sinirlenerek yanındaki tabancayla rast gele ateş açtı. Olayda Tuna Yeşilkaya bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, Yılmaz D. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Yeşilkaya\'yı 25 Aralık Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesini alarak Yılmaz D.\'nın yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheli Yılmaz D.\'nin şehir merkezinde bir evde saklandığını tespit ederek operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Yılmaz D. emniyette sorgulanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Devlet hastanesi girişi

- Polis aracının hastaneye gelmesi

- Şüpheli Yılmaz D.\'nın araçtan indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera::Eyyüp BURUN - GAZİANTEP-DHA)

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İNCE: ADAYIN BİRİ HAPİSTE DİĞERLERİ PROPAGANDA YAPIYOR, BU DOĞRU DEĞİL (EK)

VATANDAŞLAR, YOLUNU KESTİ

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Denizli\'de, Bozkurt ilçesinden kent merkezine giderken, yolda otobüsünün önü vatandaşlar tarafından kesildi. Kendisine hediye edilen bir kasa kiraz, bir kasa da eriği kabul eden Muharrem İnce, daha sonra kalabalık arasında bulunan Ahmet Ege isimli çocuğu sevdi. Kulaklarına kiraz astığı Ahmet\'e 200 TL harçlık veren İnce, \"Şansına sana en büyük para çıktı\" dedi. İnce, daha sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yol üzerinde akaryakıt istasyonunda mola veren Muharrem İnce, burada da kendisine ilgi gösteren özelikle gençlerle ve çocuklarla fotoğraf çektirdi. İnce, gençler arasında kenarda kalan Berfin Uğur\'u da fotoğraf çekimi sırasında yanına alıp, \"Kızlar kenarda olmaz. Benim de oğlum var. Kızım yok, kızlara torpil yapıyorum\" dedi. Muharrem İnce daha sonra yola devam etti.

Taylan YILDIRIM - Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA)

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KAZADA ÖLEN ANNE, BABA VE 1 YAŞINDAKİ KIZLARI TOPRAĞA VERİLDİ



BALIKESİR\'de, dün iş makinesiyle çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Recep ve Zehra Koç çiftiyle 1 yaşındaki kızları Nurten Sena gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Balıkesir-Savaştepe karayolunda meydana geldi. Savaştepe ilçesine doğru giden Recep Koç (37) yönetimindeki 10 L 5879 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ait Serhat Sarı (31) yönetimindeki iş makinesiyle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Recep Koç, eşi Zehra Koç (36) ve kızları Nurten Sena Koç hayatını kaybetti.

Koç çifti ve kızları Nurten Sena\'ın cenazeleri, morgtan alınarak Savaştepe Yolçatı Camii\'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakiben her biri için ayrı ayrı cenaze namazı kıldındı. İlçe Müftüsü Ali Çebi\'nin kıldırdığı namaza, Kaymakamı Fikret Zaman, İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Turhan Şimşek ve binlerce kişi katıldı. Cenazede gözyaşları sel oldu.

Namazının ardından cenazeler Sarısüleymanlar Mahallesi Mezarlığı\'nda defnedildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze töreninden görüntüler

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)-

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Kasksız motosikletli kazada öldü

İZMİR\'in Bergama ilçesinde şarampole uçan motosikletten düşen kasksız sürücü 32 yaşındaki Hasan Bulut öldü.

Kaza bu sabah, Yenikent Bakırçay Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Aliağa ilçesindeki bir demir çelik fabrikasına vardiya amiri Hasan Bulut, gece arkadaşlarıyla yemek yedi. Sabah arkadaşlarının yanından ayrılan Bulut, virajda, kasksız kullandığı plakasız motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan motosiklet, 2 metrelik şarampole düştü. Sürücü Bulut, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bulut\'un cesedini, bugün saat 13.00\'te, bölgedeki arazisine giden bir çiftçi buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bulut\'un kaza yerinde öldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Hasan Bulut\'un cenazesi, Dr Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yapan motosiklet görüntüsü

- Kazada ölen Hasan Bulut\'un son gün arkadaşları ile çektirdiği fotoğraf

- Kazada ölen Hasan Bulut\'un

Haber- Kamera: Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA)

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Tarihi Medrese, Dünya Parkur Şampiyonasına ev sahipliği yaptı

SERBEST Koşu ve Parkur Dünya Kupası’nın Mardin ayağı, Türkiye Cimnastik Federasyonu himayesinde, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi\'nin katkılarıyla, dünyanın çeşitli ülkelerinden 40’ın üzerinde sporcunun katılımıyla başladı.

Mardin’deki tarihi yapıların akrobatik gösterilere sahne olduğu organizasyonda, ilk gün zamana karşı yarış ve mecburi hareketler, daha sonra ise serbest koşu finalleri yapılacak. Yarışmada özellikle mimarisiyle dikkati çeken Zinciriye Medresesi ve çevresi kullanıldı. Akrobatik gösterileriyle dünya çapında büyük ilgi gören Serbest Koşu ve Parkur\'da sporcular, yarışmada performanslarını sergiledi.

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, yaptığı açıklamada, hükümetin ve devletin huzur ve istikrar ortamını sağlamasıyla Mardin\'in turizmde önemli bir ivme yakaladığını kaydetti.Kentin uluslararası birçok programa ev sahipliği yaptığını vurgulayan Aydın, \"Serbest Koşu ve Parkurun Dünya Kupası Mardin ayağında birçok ülkeden dünya birincileri Mardin\'e gelip yarışıyorlar. Sporcular koşuyorlar, zıplıyorlar, takla atıyorlar. Bu tür programların turizme katkısı büyüktür. Dünya Mardin’in tarihini ve tarihi medresesini görüyorlar. Bu tür programlarla dünyaya da açılmış olacağız. Bizim de amacımız bu. Yapılan canlı yayınlar ile dünya markası haline gelen şehrimizin tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyoruz. 2014 yılında özel bir firma, reklam filmi için parkur sporcularından Ryan Doyle çekimlerini şehrimizin farklı mekânlarında gerçekleştirmiş ve film büyük beğeni kazanmıştı.\"dedi.



1 MİLYAR İNSAN İZLİYOR

Organizasyon şirketinin Başkanı Selim Kemahlı da 40\'tan fazla ülkeden sporcuların yarışmaya katıldığını ve renkli görüntülerin ortaya çıktığını belirtti. Kemahlı, “Meksika, Kanada, İran, Mısır, Libya, Rusya, ABD ve Türkiye ile Avrupa ülkelerinden sporcular yarışma için Mardin’e geldi. Toplamda 40 sporcu kaydını yaptık. Bugün sporcular hız etabına geçecekler. Pazar günü de şampiyona finalleri yapılacak. Başta Turizm ve Kültür Bakanlığı, GAP İdaresi, Mardin Valiliği ve il Kültür Turizm Müdürlüğü\'ne teşekkür ediyorum. Dünya Parkur Şampiyonası, yapılacak canlı yayınlarla 50 milyon insan tarafından, internet üzerinden ise bir milyar insan tarafından izlenecek.\"dedi

Akrobatik gösterileriyle dünya çapında büyük ilgi gören ve en hızlı gelişen spor dalları arasında yerini alan Serbest Koşu ve Parkurun dünya çapındaki sporcuları, Mardin ayağında nefes kesen performanslarını sergiledi. Şampiyonada Erik Mukhametshin, Erick Daer Sanchez, Joey Adrian, Tavon Markquan, Tyrone McVey, Dom Di Tomasso, Bart Van Der Linden, Kirill Kolesnikov ve Shawn Bautista gibi güçlü sporcular da yer alıyor.

Dünya Serbest Koşu Parkur Federasyonu (WFPF) tarafından 2018 yılında ABD, İngiltere, Almanya, Meksika, Brezilya, Fas ve Türkiye’de düzenlenen Serbest Koşu Parkur Dünya Kupası’nın yapım ortaklığını, dünya çapında büyük spor organizasyonlarının yapımcılığını üstlenen Case Productions gerçekleştiriyor. 800 yıllık tarihi Zinciriye Medresesi ve tarihi çarşılarda yapılan yarışma yarın sona erecek.

Görüntü Dökümü:

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- Medreseden görüntü

- Sporculardan görüntü

- Yarışmalardan görüntü

- Röportajlar

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)

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