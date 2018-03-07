DHA YURT BÜLTENİ-16

Bilecik\'te Afrin yürüyüşü

BİLECİK\'te Ak parti Gençlik Kolları ile bazı sivil toplum kuruluşları tarafından Suriye\'nin Afrin kentinde \'Zeytin dalı\' harekatına katılan askerlere destek için yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı\'nda akşam saatlerinde toplanan kalabalık \'Diriliş ruhu ile Afrin için yürüyoruz. Sizin dediğiniz vatan dağda başlayıp çöplükte biter. Bizim bildiğimiz vatan yürekte başlayıp şahadet ile biter\' yazılı pankart açtı. Kalabalık çeşitli sloganlar atarak Şeyh Edebali Türbesi\'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş sonunda kalabalık adına konuşan Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Şeker şunları söyledi:

\"Türk ordusu, 20 Ocak 2018 de Zeytin Dalı Harekatını başlatmış ve bugün 46\'ncı gününde olan harekat kapsamında Afrin bölgesinde operasyon tüm hızı ile devam etmektedir. Mehmetçik, Afrin\'de barışın ve huzurun temsilcisi olmuştur. Zeytin Dalı Harekatı, hukuki dayanağını Birleşmiş Milletler sözleşmesinin 51\'inci maddesinde yer alan meşru savunma hakkı kavramından almaktadır. Ülkemiz, artık yapılması zorunlu hale gelen ve tamamen terör unsurlarını hedef alan Zeytin Dalı harekatıyla Afrin\'de yaşayan sivil halka gerçekten de zeytin dalı uzatmış, umut ışığı olmuştur. Afrin\'de tarih yazıyoruz. Allah bu onurlu mücadelemizde cephede savaşan, canını feda etmeye hazır Mehmetçiğimize güç kuvvet versin. Ne mutlu ki dirilişin şehri, Ertuğrul Gazi\'nin otağı ile Şeyh Edebali\'nin diyarında bugün bir aradayız.\"

Yapılan konuşmaların ardından Şeyh Edebali Türbesi\'nin karşısına zeytin fidanı diken kalabalık daha sonra dağıldı.

Görüntü dökümü:

-Yürüyüşten çekilen görüntü

Haber-Kamera: Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA)

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KATMA KÖYÜ DE TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Katma Köyü de teröristlerden temizlendi.

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP,(DHA)

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Narkotik köpeği \'Jill\' tampondaki 31 kilo uyuşturucuyu buldu



TRABZON’da durdurulan bir otomobilde, narkotik köpeği \'Jill\' ile yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 31 kilo 115 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek operasyonunda takibe alınan İran plakalı bir otomobil durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği \'Jill\' ile yapılan aramada ön ve arka tampon içine zulalanmış piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 62 paket halinde 31 kilo 115 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polis köpeğinin arama yapması

Uyuşturucunun tampondan çıkarılması

Haber-Kamera: Fatih TURAN / Trabzon (DHA)

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Gaziantep’te kaza: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP’te, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü Nuri Atar (34) yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-400 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre; şehir merkezi yönüne ilerleyen Nuri Atar yönetimindeki 27 P 6426 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Cesur Bozkurt (28) yönetimindeki 27 BJB 01 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da hurdaya dönerken, araçlara sıkışan sürücüler olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Atar’ın öldüğünü belirlerken, yaralanan Bozkurt, Şehitkamil Devlet Hastanesine götürüldü. Bozkurt’un burada yapılan ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Atar’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazanın meydana geldiği yer

- Kaza yapan otomobil

- Polislerin çalışması

- Olay yerindeki kalabalık

- Kaza yapan otomobilin çekilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP-DHA)

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Kemer\'den Mehmetçiğe 100\'ün üzerinde kurbanlık (2)

KURBANLIKLAR TÖRENLE UĞURLANDI

Antalya\'nın Kemer ilçesinde belediye öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında, Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli güvenlik güçlerine gönderilmek üzere sivil toplum kuruluşları, iş adamları, esnaf ve vatandaşın desteğiyle 100\'ün üzerinde kurbanlık küçükbaş hayvan alındı. Hayvanların gönderilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Kemer Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Gül ve eşi Neşe Gül, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaş katıldı. Kemer Belediyesi Güreş Takımı sporcuları tören boyunca “Afrin Zeytin Dalı Harekatı’ndaki kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız” yazılı afişi taşıdı.

Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kemer Belediyesi olarak her zaman Türk güvenlik güçlerinin yanında olduklarını belirterek, daha önce de Şırnak’a gittiklerini hatırlattı ve orada bulunan askeri lojmana yapılacak park ve spor aletlerinin bulunduğu TIR’ın da önümüzdeki hafta yola çıkacağını kaydetti.

Daha sonra İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş\'in duasının ardından Hatay’daki askeri yetkililere teslim edilmek üzere küçükbaş hayvanların bulunduğu TIR, Türk bayraklarıyla uğurlandı.

TIR’ın yola çıkmasının ardından Kemer Uygulama Oteli\'nde kalan bir grup öğrenci balkondan Başkan Mustafa Gül’ü çağırarak, birlikte komanda marşını okudu.

TIR’ın uğurlanması sırasında duygulanan Başkan Mustafa Gül’ün eşi Neşe Gül, şöyle konuştu:

\"TIR yola çıktığında Türk toplumunun gücünü hissettim, askerimizin gücünü hissettim. Herhangi bir şey olsa hepimiz şu anda orada oluruz. Bir tek bunu düşündüm. TIR giderken oğlumu düşündüm, oradaki çocuklarımızı düşündüm, oradaki askerlerimizi düşündüm ve tek duam kıllarına bile zarar gelmeden hepsinin annelerine, yavrularına eşlerine kavuşmaları.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (HD görüntü)

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- Alandakiler ve pankartla birlikte genel detay

- Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül konuşma

- İlçe Müftüsü dua

- Dua sırasında vatandaşlardan detaylar

- Dua sırasında alanda genel detay

- Alandan TIR’ın yanına geçiş

- TIR’ın üzerindeki afişten detay

- Alkışlarla uğurlama

- TIR’ın gidişi detay

- Neşe Gül röportaj

- Uygulama Otelindeki öğrencilerin komanda marşı detayı

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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\'Sunay Akın ile Görçek\' Ordulularla buluştu



SANATÇI ve gazeteci Sunay Akın, \'Sunay Akın ile Görçek\' adlı oyunu ile Ordu\'da sevenleriyle buluştu.

Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası\'nın (OSMMMO) daveti üzerine sanatçı ve gatezeteci Sunay Akın, bu akşam kente geldi. Sunay Akın, Ordu Kültür Sanat Merkezi\'nde düzenlenen gösteride \'Sunay Akın ile Görçek\' adlı oyunuyla seyircilerin karşısına geçti. Sanatçı, bakmak ile görmek arasındaki farkı kendine has uslubu anlatırken, katılımcıların keyifli zaman geçirmelerini sağladı.

-Görüntü Dökümü

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-Sunay Akın\'ın gösterisi

-Salondan izleyicilerden detay görüntü



Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

