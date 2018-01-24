DHA YURT BÜLTENİ-16

Roket saldırısında ölü sayısı 2\'ye yükseldi

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen ve Kilis\'te camiye düşen roketle yaralanan Suriyeli Tarık Tabak da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Caminin kubbesine isabet eden roketle yaşamını yitiren diğer kişinin ise Muzaffer Aydemir olduğu belirlendi. 11 yaralının tedavilerine ise hastanelerde devam ediliyor.

Görüntü Dökümü

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-Cami önünden görüntü

-Yaralıların ambulans konulması

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-detaylar

Haber-Kamera: KİLİS (DHA)

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Kilis\'e atılan 2 rokete obüs atışları ile karşılık verildi

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Kilis\'e akşam saatlerinde düşen roketli saldırıların ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, terör örgütü hedeflerini tespit etti. Türk topçusu, belirlenen terör örgütü hedeflerine obüs ve fırtınalarla misliyle ateş altına aldı. Topçu bataryalarının hedefleri bombalaması kameralara da yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-obüs atışlarından görüntü

Haber: KİLİS (DHA)

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Ford Otosan ve Arçelik grev kararı aldı



ESKİŞEHİR\'in İnönü ilçesindeki Ford Otosan ile kent merkezindeki Arçelik Buzdolabı fabrikalarında, yaklaşık 4 bin 500 işçi anlaşma sağlanamazsa greve gidecek.

Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir, Ford Otosan İnönü Fabrikası\'nın sendika işyeri temsilciği önünde basın açıklaması yaptı. Demir Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile geçen 5 Ekim\'de toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başladıklarını, ancak anlaşma sağlanamadığını belirti. Kendilerinin Ford Otosan İnönü Fabrikası\'nda 2 Şubat, Arçelik Buzdolabı Fabrikası\'nda da 12 Şubat\'ta greve çıkma kararı aldıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

\"Bu iki fabrikamızda 4 bin 500 işçi çalışıyor. Biz 2 yıllık sözleşme istedik. Yüzde 38.20 oranında içerisinde kıdem ve seyyanen zamdan oluşan bir zam oranı ile biz taslağımızı verdik. Ama şu ana kadar MESS\'den karşımıza çıkan cevap yüzde 6.4 oldu. Kıdem zammına hayır dediler. Ayrıca 3 yıllık sözleşme istediler. Biz de bu şartları kabul etmediğimizden dolayı grev kararımızı ilan ettik. Ama bugün aldığımız bir habere göre Cuma günü MESS yönetim kurulu bizi tekrar görüşmek için davet etti. Cuma günü tekrar bir görüşme olacak ve yeni tekliflerini dinleyeceğiz. \"

Görüntü dökümü:

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-Ford Otosan Fabrikası\'nın dışından çekilen görüntü,

-Fabrika işyeri temsilciliği önündeki işçilerin,

-Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Orhan Demir\'in konuşmasından çekilen görüntüler ile;

-Grev kararının açıklanmasından sonra işçilerin fabirka içerisinde slogan atarak yürümelerinden cep tefonuyla çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Hastanede bıçaklı kavga: 1 yaralı

MALATYA Eğitim ve Araştıma Hastanesi Acil serviste, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin, Acil servisinde meydana geldi. Acil servisinde 2 grup arasında yaşanan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredeki hasta ve yakınları ile sağlık personelinin büyük korku yaşadığı kavgada Mehmet Alataş vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucunda yaralandı. Yaralı Alataş, bulunduğu hastanede tedavi altına alındı.

Hastane güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği arbedeyi olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı sıkarak yatıştırdı. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Acil servisin görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Kütahya\'da terör örgütü propagandası yapmakla suçlanan doktor tutuklandı

KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da sosyal medya hesabından bölücü terör örgütü propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Dr. Ö.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emet Devlet Hastanesi\'nde görevli çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ö.B., iddialara göre 2014 yılından bu yana sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, önceki gün Dr. Ö.B.\'yi Emet ilçesinde gözaltına aldı. TEM Şubesi\'ne getirilen Ö.B.\'nin sorgulamasının tamamlanmasından sonra bugün adliyeye sevk edildi. Ö.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret etmek suçlarından tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

Görüntü dökümü:

-doktorun polisler tarafından Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkartılıp ekip aracına bindirilmesi

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)

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KİLİS VALİLİĞİ: 2 ÖLÜ, 11 YARALI

Kilis Valiliği, akşam saatlerinde biri tarihi Çalık Camisi\'ne, diğeri 100 metre uzaklıktaki bir eve isabet eden iki roketli saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 2 kişinin öldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

\"Bugün saat 18.10 sıralarında PKK/KCK/PYD-YPG teröristlerince ilimiz merkezine Suriye-Afrin tarafından roketli saldırı düzenlenmiştir. Roketlerden birisinde cami hedef alınmıştır. Akşam namazını kılmakta olan 1 Türk 1 Suriyeli olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmiştir. 6 vatandaş ise yaralanmıştır. 2\'nci roketin isabet ettiği konutta ise 5 vatandaş hafif olarak yaralanmış, yaralananlar tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.\"

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: KİLİS (DHA)

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