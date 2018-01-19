DHA YURT BÜLTENİ-16 

Afrin\'e komşu Azez\'e ÖSO takviyesi (6)

YARALANANLAR TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE \'YE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; bugün terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından hedef gözetmeksizin yapılan atışlar sonucunda, Azez’de sivil bir hastane vurulduğunu ve saldırı sonucunda yaralanan pek çok sivilin tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

GörüntüDökümü

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-Hastaden görüntü

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FOTOĞRAFLAR

Haber: Hasan KIRMIZTAŞ (DHA)

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Afrin\'e komşu Azez\'e ÖSO takviyesi (5)



AZEZ\'DE TÜRKİYE\'YE DESTEK EYLEMİ

Suriye\'nin Azez kentinde Cuma namazının ardından ilçe sakinleri ile ÖSO askerleri Türkiye\'ye destek eylemi düzenledi. Azez ilçe merkezinde eski PTT binası önünde toplanan kalabalık ellerinde Türk ve ÖSO bayrakları ile sık sık slogan attı. Afrin\'deki PYD\'li teröristlerin biran önce kenti terk etmesini isteyen Azezliler, bu noktada Türkiye\'nin başlatacağı harekete her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Azez\'de yapılan eylem nedeniyle yerel polisler ise ÖSO güçlerinin meydan ve çevresinde yoğun önlem aldığı ve bölgeye araçla geçişlere izin vermediği görüldü.

ÖSO GÜÇLERİ, AZEZ\'DE KONVOY YAPTI

Özgür Suriye Ordusu güçleri olası Afrin operasyonu öncesi Azez\'de konvoy düzenledi. Çoğunluğunun üzerinde uçaksavar monte edilmiş olan kamyonetlerin bulunduğu onlarca araçla konvoya katılan eli silahlı yüzlerce ÖSO mensubu, Azez\'de konvoy halinde tur attı. Azez\'de konvoya katılan araçlarda birçok kişinin elinde Türkiye bayrağı ile ÖSO ve bileşenleri oluşturan grupları temsil eden flamaları taşıdığı görüldü. Sokaklardan geçen ÖSO mensuplarını Azez sakinleri de tekbir getirerek ve alkışlayarak destekledi. İlçe merkezinde son bulan konvoyun ardından ÖSO mensupları toplu halde tekbir getirdi ve operasyonun başlaması durumunda Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini ifade etti.

ÖSO GÜÇLERİ, AFRİN SINIRINDA NÖBETTE

Türkiye\'nin olası operasyonunun ardından gözlerin çevrili olduğu terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin ile sınır komşusu olan Suriye\'nin Azez kentinde Özgür Suriye Ordusu askerleri eli tetikte görev yapıyor. Özgür Suriye Ordusu güçlerine bağlı gruplar, Afrin sınırında oluşturulan çok sayıdaki kontrol noktası ve mevzide konuşlandı. Onlarca ÖSO askeri, oluşturulan mevzi ve siperlerde eli tetikte sürekli olarak Afrin tarafında yaşanan hareketliliği gözlemliyor. Ağır silahlarla siperde nöbet tutan ÖSO güçleri zaman zaman Afrin bölgesindeki PYD\'lilerin düzenlediği saldırılara da anında karşılık veriyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ / AZEZ (SURİYE) (DHA)

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Trabzon’da pistten çıkan uçak teknik incelemeye alındı (2)

UÇAKTAKİ BAGAJLAR BOŞALTILDI

Ankara-Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pistten çıkarak, 25 metre kala saplandığı yamaçtan 5 gün sonra yapılan operasyonla çıkarılan \'PC8622\' sefer sayılı \'TC-CPF\' tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağındaki valizler boşaltıldı. Bagaj ve kabin kısmındaki yolculara ait kişisel eşyalar havalimanında özel bir alana alındı. Havayolu şirketinin yolculara bagajlarını ulaştırmak için çağrı yapacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Uçaktan valizlerin boşaltılması

Detaylar

Haber: Tolga SAĞLAM Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON- (DHA)

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Tarsus\'ta Vakıf Müdürüne baltalı saldırı

MERSİN\'in Tarsus ilçesi Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Ahmet Sarman\'ın da içinde bulunduğu araca baltalı saldırı düzenlendi. Korku dolu anların yaşandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Mahallesi Adana Caddesi\'ndeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'ndaki ofisinden aşağı inen Ahmet Sarman otomobiline bindi. Vakıftan otomobiliyle ayrılan Sarman kısa süre sonra kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada, kaldırımda yürüyen ve elinde balta bulunan bir kişi, Sarman\'ın aracına baltayla saldırdı. Aracın camına balta ile sert bir darbe vuran saldırgan, ardından olay yerinden uzaklaştı. Saldırıdan hafif yaralarla kurtulan Sarman ayakta tedavi edilirken, Sanlının vakıftan sürekli yardım aldığı ve alkol problemi olduğunu öğrenildi.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalara başladı.

Görüntü Dökümü

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-Vakıf Müdürü Ahmet Sarman aracı ile ışıkta beklerken

-Saldırgan yürürken

-Saldırgan araca doğru yürürken

-Balta ile cama vururken

-genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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Zonguldak\'ta fırtına kıyılarda hasara yol açtı(3)

FIRTINANIN HASARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Zonguldak\'ta etkili olan fırtınanın sahil kesiminde yarattığı tahribat havadan görüntülendi. Kozlu ilçesinde drone ile çekilen görüntülerde iş yerlerinin ve balıkçı barınakların uğradığı zarar daha net görüldü. AFAD ve Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, dalgalar nedeniyle zarar gören köprüde incelemelerde bulundu. Kötü bir gece atlattıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, \"Dün geceden itibaren yoğun fırtına ve deniz seviyesinin yükselmesi ile birlikte dere ağzındaki mahmuz yıkılmıştır. Yıkılmanın ardından teknik heyet bölgeye gelerek yolu trafiğe kapattı. Şu anda tedirgin olacak bir şey yoktur. Kırılan bölgeleri beton basarak köprüyü güçlendirecekler. Önümüzdeki günlerde köprülü kavşak projemiz vardır. Yetkililerle görüştük en kısa zamanda köprülü kavşağı hizmete sunacağız. Dev dalgalar nedeniyle işletmelerimizin bir kısmı da zarar görmüştür. En kısa zamanda yaraları saracak şekilde önlemleri alınacaktır\" dedi.

Görüntü Dökümü

-Sahilde drone görüntüsü

Dosya Adı: zngdrone

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Davullu zurnalı karne dağıtımı

EDİRNE\'de Mithatpaşa İlkokulu\'nda öğrenciler karnelerini aldıktan sonra müzisyen babalarının çaldığı şarkılarla öğretmenleriyle birlikte göbek atarak karne sevinci yaşadı.

Edirne’de, eğitim-öğretim yılı ilk döneminin sona ermesinin ardından 56 bin 90 öğrenci karne heyecanı yaşarken, en ilginç karne sevinci ise Yeniimaret Mahallesi\'ndeki Mithatpaşa İlkokulu\'nda yaşandı. Bir çoğunun babası müzisyen olan okulda öğretmenler karneleri çok amaçlı salonda dağıtırken, öğrenciler karnelerini aldıktan sonra babalarının çaldığı roman müziklerinde göbek atarak karne sevincini yaşadı. Karnelerini aldıkları için çok mutlu olduklarını anlatan öğrenciler, tatilde dinleyip yeni döneme hazır geleceklerini söyledi. Müzisyen babalar ise çocuklarının sevincine ortak olup birlikte eğlendi.

VALİ,KARNE DAĞITTI

Edirne Valisi Günay Özdemir ise Uzunkaldırım Caddesi\'nde Kadripaşa İlkokulu\'ndaki karne dağıtımına katıldı. Öğrencilerle sohbet ederek karnelerini veren Vali Günay, \"Milli Eğitim olarak bütün okullarımızda normal öğretime geçtik. Bu sene bu okulumuz biraz sıkıntılı bir şekilde bitirdik ama geciktik. Bütün okullarımızda eğitim sabah 09.00\'a başlıyor, 15.00\'da bitiyor. Çocuklarımızın hepsi şuan memnun. 56 bin öğrencimiz karne alarak tatile girdi. Okullarımızın huzuru güveni anlamında hiç bir sıkıntı yaşamadık. Başarılı bir dönem geçirdik, Edirne halkına, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Edirne eğitim konusunda çok duyarlı, bu anlamda kentimiz Türkiye\'de sosyal, kültürel ve sportif anlamda önemli başarılar iller arasında\" şeklinde konuştu. Vali Özdemir, Kadripaşa İlkokulu\'nda birinci sınıfta okuyan üçüzler Eren, Aras ve Umut\'a da karnelerini vererek onlarla sohbet etti.

Görüntü Dökümü:

-Mithatpaşa okulundaki eğlence

-Göbek atan öğrenciler

-Öğrencilerin karnelerini göstermesi

-Öğrencilerle röp.

-Vali Özdemir\'in karne dağıtımı

-Vali özdemir\'in açıklaması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

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Şehit oğlunun adını taşıyan okulda karne dağıttı

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Hanife Acar, Fırat Kalkanı Harekatı\'nda şehit olan oğlu uzman çavuş Akın Acar\'ın adını taşıyan okulda öğrencilere karne verirken, duygusal anlar yaşadı. Acar, \"Burada Akın gibi cesur, milletini, bayrağını seven çocuklar yetişsin istiyorum\" dedi.

Suriye\'de düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 2016 yılının Aralık ayında şehit olan uzman çavuş Akın Acar\'ın adı Tekirdağ Çorlu İlçesi\'nde okula verildi. Şehit Akın Acar İlkokulu\'nda düzenlenen karne törenine şehidin annesi Hanif Acar\'ın yanı sıra Kaymakam Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı CHP\'li Ünal Baysan, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün de katıldı.

Sınıfta öğrencilerle bir süre sohbet eden kaymakam Kılıç, öğrencilere okulun adının verildiği şehit Akın Acar\'ın annesinin de burada olduğunu söyledi.

Şehit annesi Hanife Acar, öğrencilere karnelerini verirken duygusal anlar yaşarken, bir ara gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Acar, \"Bu okulda Akın gibi cesur, milletini, vatanını, bayrağını seven çocuklar yetişsin istiyorum. Akın adına yakışsın istiyorum, çok duygulandım. Bana çok büyük bir gurur verdi oğlum, geride gurur bıraktı. Şehit yavrum benim, ben oğlumla gurur duyuyorum\" dedi.

Kaymakam Levent Kılıç, şehit Akın Acar\'ın annesine plaket verdi. Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan Hanife Acar\'a kaymakam Kılıç buradaki çocukların hepsinin çocukları olduğunu söyleyerek teselli etmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Okulun tabelası

-Karne dağıtımı

-Şehit annesinin karne vermesi

-Şehit annesi Acar ile röp.

-Şehit annesine plaket

-Şehit annesinin ağlaması

-Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) -

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Yolun uçurum bölümü yoğun yağışla çöktü

GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde, sağanak nedeniyle kara yolunun uçurum bölümünde, çökme meydana geldi.

Kentte dün başlayan ve bugün öğle saatlerine kadar etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Nurdağı- Osmaniye kara yolundaki Aslanlıbeli Yukarı Olucak mevkisindeki uçurum bölümünde, asfalt ve istinat duvarı çöktü. Yolun bir şeridi, trafiğe kapatılırken, Karayolları Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler de çevre güvenliği alıp, yolu onarmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çöken yol

- Yoldan geçen araçlar

- Önlemlerin alınması

- Sürücü ile Röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ramazan TUNCER-GAZİANTEP-DHA)

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Temsili Nasreddin Hoca, eşekle fuara katılacak

İSTANBUL\'da düzenlenecek olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı\'na (EMITT), temsili Nasreddin Hoca, eşeğiyle katılacak. Fuarda Akşehir\'i tanıtacak olan temsili Nasreddin Hoca, bugün eşeğine ters binerek İstanbul\'a gitmek için yola çıktı.

Akşehir Belediyesi ve Ticaret Odası, İstanbul\'da 25-28 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan EMITT Fuarı\'na katılarak ilçenin tanıtımı yapacak. Tanıtımı ise ilçeyle özdeşleşen Nasreddin Hoca, temsili olarak canlandırarak yapacak. Temsili Nasreddin Hoca, bugün eşeğine ters binip İstanbul\'a gitmek için yola çıktı. Arkasından su dökülen temsili Nasreddin Hoca\'yı uğurlama törenine Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Belediyesi personeli ve vatandaşlar katıldı. Fuarda Akşehir\'in tarihi, turistlik bölgelerinin tanıtılacağını ifade eden Belediye Başkanı Salih Akkaya, şunları söyledi:

\'\'Nasreddin Hocamız fuar için karakaçanıyla bugünden yola çıkıyor. Fuar’da Akşehir’imizi ve güzelliklerini tanıtacağız. ‘Dünyanın Ortasında’ neler var, neler yok onları tanıtacağız. İnşallah bu fuarın Akşehir turizmine katkısı olacağına inanıyorum. Amacımız Nasreddin Hocamızı bütün dünya tanıtmaktadır. Nasreddin Hocamızın yardımıyla Akşehir’imizin o güzelliklerini, tarihi dokusunu, tabi güzelliklerini, yemek kültürünü, kiraz lokumunu, peynir baklavasını inşallah tanıtmış olacağız.\'\'

(Görüntü Dökümü

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- Nasreddin Hoca\'dan detay

- Salih Akkaya açıklakma

- Nasreddin Hoca\'nın uğurlanması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA DHA))

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