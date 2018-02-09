DHA YURT BÜLTENİ-16 

Kocaeli\'ye şehit ateşi düştü/EK

ŞEHİDİN BABASI GÖNÜLLÜ ASKERLİK İÇİN BAŞVURU YAPMIŞ

Hakkari Çukurca\'da PKK\'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen sözleşmeli er İlker Ağçay\'ın, kendisine ait kamyonetle yük taşımacılığı yapan babası Erol Ağçay\'ın \'Zeytin Dalı\' harekatına katılmak için bir süre önce gönüllü askerlik başvurusunda bulunduğu öğrenildi. CHP Kocaeli Milletvekilleri Tahsin Tarhan ve Fatma Kaplan Hürriyet, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve yakınları şehidin evine geldi. Yeğeninin şehit olduğunu öğrenerek ticari taksi ile eve gelen halası ise \"Yavrum yavrum\" diye feryat ederken baygınlık geçirdi. 112 Acil ekipleri şehidin halasına müdahalede bulundu. Vatandaşlar şehidin evinin karşısındaki Şehit Ali Atik Parkı ve evinin çevresinde toplandı.Şehit İlker Ağçay yarın Gebze\'de düzenlenecek cenaze namazının ardından Gebze Şehitliği\'nde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber:KOCAELİ,(DHA)

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MHP Lideri Bahçeli Antalya’da

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geleceği kamp programı için Antalya’ya geldi.

Ankara’dan karayoluyla saat 19.00 sıralarında Antalya’ya gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kepez ilçesi Kepezüstü mevkiinde MHP Antalya Milletvekili Tarkan Akıllı, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ve bir grup partili tarafından karşılandı. Grubun ön sırasında yer alan bir grup kadın Bahçeli’ye çiçek takdim etti. Bazı partililer ise Devlet Bahçeli’nin elini öptü. MHP Lideri karşılamanın ardından konaklayacağı Manavgat ilçesindeki Sueno Otel\'e gitti. Devlet Bahçeli, cumartesi ve pazar gününü de bu otelde geçirecek. Bahçeli, 3 günlük Antalya kampında, yaklaşan yerel ve genel seçimlerle ilgili partisinin 81 il ve 957 ilçe başkanının yanı sıra parti yöneticilerini bilgilendirecek, nasıl bir strateji izleyeceklerini anlatacak. Devlet Bahçeli yarın saat 11.00’da toplantının açılış konuşmasında il ve ilçe başkanlarına hitap edecek. MHP Lideri Pazar günü de yine saat 11.00’da toplantının kapanış konuşmasını yapacak.

Görüntü Dökümü

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-Konvoyun gelişi

-Bahçelinin il başkanı tarafından çiçekle karşılanması

-Partililerin Devlet Bahçelinin elini öpmesi

-Konvoyun otele gidişi

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Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Çocuğa otomobilin çarpma anı kameralara yansıdı

Kocaeli\'nin Gölcük ilçesinde, bisikleti ile okuluna giden 12 yaşındaki Efecan İlker\'e otomobilin çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Kaza dün saat 08.45 sıralarında, Gölcük Değirmendere\'de meydana geldi. Bisikleti ile okuluna giden Uğur Mumcu İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi Efecan İlker kavşaktan geçerken, bir otomobil çarptı. Sürücü son anda direksiyonunu kırarken, çocuk çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Otomobil sürücüsü ve kazayı görenler yardıma koştu. Yaralanan çocuk sendeleyerek ayağa kalkarken, bir araca alınan Efecan İlker Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Efecan İlker burada yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Çocuğun fotoğrafları

Haber:GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)

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Zeytin dallarıyla destek mitingi yaptılar

ÇORUM\'da Hitit Üniversitesi ve Çorum İnsani Değerler Platformu işbirliğiyle Zeytin Dalı Harekatı’na destek mitingi düzenlendi. Mingde hazırlanan platformun üzerine zeytin dallarını konuldu.

Çorum Üniversitesi ve Çorum İnsani Değerler Platformu tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na destek mitingi Hürriyet Meydanı\'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Çorum İnsani Değerler Platformu Başkanı Zeki Kanbur yaptı. Kanbur, ülke ve millet olarak zor bir süreçten geçildiğini söyleyerek, \"Sınırlarımız içerisinde ve dışında kahraman Mehmetçiğimize, polisimize ve isimleri dahi duyulmayan gizli kahramanalarımıza moral vermek, manevi olarak yanlarında olduğumuzu göstermek için buradayız\" dedi. Konuşmanını yapılıdığı kürsü ve platforma zeytin dalları konulurken, miting dua edilmesinin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Detaylar

-Saygı duruşu ve İstiklal marşı

- Konuşmacılar

-Yapılan dualar



(SÜRE: 4 DK ) (BOYUT 240 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

Çanakkale\'de meydana gelen trafik kazasında 1\'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Bayramiç İlçesine 3 kilometre uzaklıktaki baraj mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alan içindeki arı kovanlarına bakmak için bölgeye gelen Ramazan Özcan (53), 17 TB 447 plakalı otomobilini yol kenarına park etti. Bu sırada ilçeye bağlı Tongorlu köyüne seyir halinde olan 10 ABP 62 plakalı otomobil sürücüsü Hasan Karakulak (69 ) ile eşi Saliha Karakulak (59), yol kenarında park halinde olan 17 TB 447 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç şarampole yuvarlandı. Kazada 10 ABP 62 plakalı otomobil sürücüsü Hasan Karakulak ve eşi Saliha Karakulak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi ile Hasan Karakulak ve eşi Saliha Karakulak, Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Saliha Karakulak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Yol kenarında park halindeyken kazaya karışan 17 TB 447 plakalı otomobilin sürücüsü Ramazan Özcan, \"Bölgede bulunan arı kovanlarımı kontrol etmek için ormanlık alana geldim. Aracımı da yol kenarına park ettim. Arı kovanlarını bakıp, geri dönecektim. Geri döndüğüm sırası, park halindeki aracıma başka bir araç çarptı. Aracım şarampole yuvarlandı\" dedi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçlardan görüntü.

-Yaralıların hastaneye getirilişinden görüntü.

-Kazaya karışan park halindeki aracın sürücüsü Ramazan Özcan ile röp.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),(DHA)

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Tunceli Pertek\'te 150 kişinin çalıştığı tekstil fabrikası açıldı

Tunceli\'nin Pertek ilçesinde 150 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikası, Vali Tuncay Sonel\'in katıldığı törenle hizmete açıldı.

İstanbul\'da faaliyet yürüten bir tekstil firması, Tunceli Valisi Tuncay Sonel\'in girişimiyle Pertek\'te kurduğu ve 150 kişinin çalışacağı tekstil fabrikası törenle hizmete açıldı. Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Pertek Kaymakamı Arif Gül ve Belediye Başkanı Recai Vural ile firma yetkililerin katılımıyla açılan fabrika 150 kişi istihdam edilecek. Fabrikanın açılış töreninde konuşan Vali Sonel, bu yıl Tunceli\'de 2 milyar liralık bir yatırımın yapılacağını ifade ederek, şunları söyledi: \"Bizim Tunceli için yapacağımız en önemli işlerden birisi de istihdam sorununu çözmek yeni iş alanları yaratmaktır. Tunceli\'de birçok yerde tekstil fabrikası açtık. Tunceli merkez ve Pertek, Hozat, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerinde de tekstil fabrikaları açacağız. Türkiye\'nin önemli tekstil firmalarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda bu bilinen dünya çapında markaları tanınan firmalara Tunceli\'de üretim yapacağız. Tunceli\'de üretimi yapılacak olan tekstil ürünleri hem iç piyasada satılacak hem de yurt dışına ihraç edecekler. İlk aşamad Tunceli merkezde kurulan iki tekstil fabrikası ve Pertek\'te bugün açılışını yapacağımız. Bugüne kadar kurduğumuz tekstil fabrikasında 567 vatandaşımız çalışıyor. Yıl sonu itibariyle de Tunceli\'de açılacak yeni fabrikalar ile çalışan kişi sayısı 2 bin 500 olacak.\"

\'AMACIMIZ TUNCELİ\'Yİ TAMAMEN HUZURA KAVUŞTURMAK VE TERÖRÜ ORTADAN KALDIRMAK\'

Vali Sonel, Tunceli\'de turizmin canlanması için çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, \"Bizim bir başka hedefimiz ise Tunceli, turizm alanında Türkiye\'de önemli bir yere getirme. Tunceli\'de turizm potansiyeli çok yüksek, inanılmaz güzel bir doğası var.Tunceli\'yi turizme açacağız. Terörle mücadelede önemli bir aşama kaydettik. Teröre ilimizde büyük darbeler vurduk ve huzur güven ortamı büyük ölçüde sağlanmış durumda. Mehmetçik gece gündüz demeden vatandaşımızın huzur ve güvenliği için operasyonlarını aralıksız devam ettiriyor. Amacımız Tunceli\'yi tamamen huzura kavuşturmak ve terörü ortadan kaldırmak\" dedi.

HENDEK OPERASYONUNDA ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU ADINA KÜTÜPHANE AÇILDI

Vali Sonel ve beraberindekiler, daha sonra Tunceli Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Pertek ilçesinde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu\'nda, Mardin\'in Nusaybin ilçesinde 2016 yılında hendek operasyonu sırasında şehit olan polis memuru İsrafil Kargı adına kurulan kütüphanenin açılışına katıldı. Kütüphanenin açılışında konuşan şehit polis memuru İsrafil Kargı’nın babası Hüseyin Kargı, \"Biz bu vatan için evlat büyüttük vatan uğruna şehit olacak yeni evlatlarda büyüteceğiz. Oğlumun ismini bu kütüphaneye verilmesi bizleri mutlu eti hepinize çok teşekkür ederim\" şeklinde konuştu. Kütüphanenin açılışının ardından Vali Sonel ve beraberindekiler, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet edip, kız öğrenci ile kütüphanede satranç oynadı.

Görüntü Dökümü:

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-Tekstil fabrikasının açılışı

-Vali Sonel\'in fabrikanını açılışında yaptığı konuşma

-Fabrikadan görüntü

-Kütüphanenin açılışı

-Şehidin babasının konuşması

-Kütüphaneden görüntü

-Vali Sonel\'in öğrencilerle bir araya gelişi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)



