DHA YURT BÜLTENİ-16

Uçuruma yuvarlanan cipte ölü bulunun maden mühendisi, son yolculuğuna uğurlandı

KARAMAN\'IN Ermenek ilçesinde, 100 metrelik uçurumda arkadaşı okutman Öznur Katan (31) ile ölü bulunan maden mühendisi Gökhan Uyar\'ın (25) cenazesi bugün Güneyyurt Beldesi\'nde defnedildi.

Geçen pazar günü, maden mühendisi Gökhan Uyar, arkadaşından emanet aldığı 70 E 7771 plakalı ciple, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu\'nda İngilizce okutmanı arkadaşı Öznur Katan\'ı evinden alarak gezintiye çıktı. Pazar gününden bu yana kendilerinden haber alınamayan Öznur Katan ile Gökhan Uyar\'ın cansız bedenleri, dün Arpa Kırı mevkiindeki 100 metrelik uçurumda takla atan cipte bulundu.

Trafik kazası sonucu öldüğü üzerinde durulan iki kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gökhan Uyar\'ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt Beldesi\'nde defnedildi.

Öznur Katan\'ın cenazesinin de yarın memleketi Samsun\'un Canik ilçesinde defnedileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin Güneyyurt Cami önüne getirilmesi

- Cenaze namazından detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ / ERMENEK - KARAMAN DHA))

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Bolu Dağı\'nda sağanak ve sis ulaşımı yavaşlattı

BOLU Dağı\'nın, D-100 Karayolu geçişinde etkili olan sis ve sağanak yağış ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu Dağı\'nın D-100 Karayolu geçişinde, sis ve sağanak yağış etkili oldu. Seymenler, Karanlıkdere, Bakacak ve Elmalık mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Yol kenarlarında bulunan sis lambaları yakılarak görüş mesafesi açılmaya çalışıldı. Sis ve sağanak yağış nedeniyle ulaşım yavaşladı. Sürücüler, hız yapmamaları ve takip mesafesine uymaları yönünde uyarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bolu Dağı\'ndan görüntüler

-Araçların geçişleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Yaylada mahsur kalan 8 kişi, 3 saat sonra kurtarıldı

KARS\'ın Selim ilçesine bağlı Darboğaz Yaylası\'na su arızasını gidermek için çıkan 8 kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Bitkin düşen ve üşüyen köylüler AFAD, UMKE, jandarma ve korucular tarafından 3 saat süren çalışmanın sonucunda kurtarıldı.

Olay bugün öğle saatlerinde Selim ilçesine bağlı Darboğaz Yaylası\'nda meydana geldi. Su arızasını gidermek için yaylaya çıkan 8 kişi, bir süre ilerledikten sonra yoğun kar yağışı nedeniyle üşümeye başladı. Dağlık alanda bitkin düşen köylüler, 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri durumu AFAD, UMKE ve jandarmaya bildirdi. AFAD, UMKE, jandarma ve korucular paletli araçlarla bölgeye gitti. Dağlık arazide bir süre yaya ilerleyen ekipler, köylüleri bitkin halde buldu. 8 kişi yaklaşık 3 saat sonra mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 2 kişinin sağlık durumumun diğerlerine göre daha ciddi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köylülerin yayladan afad ekipleri tarafından getirilmesi

-Afad aracına bindirilmesi

-Afad aracının köye getirilmesi

-Soğuktan etkilenen köylülere yapılan ilk yardım

Haber-Kamera: Bedir ALTINOK / KARS,(DHA)

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Kumluca- Antalya yolundaki heyelan havadan görüntülendi

ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde, duble yol çalışmalarının yapıldığı D- 400 yolu üzerinde, heyelan nedeniyle meydana gelen çökmenin boyutu havadan görüntülendi.

Antalya- Kumluca D- 400 yolunun 20\'nci kilometresi Yazır Mahallesi Yenbey mevkiinde, pazar günü heyelan meydana geldi. Karayolları Bölge Müdürlüğü\'nce yapılan ihaleyi alan firmanın duble yol çalışmalarını yürüttüğü bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle D- 400 yolu ulaşıma kapandı. Yolda yaklaşık 25- 30 metre çökmeye 3 gündür devam eden yağışın sebep olduğu tahmin ediliyor.

Yer yer heyelanın devam ettiği belirtilen bölgedeki çökme bir vatandaş tarafından havadan görüntülendi. Drone ile çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi. Hava görüntülerinde heyelanın boyutu da gözler önüne serildi.

Heyelan devam ettiği için karayolunun yeniden açılması için henüz çalışma başlatılmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yolun havadan görüntüsü

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber: Ramazan SARIKAYALI- Kamera: KUMLUCA (Antalya), (DHA)

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Sinop\'ta gemide patlama: 1 ölü, 1 yaralı (3)

ÖLEN GEMİCİNİN CESEDİ ALINAMIYOR

Sinop Limanı\'na Rusya\'nın Tuapse Limanı\'ndan, yüklediği kömürü İzmit Limanı\'na götürürken çıkan fırtına sonucunda Sinop Limanı’nın 300 metre açığına demir atan 4 bin 921 grastonluk Liberya bandıralı \'MV Mümtaz Amca\' isimli kuru yük gemisinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Kazım Sucu\'nun cesedine ikinci bir patlamanın yaşanması ihtimaline karşı müdahale edilemiyor. Gemide incelemeler devam ederken Valilik ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü

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-Gemiden detaylar

-Limandan detaylar

-Polis ve sahil güvenlik ekiplerinden detaylar

-Polis otosunun gidişi

-Ambulansın gelişi ve gidişi

-Muhabir anonsu

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Gökhan İÇKİLLİ-Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

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Aydın\'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

AYDIN\'da kısa süren sağanak yağmur aralıklarla dolu halinde yağarken, yollar sularla doldu. Yağan yağmurla bazı araçlar su dolu yolda mahsur kalırken, kentte hayat olumsuz etkilendi.

Aydın ve ilçelerinde saat 14.00\'te başlayan sağanak yağmur, zaman zaman doluya dönüştü. Dolu ve yağmurun yağmasıyla Efeler ilçesinin bazı mahallerinde su birikintileri oluştu. Bazı araçlar, suda kaldı. Vatandaşlar, yağmurda zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, yağmurun dinmesiyle birlikte çalışmalara başladı. Sıkıntı yaşanan yerdeki sorunları gidermeye çalıştı. Yağmur sonrası zemin katta kalan bazı dükkan ve depolarda su baskın oldu.

Öte yandan yağmur sonrası 2\'nci Sanayi Sitesi\'ndeki yolun bir bölümünde asfaltta çökme oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yağan yağmur ve doludan görüntü

- Suda kalan araç görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)



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Malatya\'daki darbe girişimi davasının 9\'uncu duruşması başladı (3)

SAVCI, 65 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Malatya\'da terör örgütü FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, 24\'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 9\'uncu duruşmasında mahkeme heyeti tanıkları dinledi.

Tanık sıfatıyla dinlenen Çakmak Kışlası\'nda görevli Başçavuş Tarık Özmen, darbe girişimi gecesi saat 01.30 gibi mesaiye çağırıldığını, görevden önce televizyonlardan darbe girişimini öğrendiğini ve ona göre nizamiyeye gittiğini, içeri girdiği anda üstlerinden giyinmesi ve silahlanması yönünde emir aldığını ifade etti. Özmen, bahçeye indiği anda araçların ve askerlerin hazır olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"Adı Muhammet olan bir teğmen bana \'Belediyeye gideceğiz\' dedi. Tekrardan beni üç kere sarsarak gideceğimizi bağırdı. Ben de bu emrin kim tarafından verildiğini sormam üzerine sustu ve cevap vermedi.\"

Tanıkların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı Muhittin Atlı, mahkeme heyetine mütalaasını sundu. Savcı Atlı mütalaasında, aralarında dönemin 2\'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2\'nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 2\'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2\'nci Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş ve 7\'nci Ana Jet Üssü\'nün Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık\'ın da bulunduğu 65 sanık için \'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmalarını, 8\'inci duruşmada verilen ara kararda tahliye edilen dönemin 2\'nci Ordu Komutanlığı Harekât Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım\'ın ise \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\'tan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, tutuksuz sanıklar Suat Özocak, Bülent Kuzucu, Mustafa Sinan Soybaş, Murat Mutlu, Hasan Ayaz ve Seyit Aslan ve 4 erin de beraati istendi.

Haber: Taha AYHAN/ Malatya (DHA)