DHA YURT BÜLTENİ-16

Erşad Salihi: Parçalanan Suriye, Irak\'ı da İran\'ı da etkiler

Irak Cumhuriyeti Milli Meclisi Kerkük Milletvekili ve Türkmen Cephesi Partisi Genel Başkanı Erşad Salihi, Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı desteklediklerini belirterek, \"Parçalanan Suriye; Irak\'ı da etkiler, İran\'ı da etkiler\" dedi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Yurtdışındaki Türkler ve Akraba Toplulukları Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (YTATAUAM) tarafından kente davet edilen Erşad Salihi, \'Ortadoğu\'nun Geleceği ve Irak Türkmenleri\' konferansa konuşmacı olarak katıldı. GAÜN Atatürk Kültür Merkezi\'nde düzenlenen konferansa Salihi\'nin yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, YTATAUAM Müdürü Yunus Emre Tansü ile çok sayıda öğrenci katıldı. Türkiye\'nin terörle mücadele çerçevesinde başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nı canıgönülden desteklediklerini belirten Erşad Salihi, \"Türkiye\'nin terörle mücadele çerçevesinde başlattığı bu operasyonu biz Irak Türkmenleri olarak canı gönülden desteklemekteyiz. Suriye\'deki Türkmen kardeşlerimin bu operasyonu, hep beraber desteklemeleri onların da üzerlerine düşmektedir. Türkmenleri, Bayır Bucak\'tan, Hama\'dan, Humus\'tan koparmaya çalışmış olabilirler. Fakat bugün, Çobanbey\'de, Cerablus\'ta, El Bab\'da aynı zamanda Fırat Kalkanı bölgesinde sizler için yeni bir umut ışığı doğuyor. Fırat Kalkanı bölgesinde Türkmenler bir araya gelip, geleceklerini yeniden inşa etmek için ayakta durmak zorundalar. Buna destek olun. Zor zamanlarda bir arada olun. Millet olarak çalışmak gerekir\" diye konuştu.

\'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN BÖLGEMİZDE BARINDIRILMASI HASSASİYET YARATTI\'

Bölgedeki terör örgütleriyle Irak ve İran\'ın da mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Salihi, şunları söyledi: \"Ne olursa olsun terör örgütlerinin, Irak\'ın içinde, Kerkük\'ün çevresinde PKK\'nın, İran\'ın PEJAK\'ın bizim bölgemize getirmek, Sincar\'ın içine PKK\'yı, PYD\'yi getirmenin Suriye\'deki terör koridorunu korunmasından hiçbir farkı yoktur. Peki, bu tehlikenin karşısında neden sadece Türkiye dursun? İran nerede, Suriye nerede? Ben bir Irak milletvekili olarak hem de bir cephe başkanı olarak bunu açıkça söylüyorum. Iraklılar da bir süre bu işten uzak durdular. Terör örgütlerinin bölgemizde barındırılması hassasiyet yarattı. Biz İran\'a da söyledik. Halk mücahitleri İran hükümdarı aleyhine çalışan bir örgüttür, terör örgütüdür. Irak içinde, İran İslam Cumhuriyeti\'ne karşı hareketlerde bulunuyordu. Ama milletvekilleri olarak onların Irak\'tan çıkarılmasıyla hep birlikte durduk. Biz aynı zamanda Irak parlamentosuna ve Irak hükümetine de PKK, PYD, PEJAK\'ın Türkmen bölgelerinde eli olduğunu ve onların bölgede kaldığı sürece Irak\'ın toprak bütünlüğünün tehlikede olduğunu söyledik. Söylediğimiz zaman Arap ülkeleri, İran, körfez ülkeleri şunu bilmeleri lazımdır ki bugün bu terör koridorları gerçekleşmiş olursa gelecekte hiç kimse Suriye\'nin toprak bütünlüğünden bahsetmesin. Kesinlikle Suriye parçalanır. Parçalanan Suriye; Irak\'ı da etkiler, İran\'ı da etkiler. Türkiye gibi bir devleti belki etkilenmez. Çünkü burada bir demokratik sistem var. Burada insanlar hak ve hukuklarını almışlardır. Ama o ülkeler halen demokrasiyi iyice kavramadıkları için en çok zararı göreceklerdir.\" Erşad Salihi, konuşmasının ardından öğrencilerinin sorularını cevapladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Türkmen Marşı\'nın okunması

- Erşad Salihi\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 298 MB

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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\'Mavi Balina\' oyunu Bursa\'da can aldı

Bursa’da Ahmet P. (16), iddiaya göre arkadaşıyla \'Mavi Balina\' oyunu oynadıktan sonra gittiği halı sahanın tellerine kendisini asarak yaşamına son verdi. Arkadaşının ölümüne tanık olan Batuhan K. ise sinir krizi geçirince hastaneye kaldırıldı.

Olay, pazartesi akşamı merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde meydana geldi. TIR şoförü Murat P.’nin 6 çocuğundan biri olan Ahmet P., evlerine gittiği arkadaşı Batuhan K. ile birlikte iddiaya göre \'Mavi Balina\' oyunu oynadı. Oyunun ardından iki arkadaş, evin yakınlarındaki halı sahaya gitti. Ahmet P., götürdükleri ipi halı sahanın tellerine bağlayıp, tabureye çıkarak kendini astı. Arkadaşının ölümüne tanık olan Batuhan K. sinir krizi geçirdi.

BİLGİSAYARA EL KONDU

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Batuhan K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet P.’nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Batuhan K.’nin bilgisayarına el koydu.Otopsinin ardından ailesi tarafından hastaneden alınan Ahmet P.\'nin cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

\'BAZI GECELER ARKADAŞINDA KALIYORDU\'

Ahmet P.\'nin ağabeyi Mehmet P. ise “Bizim evimizde bilgisayar yoktu. Ahmet, bazı geceler Batuhanlarda kalıyordu. Gecenin geç vakitlerine kadar Mavi Balina oyunu oynuyorlarmış. Oyunun 40\'ıncı bölümünden sonra verilen komutlarla oynayan kişilerden elini kesmesi, koluna balina yapması, kendisini öldürmesi için tavsiyelerde bulunduğunu öğrendik. Mavi Balina oyunu 50\'nci bölümünde oynayan kişinin ölümüyle noktalanıyormuş\" diye konuştu.

\'OĞLUMU MAVİ BALİNA BU HALE GETİRDİ\' PAYLAŞIMI

Mehmet P., hastanede tedavi gören Batuhan K.’nın annesinin sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafını, “Mavi Balina oyunu bu hale getirdi\" notuyla paylaştığını söyledi.

YANLARINDA SEHPA VE İP GÖTÜRMÜŞLER

Ahmet P.’nin iyi bir kişiliğe sahip olduğunu belirten amcası Ömer Faruk P. ise “Ahmet, lise eğitimini devam ederken yarım bıraktı. Olay günü daha önceden birlikte okuduğu arkadaşlarının yanına giderek helallik istemiş. Daha sonra öğrendiğimize göre, arkadaşı Batuhan’ın evinde bilgisayarda Mavi Balina oyununu oynuyorlarmış. Hatta, bilgisayarda oyun izlerken, odanın kapısını kilitlemişler. Batuhan anne ve babasını odaya sokmuyormuş. Daha sonra evden ayrıldılar. Kamera görüntüsünde Ahmet’in, Batuhan’la birlikte olay yerine giderken ellerinde sehpa ve ip olduğu görülüyor. Bu bir cinayet. Olayı zaten Cinayet Bürosu ekipleri araştırıyor. Batuhan’ın iyileşip, sağlığına kavuşmasıyla konu netlik kazanacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İntihar eden gençle arkadaşı ellerinde tabure ve iple olay yerine giderken

Haber:Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

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Diyarbakır\'da uyuşturucu operasyonunda 15 el yapımı patlayıcı bulundu



Diyarbakır\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kullanılmayan bir evde yapılan aramada 15 el yapımı patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bir başka eve yapılan operasyonda ise 6 kişi uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekât, terörle mücadele ve asayiş ekiplerinin de bulunduğu 400 polis katıldı. Kentte 4 merkez ilçede düzenlenen operasyonda, polisler uyuşturucu tacirlerinin kullandığı adreslere baskın düzenledi. Bağlar ilçesi Kaynertepe 235 Sokak\'ta kullanılmayan bir eve düzenlenen operasyonda, 6 kişi uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve çevresinde yapılan aramada, poşetlerde kullanıma hazır uyuşturucu bulundu.Operasyon kapsamında bir başka kullanılmayan eve giren polisler, burada yaptıkları aramada ise 15 el yapımı patlayıcının yanı sıra gübre ve bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Eve gelen bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekipleri geniş kapsamlı çalışma yaparak, delil topladı. Ele geçirilen malzemeler ile deliller incelenmek üzere emniyete gönderildi. Kentteki operasyonlarını sürdüren polis, yol üzerinde kendilerini izleyen çocuklara tatlı alıp ikram etti.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyona katılan polisler

-Ara sokaklarda koşma anları

-Polisin metruk binaya girmesi

-Şüphelilerin suç üstü yakalanması

-Şüpheliler üzerinde yapılan arama

-Şüphelilerin kova yöntemiyle aldıkları uyuşturucu

-Yerlere attıkları esrar fişekleri

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Polisin bi,r diğer evde bulduğu EYP\'ler

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Metruk evde bulunan deliller

-Muhabir anonsları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)

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Silopili elektrikçi, Afrin operasyonuna katılmak için başvuru yaptı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası elektrikçi Hasan Kanıt (26), Afrin’e yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için Askerlik Şubesi\'ne başvuru yaptı.

Silopi’de yaşayan elektrikçi Hasan Kanıt, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentindeki teröristlere yönelik sürdürdüğü, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için Askerlik Şubesi\'ne başvurdu. 2 çocuk babası Kanıt, teröristler ile mücadele etmek için askerlik şubesine dilekçe vererek, Afrin\'e gitmek istediğini söyledi. Askeriliğini 4 yıl önce yaptığını anlatan Kanıt, kendisine ön saflarda yer alması için öncelik tanınmasını isteyerek, \"Suriye’deki operasyonda askerimize ve devletimize destekte bulunmak için gönüllü askerlik başvurumuzu yaptık. İnşallah devletimiz bu operasyonda bana da öncelik verir. Ön saflarda teröristlere karşı savaşmak istiyorum. Vatanım ve milletim uğruna ölmek istiyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Hasan Kanıt’ın askerlik şubesine girişi

-Askerlik şubesi önünde açıklama yapması

-Genel ve detaylar görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA)

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Kullanılmayan yazı tahtalarını tabloya dönüştürdüler

Sivas\'ta, ilk ve ortaokul öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle kullanılmayan yazı tahtalarını resim tablosuna dönüştürdü.

Sivas Kazım Karabekir Paşa İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi etkinlikleri kapsamında, kullanmadıkları yazı tahtalarını değerlendirmek için proje geliştirdi. Okulun görsel sanatlar öğretmeni Alpay Türker ile teknoloji ve tasarım öğretmeni Dursun Darendelioğlu öncülüğünde yapılan çalışmayla yazı tahtalarına ünlü kişilerin yağlı boya portreleri yapıldı. Resimler arasında, 15 Temmuz kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir\'in tablosu da yer aldı. Ayrıca Mevlana, Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy\'un portreleri de yapıldı. Hazırlanan 9 tablo, Ömer Halisdemir\'in doğum gününde, okulda oluşturulan \'15 Temmuz Milli İrade Demokrasi Şehitleri ve Şehit Ömer Halisdemir Vefa Koridoru\'nda sergilenmeye başlandı. Okul müdürü Yusuf Yıldırım, \"Bu çalışmalar, öğrencilerimizde 15 Temmuz bilinci oluşturulması açısından son derece önemliydi ve gerçekleştirdik. Okulumuzda kullanılmayan kara tahtaları kullanan öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin öncülüğünde önemli şahsiyetlerimizin resimlerini işledi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi. Sergiyi gezen Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ise gösterilen hassasiyet dolayısıyla projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

-Okuldan görüntü

-Yazı tahtalarından yapılan resimler

-Serginin gezilmesi ve konuşma

Haber:Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)



