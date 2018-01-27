DHA YURT BÜLTENİ-16 

AFRİN\'DEN ATILAN ROKET REYHANLI\'DA EVE İSABET ETTİ

Hatay Reyhanlı ilçesindeki bir eve Afrin bölgesindeki YPG\'li teröristler tarafından atılan roket isabet etti. İlk bilgilere göre eve isabet eden roketin patlamadığı ve ölü ya da yaralanın olmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Roketin isabet ettiği evden görüntü

-detaylar

Haber-kamera: REYHANLI (HATAY) (DHA)

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HATAY\'DA BİR TERÖRİST YAKALANDI

Hatay\'ın Kırıkhan ilçesi Kaletepe Mahallesi\'nin karşısındaki sınır bölgesinde, terör örgütü PKK/PYD üyesi 1 kişi, askerlerce yakalandı. Yakalanan terörist, mahkemeye çıkartılmak üzere ilçeye getirildi. Öte yandan, \'Tut Ellerinden Uluslararası İnsani Yardım Derneği\' Reyhanlı ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi\'nin izniyle Reyhanlı TOKİ konutlarındaki bloklardan birine büyük boyutlu Türk bayrağı astı.

Haber: HATAY (DHA)

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AZEZ\'DE HALK GÜNLÜK YAŞAMINA DEVAM EDİYOR

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye\'deki medya kuruluşları için Zeytin Dalı Harekatıyla terör örgütlerinden arındırılan Kilis\'in karşısında bulunan Azez kırsalındaki Maarin Köyüne yönelik gezi düzenledi. Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısından Azez\'e geçen gazeteciler, burada görüntü aldıktan sonra ardından Fırat Kalkanı Harekatıyla teröristlerden temizlenen ilçe merkezine götürüldü. Yol boyuncu teröristlerden temizlenen ilçede Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından oluşturulan kontrol noktalarında güvenlik önlemi alındığı görüldü. Burada günlük yaşamlarına devam eden Suriyeliler, ellerinde Türk bayraklarıyla güvenlik güçlerine destek verip, Recep Tayyip Erdoğan\'a sloganlarla sevgi gösterisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Güven USTA / a

GÖRÜNTÜ: zeytin dalı klasöründe basin tur azez.mpg

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TARİHİ KONAKTA YANGIN

DENİZLİ\'de 2 katlı ahşap tarihi konakta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangın sonrası bina, kullanılamaz hale geldi.

İstiklal Madalyası sahibi CHP eski milletvekillerinden avukat Mehmet Hulusi Oral\'ın oğlu olan, Denizli\'den 5 dönem milletvekili seçilen, 1963 yılında kurulan 3\'üncü İsmet İnönü hükümetinde ilk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan ünlü merhum siyasetçi Hüdai Oral\'ın ailesine ait, 1900\'lü yıllarda yaptırılan tarihi konakta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Pamukkale ilçesi Gazi Bulvarı\'nda yer alan, kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde başlayan yangın, itfaiye ve polise bildirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 16 itfaiye aracı ve 45 personel yangına söndürmek için çalışma yaptı. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, tarihi konak kullanılamaz hale geldi. Hulisi Oral\'ın torunu Teoman Oral, evin koruma altında olduğunu, sahip çıkılmadığı için yandığını söyledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Alevlerden görüntüler

-Dumandanm görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntüler

-Çatıdan dökülenlerden görüntü

-Teoman Oral\'ın konuşmazı

Haber Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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BURSA EMNİYET MÜDÜRÜ AK: UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

BURSA’nın Mudanya ilçesinde asayiş uygulaması heyecan yarattı. Uygulamayı izleyen Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, uyuşturucuya geçit verilmeyeceğini, ruhsatsız silah kullanımının da en aza indirilmesi için çalışılacağını söyledi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Çevik Kuvvet ekipleri ve Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede halka açık alanlarda uygulama yaptı. Oto sürücülerinin üstleri aranırken araçlarında da sıkı sıkıya arama yaptılar. Uygulamada farklı suçlardan araması olan 3 kişi yakalandı. Yapılan uygulamada işletmelerin ruhsatları da kontrol edildi. Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Durmuş’un karşıladığı Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, daire müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte ilçedeki asayiş uygulamasını takip etti.

Emniyet Müdürü Ak, uygulamanın ardından ilçedeki vatandaşla bir araya geldi. Ak, kahveleri de ziyaret ederek vatandaşla sohbet etti. Ak, kentteki uyuşturucu ve ruhsatsız silah kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Emniyet Müdürlüğü olarak Bursa\'nın her yerinde uyuşturucuya geçit vermeyeceklerini belirten Ak, son zamanlarda artan ruhsatsız silah kullanımını da en aza indirmek için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Ak, bu anlamda vatandaşa da büyük sorumluluk düştüğünü hatırlatarak uyuşturucunun kökünü kazımak için polis-vatandaş iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu hatırlattı. Ak daha sonra Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret edip çalışan personelle sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

emniyet müdürü ak vatandaşlarla

emniyetten mudanyada asayiş uygulaması

Haber-Kamera: Tarık ARSLAN/MUDANYA,(Bursa),(DHA)-

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AFGAN UYRUKLULAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 3 YARALI

SİVAS\'ta Afgan uyruklu 4 genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay saat 15.00 sıralarında kent meydanındaki Selçuklu Parkı içindeki Kale Camisi ile Buruciye Medresesi arasındaki alanda yaşandı. Parkta birlikte oturan Afgan uyruklu 4 genç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bıçaklar çekildi. Yaşanan kavga sonucunda Murtaza Sohrabi (23), Shahab Sadat(21), Ali Muhammadi(22) yaralandı. Kavgaya karışan bir Afganlı ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Murtaza Sohrabi ve Ali Muhammadi olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından iki yaralı Cumhuriyet üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Elinden yaralanan Shahab Sadat ise polis ekiplerince hastaneye götürülerek ayakta tedavisi sağlandı. Yaralılardan ameliyata alınan Ali Muhammadi\'nin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan diğer Afganlı\'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Olayda kullanılan bıçaklar

-Ambulans ve çevredekilerin görüntüsü

-Görgü tanığının konuşması

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

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