DHA YURT BÜLTENİ-16

Suriye\'den Suruç\'e geçen 1 terörist yakalandı

Suriye\'den yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geçen terör örgütü PKK/YPG üyesi 1 terörist, Şanlıurfa\'nın Suruç İlçesinde silahsız ve teçhizatsız yakalandı.

Suriye\'den yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geçen 1 kişiyi fark eden jandarma, şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu saptanan ismi açıklanmayan terörist, gözaltına alınarak ifadesinin alınması için Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

Haber:SURUÇ (Şanlıurfa),(DHA)

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Keziban anne doktorların doğru kararı ile hayata tutundu

Çanakkale\'nin Gökçeada ilçesinde doğum sonrası kanaması durmayan 37 yaşındaki Keziban Çatalsakal, doktorların verdiği doğru karar sayesinde hayata tutundu. Hastanın Gökçeada\'dan anakaraya sevkinin hava ambulansıyla yapılmasının kan değerleri düşük olduğu için yüksek irtifanın hayati tehlike yaratacağına karar veren doktorlar, kara ambulansıyla nakledilen Çatalsakal\'ı Çanakkale\'deki hastanede ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu.

Gökçeada ilçesinde oturan evli bir çocuk sahibi Keziban Çatalsakal, 18 Ocak saat 23.20 sıralarında ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Gökçeada Devlet Hastanesi\'ndeki doğumun ardından yapılan müdahalelere rağmen Postpartum (doğumsonu) kanaması durmayan hasta Keziban Çatalsakal\'ın Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'ne nakline karar verildi. Hava muhalefeti nedeniyle hastanın nakli için deniz ambulansı çıkış yapamadı. Hastanın hava ambulansı helikopter ile nakli gündeme geldi. Bu sırada hastane yönetimi ve doktorlar arasında yapılan görüşmede, kanamaya bağlı olarak kan basıncı düşük olan Keziban Çatalsakal\'ın helikopterle sevkinin hayati risk taşıyabileceği gerekçesiyle, karayolu ambulansıyla nakline karar verildi. Olumsuz hava koşullarına rağmen Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., özel olarak feribot seferi düzenledi. Gökçeada Devlet Hastanesi\'nden ambulansla alınan hasta, doktor ve 112 acil servis ekibi eşliğinde feribot ile Kabatepe limanına getirildi. Ardından gece yarısı saat 02.36\'da Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi\'ne ulaştırıldı. Hastanede Kadın Doğum Uzmanları Uzm. Dr. Serkan Ertuğrul, Uzm. Dr. Serhat Çeliker, Uzm Dr. Enzar Töre ve Anestezi Uzmanı Dr. Süleyman Yeyen\'in yer aldığı 4 saat süren bir operasyon sonrası hasta Keziban Çatalsakal, tekrar sağlığına kavuştu.

BAŞHEKİM ÇÖMEZ, GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Hastane Başhekimi Op. Dr. Yusuf İlker Çömez, Keziban Çatalsakal\'ı odasında ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başhekim Çömez, \"Hastamız ayın 18\'inde acil doğum esnasında bir kanama nedeniyle acil bir operasyona alındı. Kanaması için gereken müdahale yapılmasına rağmen hastanın kan durumunun daha kötüye gitmesi nedeniyle hastanemize sevk talebinde bulundu. Düşük kan seviyelerinde yüksek irtifanın hastaya zarar verebileceği düşünülerek kara ambulansıyla hastanemize nakledildi. Nakil sırasında ambulanstaki arkadaşımız hastamızın solunumu durması nedeniyle erken entübe ederek hastamızın hayati fonksiyonları korudu. Hastamız hastaneye nakledildiğinde yaşam için minimum düzeyde bir kan düzeyine sahipti. Önceden önlem alan doktorlarımız acil müdahale ederek, hastamız operasyona hazırlandı. Gerekli kan takviyeleri yapıldıktan sonra başarılı bir ameliyat ile sağlığına kavuştu\" dedi. Keziban Çatalsakal ise, \"Allah doktorlarımızdan, hemşirelerimizden razı olsun. Onların müdahalesi ile hayattayım. Yeniden doğmuş gibiyim. Çok güzel bir duygu\" diye konuştu. Keziban Çatalsakal ve eşi Gökçe Çatalsakal, kardeşleri Ömer Filiz, Lütfi Filiz ve Zühre Ağaç hekimlerine ve tüm sağlık personeline teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesinden görüntü.

-Başhekim Yusuf İlker Çömez\'in hasta Keziban Çatalsakal\'a ziyaretinden görüntü.

- Başhekim Yusuf İlker Çömez\'in hasta Keziban Çatalsakal ve ailesinden görüntü.

-Başhekim Yusuf İlker Çömez röp.

-Hasta Keziban Çatalsakal röp.

Görüntü süresi 1 dakika 46 saniye. 197 MB

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Aydınlardan metal işçisine destek

Metal işçilerine destek olmak için \"MESS\'e, OHAL\'e, grev yasaklarına karşı metal işçisiyle birlikteyiz. Biz de grevin gözcüsü olacağız\" başlıklı imza bildiriye imza atan Dr. Levent Dölek ile Prof. Dr. İzzettin Önder, Kocaeli\'nin Darıca ilçesinde bakır fabrikasında çalışan işçilere destek vererek, bildiriyi okuyarak metal işçilerinin yanında olduklarını açıkladı.

Metal sektöründe sendikalar tarafından 2 Şubat\'ta başlayacağı ilan edilen grev, Bakanlar Kurulu tarafından yasaklanırken, bugün Darıca\'da bulunan bir bakır fabrikasında çalışan işçileri Dr. Levent Dölek ile Prof. Dr. İzzettin Önder ziyaret ederek, destek verdi. Darıca İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, Levent Dölek ile görüşerek, basın açıklamasının izne bağlı olduğunu, suç işeyeceklerini ve işlem yapmak durumunda kalacaklarını belirtti. Levent Dölek ise, basın açıklaması yapmayacaklarını, sadece işçilere bir bildiri okuyacaklarını ifade etti. Karşılıklı görüşmelerin ardından okunacak bildirinin metni polise verilerek izin alındı. Yaklaşık 100 işçiye hitaben bildiriyi okuyan Levent Dölek, metal işçilerinin grevini ve haklı mücadelesini desteklemek için geçen hafta bir imza kampanyası başlattıklarını belirterek, bu kampanyaya 136 aydın ve akademisyenin imza attığını söyledi. Grev kararı yasağının bu kadar hızlı bir şekilde alınmasının kendilerini üzdüğünü ifade eden Levent Dölek, en önemlisinin metal işçilerinin alınan kararı tanımadıkları ve 2 Şubat\'ta greve çıkacaklarını ifade etti. Alınan grev kararının haklı sebeplere dayandığını söyleyen Dölek, \"Şirketler bir biri ardına kar ve ihracat rekorları kırarken, cirolar katlanırken, patron sendikası MESS, yüzde 6.4 zam ile sefalet ücreti dayatmaktadır. Patronlar, ayrıca 3 senelik sözleşme dayatması ile aşırı sömürüye dayanan kârlarını daha uzun süreye yaymak niyetindedir\" dedi. MESS\'in teklifleri ile metal işçilerinin talepleri arasında uçurum olduğuna, patronların OHAL\'i arkalarına aldıklarını söyleyen Dölek, \"Hükümetin daha önceleri aldığı grev yasaklarına güveniyorlar. Bu yüzden işçilere sefaleti ve en ağır koşulları dayatmaktalar\" diye konuştu. Bildiride imzası bulunan Prof. Dr. İzzettin Önder ise, grevin meşru olduğunu, haktan öte alınması gereken bir hak olduğunu ifade ederek, \"Sistemin adı kapitalizmdir, sermayenin hakim olduğu bir hukuk sistemi olan kapitalizmi yıkmamamız gerekiyor\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fabrikanın tabelası

-Fabrika önünde TOMA ve çevik kuvvet beklerken

-Emniyet Müdürü Hasan aydoğan ve Levent Dölek\'in konuşması

-Levent Dölek\'in konuşması,

-İşçiler slogan atarken

-İzzettin Önder’in konuşması

Haber: DARICA(Kocaeli), (DHA)

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Hamdu Sena, hasta buzağıyı yatağına aldı

Rize\'nin İkizdere ilçesinde, yeni doğum yapan keçiyi sırtına aldığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla gündeme gelen Hamdu Sena Bilgin (12), hasta buzağıyı yatağına aldı.

İkizdere\'ye 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar köyünde, hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla Bilgin’in 5\'inci sınıf öğrencisi kızı Hamdu Sena Bilgin’in yaşadıkları, keçileri barınaktan çıkarmasıyla başladı. Evden uzaklaşırken, keçilerden biri doğum yapmaya başlayınca koşarak, eve dönen Hamdu Sena, okul çantasını aldıktan sonra doğum yapan keçinin yanına geldi. Keçiyi sırtına alan, yavrusunu da \'Tomi\' isimli çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan Hamdu Sena, karla kaplı dik yoldan evine doğru yürüdü. Bu sırada, Ali Rahman (15) da kız kardeşinin fotoğrafını çekti. Fotoğraf, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, beğenildi.

YENİ FOTOĞRAFLARI BEĞENİ TOPLUYOR

Hamdu Sena, sosyal medyadaki son paylaşımında ise hasta buzağıyı yatağına aldığı fotoğrafına yer verdi. ‘Buzağım hasta, bugün birlikte yatma kararı aldık’ notuyla soysal medya üzerinden paylaşılan fotoğraf, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi. Hamdu Sena’nın hayvanlarla geçirdiği anları yansıtan fotoğraf kareleri de yine sosyal medyada ilgi görüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hamdu Sena\'nın buzağı ile görüntüsü

Haber-Kamera: RİZE,(DHA)

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Pekmez üreticilerine üzüm sıkma makinesi

Adıyaman\'ın Gölbaşı İlçesinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Gölbaşı İlçe Müdürlüğü tarafından pekmez yapımını kolaylaştırmak için pekmez üretilen köylere 37 mobil üzüm sıkma makinası dağıtıldı.

Bunun bir göle maya çalma olduğunu belirten Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, \"GAP Bölge Kalkınma İdaresinin sağlamış olduğu yüzde 70 hibe desteğiyle bu makinelerin dağıtılıyor. Elimizden geldiği imkânlar ölçüsünde örnek teşkil edebilecek, üretimlerimize bir çeşitlilik verecek, kalitesini arttıracak bu ürünlerdeki çekirdek problemini ortadan kaldıracak şekilde planlanan, modellenen bir makine. İnşallah bunla beraber diğer üretici arkadaşlara da örnek olmasını diliyorum. Bu projelerdeki amaç bu makinelerin tanıtımı ile beraber bunların diğer üreticilere örnek olmasıdır. Alım aşamasında destek verenlere teşekkür ediyorum\" dedi. Düzenlenen makine dağıtım proğramına Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy ve pekmez üreticisi köylüler katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İlçe Tarım Müdürlüğü

- Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy’un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ/ADIYAMAN,(DHA)



