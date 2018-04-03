DHA YURT BÜLTENİ-16

TSK: İdlib\'de 8\'inci gözlem noktası tesis edildi



GENELKURMAY Başkanlığı\'nca, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye\'nin İdlib bölgesinde 8\'inci gözlem notasının tesis edildiği açıklandı. Genelkurmay\'dan yapılan açıklamada, \"İdlib bölgesinde gözlem noktalarından 8\'incisi olan 12 Nolu Gözlem Noktası tesis edilmiştir\" denildi.

Haber: Mücahit YOLCU / Gaziantep

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SUR MAĞDUR 238 AİLE TOKİ KURASI ÇEKTİ

DİYARBAKIR\'ın merkez Sur ilçesinde gerçekleşen hendek-barikat operasyonlarında evlerini kaybeden terör mağduru hak sahipleri için 256 konutun kura çekimi yapıldı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Sur ilçesindeki çatışmalarda mağdur olan vatandaşlara şimdiye kadar 96 milyon 460 bin lira yardım yapıldığını söyledi.

Sur\'un Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerinde, terör olayları nedeniyle mağduru olan aileler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde TOKİ\'nin yaptığı konutların kura çekimi yapıldı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu, kurum müdürleri ile hak sahiplerinin katıldığı törende, TOKİ tarafından Kayapınar ilçesi Çölgüzeli ve Üçkuyu bölgesinde yapımı devam eden 256 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekildi. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekimi öncesi konuşan Vali Güzeloğlu, her geçen gün yeni güzellikleri paylaşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"SUR\'DAKİ AİLELERE ŞİMDİYE KADAR 96 MİLYON 460 BİN LİRA YARDIM YAPTIK\"

\"Sosyal devlet olarak bizler Sur\'daki terör eylemlerinin failleri etkisiz hale getirildikten, huzur ve güven temin ettikten sonra, o günden bugüne yoğun bir gayretin, çabanın içerisindeyiz. Sur\'da yaşanan olaylarda devlet olarak en büyük hassasiyetimiz sivil vatandaşlarımızın bu eylemlerden zarar görmemesiydi. Bu hassasiyet terör eylemlerinin başladığı günden bittiği güne kadar en üst düzeyde sergilendi. Devlet bir vatandaşımızın burnu kanamasın, bir vatandaşımızın canı zarar görmesin diye en üst hassasiyeti sergiledi. Sur\'un bu güven ortamının temin edilmesinden hemen sonra tahrip edilen, yok edilen, bütün değerleri, içinde camilerimiz var, yakılan yıkılan camilerimiz dahil. Kilisler ve ibadet yerleri, kültür eserleri ve vatandaşların evleri bütün yok edilen değerleri tamir, ihya ve inşa etmeye başladık. Çok hızlı bir şekilde bu çalışmalar yaklaşık 2,5 yılda sonuç vermeye başladı. Bugüne kadar Sur olaylarından bizim Sur\'da zarar gören terör örgütü tarafından evi yıkılan, eşyaları yakılan, hayatları bir anlamada yok edilmek istenen vatandaşlarımıza devlet olarak 3 bin vatandaşımıza sadece kira yardımı olarak 75 milyon 68 bin Türk lirası yardım yaptık. Her ay bu kira yardımı devam ediyor, aylık bin lira olarak. 17 milyon 999 liralık eşya yardımı yaptık, değerler tespit edildikçe de bu yardımları yapmaya devam ediyoruz. Sur İçinde mağdur edilen esnafa 3 milyon 400 bin Türk lirası doğrudan dükkanındaki malzemesi için yardım yaptık. Kira, eşya ve dükkandaki malzemeler için yaptığımız yardımlar bugüne kadar 96 milyon 460 bin liraya ulaştı. Yardımlar sizleri ev sahibi yapıncaya, yerleşinceye kadar devam edecek.\"

Konuşmaların ardından 238 hak sahibi için kura çekimine geçildi. Kurada adı çıkan iki aileye Vali Güzeloğlu anahtar teslimi yaparken, kura diğer hak sahipleri için devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Kuraya katılanlar

-Vali Güzeloğlu\'nun konuşması

-Kura çekimi

-Hak sahiplerine Vali Güzeloğlu\'nun anahtar teslimi

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)-

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KTÜ\'lü öğrenciler hibrit otomobil üretti

TRABZON’da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencileri yerli imkanlarla geliştirilen ve \'Yavuz Sultan Selim\' adı verilen hibrit otomobil üretti.

Trabzon\'da bir alış veriş merkezinde gerçekleştirilen otomobilin tanıtım programına, Trabzon Vali Yardımcısı Necmettin Yalınalp, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Uraloğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Hüsem ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 250 kilogram ağırlığındaki Yavuz Sultan Selim adı verilen otomobil, yakıt sistemi elektrik ve hidrojen hibrit olarak üretildi. Azami hızı saate 138 kilometre olan otomobilin elektronik diferansiyel ve bağımsız süspansiyonu bulunuyor. Tanıtımı yapılan Yavuz Sultan Selim adlı araç, vatandaşların da ilgi odağı oldu.

VALİ YARDIMCISI YALINALP: GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ

Trabzon Vali Yardımcısı Necmettin Yalınalp, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada geleceğe güvenle baktıklarını belirterek, “Genç cevherlerimiz, bizim en değerli hazinelerimiz. Bu gençlere güvenerek ileriye güvenle bakıyoruz. İmkan verildiğinde neleri başarabileceklerinin somut örneği ortada. Valiliğimizin bu tür teknolojik gelişmelere desteğe her zaman açıktırö dedi.

KTÜ DEKANI HÜSEM: ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Hüsem ise öğrencileriyle gurur duyduklarını ifade ederek, “Bu, gençlerimizin eğitim öğretimini tamamlayıp meslek hayatını atıldıklarında ne kadar büyük işler yapabileceklerinin de bir göstergesidir. Bu yönde hepsiyle gurur duyuyoruz. Bu aracın desteklenmesi konusunda Trabzon Valiliğimize ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğümüze teşekkür ediyoruzö diye konuştu.

Elektrik-Elektronik bölümü K-Tech adlı öğrenci grubunun başkanı Mehmet Özdemir ise aracı yaklaşık 20 kişilik bir ekiple hazırladıklarını dile getirerek şöyle dedi:

\"Aracımız hidrojen ve batarya hibrit bir araç. İçerisinde yürürünü ve şarz etmesini sağlayan ve diğer tüm elektronik sistemlerin yanı sıra mekanik ve diğer tüm aksamlarının üretimi tamamen atölyemizde gerçekleştirildi. Üzerindeki sistemlerin gelişimi devam edecek. Kasasında şuan bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Elektirikli araçların geleceği sürücüsüz giden araçlar üzerine ilerliyor. Bizim de şuanda bu yönde yeni bir araç üretme yönünde çalışmalarımız var. Türkiye’yi ve Trabzon’u dünyada temsil etme yönündeki hedeflerimiz devam ediyor. Biz seri üretime araç kazandırmayı düşünüyoruz. Seri üretim yapılan araçlarda kullanılan ürünlerin üretimini sağlamayı hedefliyoruzö

Aracın yaklaşık 190 bin lira maaliyeti olduğunu belirten Özdemir, “Ama bu tamamen araca harcanmadı. Üzerindeki sistemler üzerine harcandı. Şuanda bu aracı yeniden yapmaya kalksak çok daha ucuza yapabilirizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Aracın görüntüleri

Vali yardımcısının açıklamaları

KTÜ dekanın açıklamaları

Grup kaptanının açıklamaları

Detaylar

Haber-Kamera: Tolga SAĞLAM TRABZON-DHA

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Van YYÜ Kampüsü\'nde 10 bin fidan dikildi

VAN\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde 10 bin fidan dikildi.

YYÜ kampüsünde Van\'ın düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve bir sigorta acentesi arasında tarafından düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan YYÜ Rektörü Prof Dr. Peyami Battal, Türkiye\'nin en büyük kampüslerden birine sahip olduklarını ifade ederek, kampüs yerleşkesinde yeşillendirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yüzüncü Yıl Üniversitesinin son dönemlerde ağaçlandırma çalışmalarıyla iyice güzelleştiğini anlattan Battal, \"Bugün 10 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Buranın bakımını da titizlikle sürdüreceğiz. Kampüsümüzde bir ormanlığın oluşmasını sağlayacağız. Farklı türlerden fidanlarımız var, çok iyi bir hizmet olacak.Vanımıza hayırlı uğurlu olsun\" dedi. Konuşmaların ardından Rektör Battal, öğrencilerle birlikte fidan dikti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kmapüs alanına dikilen fidanlardan genel ve detaylar

-Fidan dikimine katılan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal\'ın konuşması

-Battal,fidan dikerken

-Fidan diken öğrenci ve öğretim üyeleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)

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Çorum\'da valilik yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

ÇORUM\'da valilik önündeki parkta unutulan şüpheli kadın çantası bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı. Bu sırada Vali Necmeddin Kılıç’ın da makamında olduğu belirtildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Gazi Caddesi üzerinde bulunan Çorum Valiliği önünde bulunan parkta meydana geldi. Bir bankın üzerine bırakılan kadın çantasını görenler polise şüpheli çanta ihbarında bulundu. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Gazi Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bu sırada makamında bulunan Çorum Valisi Necmeddin Kılıç\'a da koruma ekibi bilgi vererek şüpheli çantanın kontrollü bir şekilde patlatılacağını söyledi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı çantayı fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Patlatılan çantadan evrak, cep telefonu ve kıyafet çıktı. Patlatma sonrasında cadde yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

- Valilik bahçesi

-Bomba imha uzmanı çalışma yapması

-Meraklı vatandaşlar

-Güvenlik önlemleri

-Patlama anı

- Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)

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Ayvalık\'ta, Yunanistan için vize başvuruları başladı

BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde, Ticaret Odası ve Yunanistan\'ın İzmir Başkonsolosluğu arasında imzalanan protokol ile Yunanistan vizesi başvuruları alınmaya başlandı.

Ayvalık Ticaret Odası ve Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu arasında 1 yıldır sürdürülen çalışmaların ardından mart ayında, Yunanistan vizesi başvurusu protokolü imzalandı. Ayvalık\'ta, Yunanistan\'a vize başvuru işlemleri, Avrupa Birliği’ndeki (AB) 27 ülkenin vize işlemlerini gerçekleştiren İsviçre kökenli \'VFS Global\' şirketi tarafından yürütülecek.

Ayvalık Ticaret Odası binasında oluşturulan büroda, hafta içi her gün 08.30 ile 12.00 saatleri arasında vize başvuruları kabul edilecek; 20 eurosu servis bedeli olmak üzere 80 euro karşılığında 5 gün içinde Schengen vizeleri başvuru sahiplerine iletilecek.

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı, düzenlediği basın toplantısıyla konuyu kamuoyuyla paylaştı. Yunanistan\'a geçiş izni için vize hizmetinin Ayvalık’ta yaşayanların ayağına getirildiğini belirten Başkan Kantarcı, şöyle konuştu:

\"Vize almak için İzmir’e gitme zorunluluğu ortadan kalktı. 1 yıldır bu konuda çalışma yapıyoruz. İşlemler dün itibariyle başladı. Ayvalık hudut kapısı bölgemizin Avrupa’ya açılan önemli bir noktasıdır. Geçen yıl İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia ile görüşmelerimiz neticesinde odamız bünyesinde vize işlemleri 2 Nisan tarihinden itibaren VFS Global Şirketiyle başlatmış bulunuyoruz. Vize başvurularında yolda bir gün harcanıyordu. Zaman ve paradan tasarruf edilecek. Ayvalık’tan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş sayısının 83 bin civarında olduğunu öğrendik ve her sene 3 bin kişi pasaport işlemleri için başvuruyor. Başvurular artık İzmir yerine Ayvalık’tan yapılacak. Çevre il ve ilçelerden birçok kişi İzmir yerine Ayvalık’a gelecektir. Ayvalık’ta şu an turizm acentelerinin 700-800 civarında olan vize işlemlerinin yoğunlaşacağını düşünüyoruz. Odamızın Ayvalık’a ve üyelerine bir katkısı söz konusu. Kira almıyoruz, odamızı bu işlem için verdik. Üyelerimize nasıl faydamız olur, Ayvalık’a turizm anlamında nasıl bir katkıda bulunabiliriz diyerek hareket ettik.\"

\'VFS Global\' Türkiye Operasyon Sorumlusu Sertan Aslantürk ise “Türkiye’de 24 ülkeyi temsil ediyoruz. Şirketimiz Türkiye’de Antalya, Bodrum Marmaris, Kuşadası İzmir ‘de vize işlemlerini yürütüyor. Bu çalışmaya Ayvalık’ta katıldı. Ayvalık’taki vize başvuru işleminden İzmir, Manisa gibi 12 il yararlanabilecek” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gümrük kapısından görüntü.

-Vize işlemleri yapılan yerden görüntü.

-Vatandaş ile röp detay görüntü.

-ATO Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı\'nın açıklamasından görüntü.

Haber-Kamera: Kadri KAYA /AYVALIK (BALIKESİR),(DHA)



