DHA YURT BÜLTENİ-16

Amasya\'da şehidi yaklaşık 7 bin kişi son yolculuğuna uğurladı

DİYARBAKIR\'ın Dicle ilçesi kırsalında, dün, terör örgütü PKK\'ya yönelik yürütülen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı (26), memleketi Amasya\'da yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Kadir Çakı\'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Diyarbakır\'da düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla Amasya\'nın Merzifon ilçesindeki havalimanına getirildi. 1.5 yıllık evli ve Alp Aslan adında bir erkek çocuk babası şehidin cenazesini, havalimanında Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile askeri ve mülki erkân, şehidin babası Bekir Çakı ve eşi Hanife Çakı karşıladı. Şehidin cenazesi buradan tören için kara yoluyla Amasya\'nın Beldağ köyüne götürüldü.

Köyde Şehit Kadir Çakı için düzenlenen cenaze törenine, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Amasya Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile askeri ve mülki erkân, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin annesi rahatsızlandığı için törene katılamadı. Bakan Nurettin Canikli, şehidin tabutu başında dua edip, baba Bekir Çakı\'ya taziyede bulundu. Şehit torununun fotoğrafına sarılan dede Mehmet Çakı, \"Oğlum, evladım ağlamayacağım. Onları güldürmeyeceğim yavrum. Ruhun şad olsun\" dedi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı için köy meydanında ikindi namazını takiben cenaze namazı kılındı. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı cenaze töreni sonrası Şehit Uzman Çavuş Kadir Çakı, aynı köyde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

Görüntü dökümü-HD-

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-Detaylar

-Dede Mehmet Çakı\'nın konuşması

-Şehitin babası Bekir Çakı\'dan detaylar

-Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli\'nin taziyede bulunaması

-Şehidin naaşının askerlerin omuzlarında gidişi

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Duaların edilmesi

-Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli\'nin tabutu taşıması

-Detaylar

-Şehit Kadir Çakı\'nın fotoğrafı

(Süre: 03.01 dk) - (Boyut: 336.73 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)

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Marmaris\'te turizm istişare toplantısı

MUĞLA\'nın Marmaris Kaymakamlığı koordinasyonunda turizm istişare toplantısı yapıldı. Kaymakam Celalettin Yüksel, el ele vererek turizm sektöründe daha etkin olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Marmaris\'teki bir otelde \'Turizm sektöründe daha etkin ve verimli olabilme\' adı altında istişare toplantısı düzenlendi. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel koordinasyonundaki toplantıya; Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar, Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, acente ve konaklama sektörü işletmecileri katıldı.

Kaymakam Yüksel, \"İlçe turizminin daha etkin ve sürdürülebilir olması için görüş alışverişinde bulunmak için bir araya geldik. Kamu kurum ve kuruluşları, turizm otoriterleri, sivil toplum kuruluşları ve işletmecilerimizle el ele vererek altından kalkamayacağımız bir sorun göremiyorum. Marmaris için ben değil biz olmak zorundayız. Biz olmayı bildiğimiz takdirde her türlü sorun çözüme kavuşacaktır. Bu toplantılarımızın amacı biz olmayı sağlamaktır\" dedi.

Son üç yıldır Muğla turizm sektöründe ciddi sıkıntılar olduğunu vurgulayan Başkan Acar ise, \"BİMER, CİMER, Valilik ve belediyemize müşteri memnuniyetsizliği ile ilgili binlerce şikayet gelmektedir. Sürekli müşteri memnuniyetsizlik şikayetleri var. Turizmden ekmek kazandığımız için herkes kendisine çeki düzen vermek zorundadır. Konaklama, restoran, kafeterya ve tüm sektör işletmecileri ile çalışanlar müşteri memnuniyetini ön planda tutmakla mükelleftir. Turizmden kazanan sektörler kendilerine çeki düzen vermediği sürece kaybetmeye devam ederiz. İlçemize katma değer vermek için el ele vermek zorundayız\" dedi.

Herkesin suçu otelcilere atmayı alışkanlık haline getirdiğini dile getiren GETOB Başkanı Bülbüloğlu da, \"Son iki yıl Marmaris ve bölge turizmi olarak bereketsizdi. Kazasız belasız yıllar atlattık. Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre biraz daha iyi olacağını ön görüyoruz. Marmaris olarak yurt dışında düzenlenen fuarlarda yer alıyoruz. Buralarda çok küçük masalarda otel tanıtır gibi Marmaris tanıtıyoruz. Londra, Belçika, Rusya ve Avrupa ülkelerinde katıldığımız fuarlarda Marmaris tanıtımı yapmıyor sadece gidip oturuyoruz. Tanıtım bu şekilde olmaz. Marmaris\'in tüm kurumları bir araya gelir, bir fon oluşturur alanında profesyonel kişilerle projeler ortaya konularak çok kapsamlı katılım yapılır. Böyle bir istişare toplantısında bile oda başkanları yok\" dedi.

1.5 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ

TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, \"Bu yıl Muğla olarak 1.5 milyon turist kapasitesine zorlanmadan ulaşacağız. Şu anda otellerimiz yüzde 70 doluluk gösteriyor. İngiltere bu yıl yüzde 25 artışla 750 bin, Rusya 350 bin, Ukrayna, Ortadoğu, Hollanda ve Avrupa pazarında yüzde 5 artışla toplam 1.5 milyon turist bölgemize gelecektir. Herkes turizmden kazandığı için ekmeğimize sahip çıkmakla mükellefiz. Hepimiz el vererek sorunları aşacağız. Sürekli yapılacak istişareler ile çözüme ulaşılacağına inanıyorum\" dedi.

Katılımcılar daha sonra çevresinde yaşadıkları güvenlik, alt yapı ve çeşitli sorunları bildirerek çözüme kavuşturulmasını talep etti. Toplantının ikinci bölümü basına kapalı yapılarak, alınacak kararlar konuşuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

- Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar konuşması

- Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel konuşması

- GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu konuşması

- TÜRSAB Marmaris Başkanı Ali Kırlı konuşması

- Toplantıdan genel görüntü

(Toplam: 7 dakika 47 saniye-562 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Yüksekova\'da bir asker, kaza kurşunuyla şehit oldu (3)

ŞEHİT YAVUZ TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Piyade Çavuş Yusuf Yavuz\'un cenazesi, hava yolu ile önce Nevşehir\'e ardından kara yolu ile memleketi Niğde\'ye getirildi. Şehidin cenazesi ilk olarak Kızılören köyündeki babaevine götürüldü. Babaevinde helallik alınmasının ardından köy meydanında askeri tören düzenlendi.

Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Şehit Yavuz\'un yakınları güçlükle ayakta durabildi. Şehit Yusuf Yavuz\'un cenazesi, köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehit Yavuz\'un cenazesinin askerlerin omzunda araçtan indirilmesi

- Yakınlarının feryatları

- Kılınan cenaze namazı

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)

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Elazığ’da Fetö operasyonu: 29 kişi tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 49 kişiden 29’u tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı nedeniyle kapatılan okul ve dershanelerde çalışan 49 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Elazığ merkezli yapılan soruşturmada, Siirt, Zonguldak, Adıyaman, Aydın, Çanakkale, Adana, Diyarbakır, Antalya, Malatya, Mersin, Kahramanmaraş, İstanbul,Ordu, Aksaray, Şanlıurfa, Osmaniye, Çorum, Sinop ve Van\'da iki farklı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 49 kişi yakalanarak gözaltna alınırken, evlerinde ve bulundukları yerlerde arama yapıldı.

29 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 49 şüpheli bugün Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı\'na çıkarıldı. Savcılık\'ta savunmaları alınan 49 kişi, daha sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği\'nde yeniden sorgulanan şüphelilerden 29’u \'Silahlı terör örgüt üyeliği\' iddiasıyla tutuklanırken, 20 kişinin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcılarının yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

Haber - Kamera:Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) -

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Adliyede kalp krizinden ölen o baba toprağa verildi

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde oturan ve öldürülen kızıyla ilgili davanın karar duruşması için gittiği İstanbul\'da, adliye koridorunda karar sonrası kalp krizi geçiren Şaban Deniz’in (68) cenazesi, Edremit\'te toprağa verildi. Deniz’in oğlu Cemalettin Deniz, babasının ölümü ile ilgili olarak hakim ve savcıları suçlayıp, “Bizim tek uğraşımız babamla beraber 890 gün önce ölen kardeşimi öldürenlerden hesap sormak, öldürenlerin adaletin önüne çıkmasını sağlamaktı. Babamın katili hakimler ve savcılar. Başka hiç kimse değilö dedi.

Kocaeli Gölcük\'te eşinin arkadaşı Erdal Kaya tarafından boğazı kesilerek öldürülen Hacer Çetindağ\'ın babası Şaban Deniz, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi\'nde görülen davada karar sonrası adliye koridorunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Hacer Çetindağ\'ın ailesinin yerel mahkemenin kararına itiraz etmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi\'nde görülen duruşmaya Çetindağ\'ın babası Şaban Deniz (68), kardeşi Cemalettin Deniz ve tarafların avukatları katıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi\'nde görülen davada, mahkeme, yerel mahkeme tarafından sanık Erdal Kaya\'ya, ‘Kasten adam öldürme’ suçundan verilen müebbet hapis cezasını Hacer Çetindağ\'ın eşi Selçuk Çetindağ\'a verilen beraat kararını da onadı. Cemalettin Deniz karar sonrası tepki göstererek kendisin adliye camından atmak istedi. Karara tepki gösteren Hacer Çetindağ\'ın babası Şaban Deniz de adliye koridorunda kalp krizi geçirdi. Şaban Deniz\'in cenazesi İstanbul da gerçekleştirilen otopsinin arından Edremit’e getirildi.

‘ÖLECEKSEM EVLADIM İÇİN ÖLÜRÜM’

Cenaze namazı öncesinde gözyaşları içerisinde karara tepki gösteren Cemalettin Deniz açıklamalarda bulundu. Deniz, “Bizim tek uğraşımız babamla beraber 890 gün önce ölen kardeşimi öldürenlerden hesap sormak, öldürenlerin adaletin önüne çıkmasını sağlamaktı. Bu şekilde de bilgilerimizi onlara sunduk ama hiçbir şekilde araştırmadılar. Sadece katilin söylemlerini dikkate aldılar. Bu bizi çok yordu. Dokuz duruşma Kocaeli’de geçirdik, son duruşma İstanbul Adliyesi\'ndeydi, İstanbul’a geldik. ‘Baba yorgunsun’ dedim. ‘Öleceksem de evladım için ölürüm’ diye cevap verdiö dedi.

Kalp krizi geçiren babasının ölümünden kardeşinin mahkemesine bakan hakimler ve savcıları sorumlu tutan Deniz, “Gittik mahkemeye karşı taraftan yine yalanlar, dolanlar. Babamın katili hakimler ve savcılar. Başka hiç kimse değil. Eğer ki delilleri sunduğumuz ilde araştırsalardı, göz önüne serselerdi, tamam derdik ama hiçbir şey araştırmadılar. Sonunda söz istedik mahkemeden, söz de vermedilerö dedi.

Babasının adliyenin kapısının önünde yığılıp kaldığını söyleyen Deniz, gözyaşları içerisinde sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu mu adalet ? Kardeşim için uğraştık babamı da kaybettik. ‘Ne olacak şimdi? Kimden yardım isteyeceğiz?’ diye sorduk hakime, yine ses yok. Soruyorum şimdi; benim babamı kim verecek, kardeşimi kim verecek geriye? Devletimiz 5 yıldızlı adliye sarayı yapmış, ambulans 40 dakikada geldi. Babama kendim suni teneffüs, kalp masajı yaptım. Neredeyiz biz?\"

Cemalettin Deniz, Cumhurbaşkanı\'nın da bu davayı takip etmesini istedi.

Şaban Deniz’in cenazesi, Edremit Yeşil Cami’de öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı sonrası Edremit kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine Edremit Belediye Başkanı CHP’li Kamil Saka, Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş, Edremit Ak Parti İlçe Başkanı Metin Örkçü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Camiden detaylar

Cemalettin Deniz röp

Cenaze namazında detaylar

Cenazenin götürülmesi

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)

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Hakkari\'de gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

HAKKARİ\'de, AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı tatbikat gerçeği aratmadı. Senaryo gereği,deprem sırasında toprak evin enkazı altında kalan iki vatandaş, yaralı olarak kurtarılııp olay yerinde ilk müdahele yapıldı.



Hakkari\'nin Kırıkdağ Köyü\'nde AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.Tatbikatta, senaryo gereği depremde yıkılan toprak evin enkazı altında kalan iki vatandaş, ekipler tarafınan kurtarıldı. Yaralıların sedye ile ambulansa taşınmasının ardından, enkazın altında başka yaralının olup olmadığı kontrol edildi.Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 3 günlük eğitimin, ardından yapılan tatbikatı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Ümit Kızılay da izledi.Tatbikat sonunda katılım sağlayan ekipteki personellere,katılım belgeleri verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-UMKE ve Afad ekiplerinin enkaz altında kalan yaralıları kurtarması

-Yaralıları ambulansa taşıması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera. Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)

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