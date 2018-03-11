DHA YURT BÜLTENİ-16

Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 51\'inci gün; 3 bin 300 terörist etkisiz hale getirildi (EK)

1)BOCİTE DAĞI VE 8 KÖY DAHA KONTROL ALTINDA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın 51\'inci gününde, Bocite Dağı ile Hocamali, Çançanlı, Solaklı, Küçük Çakmak, Kafer Betre, Kıble, Andırıye ve Koçaka köylerini de teröristlerden arındırdı. Harekât kapsamında bugün Bableit Havaalanı, Bocite Dağı ve toplam 16 köy, terör örgütlerinden temizlenmiş oldu.

SURİYE/DHA

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2)SINIRA ASKERİ ARAÇ TAKVİYESİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekâtı\'nın 51’nci gününde, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’nda 40 konvoyluk askeri araç hareketliliği görüldü. Çeşitli kentlerden Kilis’e gönderilen 40 araçlık askeri konvoy, akşam saatlerinde kente ulaştı. Sınır kapısına konuşlanan askeri araçların, daha sonra operasyon bölgesine gönderileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Askeri konvoy

- Araçların geçişi

- Araçların sıralanması

- Genel ve detay

( Haber- Kamera: Cansel KİRAZ, Burak EMEK, Akın ÇELİKTAŞ-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 53,6 MB

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3)TERÖRDEN ARINDIRILAN NASIRİYE KÖYÜNE İNSANİ YARDIM

\'ZEYTİN Dalı Harekatı\' ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye\'nin Afrin kırsalındaki Cinderes beldesine bağlı Nasıriye köyünde yaşayanlara, şehit ailelerinin de bağışları bulunan gıda yardımları dağıtıldı.

İçlerinde, 2011 yılında şehit olan Asteğmen Bilal Özcan\'ın anısına yapılan bağışın da bulunduğu gıda kolileri, Türk Kızılayı ekiplerince, 250 kişinin yaşadığı 60 haneli köye getirildi. Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ve Genel Sekreter Hüseyin Can\'ın da bulunduğu heyet, terör örgütlerinin kontrolü altındayken, özgürleştirilen 171 köyden Nasıriye köyüne yardımlarla gitti. Kızılay konvoyu, köy halkı ve çocuklar tarafından alkışlar ve \'Yaşasın Türkiye\' tezahüratları ile karşılandı. Şehit ailesinin yardımı, savaş mağduru aileye teslim edilirken, duygusal anlar yaşandı.

Köyde gezip, yöre halkıyla sohbet eden Genel Başkan Yardımcısı Turunç, çok anlamlı bir dağıtım gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi: \"Uzun süredir hayatları sıkıntıya girip, köylerinden uzaklaşan insanların yeniden köye dönmeleri heyecan oluşturmuş. İnsanlar, bizi \'Yaşasın Türkiye\' diyerek, karşıladı. Köye gıda kolileri getirdik. \'Şefkat Nöbeti\' kapsamında vatandaşlarımız, yardımları bize ulaştırıyor. Gerek \'Fırat Kalkanı Operasyonu\' gerekse \'Zeytin Dalı Operasyonu\'nda birçok şehit verdik. Şehitlerin ailesi, \'Evladımı eşimi verdim, daha ne vereyim\' diye düşünmüyorlar. Operasyonu doğru buldukları için insanlar emekli maaşlarının yarısını gıda kolisi haline dönüştürmüş Kızılay aracılığıyla yardıma muhtaçlara ulaştırıyor. Evladını verdi; ama emekli maaşının yarısını vermek suretiyle insanların sıkıntısını nasıl gideririz, diye yardım ediyorlar. Bu, çok duygu yüklü bir anlayış.\"

\'TÜRK ASKERİ BİZİ TERÖRİSTLERDEN KURTARDI\'

Köy teröristlerden temizlendikten sonra hayata yeniden döndüklerini belirten yöre halkından Eymo Gezer, \"Köyde doktor yoktu, yiyecek yoktu. Korkudan 2 aydır Cinderes\'e gidemiyorduk. Acımızdan öldük. Şimdi yardımlar geldi ve çok memnunuz. Sağ olun. Türk askeri çok iyiler. Ne istersek bize getiriyorlar. İyi ettiniz, geldiniz. Elinize sağlık\" diye konuştu.

Türk askerleri sayesinde evine yeniden kavuştuğunu kaydeden Emine Muhammed ise \"Allah Türk askerinden razı olsun. Sağ olsunlar, bizi bu zulümden kurtardılar. Onların sayesinde evimizdeyiz. Türk askerlerinden çok memnunuz. Allah onları korusun\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Nasıriye Köyü

- Yardım hazırlığı

- Köye giden Kızılay ekibi

- Kızılay Başkan Yardımcısı ile röp.

- Köylüler ile röp.

- Yardım dağıtımı

-Türk askerinin Suriyeli çocukla ilgilenmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: İbrahim MAŞE, Yılmaz BEZGİN-SURİYE-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 926 MB

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4)BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE, TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIĞINDAN GERİ ADIM ATMAYACAKTIR

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Afrin\'de gerçekleştirilen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, \"Türkiye Cumhuriyeti olarak terörle mücadele konusunda azmimiz ve kararlığımızdan asla geri adım atmayacağız\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği 7\'nci Olağan Genel Kuruluna katıldı. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, teröre yönelik operasyonlarda Türkiye\'nin kararlılığına vurgu yaptı. Çavuşoğlu, \"Türkiye Cumhuriyeti olarak terörle mücadele konusunda azmimiz ve kararlığımızdan asla geri adım atmayacağız. Bunların bir teki kalana kadar onu da ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türkiye artık ensesine vurulup, ağzındaki lokması alınandan çıkmıştır. Türkiye kendi iddia ve tezlerini ortaya koyarak, kendi güvenliği için risk taşıyan ne unsur varsa nerede olursa olsun, onu bulup, tepesine binmek durumundadır ve bugün bunu yapmaktadır. Bu bölgeyi Türkiye için bir tehdit olmaktan, bir risk olmaktan çıkarmak durumundayız. Mehmetçiğimizin milletin desteğini arkasına almak suretiyle sürdürdüğü bu operasyon planlandığı şekilde devam ediyor. Artık Afrin sınırlarına yaklaştık. Bugün Türkiye Afrin’de bu operasyonu gerçekleştiriyorsa sadece kendi sınırlarının güvenliği için değil, orada zulüm altında inim inim inleyen Türkmen ve Kürt kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumak için vardır, olmaya devam edecektir. Bu bölgeyi teröristlerden mutlaka temizleyeceğiz. Yurt içerisinde de bunlar bitti bitiyor, göz açtırmayacağız\" ifadelerini kullandı.

\"SEN DİKTATÖR OLMUYORSUN DA...\"

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na seslenen Çavuşoğlu, \"Tüzük Kurultayı yapıyorlar. Cumhurbaşkanımıza ‘diktatör’ ithamında bulunuyor, milletvekili arkadaşlarına parmak sallayarak, \'Benim rızam olmadan konuşursanız kapı burada\' diyor. Bu ne lahana turşusu, ne perhiz. \'Benden habersiz televizyona çıkarsanız yol orada, konuşamazsınız\' diyor. Bir taraftan da 12 seçim kazanmış, her defasında milletin teveccühüne mazhar olmuş cumhurbaşkanımızı diktatör ilan etmeye çalışıyor. Hey genel başkan, her girdiğin seçimi kaybettin, hatta bazı seçimlerden önce kaybedersen bırakıp gideceğini söyledin, sen diktatör olmuyorsun da 12 seçim üst üste milletin teveccühüne mazhar olmuş cumhurbaşkanımız mı diktatör oluyor? CHP Genel Başkanı, gerçek CHP’lileri sürmek istiyor, haberleri olsun. Amaç başkadır. Kılıçdaroğlu, CHP’yi kendisi için kurtarılmış bir parti olarak dizayn etmek istiyor. Amacı budur. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’ye dönük hangi güçlenme adımı varsa, aynı batıdakiler, Türkiye düşmanları gibi ortaya çıkarak anlıyoruz ki kaygısı Türkiye değildir. Kaygısı sadece kendi siyasi ikbali ve kendisini perde gerisinden oynatanların fikir ile düşüncelerini Türkiye toplumuna empoze etmekten başka bir şey değildir\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Salondan detaylar

-Çavuşoğlu\'nun konuşması

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) -

SÜRE: 3 dk 43 sn

BOYUT:250 MB