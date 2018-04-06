DHA YURT BÜLTENİ-16

Bir yıl önce yaralandığı Hakkari\'ye gönüllü gitti, şehit düştü



HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde PKK\'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Anıl Yalap\'ın memleketi Kırklareli\'nin Kofçaz ilçesindeki baba evine ateş düştü. Yalap\'ın geçen yıl PKK saldırısında yaralandığı ve gönüllü olarak yeniden bölgeye gittiği ortaya çıktı.

Çukurca ilçesinin Irak sınırında bulunan Şentepe üs bölgesinde yakınların operasyonda bulunan askerlerin geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan ile Uzman Çavuş Anıl Yalap şehit olurken, 1 uzman erbaş da yaralandı. Uzman Çavuş Yalap\'ın şehit olduğu haberi memleketi Kırklareli\'nin Kofçaz ilçesi Taştepe köyüne ateş düşürdü.

1 YIL ÖNCE YARALANMIŞ

Bugün şehit düşen Uzman Çavuş Anıl Yalap\'ın Çukurca\'da 26 Mayıs 2017 günü PKK\'lı teröristlerin saldırısında yaralandığı ortaya çıktı. Yaralandıktan sonra bir süre tedavi gören Yalap\'ın daha sonra yeniden kendi isteğiyle görev yeri Çukurca\'ya gönüllü olarak gittiği öğrenildi.

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)-

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Bakan Çavuşoğlu ve eşi, Afrin şehitleri için fidan dikti (2)

NORVEÇLİ KADIN TURİSTE TEŞEKKÜR ETTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya programı kapsamında Aytemiz Alanyaspor\'un lisanslı ürünlerinin satışının yapıldığı mağazanın açılışını yaptı. Aytemiz Alanyaspor futbolcu, teknik heyet ve yönetiminin katıldığı mağaza açılışında konuşan Çavuşoğlu, Alanyaspor\'a destek olmak için lisanslı orijinal ürünlerin satın alınması gerektiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, törene katılan ve üzerinde Alanyaspor forması bulunan Norveçli kadın turisti göstererek, \"Norveçli bir hanfendinin üzerinde de Alanyaspor forması görebiliyorsunuz. Haklı olarak \'Senin forman nerede\' diye bana sordu. \'Ben Norveçli olarak Alanyaspor forması giyiyorum. Sen niye giymiyorsun Alanyalı olarak\' diye bizi utandırdı ve kendisine teşekkür ediyorum\" dedi.

TÜRKÇE İSİM UYARISI

Bakan Çavuşoğlu \'Alanya Store\' mağazası açılışında yönetimden isteği olduğunu belirterek, “Türkiye\'de son zamanlarda yabancı dilde isim verme konusunda bir moda var. Spor takımlarımıza, kulüplerimize de sirayet etmiş. Alanya bir turizm şehri. Mağazalarımıza restoranlarımıza bazı isimleri vermemiz doğal ama \'Alanya Mağazası\' dersek daha yakışır. Yerli ve milli olalım. Bu öneriyi de kulübümüze getirmiş oluyoruz\" dedi.

RUSYA İLE VİZE ÇALIŞMASI

Açılışın ardından Alanya Ticaret ve Sanayi Odası\'na (ALTSO) geçen Bakan Çavuşoğlu, burada da bir konuşma yaptı. Bakan Çavuşoğlu şöyle dedi:

“Tarım sektörüne yıllardır destek veriyoruz. Ben de bir çiftçi çocuğuyum. Fiyatlar düşük olduğu zaman yer yer babamdan fırça da yedim. Ama şimdi Rusya ile tarım ürünlerimizin ihracatının önündeki engelleri tamamen kaldırdık. Şirketlerle ilgili sınırlamaları da kaldırıyoruz. Sıra geldi vizeye, inşallah vizeyi de kaldıracağız. Bunun için çalışmaları başlattık.\"

KOSOVA\'YI ELEŞTİRDİ

Terörle mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“FETÖ hainleri nerede olursa olsun onların peşini bırakmayacağız. Onların içeride ve dışarıda enselerinde olduğumuzu söyledik. Şimdi enselerinden tutup getiriyoruz. Öyle yurt dışına kaçtık, orada Türkiye\'ye, Türk milletine ihanet ederim yok, nerede olursanız olun size huzur yok. En son Kosova\'dan getirdik. Kosova karıştı. Neden karıştı Kosova hiç merak ettiniz mi? Neden birbirine girdiler, neden görevden aldılar. Kosova\'yı, ABD\'den sonra tanıyan ikinci ülkeyiz. Kosova\'nın tanınması için aktif bir politika izliyoruz. Bunu onların başına kakmak için söylemiyorum. İnandığımız için bunu yapıyoruz. Sırbistan\'la anlaşamadığımız tek konu var Kosova, onu da parantez içine aldık. Kosova\'ya en çok yatırım yapan üçüncü ülkeyiz, neden böyle yaptılar. İki sebebi var. Bir, FETÖ Kosova\'da da tüm kurumların içine sızmış, en üst düzeye kadar. Neden hemen istihbaratı ve bazılarını görevden aldılar. Gelenlerden biri itiraf etti, \'Biz onların çocuklarını okutuyoruz, ondan.\' Elitlerin çocuklarını alıyorlar, eğitip onların devlet kurumlarına girmesi daha kolay. Devlet kurumlarına bu şekilde giriyorlar. Kosova içine düştüğü bu girdaptan kurtulamazsa, herkes tanısa ne olur. FETÖ\'nün kontrolünde bir ülke olursun. Kosova\'nın da Türkiye\'de darbe yapmış hainlerin temsilcilerini ülkesinde barındırmaması gerekir. Dosttan beklediğimiz budur.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Çavuşoğlu\'nun Alanyaspor Store açılışından görüntüsü ve konuşması

-Bakan Çavuşoğlu\'nun ALTSO konuşması

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)

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Asansörlerin kartlarını haczettiren firmanın sahibi konuştu

ANTALYA\'da 12 katlı 2 bloğun asansörlerinin beyin kartlarını, sitenin borcu nedeniyle icra yöntemiyle söktüren firmanın sahibi Tolgahan Ateş, amaçlarının kimseyi mağdur etmek olmadığını belirterek, “Kanunsuz bir şey yapmadık. İşin bu noktaya gelmemesi için 6 ay bekledik, sonuç elde edemeyince mecbur icraya başvurduk\" dedi.

Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi\'nde bulunan Dostlar Sitesi\'nin iki bloğunun asansörlerinin beyin kartları, sitenin borcu nedeniyle haczedildi. Sitede oturan vatandaşlar mağdur olduklarını, yaşlıların asansörleri kullanamadığı için dairelerine inip çıkmakta zorluk yaşadığını belirterek protesto etti. Asansör kartlarını haczettiren, yalıtım işi için otomatik iskele kuran firmanın sahibi Tolgahan Ateş, vatandaşların iddiaları sonrası mağdur olduğunu söyledi. Kimsenin ödemediği borçlardan bahsetmediğini anlatan Ateş, “Yalıtım işini yapan firmaya 1 yıl önce otomatik iskele için makinelerimizi kiraladık. Site sakinleri, mantolama için anlaşmış olduğu şirkete parayı ödeyemedi. Bu şirket de bize ödemesini yapamadı ve alacağını bize devretti. Biz de site yönetiminden alacağımızı istedik, onlar da bize ödeme yapacaklarını söyledi. Aidat alacakları olduğunu belirten site yönetimi borçlarını ödeyeceklerine yönelik söz verdi. Ancak site borçlarını bir türlü ödemedi\" dedi.

\'İŞÇİLERİN YOL PARASINI CEBİMDEN ÖDEDİM\'

Makinelerinin bu süreçte boş kaldığını belirten Ateş, “Ödeme sözü alınca işi bitirdik. İşi yapan işçilerin alacağı vardı. En azından onların parasının ödenmesini istedik, onların parasını dahi ödemediler. Yönetici benden işçilerin yol parasını istedi. Onların yol parasını bile ben verdim. Geçen yıl kasım ayında 5 bin lira ücretle ihtarname gönderdik. Yine ödeme yapılmadı. İcra dışında bize hiç yol bırakmadılar. Amacımız kimseyi mağdur etmek değil, biz ticaret yapıyoruz. Kanunsuz bir şey yapmadık. İşin bu noktaya gelmemesi için 6 ay bekledik, sonuç elde edemeyince mecbur icraya başvurduk\" diye konuştu.

\'KİMSE BİZE OLAN BORÇTAN SÖZ ETMİYOR\'

Alacakları için yasal ve meşru her yöntemi denemelerine rağmen sonuç alamadıklarını aktaran Ateş, “Sitenin whatsapp grubunda uyarılarımızı yaptık ama hakarete uğradım. İnsanlar bizi insafsız olarak nitelendiriyor ama kimse bize olan borcundan bahsetmiyor. 196 bin lira alacak vardı. İcra işlemi ve faizler sonrası borç 200 binin üzerine çıktı. Ben asansör kartlarının alınmasının bir yaptırım olacağını düşünerek tasarrufumu o yönde kullandım\" dedi.

SİTE YÖNETİCİSİ SİTE SAKİNLERİNİ SUÇLADI

Site yöneticisi Bilal Sarı da işin yüzde 90\'ının bittiğini söyledi. İşi yapan şirketin ödemelerde kolaylık sağladığını kaydeden Sarı, şöyle konuştu:

“Yaşayanların blok ödeme yapamayacaklarını, taksitlerle ödeme yapacağını şirkete söyledim, kabul ettiler. Yaptığımız sözleşmeye göre işin yüzde 25\'lik kısmının parasını ilk etapta verecektik ama onun bile tamamınını ödeyemedik. Şirket buna rağmen işi tamamladı. 5 ay önce şirket üyelere ihtarlarını çekti ama buna rağmen ödeme yapılmadı. Aylık 14 bin 500 civarında aidat toplanması gerekiyordu ama kooperatif üyeleri ödeme yapmadı, dolayısıyla işi yapan şirkete ödeme yapamadık. Mağduriyet fiziki olarak var ama üyeler de kooperatife yönelik sorumluluklarını yerine getirmedi. Kendi sorumluluklarını yerine getirmedikleri için mağdur oldular. Yönetimin veya şirketin insanlar mağdur olsun yaptığı bir şey yok.\"

\'HAYSİYET CELLATLIĞINA GİDİLİYOR\'

Yalıtım firması yöneticisi Cenk Bozkurt ise sözlere rağmen ödeme yapılmadığı için defalarca işi durdurmak istediklerini söyledi. 20 defa toplantı yaptıklarını ve her defasında ödeme sözü aldıklarını belirten Bozkurt, “Biz ödeme almamamıza rağmen işi tamamladık. Sanki cebren asansörün kartlarını almışız gibi anlaşılıyor. Ama ödeme yapılmadığı için işçilerin mağduriyetleri gündeme getirilmiyor. Haysiyet cellatlığına gidiliyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Site dış plan görüntü

Firma sahiplerinin görüntüsü

RÖP 1: Tolgahan Ateş

RÖP 2: Cenk Bozkurt

RÖP 3: Bilal Sarı

Detaylar

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Sondaj kuyusuna düşen yavru köpek 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı

BURDUR\'da, sondaj kuyusuna düşen 2 aylık köpek, 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, \'Çukur\' adı verilen köpeğin bakımını üstleneceklerini belirtti.

Fevzi Çakmak Mahallesi\'ndeki tarlada, dün akşam saatlerinde, köpeğini gezdiren Ahmet Potak (57), sondaj kuyusundan gelen köpek sesini duyunca durumu itfaiyeye bildirdi. Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, olay yerine gelerek, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Saat 20.30\'da iş makineleriyle sondajın yanında ikinci kuyuyu kazmaya başlayan ekipler, yaklaşık 9 metre derinlikteki köpeğe ulaşmaya çalıştı. Ekipler, açtıkları kuyudan köpek yakalama aparatını, AFAD\'ın termal kamerası yardımıyla kuyuya salıp, köpeği almaya çalıştı. Ekipler, saat 02.00\'ye kadar sürdürülen çalışmalardan sonuç alamadı. Gece ara verilen çalışmalara, bugün saat 09.00\'da yeniden başlandı. İtfaiye ekiplerine Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de ekipman desteği verdi.

\'ÇUKUR\' ADI VERİLDİ

Kurtarma ekipleri, 30 santimetre çapındaki sondaj kuyusuna kafa üstü düşen ve sadece arka ayakları ile kuyruğu görülen yavru köpeği çıkarabilmek için uzun süre uğraştı. Köpek, saat 14.30 sıralarında, 12 metrelik aparatın içindeki çelik telle ayağından yakalanarak, yukarı çekildi. \'Çukur\' adı verilen köpek, çalışmalar boyunca kuyunun yanından ayrılmayan anne köpeğin yanına bırakıldı. Acıktığı anlaşılan yavru köpek, bir süre anneyi emdikten sonra bakımı yapılmak üzere Burdur Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi\'ne götürüldü. İtfaiye ekipleri, köpeğin bakımını üstleneceklerini belirtti.

Burdur Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say, köpeğin kurtarılmasında emeği geçen ekiplere teşekkür etti. AFAD Müdürü Yasin Tokgöz de \"Köpeği sağ salim kurtarmanın verdiği heyecan ve mutluluk hiçbir şeye değişilmez. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum\" dedi.

\'ÇOK ZOR KURTARMAYDI\'

Burdur Belediyesi İtfaiye Çavuşu Mehmet Ali Ballak ise \"Çok zor bir kurtarma olayıydı. Köpek, 30 santimetre çapındaki sondaj kuyusunun içindeki boru ile toprak arasına sıkışmış vaziyetteydi. İnce çelik teli bile sarkıtacak boşluk yoktu. Bu nedenle çok uğraştık. AFAD ekipleri ile adeta iğneyle kuyu kazar gibi bir çalışma yaparak, kurtarma operasyonunu tamamladık\" diye konuştu.

Köpeği sondaj kuyusunda fark eden Ahmet Potak da \"Daha önceden köpekleri gözlüyorduk. Dün akşam üzeri ısrarlı havlama ve uluma sesi duyunca bir şey olduğunu düşündüm. Yaklaşıp, kontrol ettiğimde kuyudaki köpeği fark ettim ve ilgililere haber verdim. Köpeğin annesi de kuyunun başında bekliyordu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İş makinaların çalışması,

- Yavru köpeğin kuyunun içinden gelen sesi,

- Anne köpek, ekiplerin çalışmalarından detay,

- Kurtarılması, annesiyle buluşması

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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ÇOMÜ Anafartalar Spor salonu hizmete açıldı

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Anafartalar Spor Salonu düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi. 500 kişilik seyirci kapasiteli spor salonu, yaklaşık 3 milyon TL\'ye mal oldu.

Çanakkale\'de 10 ay önce temeli atılarak yapımı tamamlanan ÇOMÜ Anafartalar Spor Salonu için açılış töreni düzenlendi. Açılışa, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Daire Müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan program Kur\'an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti.

Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, üniversitede bütün sporların yapılabileceği bir alt yapıyı oluşturma niyetiyle çalıştıklarını söyledi. ÇOMÜ\'de açık spor alanlarının yanı sıra kapalı alt yapının da genişlemeye devam ettiğini belirten Rektör Prof Dr. Yücel Acer, şöyle konuştu:

\"Artık üniversitemizde basket, tenis ve hatta geleneksel sporumuzun yapılabileceği okçuluğun yapılabileceği açık spor alanları var. Bugün açmakta olduğumuz spor salonumuz yaklaşık 500 seyirci kapasitelidir. Uluslararası standartlara göre tasarlanıp, inşa edilmiştir. Bu salonda zeminden yaklaşık 17 metre yükseklik tavanı konarak çok daha rahat ferah bir spor kompleksi ortamı oluşturuldu. Aynı anda 4 takımın kullanabileceği soyunma ve giyinme odaları, hakem odaları ve antrenman salonları var. Toplam 2 bin 300 metrekare alana sığdırılmış olan bu spor salonunun yapımı için hükümetin harcadığı para yaklaşık 3 milyon TL\'dir.\"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan ise, bugün açılışı gerçekleştirilen Anafartalar Spor salonunun gençlere hizmet verecek özel bir spor salonu olduğunu belirtti. Bu tesisin kentte önemli bir açığı kapatacağını ifade eden Grup Başkanvekili Bülent Turan, şöyle konuştu:

\"Böyle 500 seyirci kapasiteli özel, uluslararası standartlarda müsabaka yapılabilecek olan bir mekanının çok fazla olmadığını belirtmek istiyorum. Burası üniversitemize tahsis edildi. Üniversitemiz burada hem öğrencilerimize, hem de Çanakkale halkımıza, esnafımıza büyük bir katma değer üretiyor. Sakili olan böyle güzel bir şehirde üniversitemizin ve öğrencilerimizin olması da Çanakkale\'mizin ekonomisine de, gelişimine de, vizyonuna da büyük katkı sağlıyor.\"

Konuşmaların ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ile protokol üyelerince yapılan dua\'nın ardından ÇOMÜ Anafartalar Spor salonun açılış kurdelesi kesildi. Açılış töreninin ardından protokol üyeleri ile kapalı spor salonunu gezen Grup Başkanvekili Bülent Turan, iki gruba ayrılan ÇOMÜ Erkek Basketbol takımı gösteri maçı yaptı. Hava atışını ise, Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptı. Açılışın ardından davetlilere pilav, ayran ve tatlı ikramında bulunuldu.

2 bin 300 metrekare alan üzerine kurulu, 500 seyirci kapasiteli Anafartalar Spor Salonu yaklaşık 3 milyon TL\'ye mal oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Anafartalar spor salonu açılışından genel ve detay görüntü.

-Anafartalar spor salonu içinden ve basketbol maçından görüntü.

- Spor salonu açılış kurdelesinin kesiminden görüntü.

-ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer açıklama görüntüsü.

-AK parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açıklama görüntüsü.

-Bülent Turan, basketbol maçı için başlama atışını yapmasından görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)